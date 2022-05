PEC do quinquênio

Falta de empatia

Só mesmo no país da privilegiatura uma categoria que já custa quase R$ 50 mil per capita por mês aos cofres públicos busca ainda mais vantagens em meio a uma economia destroçada. Agora, juízes e procuradores exigem do Congresso Nacional a volta do infame quinquênio, adicional de 5% do salário a cada cinco anos, sem nenhum vínculo com a melhoria da qualidade e da produtividade do trabalho realizado. É realmente espantosa a falta de empatia do Legislativo e do alto funcionalismo brasileiro com a desgraça nacional.

Zandor Ferreira zandorferreira@protonmail.com

Goiânia

*

Igualdade desmoralizada

No assalto ao orçamento público, o destaque fica com o Legislativo e suas emendas secretas, em conluio com um presidente engolido por sua incompetência em governar. Mas nada afeta tanto o Estado brasileiro quanto a atuação ambígua de nosso Judiciário. A proposta que recria o quinquênio, junto com o aval do ministro Luiz Fux ao reajuste dos salários em 5%, é o exemplo sintetizado dessa desmoralização. Desde o Supremo Tribunal Federal até os juizados de primeira instância, vige um corporativismo que está estraçalhando o respeito outrora exuberante deste Poder. E, pior, tal comportamento inspira toda a máquina pública a também buscar vantagens sobre o Orçamento, em detrimento da fome, da miséria, do desemprego, do endividamento do povo e da saúde e educação públicas de má qualidade. Há muito, na Justiça brasileira, a venda dos olhos abandonou a imparcialidade, a balança pende para os poderosos e a espada, desmoralizada pelos seus possuidores, perde o fio da força e consolida uma igualdade desmoralizada.

Honyldo Roberto Pereira Pinto honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Brasília

‘Reino distante’

Sobre a carta de ontem da leitora sra. Vera Bertolucci (Reino distante), interessante notar como Bastilha é quase uma aliteração de Brasília. Só falta a queda.

Jéthero Cardoso jetherocardoso@gmail.com

Bauru

*

Economia

Correção do Plano Collor

Neste momento difícil da economia brasileira, deveriam agilizar a liberação do dinheiro do povo com a correção dos juros do Plano Collor.

Wilson Carlos Gruber grubercompensados@gmail.com

São Bento do Sul (SC)

*

Eleições 2022

Marqueteiro maculado

Diz o ditado popular que “pau que nasce torto morre torto”. O PT, conhecido como o partido dos “aloprados” por ter institucionalizado a roubalheira no poder, acaba de contratar o marqueteiro Sidônio Palmeira para cuidar da campanha de Lula à Presidência. E ele já chega denunciado, pelo Ministério Público da Bahia, por suspeita de desviar R$ 7,5 milhões dos cofres da Câmara Municipal de Salvador. Depois de Duda Mendonça e João Santana, marqueteiros que ajudaram a eleger a dupla Lula-Dilma e que receberam honorários de contas secretas no exterior, o PT contrata mais um marqueteiro maculado sob acusação de desonesto.

José A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Beco sem saída

Discordo dos intelectuais, artistas e juristas que são contrários a anular o voto, votar em branco ou se abster nas eleições deste ano. Está na hora de darmos uma lição no ex-presidiário e no destrambelhado de plantão hoje no Planalto. A nossa terceira via será o somatório de votos nulos, brancos e abstenções, na tentativa de mostrar que não queremos mais bandidos nem desqualificados na Presidência da República. Se Lula voltar ou o Messias continuar, a vaca vai de vez para o brejo.

José Roberto Iglesias rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

PSDB

Batendo cabeça

Impressionante como o PSDB bate cabeça. Bruno Araújo não se dá bem como João Doria, que, por sua vez, não se dá bem com o ex-candidato à Presidência Aécio Neves. É uma falta de unidade no partido que não me lembro de ter visto em outra legenda. Parece que falta um guia que saiba fazer política entre eles para chegar a um consenso. Vamos aguardar os próximos capítulos deste imbróglio.

