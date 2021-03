Corrupção

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista do processo em que está sendo julgado o então juiz Sergio Moro. Se foi com a intenção de ouvir o presidente da República, que o indicou para a Suprema Corte, que o presidente tenha a dignidade e a honra de sugerir ao ministro que decida a favor do juiz Sergio Moro, pois esse ato é de inteira justiça. A culpa que se tenta impor a Sergio Moro se deve a um desejo de vingança contra o magistrado da Lava Jato. E não é o local da 13.ª Vara Federal de Curitiba que faz o juiz ser parcial ou imparcial nos julgamentos de Lula da Silva. Uma vergonha!

JORGE ANIEL CURY
BARRETOS

BARRETOS

Só queria entender

Acidente grave, paciente levado para hospital de segunda linha, onde é atendido por equipe médica de segunda linha, que faz excelente trabalho e o salva. A equipe deve ser desqualificada, humilhada, e o trabalho considerado de má qualidade?

MATHEUS MARIM
CAMPINAS

CAMPINAS

Muralha da China

Que sorte tiveram os chineses por nenhum ministro da corte imperial ter decidido pela incompetência do engenheiro encarregado do empreendimento, determinando que toda a obra deveria recomeçar do zero em outro lugar.

PAULO ISAMU UEHARA
SÃO PAULO

SÃO PAULO

Ovo de Colombo

Sobre a suposta incompetência do juiz Sergio Moro para julgar Lula, cabe uma perguntinha: por que as autoridades competentes nada fizeram antes do magistrado de Curitiba? Ele enquadrou dezenas de corruptos e recuperou bilhões de reais!

LUIZ ROBERTO TURATTI
ARARAS

ARARAS

Fruto da árvore envenenada

“Não se combate crime com outro crime”, disse, emocionado, o ministro Gilmar Mendes no julgamento da suspeição de Sergio Moro no caso Lula. Discutível essa tese, no meu entender. Pode-se acusar alguém de ser criminoso e afins usando provas ilegais, hackeadas? Nova jurisprudência? Qual a sua validade? Comentou o magistrado ainda que juiz não pode participar da produção de provas. O que dizer, então, do coercitivo inquérito das fake news, em andamento no STF?!

CELSO DAVID DE OLIVEIRA
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

Ficha sujíssima

A mais cara e morosa Justiça do mundo mais uma vez dá mostras de que a tão almejada segurança jurídica está longe de ser alcançada no Brasil. Como chama a atenção o editorial A ficha moral de Lula é suja (10/3, A3), como justificar para a sociedade o fato de um processo chegar até o STF para se verificar possível erro de origem? Em verdade, esse é um exemplo cabal de desmazelo com recursos públicos. Sem contar que material pirateado entrou de vez no STF, como visto no julgamento de suspeição do juiz da Lava Jato. Que vergonha!

JOSÉ ELIAS LAIER
SÃO CARLOS

SÃO CARLOS

Incorrupto

Lamentável o espetáculo em andamento na Suprema Corte por causa de Lula. O ficha-suja quer que Sergio Moro seja ficha-suja como ele. Impossível, Moro não é corrupto.

LOURDES MIGLIAVACCA
SÃO PAULO

SÃO PAULO

Manda quem pode...

Nenhuma surpresa com a tácita condenação do ex-juiz Sergio Moro como suspeito, incompetente, malicioso, maldoso, conspirador, etc. Afinal, estamos no Brasil, palco mal iluminado onde pululam atores profissionais que nenhuma vênia têm para com quem ousa tentar acabar com a brincadeira do manda quem pode, obedece quem não tem padrinho no STF. E agora? Todas as raposas tomarão conta, juntas, da porta escancarada deste imenso galinheiro chamado Brasil?

MARCELO GOMES JORGE FERES
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

Faroeste caboclo

Só no Brasil o bandido ajuda (com o aparelhamento feito pelo PT) a prender o xerife.

CARLOS ROBERTO GOMES FERNANDES
OURINHOS

OURINHOS

De pesos e medidas

No Brasil, se furtar um pão no supermercado para matar a fome, cadeia nele. Mas se furtar ou deixar furtar muitos milhões, ganha aval para se candidatar a presidente...

FRANCISCO DE CASTRO
SÃO PAULO

SÃO PAULO

República dos bacharéis

No início do século passado essa expressão tinha um significado concreto e tido como razão de muitos dos males do nosso país. Com a industrialização acelerada dos anos 1950 surgiram outros atores na cena nacional e a expressão perdeu a importância. Certo? Ledo engano. A decisão de Fachin na segunda-feira mostra que o germe da “república dos bacharéis” está vivo e corroendo a Nação, como sempre. O caldo de cultura é o Direito Romano, arcaico, produzindo bacharéis prontos para reduzir a segurança jurídica a zero para a vida do século 21. Em que país do mundo seria possível, no século 21, um bacharel decretar que, após anos de um mesmo processo ser validado em várias instâncias, passa a ser nulo? Ou mudamos a base do nosso sistema legal para edição mais moderna ou continuaremos a padecer do mesmos males. Para sempre.

