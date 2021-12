Economia

A dívida pública do Brasil ultrapassa os R$ 5 trilhões. Com a aprovação da PEC dos Precatórios, o governo pretende furar o teto de gastos públicos e dar o calote nas dívidas judiciais da União em 2022. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 10,67%. A taxa básica de juros da economia (Selic), que é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação, voltou ao patamar de agosto de 2017, ou seja, 9,25%. Assim, o custo de captação dos bancos aumentou e os empréstimos terão juros mais altos. Paulo Guedes está descontrolando a economia brasileira com a ajuda do seu chefe, Jair Bolsonaro, que não realizou as privatizações prometidas nem as reformas administrativa e tributária. Os necessários cortes orçamentários não foram realizados e a máquina pública continua apresentando despesas bilionárias. Cortar na carne é crucial.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

Juros de 9,25% ao ano

Com o aumento da taxa Selic e, consequentemente, aumento dos juros bancários, resta provada a precisa definição do genial Thomas Jefferson, mentor e redator da Declaração de Independência dos Estados Unidos: “Os bancos são mais perigosos para a nossa liberdade que os exércitos com armas” (in Pursuit of reason, the life of Thomas Jefferson, ed. Louisiana State University Press).

Fernando Geribello

São Paulo

A Selic e a Petrobras

O aumento da taxa Selic em 1,5 ponto, passando a 9,25% ao ano, certamente freará a inflação e os preços da Petrobras. É muito importante saber que em todas as variáveis da composição dos custos (diretos e indiretos) de produtos e serviços oferecidos ao consumidor entra a variável dos produtos oferecidos por aquela empresa, como, por exemplo, o frete, o gás, o saco plástico que embala o arroz e outros alimentos, a roupa, as peças de borracha de máquinas, veículos, equipamentos, embalagens de remédios, tintas, a energia das usinas termoelétricas, enfim, tudo.

Franz Josef Hildinger

Praia Grande

Orçamento secreto

Desmentido

Rodrigo Pacheco e Arthur Lira deveriam ser afastados de seus cargos, por terem mentido deliberadamente ao Supremo Tribunal Federal (STF). Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados foram desmentidos pelo relator-geral do Orçamento de 2020, que afirmou ser perfeitamente possível identificar os envolvidos nas emendas do relator. Pacheco e Lira deveriam responder por esta tentativa patética de ludibriar a Justiça.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Justiça

A idade de Lula

Na época da promulgação do Código Penal, em 1940, a expectativa de vida do brasileiro era bem mais baixa do que atualmente. Assim, havia a redução do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado para pessoas com mais de 70 anos. O reconhecimento da prescrição não se relaciona com a inocência do investigado/acusado. O Estado abre mão de seu papel de aplicador da sanção prevista na lei penal, pois o réu não teria condições físicas nem expectativa de vida para cumprir o encarceramento. Hoje, vemos nos jornais e nas redes sociais o vigor físico do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, quando se trata de enfrentar as ações penais por força do cometimento de crimes – com provas –, ele não pode mais ser processado, porque, pelas penas anteriormente fixadas, parâmetro para futuro julgamento, essas ações já estariam atingidas pela prescrição. Sua idade o salvou de responder por seus crimes e dá cadeia, mas não nos salva do risco de voltar à Presidência da República.

Ana Lucia Amaral

São Paulo

Sentenças anuladas

Ver o STF e o Superior Tribunal de Justiça, por filigranas jurídicas, anulando sentenças, inutilizando provas e jogando no lixo anos de investigações sérias para livrar corruptos e ladrões da Justiça é acintoso. Parece que o mais caro sistema de justiça do mundo funciona para que a justiça nunca alcance bandidos do colarinho branco. As instituições estão funcionando, mas não para a sociedade.

José Tadeu Gobbi

São Paulo

LIBEROU GERAL

O processo de Lula prescreveu, por estar velhinho. Na Câmara não se sabe para quem foram desviados nossos impostos. Senado: o senhor Pacheco, homem inteligente, também ignora para quem foram destinadas as emendas. No Supremo: Dra. Carmen aceitou todas as explicações como “justas". Socorro, a quem devemos recorrer?

