Governo Bolsonaro

Obras paradas

O brasileiro tem de se conscientizar de que falta de planejamento e obras abandonadas e inacabadas são tão graves quanto corrupção. É dinheiro que sai do caixa do governo sem nenhum retorno à população.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Inflação

Brasil com fome

No país que alimenta mais de um bilhão de pessoas mundo afora como o maior produtor de proteína animal, a população menos favorecida contra a crescente inflação está comendo ovos, pés de galinha, uma colher de arroz e outra de feijão. Muitos dizem que jantam o que sobra do almoço. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

Eleições 2022

Renovação política

A grande falha que assola o sistema político-partidário brasileiro é a falta de reforma e renovação. Os candidatos são lançados não de baixo para cima, como em países desenvolvidos nos quais há um plebiscito e escolha de apenas dois nomes. Aqui, vários entram na disputa para queimar o filme. O individualismo prevalece junto com a ambição pessoal desmedida de caciques que jamais abrirão mão do poder pessoal em prol da sociedade.

Carlos Henrique Abrão

São Paulo

País do futuro

Os principais candidatos à eleição de 2022 são homens convictos de suas visões de mundo e firmes em seus princípios. Mas, se caem nas pesquisas, alteram rapidamente as primeiras e substituem tranquilamente os últimos. Parece que mais uma vez o Brasil será o país do futuro... adiado.

Ely Weinstein

São Paulo

Indústria automotiva

Semicondutores nacionais

No final da década de 1980, o grande visionário Olavo Setubal construiu uma empresa para produzir semicondutores no Brasil, a Itaucom. Grupos de jovens engenheiros eram enviados aos EUA para se especializarem na área e centenas de milhões de dólares foram reservados para a ampliação da fábrica. Infelizmente, em 1990, o novo governante inviabilizou grandes investimentos e enterrou o nascente mercado de semicondutores. Ler agora notícias de que a indústria automotiva brasileira defende a produção de chips no Brasil (Estado, 29/4, B29) traz à memória esta história que se junta a muitas outras no depósito das grandes oportunidades perdidas de nossa, talvez um dia, grande nação.

Radoico Câmara Guimarães

São Paulo

Construção civil

‘Caçadores de lotes’

São Paulo passa por um processo de amadurecimento do mercado imobiliário. Ávidos por lançamentos, corretores buscam áreas com elevado potencial construtivo e capacidade de geração de valor geral de vendas (1/5, B2). Entretanto, esta busca nem sempre se preocupa com a cidade. Bons projetos precisam pensar a urbe a longo prazo. Bons “caçadores de lotes” deveriam possuir habilidades que vão muito além da interpretação do Plano Diretor e negociação com donos de terrenos, como urbanismo, filosofia e psicologia. Há boas experiências em São Paulo, sobretudo nos nichos populares no centro e de alto padrão em bairros nobres. Uma pena saber que grande massa ainda busca condomínios-clube desconectados com o entorno. É um tiro no pé!

Andre Ferrazzo

São Paulo

Segurança pública

Coletes para motociclistas

Diante de tantos crimes cometidos por falsos entregadores em motocicletas, uma sugestão. Na Colômbia, os motociclistas e seus passageiros são obrigados a vestir um colete fluorescente com as letras e números da placa da moto. Por que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) não institui a medida na Terra Brasilis? Até a faxineira do prédio onde resido foi vítima de assaltantes em plena hora de almoço, há duas semanas. Quantas pessoas mais terão de morrer como o jovem executado no Jabaquara?

Renato Amaral Camargo

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

O TRABALHO NO PACAEMBU E NA PAULISTA

Seja no Pacaembu, para a turma de Lula da Silva, seja na Avenida Paulista, para os bolsonaristas, o menos homenageado, na realidade, foi o trabalho. Ninguém levou um cartaz assim: “O trabalho enobrece o homem”.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

PREGO NO CAIXÃO ELEITORAL

Bolsonaro quer antecipar seu Capitólio para o 1.º de Maio? Deixa ele. Saiam os últimos extremistas da toca e tentem arranjar confusão. Assim, Bolsonaro bate logo um prego no seu caixão eleitoral, que é o que ele parece querer mesmo. Por outro lado, se o evento for miado, aí saberemos que o prego no caixão eleitoral já foi batido há tempos.

ngela Pecsi

Maringá (PR)

ZÉ NINGUÉM

O presidente Jair Bolsonaro convocou seus apoiadores para atos contra o Supremo Tribunal Federal e, assim, desestabilizar a democracia. Por outro lado, o ex-presidiário Lula da Silva diz que Bolsonaro é um "Zé Ninguém" e que o voto vai mandar esse cidadão revolucionário para casa. Na verdade, quando os brasileiros concordam com Lula, é sinal de que as coisas estão mais complicadas do que se possa imaginar. Afinal, mais do que nunca o Brasil necessita, urgentemente, da terceira via. Fora os dois!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

VIABILIZAR A TERCEIRA VIA

Na constelação que se apresenta no céu político, o astro de destaque, que faria uma interferência de verdade no andamento das coisas aqui embaixo, seria Ciro Gomes. Será que não vai cair a ficha de Ciro e para ele perceber a importância vital de um gesto seu para aglutinar uma terceira via de verdade, com real chance de crescer? Isso pediria desprendimento e espírito cívico para sentar para dialogar. Se ele nada fizer nesse sentido, amargará uma derrota acachapante e desmoralizante. E, junto com ele, o País, que terá dificuldades gigantescas no dia seguinte à eleição de um dos polarizadores.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

O PAPEL DE ARAS E LIRA

O Brasil precisa criar mecanismos para lidar com elementos como Augusto Aras e Arthur Lira. Não é possível o País ficar refém de um procurador-geral que não procura nada e um presidente da Câmara que age como se fosse o dono do Parlamento. O catastrófico presidente Bolsonaro já deveria ter sido legalmente afastado do cargo há muito tempo. Aras e Lira, ao prevaricarem e não cumprirem seus deveres, se tornam cúmplices e coniventes dos tantos crimes praticados por Bolsonaro. Até quando?