FERNANDO PIERRY
SÃO PAULO

SÃO PAULO

Seriedade

Alguém teria dito uma vez que o Brasil não era um país sério. Além de ter absoluta razão, acredito que não imaginava o quanto poderia ficar bem menos sério ao longo do tempo.

ELY WEINSTEIN
SÃO PAULO

SÃO PAULO

HÉLIO FERNANDES

O Brasil, a democracia e a liberdade de expressão estão de luto, com a morte de Hélio Fernandes. Durante a vida inteira Hélio combateu opressores e falsos patriotas. Tinha a têmpera dos fortes e a energia de Deus.

Vicente Limongi Netto
Brasília

Brasília

MALABARISMO JURÍDICO

É difícil entender esse STF. Como não bastasse o malabarismo político em que vivemos, agora foi apresentado um malabarismo jurídico. Não está fácil pra ninguém, mas ser advogado neste país está pior ainda. Ainda para complicar, o aceno que se desponta são as possibilidades de vermos um sujeito condenado voltar a ter seus direitos políticos, mesmo depois de tudo que fez. No Brasil temos um vírus que é altamente letal, mas não é o coronavírus, seu nome é Lula. Ele tripudia em cima da Justiça, muda código, decisões e interpretações. Não adianta ter ilibado saber jurídico, quem manda é o dinheiro. E se achávamos que nos livraríamos dos corruptos, essa decisão do ministro Edson Fachin enterra de vez qualquer esperança de fazer justiça. De fato, no andar de baixo a conclusão é desanimadora, só vai preso quem não pode pagar bons advogados, já quem pode manda no País. Simples assim.

Izabel Avallone
São Paulo

São Paulo

JULGANDO O STF

Pena que não se tenha competência para julgar as decisões do STF.

Pedro Paulo Prado
São Paulo

São Paulo

LULA NO JOGO

Lula de volta ao jogo democrático. Recebeu atestado de honestidade da Suprema Corte. Decisão judicial é para ser cumprida. Com serenidade, sem paixões. Setores políticos atônitos com o voto monocrático do ministro do STF Edson Fachin. Bolsonaro e alquimistas palacianos seguramente estão em polvorosa. O presidente não vai mais ter pesadelos com João Doria. Passará a tê-los com Lula. Tolice negar que Lula é forte nas urnas. O PT lava a alma e faz planos que mudarão completamente os rumos das eleições de 2022. Bolsonaro, que gosta de cantar de galo, declarar-se imbatível, terá que reaver seus planos políticos. Pesquisas revelam que hoje apenas Lula tem condições de superar Bolsonaro no segundo turno. Açodados e eternos negacionistas, não só de vacinas, seguramente alimentam planos nada republicanos. A ordem é manter afastado Lula do poder. Bolsonaro precisará convencer o eleitor que Lula e o PT são nocivos ao Brasil. Pelo tumulto nacional diante da decisão do ministro Fachin, não será tarefa fácil.# golpe não.

Vicente Limongi Netto
Brasília

Brasília

OBA! VIVA A CORRUPÇÃO

Vamos imaginar alguém doente, com sintomas que pode levá-lo à morte. É levado ao P.S. e a um hospital, e em ambos os lugares foi diagnosticado e tratado adequadamente. Os parentes (leia-se advogados) não concordam com o tratamento e o internam no mais reputado hospital do País (assim como o STF é maior corte do País)

É atendido por um especialista de reputação ilibada (como o ministro Fachin, que tem reputação ilibada), cuja preocupação não leva em conta a seriedade dos sintomas e prefere criticar os procedimentos do P.S. e do hospital onde o doente foi atendido e ordena que seja reenviado a esses lugares para ser reavaliado. No caminho de volta, ele morre.

Se o Lula fosse esse paciente, não morreria e poderia pensar orgulhoso: “Bem, neste país a corrupção vale a pena”.

Paulo Boin
São Paulo

São Paulo

O CRIME COMPENSA

O STF está dizendo que o crime no Brasil compensa e muito. Apenas duas leis são levadas à sério: a lei da gravidade e a lei da sobrevivência, e o que os membros do STF fazem é obedecer para sobreviver. Quem faz as leis são os deputados e senadores. Para sua própria proteção.

André Coutinho
Campinas SP

Campinas SP

E AGORA, JOSÉ?

Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Pobre país à mercê de um ladrão e de um louco.

Eliana Pace
São Paulo

São Paulo

EVITEM SOLTAR FOGOS

Aos que estão pensando que Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado injustamente e que de agora em diante ele poderá andar de cabeça erguida, por favor, entendam: as condenações foram anuladas e tudo recomeçará na Justiça Federal de Brasília. Por favor evitem soltar fogos de artifício. Pode acontecer que no novo julgamento as penas venham mais robustas. Como diz o ditado, o tiro poderá sair pela culatra. Quanto à possibilidade do petista concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022, não há motivo para ter medo. O eleitorado já o colocou no ostracismo e com certeza ele não ressurgirá. O povo não aguenta mais os políticos populistas. Em 2022 teremos surpresas agradáveis.