Jonas de Matos

jonas@jonasdematos.com.br

São Paulo

BANDIDO VIRA MOCINHO

Depois da absurda anulação das ações contra o ficha suja Lula referentes ao terreno do instituto que leva seu nome em São Paulo e ao sítio de Atibaia, agora a ação do caso do triplex do Guarujá foi extinta por prescrição, uma vez que o ex-presidente tem 76 anos. Do jeito que a coisa vai, daqui a pouco o "demiurgo de Garanhuns" vai entrar com ação contra a própria Justiça por falsa acusação e danos morais. Só mesmo neste macunaímico país de ponta-cabeça, onde até o impossível é possível, em que o bandido vira mocinho e prende o xerife no final do filme. Pobre Brasil.

J.S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

PASSAPORTE DO ROUBO

O Brasil é mesmo um país surreal. Pessoas criticam o passaporte da vacina, mas aceitam caladinhas o passaporte do roubo. Tem 76 anos? Pode roubar e até se candidatar a presidente da República. E fica tudo certo.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

ELEIÇÕES 2022

Vera Magalhães, afamada articulista de grande jornal carioca e afinada com a esquerda mais corrupta do Brasil, sai-se com um texto com chamada de primeira página: “Bolsonaro blinda a corrupção”. Se é verdade ou não a acusação da jornalista, há que ser provada, mas lançar essa manchete quando há outra, muito mais explosiva e atual, torna duvidosa as suas intenções. Por que não discutir o perdão a Lula pela prescrição do crime do triplex? Foi ontem, Verinha! Aliás, se a idade apaga a ficha de criminosos, tornando-os inválidos, devia também impedir a candidatura dos mesmos, por serem inimputáveis.

Roberto Maciel

rovisa681@gmail.com

Salvador

TERCEIRA VIA

O presidente Jair Bolsonaro disse que, por ter se candidatado em 2018, hoje um comunista não ocupa a sua cadeira na presidência da República. E os ineptos continuam a criar terríveis inimigos nos imaginários irrealistas para tentar alcançar aquilo que, por méritos próprios e honestos, jamais conseguiriam. Sim, presidente, apenas trocamos um comunista por um fascista, sendo vocês dois, ambos, agora, reconhecidamente ineptos o bastante para buscarmos, legitimamente, pois, outro candidato que não seja assim, tão engendrado com trapaças, demagogias e palavreados vazios de objetividades reais e verdadeiras.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

LULA OU BOLSONARO?

Nosso País é sui generis, nosso cenário diário registra coisas que até o diabo dúvida, senão, vejamos: o ex-presidente Lula, investigado por vários crimes nos processos levantados pela Operação Lava Jato, é libertado pela generosidade do Supremo Tribunal Federal (STF). E, agora, ele e Bolsonaro formam uma dupla com chances nas eleições de 2022. Como se pode ver, a dupla Lula-Bolsonaro conta com dois cabos eleitorais de peso, a começar pela Justiça, via STF, que promove o petista; já o presidente conta com as Forças Armadas, que impede qualquer reação a um possível impeachment. Até agora não surgiu uma terceira via com chances de chegar ao segundo turno. Lula pode não ter enfiado um centavo irregular do erário no bolso, mas, em seus mandatos diretos como presidente e depois indireto mas “chefão” do PT num período de 13 anos, foi montado um sistema de corrupção que causou prejuízos ao País e às instituições, com valores chegando a bilhões de reais, dos quais menos de 10 bilhões foram recuperados, provando, sem contestação, a existência dos vários crimes ocorridos. Como se pode ver, se Lula não participou do butim da corrupção, então foi de uma incapacidade aterradora por não enxergar a corrupção que marcou esse período. Assim, como pode ainda pensar em presidir o País?