Leonardo Sousa leo.7b@hotmail.com

Curitiba

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CASAMENTO DE LULA

No meio do caminho do viúvo Lula, tinha as pedras implacáveis da Lava Jato. No meio do caminho do famoso apenado, apareceram as pedras e o sol radiante do Supremo Tribunal Federal (STF). No meio do caminho do boquirroto, apareceu a doce Janja, visitante habitual na prisão em Curitiba. No meio do caminho do Messias de barro, apareceram maçantes e sábios correligionários atolados em pedras e vaidades escorregadias. No meio do caminho, Lula removeu as pedras da solidão e apaixonou-se por Janja. O altar do casamento do ano foi decorado com flores, longe das pedras, que apareceram rigorosas no caminho dos que não foram convidados. O buffet farto saudou o caminho do amor eterno. O caminho do Fundo Eleitoral é rico e bondoso. Carlos Drummond brindou os noivos e voltou para as pedras luminosas do caminho da eternidade.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

JANJA: ONDE ENCONTRÁ-LA

Tem sido noticiado pela mídia que oficiais de Justiça “não conseguem encontrar” a socióloga Rosângela Silva, a “Janja”, noiva de Lula, para notificá-la sobre ações que tramitam na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça do Paraná. Para fins de colaboração com o Judiciário, em consonância com o artigo 378 do Código de Processo Civil (ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade), informo que a referida senhora poderá ser encontrada nesta quarta-feira, 18/5/2022, a partir das 19h, durante comemoração alusiva ao seu casamento, no Espaço Grupo Bisutti, localizado na Vila Olímpia, em São Paulo (conforme noticiado pela mídia). O nobre e zeloso oficial de Justiça terá nove horas para intimá-la, duração prevista para a festa.

Milton Cordova Junior

milton.cordova@gmail.com

Brasília

*

HORA DO VALE-TUDO

Em mais um discurso eloquente e agressivo, pleno de palavrões, direcionado principalmente a seus admiradores, Jair Bolsonaro segue em sua obsessão de querer vencer as eleições na base do grito e da ameaça (Estado, 17/5, A10). De outra parte, o não menos eloquente ex-presidente Lula prepara e anuncia seu casamento aos quatro ventos, evento esse que, sem dúvida, não só não será discreto, como servirá de instrumento contundente de campanha. Enquanto isso, milhares de desempregados desesperados fazem fila sob o vão do Masp, em São Paulo, para se cadastrar a um emprego e outros tantos moradores de rua se preparam para enfrentar o frio intenso dos próximos dias. Tanto para o atual presidente como para o ex, na hora do vale-tudo, a realidade pouco importa.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

DÁ TRABALHO FAZER

Dizer que Bolsonaro não faz nada é uma grande injustiça. Um equívoco não reconhecer seus muitos "feitos", como a duríssima campanha eleitoral – desde que assumiu há cerca de três anos e meio –, incluindo motociatas, carreatas, lanchaciatas, vociferar a formandos das Forças Armadas e conversas, quase diárias, com aquela gente, aquele gado reunido no chiqueirinho próximo ao "Palhaço do Planalto". Não se pode negar, também, as longas viagens – sem muita serventia para o País, é verdade –, saídas a botecos e similares (é duro comer e beber aquelas iguarias só para fingir popularidade), fazer tanta boiada passar, bater recorde no uso do cartão corporativo – muitas vezes, convertido em dinheiro – e gastar um salário que teve reajuste de 69% no ano passado. Dá muito trabalho, mesmo, trocar ministros com frequência, negar a ciência e, com isso, contribuir com a morte de 660 mil brasileiros, proteger organizações criminosas, agredir a imprensa, tornar o Brasil pária e, principalmente, manter o Congresso Nacional, de Arthur Lira, sob controle, alugando deputados e senadores do "big center" através de emendas e outras benesses. Com tanto esforço desprendido, Bolsonaro jamais pode ser acusado de ser um mandrião, um presidente preguiçoso e sem ideais. Por tudo que vem fazendo, em janeiro do ano que vem, Bolsonaro passará à história como aquele que mais produziu: para si, para a família, para os aliados e para que o povo brasileiro ficasse mais pobre. E isso dá muito trabalho.

