Passaporte da vacina

Muito acertada a decisão liminar expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, obrigando que turistas e viajantes apresentem comprovante de vacinação contra a covid-19, ao desembarcarem no Brasil. Precisamos proteger a vida dos brasileiros, especialmente daqueles que, por alguma razão, ainda não puderam ter acesso às vacinas contra o coronavírus. Parabéns ao governo paulista e à Rede Sustentabilidade por judicializar a questão. Espero, sinceramente, que o plenário do STF confirme o entendimento e mantenha a obrigatoriedade.

Willian Martins martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Em tempo

O ministro Luís Roberto Barroso decidiu a favor da saúde da população, determinando a obrigatoriedade de passaporte de vacina para a entrada no Brasil. Nada mais correto que usar as mesmas medidas de proteção adotadas por União Europeia, EUA, entre outros. A decisão de Barroso corrigiu as incoerências do capitão, que ataca as regras sanitárias para o combate à covid-19, ao mesmo tempo que usa a eficácia das vacinas para justificar a dispensa da necessidade de apresentar o referido passaporte. Enquanto isso, o Conselho Federal de Medicina segue com a política de não se comprometer!

Omar El Seoud elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

Corrupção

Desgoverno

A propósito da frase final do editorial A entropia que nada produz ( 11/12, A3), na qual se lê “Bolsonaro é um presidente fraco que paga caro para não ser importunado enquanto finge governar o Brasil”, o que nós, contribuintes, poderíamos dizer da maioria dos nossos supostos representantes, que se vende vergonhosamente, deixando-o fingir que governa?

Carlos Ayrton Biasettocarlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

Esperança nas urnas

No “bolsoguedes”, denominação de estrangeiros à nossa atual republiqueta, trilhamos a entropia por um governo que confunde o Estado com governança, atrofiada por espasmos, como pontua o editorial do Estado. No entanto, as nuvens políticas estão baixas, despencarão suas tempestades em 2022 e as urnas, mais uma vez, nos darão esperanças de recompor a Nação.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Várias verdades

Como hoje temos a verdade sendo classificada em diversas verdades possíveis e de modo infindável, eis que sugiro mais algumas: a verdade fática (a dos acontecidos, que geralmente é interpretada, reinterpretada, segundo os interesses do momento); a verdade jurídica (a que se verifica a cada momento em diversos tribunais e sentenças); a verdade suprema (a do STF ou a do voto de minerva, como o da ministra Rosa Weber na decisão sobre condenação após segunda instância); a verdade que pouco importa (a das populações famintas e doentes, que não interessam politicamente); a verdade dos políticos (a que geralmente é falsa e mentirosa, mas que capitaneia bilhões dos dinheiros públicos); e, enfim, a verdade dos idiotas (a que é a única, juntamente com a verdade fática, que pode gerar uma interpretação digna de confiança e respeito, e que surge com a estupefação da maioria que ainda se escandaliza com o que se dá neste Brasil de oportunistas, demagogos e violadores de consciências alheias).

Marcelo Gomes Jorge Feres marclo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Meio ambiente

Garimpo e negociatas

A notícia de que a Belo Sun, do Canadá, teria feito acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), apropriando-se de parte do assentamento na Vila Ressaca, na Volta Grande do Xingu, próxima à Hidrelétrica Belo Monte, já por si só é revoltante. Ao sabermos que as áreas envolvidas foram adquiridas ilegalmente, podemos concluir que no atual governo o Brasil se tornou o paraíso dos trambiqueiros. Os garimpeiros - alcunha conveniente para mineradores equipados com máquinas pesadas - no Rio Madeira só foram expulsos após reportagens do Estado. Jamais houve um governo como o atual, que já bateu todos os recordes de negociatas. Seria justo o Incra explicar decisão tão inusitada, aliás, obrigação de todo órgão público.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

*

*

TRISTE REALIDADE

Em um átimo uma revelação produzida pelo tilintar de moedas fez cair o véu da ilusão, desnudando minha mente de “homo economicus”. Uma taxa básica de juros de 9,25% ao ano, grudada em meu lobo frontal, induz minhas decisões financeiras. Sinapses acorrentadas por algoritmos corporativos produzidos no Vale do Silício fazem de mim um mero zumbi. Um touro de ouro no centro de minha mente muge metalicamente o mantra “é a economia, estúpido!” Enfim, essa esmagadora epifania revelou que eu sou só um oco preenchido pelo mercado. Você também.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

TEMPO DE VACAS MAGRAS

Em tempos de vacas magras, touros dourados não têm vez. Parabéns à artista plástica cearense, Márcia Pinheiro, pela oportuna e criativa intervenção ao colocar a escultura de uma famélica e magra vaca amarela defronte à sede da Bolsa de Valores de São Paulo, como protesto para chamar a atenção para a pobreza e a fome no País. Com a economia de vento em proa e o derretimento das ações na bolsa paulista, não poderia haver melhor e mais contundente atitude.

