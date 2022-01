Saúde

Ciência x negacionistas

As vacinas têm eficácia, mesmo que os negacionistas assinem manifestos, façam campanha contra a imunização e distribuam kit covid. A teoria da relatividade geral de Einstein continua funcionando, mesmo depois do abaixo-assinado contrário elaborado por cientistas nazistas por simpatia ideológica e interesse político. O globo terrestre continua em movimento de rotação e translação, mesmo que os terraplanistas realizem uma conferência internacional sobre o assunto. Apollo 11 foi à Lua e voltou, mesmo que negacionistas acreditem na existência de um domo, impedindo a saída da nave da atmosfera. No longo prazo, o conhecimento científico sempre supera a ignorância, mesmo tendo de enfrentar campanhas orquestradas de fake news.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Atitude criminosa

O Ministério da Saúde comete um crime, ao rejeitar diretriz do SUS, dizendo que a hidroxicloroquina funciona, e vacina não.

Marcos Barbosa

Kit covid

Diante da recentíssima nota técnica (?) publicada pelo Ministério da Saúde de que o kit covid é eficaz, e a vacina não, e de questionamento de Bolsonaro dizendo que os membros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) eram tarados por vacinas e questionando a quem eventualmente poderia interessar tal obsessão, vejo-me obrigado a parafraseá-lo, indagando: a quem interessa essa tara obsessiva por cloroquina?

Renato Otto Ortlepp

Movimento necessário

Entidades e partidos estão analisando pleitear impeachment do ministro da Saúde. Isso é injusto, pois esse pleito precisa ser estendido a outras figuras desse nefasto governo.

Jose Perin Garcia

Gastos com vacina

Num governo onde até absorvente feminino é negado, não poderia ser diferente ter singelos gastos com vacinas contra a covid-19. Já para as emendas secretas, que ninguém sabe o destino, não faltou verba no Orçamento aprovado. Esse é o Bolsonaro que todos já conhecem desde quando era deputado do Centrão e que o Exército Brasileiro descartou. E ainda pensa em reeleição. Vergonha nacional!

Júlio Roberto Ayres Brisola

Eleições

A importância do voto

Em relação ao editorial O voto não é um ato inconsequente (24/1, A3), no Brasil é e continuará sendo. Num governo de coalizão, como o nosso, em que o Executivo depende do Legislativo para governar, é fundamental a eleição de um líder altamente competente para a Presidência da República e o voto em nomes qualificados para o Senado e para a Câmara de Deputados. “O povo tem o governo que merece”, conforme o ditado popular. Caberá aos 148 milhões de eleitores manifestar em 2 de outubro próximo que governo merecemos ter.

Paulo Sergio Arisi

PT

Legado de Lula

Com muita felicidade li o editorial do Estadão O mal que Lula faz à democracia (23/1, A3). Sem fanatismo nem bandeiras políticas, mostrou racionalmente e de forma sucinta a trajetória de Lula. Poderia abordar questões como o voto contrário na promulgação da nossa Constituição cidadã ou o fato de não ter feito nenhuma reforma significativa, quando tinha maioria no Congresso e ampla popularidade durante seu governo, ao contrário, colocou o País em uma profunda crise em 2016. Enfim, poderia ter um caderno inteiro mostrando quem realmente é.

Marcelo Teixeira

Aniversário

São Paulo

A cidade que nunca dorme e é motor econômico do Brasil completa 468 anos de história. Em constante evolução, jamais abriu mão de sua rica tradição: uma metrópole onde povos se encontram e realizam seus sonhos, fazendo dela sua cidade do coração. Parabéns pelo seu aniversário!

José Ribamar Pinheiro Filho

SÃO PAULO 468 ANOS

SP é um eSPetáculo! Viva SamPa!

PARABÉNS, SÃO PAULO

25 de Janeiro é o seu aniversário

468 anos já estão no calendário

Essa terra tão querida a ti minha gratidão

São Paulo sempre carrego dentro do meu coração

Por quase meio século nessa cidade eu vive

Hoje vivendo distante confesso não te esqueço

São Paulo terra querida de tanta recordação

Enquanto eu tiver vida te trago no coração

São Paulo terra querida, São Paulo de tanta gente

São Paulo da garoa, São Paulo de um povo contente

Eu sinto muito orgulho por um tempo nessa cidade viver

São Paulo, terra bendita, jamais eu vou te esquecer!

Virgílio Melhado Passoni

MATO SEM CACHORRO

Quando João Doria, candidato à Presidência da República há mais de seis anos, postulante a ocupar a posição de candidato da terceira via, lança oficialmente sua campanha com três prioridades que nada mais são do que promessas de que seguirá a lei, e sem absolutamente nenhuma proposta de País, sabemos que, definitivamente, o Brasil está num mato sem cachorro. Procura-se um estadista!

Oscar Thompson

ULTRAPASSADOS

Lula e o PT constituem um software ultrapassado.

Eugênio José Alati

LULA NUNCA MAIS

A 10 meses da eleição presidencial, em boa hora vem esse editorial do Estadão (A3, 23/1) com o título O mal que Lula faz à democracia. Neste ano esse ex-presidiário, com a ajuda do nosso Judiciário, infelizmente, se tornou elegível e, já como candidato, deseja voltar ao poder desta República. Ora, Lula da Silva, com seu PT, promoveu nas duas gestões a maior roubalheira da história nas nossas estatais e quase quebrou a Petrobras. Sua vocação é dividir a Nação com o seu “nós contra eles”. Não respeita a liberdade de expressão e a imprensa. Ele e o PT tentaram e não conseguiram aprovar um projeto de controle de conteúdo, só factível aos ditadores. Se tivesse a sensibilidade de ajudar o desenvolvimento econômico e social do País, não teria sido, na gestão de FHC, contra a reforma da previdência, contra a criação do real, que dizimou a inflação, etc. Principalmente, não seria contra a criação do Bolsa Escola, criado por FHC, que Lula, espertamente para dizer que era seu, mudou o nome para Bolsa Família! Lula jamais foi cúmplice do diálogo republicano. Apenas com os corruptos. A maior capacidade que esse demiurgo de Garanhuns, tem é de indignar a Nação. Nada tem a oferecer ao País! Porém, e, infelizmente, embora cedo, nas pesquisas de opinião folgadamente está em primeiro lugar. Será que o eleitor brasileiro está com amnésia?!

Paulo Panossian

LULA E MORO

Muito pertinente o editorial O mal que Lula faz à democracia (A3, 23/1), no qual o Estadão bem relembra aos eleitores do passado tenebroso do lulopetismo no poder. Mas conviria, da mesma forma, um editorial do jornal a relembrar aos mesmos eleitores do passado não menos tenebroso do sr. Sérgio Moro como ex-ministro da justiça do atual mandatário, e principalmente como principal figura do Poder Judiciário nos processos da Lava Jato, especialmente nos processos que envolveram Lula, nos quais o STF, em decorrência de vastíssimo material, declarou Moro suspeito e incompetente.

Luiz França G. Ferreira

‘O MAL QUE LULA FAZ À DEMOCRACIA’

Parabéns ao editorial com o título acima, redigido com muita clareza, ao qual faço uma pequena, porém importante observação. Faltou citar que, com a chegada do citado ao poder, o mesmo traria consigo a eminência parda chamada José Dirceu, autor da célebre frase “Vamos tomar o poder”. E é aí que mora o perigo.

Carlos Angelo Ferro

DESTEMPEROS DE LADO A LADO

O pré-candidato Sérgio Moro, em campanha já aberta fora do tempo, para quem gritamos “Morooooo!” na Paulista, pode bater em quem ele quiser, mas colocar só nas costas do presidente a inflação e aumento do dólar é desconhecer os males que a covid-19 causou em todo o mundo.

Paulo Tarso J. Santos

INTERESSE ESCUSO

O inexpressivo deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) ,em busca de protagonismo, tendo em vista as próximas eleições, articula CPI contra Sérgio Moro para investigar ganhos do ex-juiz na iniciativa privada. Além de querer manter polpuda remuneração, Paulo Teixeira teme a decolagem de Moro, que poderia colocar em perigo a candidatura Lula. Dessa forma, uma CPI viria bem a calhar.