Laércio Zannini

spettro@uol.com.br

São Paulo

POLÍTICO ÍNTEGRO

Li uma afirmativa numa mídia que dizia: "Moro precisa de um político íntegro como companheiro de chapa". Depois de votar durante 56 anos , sempre em candidatos diferentes, posso afirmar sem medo de errar que não há político íntegro. Aí, dirão, “Fulano não roubou”. Roubou sim. Só o fato de ter à sua disposição os mais altos vencimentos do País e as intermináveis mordomias, e seu produto não cobrir o que foi gasto por atitudes, o famoso custo-benefício, é mais do que suficiente para descaracterizar sua integridade.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

ABERRAÇÃO POLÍTICA

É uma absurda aberração manter 33 partidos políticos, quando três são suficientes para manter o espírito democrático (centro, direita e esquerda), tornando ingovernável o Brasil para seja lá quem for o futuro presidente. Culpa dessa aberração é a manutenção dos fundos político e partidário com bilhões de reais que prejudicam a governabilidade. A extinção de tais fundos é para ontem, mas os nossos congressistas não pensam assim.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

PRECATÓRIOS

Todos discutem o pagamento de precatórios, mas eu não li uma única linha sobre quando o governo irá pagar os precatórios de pequeno valor, por exemplo, R$ 400 mil, que imagino seja de interesse da maioria daqueles que têm alguma coisa a receber. Só falam dos Estados, das prefeituras, da Fundação do desenvolvimento da pesquisa (Fundep). Mas e o trabalhador comum?

Celio Mello

celiomello02@gmail.com

Curitiba

DISCURSOS DISSIMULADOS

Assistindo os discursos dos parlamentares do Congresso Nacional, para aprovação da PEC dos Precatórios - em que os parlamentares falavam o tempo todo na proteção dos pobres do Brasil, em oposição ao que realmente fizeram pelo País durante sua gestão -, a conclusão é de que a maior parte dos discursos é dissimulado para proveito político próprio. Nada muda em Brasília!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

ORÇAMENTO SECRETO

Só existe orçamento secreto, porque os brasileiros votam em corruptos. Até quando os brasileiros vão reeleger corruptos? Até quando dinheiro o público vai comprar votos? Até quando os brasileiros vão usar as urnas como penicos, não como algo em prol deles próprios? Até quando brasileiros vão acreditar e votar em demagogos? Até quando vamos eleger ignorantes para ocupar cargos de presidente da República, deputados federais e estaduais, senadores... Enfim, até quando vamos ser uma republiqueta de bananas?

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

LIBERDADE EGOÍSTA

O direito do egoísta e do ignorante não devem prevalecer ao direito à saúde, à liberdade e à vida da maioria das pessoas numa Democracia de Estado de Direito. O Brasil está à mercê de um bando de idiotas em surto paranóico. Bolsonaro e o incrível ministro da Saúde defendem que é melhor morrer do que não ter a liberdade de não se vacinar! Tudo para incentivar os não vacinados a trazer seus vírus de estimação para fazer turismo no Brasil.

Paulo Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

PODER NAS MÃOS ERRADAS

A fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desconexa com a nossa realidade, me fez lembrar a frase: "Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder”.( atribuída a Abraham Lincoln).

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

QUEIROGA E BOLSONARO

Mais um dia vergonhoso para o Brasil. Para que o passaporte de vacinação no País do atleta imune? É o que o presidente vociferou. E a frase do Queiroga: “É melhor perder a vida, do que perder a liberdade”. O ministro da Saúde não acha que a vida é prioridade. Que vontade de ir embora para sempre deste País.

Barueri

BOLSONARO ATROPELA A PETROBRAS

A Petrobras hoje é um câncer que consome o País e o povo. É um imenso cabide de empregos, já deveria ter sido privatizada há muito tempo. O povo está sendo esfolado por essa estatal da época ainda do Lula e FHC. Foi recuperada pelos milicos da ditadura, mas se tornou peça de corrupção pública.

Ariovaldo Batista

arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo