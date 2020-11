Insegurança pública

Pavor em Araraquara

Pela Lei Eleitoral, desde ontem ninguém poderá ser preso até 2/12, salvo em flagrante delito, etc. E os bandidos que assaltaram bancos em Araraquara na madrugada de ontem, usando armamento pesado – foram encontrados dois cartuchos ponto 50! –, eles serão presos? Polícia precisa enfrentar bandido que vem para o confronto com armamento ainda superior. Ou a polícia reage ou será dominada.

LUCIANA LINS

LUCIANAVLINS@GMAIL.COM

CAMPINAS

*

Desgoverno Bolsonaro

Testes vencidos

Os quase 7 milhões de testes guardados em Guarulhos, muitos deles já vencidos, em vez de servirem para acompanhar a evolução da pandemia em nosso país, são mais uma prova da incompetência e do desinteresse dos nossos governantes. Pior de tudo, a mídia noticia que estamos consultando o fabricante da Coreia do Sul para ver se dá para “esticar” o prazo de validade! É muito vexame.

ALDO BERTOLUCCI

ALDOBERTOLUCCI@GMAIL.COM

SÃO PAULO

*

Ministro da Saúde

Milhões de testes para diagnosticar a covid-19 encalhados, e não distribuídos pelo País. Ainda bem que o forte do general Eduardo Pazuello é a logística...

PEDRO LUIZ LEOPARDI

LEOPARDI73@GMAIL.COM

JUNDIAÍ

*

Esgarçamento social

Diante dos fatos, e como forma de preservar o que nos resta como sociedade organizada, é medida impositiva, profilática e sanitária envidar todos os esforços para a extirpar tudo que estiver relacionado ao governo Bolsonaro, sob pena de, irreversivelmente, em breve, assistirmos ao total esgarçamento do tecido social brasileiro.

HILARIO ESPÍRITO SANTO GUIMARÃES

HILARIO@ESPIRITOSANTOGUIMARAES.ADV.BR

RIO DE JANEIRO

*

Brasil-EUA

Biden e a Amazônia

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, vem de anunciar John Kerry como enviado especial do Meio Ambiente. Casado com uma portuguesa, poliglota, Kerry é um dos raros políticos lidos. E é ele que fará visitas a Jair Bolsonaro para falar sobre a Amazônia. Kerry sabe que a capital do Brasil não é Buenos Aires e que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas vai servir ao mandato que receberá de Biden, ou seja, vai pressionar o Brasil quanto à sua política de meio ambiente. É bom que o aparato de inteligência brasileiro comece a estudar o homem.

OSCAR THOMPSON

OSCARTHOMPSON@HOTMAIL.COM

SANTANA DE PARNAÍBA

*

Nomeações

Assisti pela TV, segunda-feira, à nomeação pelo presidente Biden de alguns nomes para cargos estratégicos em seu futuro governo. A estatura dos nomeados nos faz morrer de inveja. Enquanto neste absurdistão o governo apedeuta adora “ministros” que falsificam o currículo, lá a erudição e a grandeza de perfil é notável! Fiz minha carreira profissional numa grande empresa multinacional de consultoria empresarial e lá aprendi uma regra de ouro ao contratar pessoas: jamais contratar medíocres, pois medíocres atraem medíocres e esse tipo de praga contamina toda a empresa. Eles detestam a concorrência desleal dos inteligentes.

PAULO SÉRGIO PECCHIO GONÇALVES

PPECCHIO@TERRA.COM.BR

SÃO PAULO

*

Sob nova direção

Os norte-americanos despertaram do pesadelo: sai um bufão e entra um estadista.

NIVALDO RIBEIRO SANTOS

NIVASAN1928@GMAIL.COM

SÃO PAULO

*

O grande perdedor

Súdito de Steve Bannon, é mais provável que Donald Trump renuncie à presidência e deixe a transmissão do cargo para o vice do que cumprimentar Joe Biden, publicamente.

BRUNO FERNANDO RIFFEL

BRUNOFRIFFEL@GMAIL.COM

ARAXÁ (MG)

*

Planos diretores

Lucidez urbana

Parabéns a Pedro Fernando Nery pela forma lúcida como abordou questões fundamentais da vida urbana (O prefeito e o PIB, 24/11). Regras do Plano Diretor da cidade de São Paulo expulsam os mais pobres para longe do emprego e da infraestrutura, acentuando a desigualdade. Nery aponta, como sempre apontamos, o prejuízo causado pelos NIMBYs (sigla em inglês para not in my backyard, ou “não no meu quintal”) ao conjunto da sociedade. Defende, como nós, a produção de mais moradias – a preços acessíveis – nas áreas centrais. E mostra que o setor imobiliário incrementa o PIB, com produção de moradias, oferta de empregos diretos e indiretos, geração de renda (que ativa o consumo), movimentação de mais de 60 diferentes setores produtivos e de serviços, e a dinamização geral da economia. Esperemos que prefeitos e vereadores, em especial os da capital, atentem para o que diz o economista: “Os próximos prefeitos serão mais dependentes de instrumentos extraorçamentários para tocar suas agendas e lutar contra o desemprego em um país que tem crescido pouco. Por isso, precisarão ser inteligentes quanto ao plano diretor, que rege uma das principais funções da economia: aproximar as pessoas”.

BASILIO JAFET, presidente do Secovi-SP

SÃO PAULO

*

Educação

Ovo da serpente

Ao fazer minha leitura diária do Estado me surpreendi com a bela coluna de Luis Carlos Trabuco Cappi O ovo da serpente (Economia & Negócios, 23/11). Sou professor universitário aposentado e trabalhei com educação por 40 anos. O Brasil, após os governos militares, nunca investiu na área e quando construiu o Plano Nacional de Educação não conseguiu implementá-lo. Os indicadores brasileiros na área da educação estão entre os dos países mais atrasados do planeta. Como muito bem ressalta o colunista, “uma sociedade deficiente em educação não avança e, pior, aponta para o atraso”. Leitura imprescindível para os nossos congressistas.

SIDNEY FORGHIERI ZIMBRES

SZIMBRES@TERRA.COM.BR

BELO HORIZONTE