Jeovah Ferreira
Taquari (DF)

Taquari (DF)

DANOS!

Gostaria de saber se os advogados de Lula Cristiano e Valeska Zanin Martins têm a noção dos danos irremediáveis causados pelos Mensalão, Petrolão, etc., ao povo brasileiro? Deram migalhas aos pobres, bolsas que não os tiraram da pobreza e dependência. Não construiu para os mais pobres suficientes hospitais e escolas equipados com tecnologias do século 21, mas esmerou-se em trazer Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, onde grassou a roubalheira, a corrupção. E hoje vivemos o caos da pandemia sem leitos suficientes e aparelhos respiratórios, com os doentes morrendo nas portas de hospitais. Lula ficou preso, mas com toda a mordomia. Se a lei fosse igual para todos, estaria num presídio comum, sem quarto só para ele e sem mordomias. Ainda falta muito dinheiro desviado para ser devolvido. Poupem-nos!

Tania Tavares
São Paulo

São Paulo

ANULAÇÃO DE SENTENÇAS

Usaram o VAR quatro anos depois para mudar todo o jogo? NesTe momento não consigo eliminar um forte sentimento de vergonha com o meu país.

Francisco Eduardo Britto
São Paulo

São Paulo

CORRUPÇÃO

O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, inocenta Lula e condena o ex-juiz Sérgio Moro. Dá para saber exatamente por quê?

Luiz Frid
São Paulo

São Paulo

MENOS ‘PIOR’

Já estamos vivendo o futuro. Um futuro que a muitos cidadãos não será dado o direito de viver dada a pandemia. Mas aos interessados no “é dando que se recebe” isso não importa, pois já escolheram seus candidatos prováveis. Nada inusitado, já que se recorre sempre ao óbvio : Lula ou Bolsonaro. Ambos receberam a oportunidade de suas vidas de se tornarem unanimidade nacional. O primeiro desperdiçou-a quando abraçou o capitalismo selvagem fazendo vista grossa para a corrupção bilionária do País. Elegeu seu poste que quase nos leva à bancarrota. Atualmente enfrenta a Justiça por possíveis delitos. Delitos que, pelo andar da carruagem, serão oportunamente detonados por juízes que possivelmente entenderão que a Operação Lava Jato atuou erradamente. Isso porque um hacker provou ter sido eficiente na captura de dados sigilosos privados que não tiveram sua autenticidade provada. Mero detalhe.... Na sua postura insensível perante a morte, a autenticidade cavalar que a cada momento solta impropérios em demonstrações de falta de aptidão de gerir um país com milhões de desempregados, o atual presidente consegue aprovação de sua claque fixa. Um porcentual que pesquisas determinam menor que a lealdade admitida pelos antigos fãs do ex-presidente (eternas pesquisas, estarão erradas?). A se manter o atual cenário é bem possível que o povo veja a corrupção como um problema menor que a falta de comida gerada pelo desemprego e mortes de chefes de família. Parabéns aos iluminados estrategistas: mantém-se o sistema vigente – a eterna escolha do menos pior. Deus nos ajude.

Sergio Holl Lara
Indaiatuba

Indaiatuba

BOLSONARO LEVANTA LULA

Jair Bolsonaro é um político tão medíocre que consegue a façanha de até ressuscitar político condenado e preso por corrupção. Como divulga o Estadão, no resultado de uma pesquisa do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), que mediu o potencial de voto de qual figura pública no País tem capital político para enfrentar Jair Bolsonaro, no pleito de 2022, surpreendentemente, em primeiro lugar, aparece o ex-presidente, condenado e preso por corrupção Lula da Silva, com 50% de potencial de voto. Bolsonaro, com apenas 38%, e em terceiro Sérgio Moro, com 31%. A rejeição a Lula atinge 44%; Bolsonaro está nas alturas, com 56% de rejeição; e Moro, 50%. E, entre outros, em 4º lugar com bom potencial de voto aparece o Luciano Huck. Ou seja, Jair Bolsonaro, que não governa, só promove crises, e perverso desrespeita a ciência nesta pandemia, sem se preocupar em salvar vidas, está cavando a sua própria cova política. É o fiel resultado de quem, no poder, afronta as nossas instituições e trata o povo brasileiro como idiota...

Paulo Panossian
São Carlos

São Carlos

FALA, MAS NÃO DIZ

Enquanto o mundo já vacinava, o Brasil vacilava. Falar tanto e atacar muitos não resolve. Na maioria das vezes, o silêncio é que produz os melhores resultados.

Carlos Gaspar
São Paulo

São Paulo

BASTA!

Enquanto o País padece na UTI e enterra seus milhares de mortos, o lamentável presidente Bolsonaro debocha, ofende e faz menoscabo da macabra pandemia. É chegada a hora de dar um basta. Fora!

J.S. Decol
São Paulo

São Paulo

