Os editoriais do Estado de ontem (A3) mostram tempestades perfeitas para os brasileiros, em especial os de São Paulo. Incompetência criminosa versa sobre a atuação desastrosa do presidente da República ao interferir no Ministério da Saúde, cuja consequência será a perda de muitas vidas de compatriotas, ainda não vacinados. Aliás, o presidente das bárbaras declarações “e daí?”, “todos nós morreremos um dia” e “ponto final” – ao declarar que não se vacinará – continua sendo um parceiro da covid-19, promovendo aglomerações e renegando a importância das máscaras. Já o editorial Insensibilidade assustadora expõe o governador João Doria – carreirista fominha por pular etapas para alcançar seus objetivos – na sua sanha de aumentar os impostos de uma população já exaurida por tributos, perda de emprego e uma inflação que a pandemia promoveu. Um expõe os brasileiros à doença e à morte e o outro avança no bolso dos paulistas. Para completar, os paulistanos com idade de 60 a 65 anos passarão a pagar o transporte público por decisão de um prefeito que teve o despropósito de aumentar seu próprio salário em mais de 40%. E vem aí o IPTU, uma verdadeira bomba para muitos paulistanos, que vêm sofrendo aumentos de 10% nos últimos anos. Estamos fritos.

Governador insensível

A retirada de isenções de produtos básicos e medicamentos, aumentando o seu preço, demonstra a insensibilidade social de um governante originário da elite paulistana politicamente ambicioso, a ponto de abandonar o mandato municipal para galgar a governadoria do Estado com vista à Presidência da República. Tenho minhas dúvidas se um dia esse senhor andou de ônibus, fez compras no supermercado e de medicamentos numa farmácia, ou leite e pão numa padaria. Precisamos de muito cuidado para escolher nossos candidatos nas próximas eleições. A persistirem as opções já surgidas e os profissionais políticos de sempre, continuaremos no fundo do poço. Aliás, onde estamos há séculos.

Lei de usura

Como o governo de São Paulo explica aumentos no ICMS, de cerca de 13%, e na renovação da carta de habilitação simplificada, de 60%? Até quando nos sujeitaremos a governantes insensíveis e interessados somente em si mesmos? Quando teremos no Brasil uma lei de usura contra governantes que cometem à luz do dia verdadeiros assaltos ao bolso do cidadão?

IPVA

Mais um absurdo das “otoridades”. Em plena pandemia, quando a circulação de pessoas deve ser evitada, o CRLV de licenciamento/IPVA pago não será mais enviado para a residência dos pagantes. Todos terão de ir ao Detran para retirar o comprovante de pagamento. Se pode complicar, para que facilitar?

Pandemia

Corrida pela vacina

Queria acreditar que haja uma corrida pela vacina apenas no intuito de salvar vidas. Mas não, a luta feroz para importar 2 milhões de doses da Índia deixa claro, pela pouca quantidade, capaz de imunizar menos de 1 milhão de brasileiros (considerando a taxa de perda), que o governo federal quer apenas ter a primeira foto da vacinação no Brasil, deixando o governador Doria em segundo plano. Não se estuda ou se planeja uma forma de garantir a imunização para todos. Lamentável essa ilusória esperança de que temos governo.

Quanta diferença

O vídeo recente do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, alertando para o aumento de casos de contaminação e conclamando a população a seguir as normas de isolamento e os demais cuidados mostra a diferença entre conservadorismo autêntico e subversão.

Carteiradas

Magnífica a aula que Roberto Romano nos brindou sobre privilégios, no artigo Carteiradas absolutistas do STF e STJ (3/1, A2). Oxalá os meritíssimos, ínclitos, preclaros e insignes julgadores tirem proveito dela.

Educação

‘O MEC de Bolsonaro’

A respeito do editorial O MEC de Bolsonaro (3/1, A3), é sabido que a educação deve ser o primeiro item da pauta de qualquer país, principalmente dos que têm um imenso desnível social e de conhecimento, como o Brasil. Implica uma questão que vai além de apreciações acadêmicas e foi a base do desenvolvimento de Coreia do Sul, China, Taiwan, Cingapura, Tailândia, Malásia e Vietnã, países que em 30 anos deram enormes saltos de desenvolvimento com programas intensivos em educação. Para alcançar o atual nível da Coreia do Sul, que tem uma renda per capita três vezes maior, o Brasil precisaria de 23 anos com crescimento anual de 5%. Ter noção da importância do tema é obrigação não apenas dos governos, mas deveria ser de sumo interesse da sociedade, praticando o cansado discurso de mais de 60 anos.