Mário Barilá Filho

São Paulo

GOLPISMO

Em histórico e didático editorial (Golpismo é arma eleitoral de Bolsonaro, 30/4, A3), o Estadão expôs claramente a atuação do presidente que jamais foi político em sua vida, dedicada unicamente ao golpismo da extrema direita raivosa e ressentida de todas as épocas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

ZOMBARIA

O editorial Golpismo é arma eleitoral de Bolsonaro (30/4, A3) diz que Bolsonaro zomba da Constituição e ameaça processo eleitoral. O fato é que o presidente faz isso há pelo menos 28 anos, desde que entrou para a política. E, antes, como capitão, foi expulso do Exército, projetou soltar bombas, etc.

Marcos Barbosa

Casa Branca

BOLSONARO GOLPISTA

Apenas a mídia não percebeu ainda que Bolsonaro segue à risca a máxima de Maquiavel (século 16), Oscar Wilde (1854-1900) e Ataulfo Alves (1909-1969): “Falem mal, mas falem de mim”. E, mais recentemente, a de Chacrinha (1917-1988): “Eu vim para confundir, não para explicar”. Quanto mais a mídia repetir com destaque o seu nome, mais ele rasgará a Constituição e se sentirá o dono, não o presidente do Brasil.

Etelvino José Henriques Bechara

São Paulo

PLANOS ECONÔMICOS

O governo Bolsonaro está fazendo de tudo para conquistar votos visando sua reeleição. Pagamentos antecipados de quase tudo. Pergunto: em que século serão pagos os valores referentes aos planos econômicos, cujo dinheiro está devidamente depositado em bancos que o usam e rendem juros a eles? Parodiando um conhecido comentarista de televisão, digo: isto é uma vergonha.

Percival Bento Rangel

Caraguatatuba

DISTORÇÃO DO ORÇAMENTO SECRETO

Quando da introdução do orçamento secreto houve diversas manifestações, mas ele foi considerado legal pelo STF. Passado algum tempo, temos o resultado, pois apenas 7,7% dos municípios receberam metade dos recursos do dito cujo. Princípio básico de economia ou política: tudo o que é público não deve ser secreto, mas amplamente divulgado.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

ZONA FRANCA DE MANAUS

Parabéns ao governo federal por cortar incentivos de fabricantes de bebidas na Zona Franca de Manaus (Estado, 30/4, B4)! Deveria cortar todos os incentivos de lá, onde multinacionais milionárias só estão para não pagar impostos.

Renato Maia

Prados (MG)

BANCOS ACENAM COM CRÉDITO MAIS CARO

Realmente devemos ficar com pena da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) (Bancos acenam com crédito mais caro, 30/4, B2)! "Vai provocar mais inflação", dizem. Eles já perderam muito por conta do Pix. Adeus, DOCs e TEDs a R$ 12 cada! Com tudo isso: lucro dos grandes bancos alcança R$ 81,6 bilhões em 2021 e é o maior desde 2006. E eles não podem mais fazer contribuições para todos os partidos políticos, pelo menos não oficialmente. A alíquota da CSSL vai de 15% para 16%. Os juros do cheque especial e cartões de crédito também serão aumentados de 15% para 16% ao mês?

Fernando Chagas Pedrosa

São Paulo

'O GOVERNO PARECE GOSTAR DA INFLAÇÃO'

Infeliz pronunciamento da Febraban sobre aumento da CSLL incentivando o repasse ao consumidor de crédito. Se um banco o fizesse, é uma coisa, pois está em competição, e poderia ou não absorver o imposto na margem, porém a entidade se pronunciando é uma instigação a cartel.

Ingo Plöger

São Paulo

OTTO LARA RESENDE

Otto Lara Resende é outro que precisa ter sua vasta e múltipla obra resgatada e novamente editada. Quiçá até inéditos sejam encontrados, à semelhança de muitos outros escritores. Em ano de seu centenário, coincidente com o de José Saramago e o da morte de Lima Barreto, material para uma profunda análise de literatura comparada não falta (Estado, 1/5, C8).

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

RACISMO NO FUTEBOL

As contínuas, abomináveis e condenáveis manifestações de racismo nos campos de futebol mundo afora devem ser punidas e combatidas com o máximo rigor (Conmebol promete endurecer as punições para os casos de racismo, 30/4, A30). Causa espécie que torcedores e jogadores brancos lancem ofensas verbais, gestuais e bananas contra atletas de pele negra, como a do maior jogador de todos os tempos, o "atleta do século 20", o Rei Pelé. Vergonha!

J. S. Decol

São Paulo