João Di Renna

joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

*

FUTURO DO PAÍS

Ouso responder a todos que perguntam aos colunistas deste jornal e da Rádio Eldorado qual será o futuro deste país depois das eleições. Mesmo com gravíssimos problemas que nos afetam no dia a dia, empobrecem este país e a nós mesmos, não nos mexemos para mudar a situação. Pouco ou nada mudou nestas últimas décadas, nem mesmo nas situações mais escabrosas, vergonhosas, muito prejudiciais para todos nós, por que mudará com esta eleição? Quem disser o contrário está negando o comodismo atávico de nós, brasileiros. Drama social ou resgate moral são grandes discursos, corretos até, mas discursos não constroem, na prática pouco ou nada valem. Quem realmente se interessa corre atrás, faz acontecer, olha com algum respeito seus problemas. Nós não corremos atrás e não fazemos acontecer, não nos interessamos. O futuro do Brasil nas próximas eleições está definido porque somos nós os que vamos votar nestas próximas eleições e nós não nos interessamos. Nestas últimas décadas de descalabros o máximo que se conseguiu foi reunir meia dúzia de gatos pingados, se comparado ao tamanho da população e seu drama real, em ditas grandes manifestações que no final das contas resultaram só em alento. Convenhamos, sejamos honestos, alguém se interessa pelo Brasil? A pergunta não é sobre seu próprio Brasil, individualista, egocêntrico, mas o real, o país onde vivemos. Quando vamos parar e discutir o futuro como adultos, não como crianças que brigam "foi ele!", "não, foi ele!", molecagem irritante e absolutamente infrutífera. Há muito que acertar, trabalhar, organizar, e sobretudo mostrar dignidade.

Arturo Alcorta

arturoalcorta@uol.com.br

São Paulo

*

AUMENTO PARA A ‘JUSTIÇA’

Privilégio a juiz e promotor avança (Estado, 17/5, B1). O sr. Pacheco, como presidente do "nosso" Senado, deveria criar mecanismos para vetar essas pautas absurdas. Como é possível a turma que menos trabalha no País obter tantos benefícios? Inicialmente, deveria extinguir férias de 60 dias; extinguir auxílio-moradia e outros penduricalhos inconfessáveis dessa "thurma". Não custa lembrar tratar-se do Judiciário mais caro do mundo e também o mais ineficiente de que temos notícias.

Jonas de Matos

jonas@jonasdematos.com.br

São Paulo

*

RECIPROCIDADE

A ditadura do Judiciário funciona sob qualquer insignificante pretexto mais como um eficiente partido político contra o governo com o objetivo de, no mínimo, atazaná-lo e, quem sabe, até inviabilizar a reeleição, sob tácita cumplicidade do Senado que tem obrigação de agir quando há transgressão à Carta Magna. Há congressista que, ao invés atuar no Legislativo, recorre ao Judiciário que prontamente acata, desde que seja contra o governo, enquanto mofam nas gavetas da Justiça processos contra legisladores amigos. Presumindo aquela reciprocidade: não mexa comigo e eu não mexo com você.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

TAPA NA CARA

Diante de tudo o que acontece no Brasil neste momento em que a população mais atingida pelo desarranjo na economia sob o desgoverno de Jair Bolsonaro se desespera com a disparada dos preços de itens como gás de cozinha, alimentos e demais produtos para sua própria sobrevivência, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resolver acelerar mais uma medida que aumenta os privilégios da já privilegiadíssima classe de juízes e magistrados do País, e com o apoio do ministro do Supremo, Luiz Fux, sempre muito cioso quando se trata de benesses para si e para os colegas. Não é possível que isso passe no Senado, mesmo sabendo quem são os políticos brasileiros que atuam no Congresso. É a Bastilha brasileira. Um descalabro total.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

VOZ DOS IMBECIS

Alexandre de Moraes, em um evento público da magistratura divulgado pela mídia, disse que a internet "deu voz aos imbecis". Sempre lamentável suas palavras e atitudes. Tenho a dizer que foi Temer quem deu voz a um imbecil. Como diria Romário, Moraes calado é um poeta. Triste figura. Parece membro da família Adams.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MUNDO SE REPETE

