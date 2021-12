Covid-19

Quarentena mequetrefe

A quarentena de cinco dias para estrangeiros não imunizados que queiram desembarcar no Brasil, estabelecida pelo governo, é o mesmo que nada. É mais que sabido que o período de incubação do coronavírus pode chegar a 14 dias ou mais, portanto o limite de cinco dias é outra manifestação da ignorância que o governo, particularmente o presidente Bolsonaro, sempre teve em relação à pandemia. Como se não bastasse, Bolsonaro arrematou: “Eu prefiro morrer a perder a liberdade”, conceito mequetrefe confirmado pelo ministro da Saúde e capataz, Marcelo Queiroga. É lamentável que ainda tenhamos de escutar esses absurdos após mais de 615 mil mortos pela doença, muitos deles por responsabilidade direta deste governo.

Luciano Harary

São Paulo

Paraíso

Com a nova decisão do governo, o Brasil se torna o país ideal para os turistas não vacinados.

Robert Haller

São Paulo

Mentira

Acusar a Anvisa de querer fechar o espaço aéreo já é demais. O negacionismo do presidente em relação à vacinação ultrapassa qualquer limite. Haja paciência!

Lairton Costa

São Paulo

‘Melhor perder a vida’

Em sua crítica à exigência do passaporte da vacina para permitir a entrada de turistas no Brasil, conscientemente recomendada pela Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apelou para as reconhecidas belezas naturais do País, que são totalmente ignoradas pelo vírus. É impossível ficar do lado coerente e ter de agradar ao presidente Bolsonaro. Nessa circunstância, Queiroga se rendeu ao negacionismo e reverberou que seria melhor morrer a perder a liberdade. O que ele perdeu foi a credibilidade para continuar no cargo, e rasgou seu diploma de médico.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

Enquanto a França vive nova onda da covid-19, com 60 mil casos de contaminação por dia, Bolsonaro chama o passaporte da vacina de coleira, e seu fiel escudeiro concordou com ele de que é melhor morrer a perder a liberdade. Com essas e outras, o Brasil se mantém na 2.ª posição entre os países mais atingidos por mortes causadas pela covid no mundo. Está ruim e pode piorar.

José A. Muller

Avaré

O Brasil na pandemia

Sempre se fala da necessidade de se vacinar contra a covid, de tomar a segunda dose ou a de reforço. Mas não vejo mostrarem de forma contundente a relação entre as mortes e internações de pessoas vacinadas e não vacinadas. Vejo, isso sim, comparações entre as porcentagens de vacinação de vários países só levando em conta a população total. Por exemplo, o Japão tem uma pequena melhor porcentagem de vacinação do que nós, brasileiros, mas, se olharmos em termos de distribuição de idades, com certeza estaremos na frente, uma vez que a nossa população deve ter mais crianças proporcionalmente, que não são vacinadas. É preciso mostrar ao Brasil que, embora ainda com grandes problemas de atendimento, o SUS é muito bom, e sem ele com certeza estaríamos próximos dos países da África no enfrentamento da pandemia.

Sergio Persio Ravagnani

São Paulo

Parque da Cantareira

Descaso com a história

Fui com minha neta visitar a trilha da Pedra Grande, no Parque da Cantareira, recentemente concedido à iniciativa privada. Qual não foi minha surpresa ao chegar ao topo e, querendo mostrar a ela o museu que conta a história do parque, que já foi uma plantação de café, depois totalmente restaurada com mata atlântica e que é um exemplo de conservação: o museu estava fechado e vazio, sem nenhuma explicação. Um segurança no local nos informou que o local vai virar uma lanchonete. Provavelmente, o fim deste museu será o mesmo do Museu da Aeronáutica, na OCA, que foi esvaziado e, depois de muito tempo, localizei seus aviões e demais materiais jogados na grama do Parque Cemucam, em Cotia, ao relento e avariados. Como podemos ter nossos heróis, se quem deveria cuidar da nossa história está mais preocupado com o lucro imediato? Grande decepção minha e da minha neta.

Jacob Dorf

São Paulo