J.S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

BOLSA DE VALORES DE SP

A triste vaca magra abandonada na frente da Bolsa de Valores de São Paulo é a figura perfeita para o local, refletindo o choque entre o Brasil que quer avançar e aquele que é o sanguessuga do Estado.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

PAÍS SEM FUTURO

Este péssimo e horroroso governo Bolsonaro que não possui projeto para o país em área alguma tem o costume de ficar hostilizando a China em pró dos Estados Unidos. O Brasil nunca recebeu atenção alguma dos Estados Unidos, aliás, a América Latina não faz parte de nenhum projeto norte americano. O Brasil se mantém sempre com uma economia fechadíssima, com uma política de fornecer salários miseráveis para não haver consumo por conta da inflação, um péssimo ambiente de negócios. Bem, com esta visão de mundo, o Brasil continuará a ser sempre um dos países mais atrasados do planeta. O obtuso governo Bolsonaro ou o obtuso e atrasado petismo de forma alguma são qualquer tipo de solução para o País. Andando hoje pelo totalmente degradado centro do Rio de Janeiro, percebo o imenso atraso do Brasil. Lugar sem nenhum futuro!

Paulo Alves

pauloroberto.s.alves@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

INCOMPETÊNCIA E ELOGIOS

O grande problema do presidente Bolsonaro é não aceitar críticas e ser dependente de elogios. Basta criticá-lo ou ser contra suas ideias para se tornar seu inimigo mortal, como ocorreu com Sérgio Moro, Mandetta, Gleisi Hoffmann, Gustavo Bebianno, Luciano Bivar, Alexandre Frota, Wilson Witzel. No caso do presidente, com certeza ele precisa de elogios e colecionar amostras de admiração para camuflar suas fraquezas e, com isso, não mostrar sua incompetência para ser o gestor do País. O elogio e o aplauso, por exemplo, no cercadinho do Planalto, servem como droga para o seu ego. Aplausos de uma plateia alienada.

Valdecir Ginevro

valdecir.ginevro@uol.com.br

São José dos Campos

*

DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS

Doeu ver um colega seu ser preso, disse Bolsonaro sobre Daniel Silveira,

propagador de fake news, de ameaças, etc., mas quando foram as vítimas da

Covid, cujo principal fiador foi ele, ele nem se importou e até zombou das mortes.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

São Paulo

*

DADOS DO SUS

Para recuperar os dados roubados do Ministério da Saúde, bastaria o presidente Bolsonaro dar uma ordem para seus apoiadores responsáveis pelo serviço. Jair Bolsonaro é contrário à vacina, ao passaporte da vacina e, poucos dias antes da exigência desse passaporte entrar em vigor o site do Conecte SUS, este é atacado e os dados da vacinação são roubados. Só não vê quem não quer a mão de Bolsonaro e dos seus apoiadores nessa ação criminosa.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

APLICATIVOS DO GOVERNO

Tirar o Conecte SUS e afins do ar não muda em nada, pois não tem informação nenhuma. E não é só esse site e aplicativo que não funcionam. Vários aplicativos do governo são só fachada.

Claudia Zardo Uberlândia.

zardojudiciario@outlook.com

São Paulo

*

MAU EXEMPLO

O presidente Bolsonaro criticou duramente com palavrões a decisão do governador de São Paulo de exigir o passaporte vacinal para quem quiser ir a São Paulo, e afirmou: "Queriam que a gente impusesse aqui a obrigação do cartão vacinal. Como eu posso aceitar o cartão vacinal, se eu não tomei a vacina? É um direito meu de não tomar, como é o direito de qualquer um aqui". E, para responder à sua pergunta, presidente Bolsonaro, não é preciso pensar muito, pois a resposta é fácil e simples: basta cair fora! É só assumir o que o senhor realmente é: nada!

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FALAS DE UM PRESIDENTE

"Teu Estado é o cace… porr..!" Isto é o palavreado de um presidente da República? Só camisa de força nele!

Robert Haller

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

*

ELEIÇÕES 2022

Tenham certeza de uma coisa: Sérgio Moro no segundo turno em 2022 será imbatível.

Ricardo Fioravante Lorenzi

ricardo.lorenzi@gmail.com

São Paulo

*

SIMONE TEBET

Simone Tebet pertence ao MDB, apesar de ser o maior partido do Brasil, o MDB nunca teve coragem de lançar candidato à Presidência, o lançamento da Simone é só para fazer presença na mídia, já já retiraram a candidatura e ficam na cola de outro candidato. O MDB adora o Lula, aquele que rouba e deixa roubar!

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

ALCKMIN

Com dificuldades para ser aceito como vice da chapa do ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-governador Geraldo Alckmin está fazendo de tudo para ser lembrado pelos eleitores. Afinal, totalmente esquecido não sabe mais o que fazer para manter a cabeça fora d’água.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

LAVA JATO

A matéria Procuradoria pede arquivamento de ação do triplex (8/12, A11) mostra que a sujeira levantada pela Lava Jato continua sendo jogada para debaixo do tapetão do Judiciário; deixando no ar sem resposta, nesse caso, quem é o verdadeiro dono do triplex do Guarujá. Afinal, todo mundo já sabe mesmo.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos