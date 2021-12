Vacinação

Mais um tiro no pé

Perguntar não ofende: se a resposta à consulta popular sobre a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 for positiva, perdemos tempo e possivelmente vidas, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cansou de solicitar isso. Se for negativa, o que o Queiroga vai fazer? Vai negar o direito das crianças de serem vacinadas? E o Juramento de Hipócrates? Já que o Conselho Federal de Medicina nunca tomou uma atitude decente contra os absurdos deste desgoverno, que tal alugar seu imponente prédio como escritórios e doar a correspondente receita ao SUS?

Omar El Seoud

São Paulo

Negacionistas

Alô, pais e mães de crianças entre 5 e 11 anos que querem que seus filhos sejam vacinados: questionem seus deputados federais, reclamem e protestem. Essa tal consulta pública sobre vacinar crianças corre risco de se tornar um palco para negacionistas e apoiadores do negacionista-mor – ou até mesmo hackers – que poderão falsear e impulsionar resultado contrário e, assim, impedir que seus filhos sejam vacinados!

Tania Tavares

São Paulo

Medida descabida

Na certidão de óbito das crianças de 5 a 11 anos que perecerem, por serem obrigadas a aguardar o resultado da irresponsável e descabida consulta pública para serem vacinadas contra a covid-19, estarão impressas as digitais do negacionista e do genocida desgoverno Bolsonaro. Um crime imperdoável e imprescritível de lesa-humanidade.

J. S. Decol

São Paulo

Consulta justa

Sugiro uma consulta pública para decidir se Bolsonaro deve continuar na Presidência (governar nunca governou) ou ser afastado imediatamente.

Jasson Figueiredo Filho

São Carlos

Possível manipulação

Da mesma forma que seus apoiadores conseguiram eleger o presidente Bolsonaro como “personalidade do ano” na votação popular da revista americana Time, não vai ser difícil manipular os resultados da consulta popular sobre a vacinação das crianças e apresentar um falso resultado.

Jorge de Jesus Longato

Mogi-Mirim

Governo

Encenação

Acompanhando o pronunciamento do casal Bolsonaro desejando boas-festas aos brasileiros e estrangeiros residentes no País, uma frase resume o que senti naquele momento: nunca tão poucas pessoas mentiram tanto em tão pouco tempo.

Clodomir de Jesus Redondo

Araçoiaba da Serra

Previsões para 2022

Balanço

A CPI não vai dar em nada; o impeachment cairá no esquecimento; a inflação e os juros continuarão em alta; o Centrão continuará arrebanhando cargos e recursos; a terceira via será uma utopia; o governo continuará corroendo as instituições; as novas cepas da covid precisarão incorporar as letras de diversos alfabetos; e ainda tem as eleições.

Jorge Spunberg

São Paulo

Chuvas na Bahia

Uso adequado do dinheiro

É desolador ver os estragos causados pelas chuvas na Bahia, com 20 mortos, milhares de desabrigados e vendo muitas das famílias perdendo tudo o que tinham, com vários prefeitos pedindo ajuda para minimizar a dor dos afetados. Pois tenho uma sugestão que inclusive aumentaria o Ibope do presidente Bolsonaro, que a cada dia vai desabando: que tal pegar os bilhões do vergonhoso fundo eleitoral e destiná-lo às regiões/famílias atingidas? Tenho certeza de que todo o Nordeste o veria com outros olhos.

Luiz Roberto Savoldelli

São Bernardo do Campo

Boas-festas

O Estado agradece e retribui os votos de boas-festas e feliz e próspero ano novo de CNDL; César R. Matavelli; Dante Venturini de Barros; Equipe Proxy Media; Instituto Sou da Paz; Ivan de Souza, José Ribamar Pinheiro Filho e Robert Haller

NEGACIONISTA E VACINA

Estou plenamente de acordo com o que disse o governador de São Paulo sobre a vacinação das crianças: “Vacinas salvam crianças e adultos. Salvam até os loucos negacionistas”. O governador, embora seja administrador por formação, sabe da extrema eficiência das vacinas contra a covid-19, enquanto o nosso ministro da Saúde, que é médico, deveria ter aprendido no seu curso de Medicina que “prevenir é melhor do que remediar”. Pela sua atitude indefinida e pela demora na vacinação das crianças temos duas alternativas: ou o ministro realmente não sabe da importância da vacinação em crianças, bem como em adultos, ou está aguardando ter a bênção do capitão do Exército reformado para, então, poder dar início à vacinação das crianças. Infelizmente, isso só deve acontecer no Brasil. E, por causa de pessoas ignorantes e prepotentes, milhares de crianças, inclusive adultos, podem ser prejudicados.

Tomomasa Yano

São Paulo

DESFAÇATEZ

Se é necessária consulta pública para definir a necessidade de prescrição médica e autorização para vacinação, por que para evitar as barbaridades da indecente distribuição orçamentária não houve essa necessidade? É muito negacionismo, estupidez e desfaçatez do governo e desse ministro da Saúde fantoche.

Luiz A. Bernardi

São Paulo

REVELANDO OS NOMES

Infelizmente, assisti na TV o povo fazendo filas imensas para ganhar alguns ossos para ter alguma coisa para comer no Natal. Enquanto isso, os deputados e senadores aprovaram o maior assalto aos cofres públicos; orçamento secreto de R$ 16,5 bilhões, fundo eleitoral 5 bilhões, fundo partidário 1,1 bilhões, sem contar as emendas orçamentárias que ainda são desconhecidas. À imprensa tinha de divulgar as fotos e os nomes dos políticos que votaram a favor desse assalto, para que os eleitores pudessem julgá-los na próxima eleição.

Mauro Branco Giuzio

São Paulo

TRISTE REALIDADE

A campanha "para ensinar ou ajudar, como prefiram, o brasileiro a comer" não será difícil. Em ambos os casos, basta dar-lhes comida e o restante virá sozinho.

Mario Cobucci Junior

São Paulo

ECONOMIA BRASILEIRA EM 2022

A economia brasileira, sob o comando de Paulo Guedes, vai decolar, em 2022, como os aviões da Itapemirim, na opinião do chargista gaúcho Carlos Iotti.

Paulo Arisi

São Paulo

INFLAÇÃO E PODER DE COMPRA

Traição! A não correção da tabela do Imposto de Renda (IR) por tanto tempo é uma injustiça sem tamanho que, sob visão de médio prazo, reflete na pequena recuperação econômica dos últimos governos. Reduzindo o poder de compra dos trabalhadores, não há como manter o consumo que sustente a indústria nacional. Somente circular a moeda não acrescenta substancialmente riquezas novas. A quem interessa criar situação de estagnação da economia, tal como ocorre na Venezuela atual? Manter a tabela inalterada para arrecadar mais IR (salário achatado), não reformar o sistema tributário para continuar onerando o setor produtivo (fuga de empresas/redução de empregos), não fazer a reforma administrativa para cultivar a ineficiência de serviços públicos (burocracia excessiva). O governo federal (inclui os três Poderes) parece empenhado em semear discórdias, ver acirrada a polarização, para chegar na eleição em meio a um foguetório artificial, barulhento e ensurdecedor, capaz de levar o eleitorado ao desespero e à loucura sem precedentes para, enfim, aplicar o golpe fatal: a ditadura. Eleitor, seu voto é a única arma capaz de evitar esse desmonte. Não deve ser nem branco, nem nulo nem útil, deve ser verdadeiramente renovador em todos os sentidos. É preciso lembrar que nesse sistema eleitoral nosso, os políticos, na sua maioria, são mensageiros de falsas promessas que, quanto mais belos os discursos, mais maléficos.

Massafumi Araki

São Paulo

ELEIÇÕES 2022

O Estadão de 24/12 publicou em Sinais Particulares (A3) Simone Tebet do MDB, como “uma das melhores candidatas femininas à próxima eleição presidêncial”. Antes de se decidir por concorrer ao Planalto, ela colocou na balança os prós e os contras e decidiu aceitar o desafio. Sua fisionomia, com olhar penetrante, demonstra esperança de total êxito na sua campanha eleitoral. Eu também, do fundo do coração, desejo à ilustre pré-candidata, uma merecida vitória eleitoral.

Antonio Brandileone

São Paulo

BOLSONARO VERSUS LULA

Nada mais parecido do que os dois extremos do espectro da política nacional. Além do populismo desbragado - ambos fazem o diabo para obter o apoio e voto da população menos assistida e que depende da ajuda oficial para sua subsistência -, não se constrangem de empregar meios inidôneos para alcançar a adesão da maioria dos parlamentares - preferencialmente, nas duas casas legislativas. Assim, levar a bom termo seus projetos, por mais perniciosos que possam representar aos interesses públicos. A ignomínia, falta de empatia, solidariedade, amor ao próximo, são marcas dos dois governos com esses perfis ideológicos. Lá atrás os pugilistas cubanos e agora a sonegação de vacinas para os infantes brasileiros. Uma indignidade inominável com a de pudor e desprezo com o destino de um povo sofrido e, por isso, desalentado. Noel Gonçalves Cerqueira

Jacarezinho (PR)

ANO NOVO

Desejo simplesmente muita saúde a todos e que possamos cada vez mais usufruir de verdades, sem a hipocrisia e as falsas notícias propagadas pelos pseudo governantes de nosso País. Que tenhamos ao menos por parte deles o respeito e a consideração que merecemos, e não somente o desejo demagógico e eleitoreiro que os cega, culminando com suas atitudes irresponsáveis e inconsequentes.

Feliz 2022!

César R.Matavelli -

São Paulo

ESPERANDO O AUMENTO

Se o leitor Paulo Panossian realmente pensa que o fato dos chefes da Receita Federal terem entregue seus cargos equivale ao governo “perder competentes funcionários de carreira” está muito enganado. Eles continuam sendo auditores e funcionários do governo, muito bem remunerados, a propósito. Só deixaram os tais cargos, bonificados, para pressionar o governo por aumento, que, uma vez concedido, os fará voltar correndo aos postos que deixaram.

Zandor Ferreira

Goiânia (GO)