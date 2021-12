Orçamento secreto

R$ 16 bilhões em 2022

Congresso ignora STF e decide manter orçamento secreto (Estado, 30/11). Mexer nos bolsos deles não; informar onde foram ou serão investidos esses bilhões, também não; respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu estes pagamentos secretos a parlamentares, também não. Este é o lema no Congresso Nacional: nos nossos bolsos não se mexe e o que é nosso sempre será nosso.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

Uma imoralidade

Os recursos do orçamento secreto são, antes de tudo, dinheiro que saiu dos nossos bolsos, dos contribuintes. Assim, o Congresso tem a obrigação de revelar para onde foram, para que serviram e para quem foram entregues esses recursos, não interessa se nos exercícios de 2020, 2021 ou depois. Esta insistência em querer esconder o destino da verba aumenta ainda mais as suspeitas sobre a sua aplicação. Contamos com o poder do STF para abrir totalmente esta caixa-preta.

Guenji Yamazoe

São Paulo

Infiéis

O orçamento secreto pode ser encarado como uma infidelidade conjugal: quando elegemos nossos representantes, os parlamentares juram fidelidade, como num casamento. Quando se gasta escondido parte do orçamento familiar, este só pode estar sendo usado para a jogatina ou com as amantes. No caso específico, com certeza, trata-se de desvio de dinheiro público. Ou se dá transparência ou, preferencial e simplesmente, deve deixar de existir. A última me parece a melhor opção.

Iria de Sá Dodde

Rio de Janeiro

Flibusteiros

Piratas e flibusteiros praticavam pilhagem às claras, roubavam tesouros e dividiam o butim, às claras. Modernamente, pilha-se o Tesouro Nacional à sorrelfa e esconde-se a divisão do butim. Os que criaram o conceito foram menos desonestos que seus seguidores.

Paulo M. B. de Araujo

A tomada do Orçamento

À desfaçatez do Centrão de vir reduzindo o arcabouço legal de combate à corrupção se soma, agora, a tomada do Orçamento. Impunidade garantida, não basta mais o assalto dos fundos partidário e eleitoral. Com as emendas do relator, parlamentares executam um orçamento bilionário e se negam a dar satisfações até diante de decisão do STF. Sergio Moro, independentemente de eventuais erros, pode ter conquistado muitos cabos eleitorais.

José Tadeu Gobbi

São Paulo

Políticos honestos

Aloísio de Toledo César pergunta se os brasileiros merecem acreditar em políticos que se vendem (Estado, 30/11, A4). Isso me lembrou a frase de Simon Cameron: “Um político honesto é aquele que, quando comprado, permanece comprado”. Portanto, a resposta ao articulista é simples: sim, desde que esses políticos sejam honestos. Quantos são?

Arnaldo Mandel

São Paulo

Capes

Renúncia coletiva

Mais um efeito do desmonte na área da educação no atual governo: pedido de renúncia coletiva de 52 pesquisadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes). São cientistas altamente capacitados que reclamam de não conseguirem trabalhar nos melhores padrões acadêmicos e denunciam uma “corrida desenfreada” para abertura de novos cursos de pós a distância. Parece que Jair Bolsonaro tem alergia a trabalhar com os mais bem preparados para servir à Nação.

Paulo Panossian

São Carlos

Com a sabujice do Congresso e o silêncio das Forças Armadas, Bolsonaro desidrata o sistema público de educação, ciência e tecnologia. Os ossos do almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, criador do CNPq, e do educador Anísio Teixeira, idealizador da escola pública do Brasil, devem estar rangendo na sepultura.

Etelvino José H. Bechara

São Paulo

Está em curso o maior projeto de desmonte educacional que este país já viu. Anos de estudo, pesquisa e trabalho duro perdidos. Quem viver terá um longo trabalho pela frente. Muito triste.

Maria Ísis Meirelles M. de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