J. A. Muller

COMPETÊNCIA

Ao considerar o desempenho do ministro Queiroga e sua equipe, cheguei à conclusão de que eu não consultaria nenhum deles nem para tratar de unha encravada. Acho até que me sentiria mais seguro consultando um podólogo por um problema cardíaco do que algum “médico” dessa equipe. Periga eu perder algum(ns) dedo(s).

Nelson N. Ferraz

OS CARAS SÃO DOENTES MESMO

Após enterrar sua mãe, o presidente Jair Bolsonaro foi à lotérica fazer uma fezinha na Mega Sena e aproveitou para pregar contra a vacina. Foi mais longe ao defender, juntamente com o Ministério da Saúde, o kit covid com hidroxicloroquina e afirmar que a vacina não funciona e nem mesmo o Passaporte de Vacina. Apesar de ser uma grave ameaça contra a saúde pública, a dupla maluca só traz dúvidas ao povo brasileiro. Afinal, Marcelo “Quedroga” e o pseudo “Messias” estão mesmo doentes da cabeça!

Júlio Roberto Ayres Brisola

O CÉU É O LIMITE

Merece um prêmio quem conseguir entender como é calculado o preço da energia elétrica no Brasil.

Para desmanchar esta caixa-preta o governo deveria começar cancelando todos os subsídios existentes para alguns privilegiados!

Renato Maia

CONTA DE LUZ

Outra vez vocês abordam a questão do alto custo da eletricidade no Brasil.

Ontem (editorial O céu é o limite para a conta de luz –A3, 24/1) vocês citaram os subsídios e os impostos.

Mas novamente se esqueceram dos investimentos ideológicos da Eletrobrás em hidrelétrica na Nicarágua.

Isso não está afetando os preços atuais da luz nas residências brasileiras?

Helton Perillo Ferreira Leite

RIQUEZA CONCENTRADA

Enquanto bilionários gastam dezenas de milhões para dar um pulo de pulga no espaço, em foguetes interplanetários, milhões de pessoas não têm dinheiro para comprar pão, no Brasil e em outros países ricos da sociedade do consumo alucinado do supérfluo.

Paulo Sergio Arisi

ETERNA ELZA SOARES

Elza Soares lutou a vida inteira contra a depredação do amor. Combatia bravamente a impureza dos sentimentos. Foi parceira das estrelas da ternura, da altivez e da coragem.

Vicente Limongi Netto

CHINA

A mudança na condução da economia chinesa cria especulações por causa da alta dependência de nossas exportações a este país. Por que estarmos sempre a reboque de economias mais desenvolvidas, se o Brasil poderia ter protagonismo no crescimento mundial? Tal qual a China que teve na construção civil um alicerce econômico, por que nos também não utilizamos a mesma arma? São inúmeras as possibilidades nesta área que vão desde infraestrutura de transportes – estradas de ferro, portos fluviais suporte à logística, modernização portuária em geral – até a construção de casas populares e tantas coisas mais! Área altamente empregadora, ela absorveria desempregados que se oferecem hoje aos milhares. O medo da perda de poder pela elite política brasileira será maior do que o potencial transformador do País? Precisamos ficar eternamente em berço esplêndido? Ficamos enredados numa dualidade política burra que sabemos de antemão não resultará em garantia de um futuro econômico promissor. Acordemos para o futuro. Somos capazes de fazer melhor.

Sergio Holl Lara

FEMINICÍDIO

Marido mata a esposa em Nova Iguaçu (RJ), coloca o corpo no porta-malas de um carro e depois incendeia o veículo. Como será o Natal dos parentes da vítima? Certamente será bem infeliz para o resto de suas vidas. E o da família do assassino cruel ? Ao contrário, pois os familiares terão sempre a presença do querido filho, por causa da famigerada Lei de Execuções Penais, por meio do indulto de Natal. Para as pessoas coerentes, cabe uma revisão urgente da lei, para o benefício de todos. A Justiça aplica as normas jurídicas elaboradas por políticos de mau caráter. Infelizmente, é essa a vida humana, mas acredito na Justiça Divina, que é imparcial.

Luiz Felipe Schittini