Estado, 146 anos

Agradecimento

O PRIMEIRO DIA DE TRABALHO

Em seu primeiro dia de trabalho em 2021, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil está quebrado por causa do coronavírus, que foi potencializado pela mídia “sem caráter” que os brasileiros têm e que, por tal, não pode fazer nada em termos econômicos. Afirmado isso, temos uma conclusão nítida e óbvia que qualquer um, não sendo mal intencionado, também terá: a de que o presidente Bolsonaro, lavando suas mãos assim, após ter se omitido irresponsavelmente diante do coronavírus, contribuindo então para a sua expansão descontrolada pelo País, e não tem condições morais para chefiar o nosso Poder Executivo. Tal presidente sempre se coloca como adversário do próprio país que governa, inimigo de grande parte de suas instituições e de grande parte de sua população. Sobre o presidente do Brasil e a mídia brasileira, realmente, e com isso a maioria concorda, um dos dois não tem, mesmo, um bom caráter.

PAPANADAS DO PRESIDENTE

Enquanto outros países já estão aplicando a segunda dose da vacina contra o coronavírus, para evitar a contaminação de seu povo, o nosso presidente, após “nadar” durante uma semana no Guarujá, vem a público com suas papanadas dizer que o Brasil está quebrado e o culpado por isso é a mídia! A mídia somente relata os seus desmandos, de quem até agora nem sequer tem um plano para erradicar a pandemia.

CARANDIRU BRASIL

Bolsonaro assistiu ao filme Carandiru. Focinho e unha do Brasil. “Não consigo fazer nada”, “o Brasil quebrou”, “a mídia potencializa a pandemia”, brada, chorando pitangas e tolices, o chefe da Nação. Patético país. O governo é um Carandiru. O Brasil é o próprio Carandiru. Ninguém se entende. Não há sintonia entre autoridades. Bolsonaro e áulicos batem cabeça. Enchem os ouvidos da população com bobagens. Botam a culpa em governos anteriores. Time de incompetentes. A vacina, coitada, virou “Conceição”, “ninguém sabe, ninguém viu”, canção imortalizada por Cauby Peixoto. A quadra brasileira é dramática. O ano novo chegou anunciando para breve o assustador recorde de 200 mil mortos pela covid-19. Amarguras e decepções do ano velho insistem em perdurar em 2021.

O QUE O PRESIDENTE CONSEGUE

O Brasil está quebrado e não posso fazer nada, disse o presidente Bolsonaro. Sobre esta sua afirmação, já sabíamos, sua incompetência é comprovada todos os dias. Mas fazer o mal, exaltar a ditadura, a tortura, torturadores ou desdenhar da morte de mais de 180 mil pessoas pela covid-19 o senhor sabe.

SAÚDE MISERÁVEL

A Europa contabiliza 28% dos casos de covid-19 em todo o planeta e a Ásia, 24%. Brasil e Estados Unidos juntos totalizam quase 34%. Os americanos já começaram a ser vacinados, assim como os europeus. Os pobres brasileiros não fazem a menor ideia de quando terão vacina, agulha, seringa e logística para realizar essa imunização. As nossas autoridades não se uniram neste momento de pandemia, como era de esperar. Cada um está puxando a sardinha para o seu lado, com interesses nas eleições de 2022. Os contribuintes, que pagam os salários dos prefeitos, governadores, parlamentares, ministros e presidente, não podem contar sequer com o mínimo apoio para garantirem a saúde de seus entes queridos. As penitenciárias seriam ótimas para os nossos dirigentes.

VACINAÇÃO NA REDE PRIVADA

Logo após a Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) informar que o setor negocia a compra de 5 milhões de doses de vacinas da Índia para abastecer as clínicas privadas, o Ministério da Saúde apressou-se em informar que a rede privada também deverá seguir a ordem de vacinação de grupos prioritários prevista no plano nacional de imunização. Está certíssimo o ministério ao determinar assertivamente tal orientação para evitar o que seria uma grave distorção social. Entretanto, é preciso considerar que um dos motivos pelos quais a ABCVAC tomou essa iniciativa foi a inépcia do próprio ministério na organização da vacinação, que nem começou. Se o governo não se aprumar logo, será difícil de evitar por muito tempo a procura por vacinas nas clínicas particulares.