Assistindo à série Jesus, ficou claro: o ministro Alexandre de Moraes é a reencarnação de Pôncio Pilatos, pois Pôncio fica chamando todos de imbecis, tem horror ao Messias e deve explicações ao "chefe" sobre o povo estar cada vez mais ao lado do Messias, mesmo depois de pensarem que tinham se livrado dele.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

JOÃO DORIA

O problema de Doria é que ele é rejeitado pelo seu próprio partido, PSDB, e por 97% dos eleitores, visto que tem apenas 3% das intenções de voto. A Presidência da República, que ele quer porque quer, é projeto pessoal dele. Se realmente estivesse empenhado em ajudar o País a sair desse atoleiro em que se encontra, apoiaria uma terceira via com mais chances do que ele. Minha terceira via é o voto nulo.

Marisa Bodenstorfer

Lenting (Alemanha)

*

GOVERNO DE SÃO PAULO

Sr. Felipe Salto recebe o tesouro do Estado de São Paulo com R$ 35 bilhões em caixa. Que maravilha! Que governo é esse que segura dinheiro em caixa e nada investe na infraestrutura? João Doria foi tão incompetente como governador e ainda quer ser presidente da Republica. Com tanto dinheiro que recolhe beneficiado pela inflação, principalmente pela alta dos combustíveis, e ainda continua a reclamar e criticar o governo federal. Não sabia que o engenheiro Henrique Meirelles era tão submisso a esse João Doria para, juntos, recolherem o ICMS e o famigerado Substituição Tributária (ST). Tinham R$ 35 bilhões em caixa e não fizeram nem investimentos em políticas sociais e muito menos em obras públicas. Em seus sete anos na Prefeitura e no Governo, não terminou o trecho Norte Rodoanel, o Metrô Elevado, enfim, só fracassos. E ainda quer ser o presidente deste país. O Brasil, para progredir no estilo chinês, precisa de estadistas e gestores ativos e inteligentes, e não de políticos de fala bonita. O povo tem que aprender a dar lições pelo voto.

Takashi Sanefuji

sanefujit@gmail.com

São Paulo

*

PIX

Jamais guardarei meu dinheiro na coisa mais roubada do Brasil: o celular! No meu celular não tem aplicativo de banco, cartão de crédito, Pix, nada relacionado a dinheiro.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

RACISMO NO FUTEBOL

Durante o jogo do Inter X Corinthians, num lance entre o corintiano Rafael Ramos e o Edenilson, do Inter, houve um bate-boca entre eles e terminou em encrenca que envolveu os demais boleiros. O motivo, segundo o Edenilson, foi porque o corintiano o xingou de “macaco” e daí o entrevero terminar numa delegacia de Porto Alegre, na qual foi aberto um boletim de ocorrência (BO) em que Edenilson o acusou de racismo por ter sido chamado de macaco e o corintiano só saiu da delegacia porque o Corinthians arrumou um advogado e pagou multa. Será dada sequência ao BO com abertura de processo e, se provado o xingamento racista, Rafael Ramos será condenado. Não sei como terminará essa ocorrência, mas algo que deixa nós, corintianos, curiosos é de onde o técnico Vitor Pereira trouxe esse boleiro que em sua carreira nunca teve destaque em Portugal, não jogou em times grandes da Europa, enfim, tem uma carreira medíocre e melhor que ele aqui mesmo ou sul-americanos tem dúzias e mais baratos. Um abacaxi para o Corinthians descascar.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

São Paulo

*

HUGO SOUZA

Em tempos de tantas violências por torcedores de futebol, a vida do jovem goleiro Hugo Souza, do Flamengo, corre risco. Ninguém explica por que torcedores de futebol que nada ganham atuam com tanta violência contra os jogadores de futebol que são seres humanos normais, como todos os outros. E o péssimo treinador Paulo Souza, apoiado pela diretoria irresponsável do Flamengo, mantém Hugo Souza no gol do Flamengo. O risco que corre esse garoto de tomar um franco no gol do Flamengo e ser espancado ou até morto é grande. A pergunta que fica é: quem responderá pela a vida desse garoto, desse jovem goleiro que já até provou ter talento, mas que não está preparado para ser o goleiro titular do Flamengo, ainda?

​Carleones Fonseca

carleonesfonseca@uol.com.br

São Paulo