APOSTA

Aposto dez por um que logo, logo, bem antes do que imaginamos, as clínicas médicas particulares brasileiras estarão recebendo vacinas de fornecedores do mundo todo e nos chamando para vacinar. O preço, sem nenhuma dúvida, será um absurdo, mas nós, o povo brasileiro, que ama seus familiares – e sabendo que nossos governantes de todas as esferas não valem aquilo que o gato enterra –, pagaremos.

QUEM SAI PRIMEIRO?

Não existe política de combate à covid-19! Os ministros da Saúde que são médicos foram demitidos; o militar Eduardo Pazuello está ali para cumprir ordens de um presidente que não acredita na necessidade das medidas de combate à doença, nem mesmo na necessidade da própria vacina. O que importa agora para Jair Bolsonaro e João Doria é posar ao lado da primeira pessoa a ser vacinada por qualquer vacina, independentemente do que vai acontecer mais tarde, pois a quantidade disponível de vacinas não será suficiente, de longe, para imunizar a população este ano. Afinal, o que importa é ganhar as eleições de 2022, e uma imagem vale mais que mil palavras.

CHICO QUE NÃO É FRANCISCO

Nosso país realmente nos surpreende a cada dia. Infelizmente, na maioria das vezes de forma negativa. Como pode o deputado federal Arthur Lira (Progressistas-AL) confessar ao Fisco que recebeu dinheiro da rachadinha, pagar Imposto de Renda sobre esse aumento do patrimônio e ainda não ter sido responsabilizado nas esferas cível e criminal? E se ele for inocentado? Como fica a situação? Terá confessado um crime e não pagará por ele?

ARTHUR LIRA

Que vergonha! Este senhor está sendo acusado de desviar ilegalmente mais de R$ 500 mil, mas, ao mesmo tempo, poderá concorrer legalmente à presidência da Câmara dos Deputados este ano. O pobre desempregado que desviou um pãozinho do supermercado vai preso atrás das grades impiedosamente. Que país é este, senhores? As irregularidades começam dentro do Congresso Nacional.

BLOCO DE MAIA

O bloco, salada mista, articulado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, após a proibição da sua candidatura a um novo mandato pelo STF, é necessário para frear a agenda pró-reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, tarefa prioritária do candidato governista, Arthur Lira, além de outras pautas do longo cardápio de retrocessos do capitão e sua trupe. Se vitorioso o bloco de Maia, nos livra deste pesadelo. Mas a inevitável ressaca tem potencial capaz de azedar um simples cafezinho de gabinete, entre os partidos que o compõem.

ELEIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL

Se Lira desafinar no combinado, só restará a “Bolsonero” botar fogo em Brasília...

ISENÇÕES FISCAIS

Fiquei surpreso com o editorial do Estado Insensibilidade assustadora (5/1, A3), sobre o fim de isenções fiscais do governo Doria. Não consegui entender como existe uma ampla defesa do fim de isenções fiscais e de uma reforma tributária em âmbito federal, de forma a igualar setores, mas em âmbito estadual, ao tomar uma decisão dessas, ela possa ser mal recebida. Consigo entender que, dada a situação sanitária do Estado e do País, a isenção de medicamentos poderia ser a última a ser revogada, porém quanto à isenção à farinha de mandioca não consigo ver justificativa para avançarmos como um Estado moderno.

EDUCAÇÃO

No editorial do Estado na edição de 5/1 (A3) Insensibilidade assustadora: “Fiscalismo extremado, insensibilidade social ou cegueira política de um governador que, desde sua posse, demonstra ambições mais amplas?”. Justificativa da secretaria responsável, de que todo o arrecadado será investido em educação, saúde e outras aplicações. Vamos nos ater à educação e pedir aos senhores administradores da economia e educação no Estado de São Paulo que leiam, na mesma edição do jornal, a coluna de Claudio de Moura Castro com o título Mitos e surpresas no ensino médio.

‘INSENSIBILIDADE ASSUSTADORA’

Se depender do voto paulista, João Doria vai “cair do cavalo”. O aposentado da SPPREV está sendo esfolado com descontos ilegais; o 13.º total só foi liberado dia 18/12; além de outros absurdos mais. E olhem que somos mais de 300 mil.

AUMENTO DE IMPOSTOS

O governador de São Paulo, João Doria, castiga os paulistas com aumento de impostos, com a complacência da Alesp, que em outubro aprovou essa barbaridade sem ouvir os setores atingidos. A Secretaria da Fazenda, comandada por Henriques Meirelles, defendeu o aumento culpando a pandemia, sob a alegação de que precisa manter suas obrigações em áreas essenciais como educação, saúde, segurança pública e assistência social. Ao tomar posse em janeiro de 2019, Meirelles disse que não iria aumentar impostos. Hoje, pelo que se sabe, a arrecadação não caiu, a pandemia teve ajuda do governo federal, nas escolas nenhum investimento, as crianças estão sem aulas, sem merenda, escolas estão fechadas até hoje. Na saúde, todo cidadão conhece a dificuldade de marcar consultas e exames. Segurança deveria mudar o nome para insegurança. O andar de cima tem escolta e segurança armada, já no andar debaixo o cidadão pagador de impostos se vira como pode, para se livrar de assaltos. E a assistência social? Nunca se viram tantas pessoas morando nas ruas. Defender o ajuste fiscal é apostar no caos. Mais desemprego e muitas empresas saindo de São Paulo. Como se pode notar, não é preciso ser economista para entender a arapuca que foi armada contra paulistas e paulistanos. Passou da hora de acordar. Os responsáveis pelo cheque em branco, bem como o governador, terão a resposta nas urnas.

RECEITA DO AJUSTE FISCAL

É inacreditável: a Assembleia Legislativa aprova a Lei Orçamentária Anual (LOA) e o sr. governador a altera por decreto (Doria reduz em R$ 2,3 bi receita de ajuste fiscal, 5/1, A6). Reduziu, drasticamente, a previsão de receitas de áreas como a da Secretaria de Segurança Pública, de R$ 1.666,7 milhões para R$ 911,3 milhões, uma redução de -45%. Ora, se com a dotação de que dispõe a situação já é crítica, imaginem daqui para a frente, como vai ficar. Sem querer ser alarmista, parece que sr. governador quer mesmo entregar o Estado de São Paulo para o crime, organizado ou não. Enquanto isso, comenta-se que a verba para publicidade aumentou. Não dá para acreditar.

28 ANOS NA CÂMARA MUNICIPAL

Sobre a matéria ‘Ainda não engoli essa eleição’, diz agora ex-vereador após 28 anos na Câmara de SP (Estado, 3/1), a permanência de vereadores e também deputados por tanto tempo no cargo é decorrente da deturpação da função política prevista para o cargo, nas respectivas Casas Legislativas. Ao invés de fiscalizar o Executivo, passam a dele se servirem de modo a ampliar suas bases eleitorais “travestindo-se de despachantes”, de modo a resolver assuntos prementes de cidadãos humildes, junto à máquina administrativa executiva. Ganha-se assim o voto do cidadão em troca do voto do vereador nas matérias de interesse dos prefeito ou governadores.

ESTADO, 146 ANOS

Dia 4 de janeiro de 1875, data da fundação do jornal O Estado de S. Paulo. Presumo que naquela data nem mesmo seus fundadores poderiam imaginar que o Estado iria se tornar o jornal mais influente do País. Nem a censura de 13 de dezembro de 1968 foi suficiente para impedir os ideais daqueles que o fundaram, e, nestes 146 anos, em momento algum deixou de levar aos seus milhares de leitores fatos verídicos que tanto ajudam o desenvolvimento do Brasil, como meio de comunicação com tanta credibilidade. Parabéns aos seus dirigentes e seus colaboradores, parabéns Estado.

Parabéns ao Estado, pelos seus 146 anos servindo à Nação e de

excelência de informação. Essa prática ininterrupta do bom jornalismo orgulha seus leitores e o País. Mesmo enfrentando várias e perversas ditaduras, não arredou pé da defesa da democracia. Vida longa, Estadão!

