Se Bolsonaro for reeleito, podemos esperar o fim da Floresta Amazônica, seus rios e índios; a falência definitiva da educação no Brasil; as Forças Armadas tomando conta total da máquina do Estado; a democracia vivendo seus últimos dias. Se o eleito for Lula, podemos esperar a volta da corrupção generalizada atingindo estatais e fundos de pensão; obras milionárias no exterior financiadas pelo BNDES, superfaturadas; obras no Brasil igualmente superfaturadas; aparelhamento da máquina do Estado com sindicalistas incompetentes e corruptos; revogação da reforma trabalhista, com a volta do financiamento compulsório dos sindicatos pelos trabalhadores. É difícil saber qual será pior. A única tentativa salvadora é a terceira via. Tem de dar certo.

Terceira via desgastada

Tomara que os candidatos homens entendam que a única candidatura viável a esta desgastada terceira via é a única mulher que se apresentou. A senadora Simone Tebet (MDB-MS) é a única esperança capaz de nos levar a acreditar que seja possível quebrar uma das pernas desta polarização pesadelo.

Eleitorado feminino

Simone Tebet, diante de todas as opções até a presente mostra de possíveis candidatos à Presidência, é a única que não lança cortinas de fumaça para esconder um governo que nada realizou; não se ocupa de ofender oponentes; e não fica gritando que acabará com o teto de gastos ou com a reforma trabalhista. Foi extremamente atuante na CPI da Covid – foi ela, por exemplo, que trouxe a maior contribuição para a interrupção da compra fajuta da Covaxin. Ademais, as mulheres historicamente estiveram em papéis secundários e sempre lutamos por direitos iguais. Está na hora de apoiarmos uma mulher não somente por ser mulher, mas por ser forte, ter caráter e honestidade. Somos 53% de todos os eleitores. Podemos virar o jogo. Ter orgulho e respeito.

Tebet-Tasso

Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, tem razão: a polarização entre Lula e Bolsonaro prejudica os brasileiros (19/5, A11). O que precisamos, neste momento, é de conciliação e de gente pensando no País, e não apenas em interesses pessoais. A dupla Simone Tebet e Tasso Jereissati, desejada pela ala pró-Tebet no PSDB, parece boa. Tasso é político experiente e, certamente, não vai atrapalhar, mas ajudar.

Princípios não valem nada?

Francamente, se parte da população votante acha normal o que PSDB, MDB e Cidadania estão fazendo com João Doria – goste-se dele ou não –, numa demonstração explícita de desprezo por regras democráticas básicas, já que foi escolhido pelo seu partido por prévias como candidato a presidente, então dá para entender o porquê de termos no Brasil um presidente como Jair Bolsonaro, que não tem o menor respeito por princípios éticos e muito menos apreço pela democracia. Sim, Mário Covas e Franco Montoro fazem muita falta.

Enrascada

O PSDB entrou numa enrascada e hoje parece um partido nanico, não aquele que teve um presidente por duas vezes, FHC, e foi fundamental na implantação de algumas políticas e para a democracia. Continua ladeira abaixo quando dá voz a Aécio Neves.

Um senão

Prezada senadora Tebet, não pegue na outra alça da sórdida mala de dinheiro de Aécio Neves. Abraços e melhor sorte que esta!

Onda de frio

Revoltante

Nestes dias, abençoados grupos de brasileiros estão nas ruas, no frio, confortando e alimentando os miseráveis, que estão em crescente número neste desgoverno, enquanto Jair Bolsonaro ri e faz politicagem em Brasília à custa do dinheiro público. Seus protegidos são as turmas abastadas das motociatas, cavalgadas, lanchaciatas e do “cercadinho”. Simplesmente revoltante.

A (FALTA DA) EDUCAÇÃO

A proposta de ensino domiciliar aprovada pela Câmara dos Deputados é de uma aberração ímpar (Estado, 19/5, A16). Dentre as várias críticas exaustivamente discutidas é preciso salientar o aspecto importantíssimo da socialização: é através do espelhamento no outro que a criança entrará em contato com seus próprios limites e, interagindo com professores, aprenderá o significado do conceito de autoridade. Esse aprendizado não é possível junto ao convívio exclusivo com os pais. Além disso, quem atestará que os pais estão capacitados a prover o ensino técnico aos filhos, já que muitos deles não tiveram formação escolar adequada? O que o País precisa é de mais e melhores escolas e professores, e não tapa-buracos inúteis. A Educação, ou melhor, a falta dela, será um dos maiores legados do bolsonarismo.

SEGREGAÇÃO DE CRIANÇAS

Os deputados, com minúsculas, aprovaram o sistema de ensino em casa. Como eles tiram dinheiro do povo para levar seus filhos a escolas particulares e poderão continuar pagando professores particulares, os pobres e miseráveis vão continuar usando o ensino público de má qualidade. Tenho certeza de que alguns desses deputados se formaram em escolas públicas, mas como ascenderam na vida ignoram a pobreza. A saga da humanidade é essa, os pobres e miseráveis devem sempre continuar nessa situação. Esses brasileiros também pensam assim.

PUNIÇÕES E RECOMPENSAS

Em relação ao texto de Luciana Garbin (Punições e recompensas, 19/5, C8) – excelente, por sinal –, sugiro a leitura de Como Criei Filhos Fortes e Felizes, do Clube de Autores.

BECO SEM SAÍDA

Vênia complementar à carta de José Roberto Iglesias (Fórum dos Leitores, 18/5, A4), considerando prováveis opções para o segundo turno eleitoral deste ano, caso ocorra. Considerando haver uma tecla específica para o voto em branco na urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria divulgar em propagandas informativas e elucidativas a possibilidade de o eleitor, se assim o desejar, optar por essa alternativa e apresentar um "feedback" ao sistema eleitoral, político, econômico, cultural e social. Neste momento não estamos em uma República, mas sim numa ré-pública, exemplificada pelas citações do "ex-presidiário", sem transparência e tampouco julgado, e a vaca indo de vez para o brejo (não apenas a vaca, mas toda a “bovinada”).

ARRUAÇA DE BOLSONARO

Bolsonaro faz arruaça para desviar do principal: inflação alta, desemprego, queimada e desmatamento recorde na Amazônia, preço da gasolina estratosférico e que vai perder a Presidência na eleição. A população já está ficando cansada, mas enquanto pessoas de influência pregam Lula como solução, Bolsonaro se apresenta como solução antipetista. Parece que até Lira, Pacheco, Aras e os militares estão se cansando da família. O Brasil que era o país do futuro agora é país sem futuro. Ainda creio que uma terceira opção poderá nos salvar.

EVANGÉLICO BOLSONARISTA

Messias nosso que estás no estande de tiros, enaltecida seja a vossa pontaria, venha a nós um farto carregamento de armas, seja feita a vossa vontade golpista, ditatorial e militarista, na terra, no mar e no céu. O ódio nosso de cada dia nos dai hoje, inspira-nos fake news e ofensas assim como nós inspiramos a quem se une ao nosso raivoso mugido. E não nos deixeis cair na tentação do amor cristão, mas livrai-nos de amar tal como Cristo amou. Amém.

O ROTO E O ESFARRAPADO

O presidente Jair Bolsonaro, para explicar seu desgoverno, tem como mantra “eu não sou culpado”. Já o ex-presidiário Lula da Silva, nos desfalques que praticou na Petrobras, tinha como mantra “eu não sei de nada”. Como ambos se completam, fica a pergunta: quem ensinou quem ou quem copiou quem? Na verdade é o roto falando do esfarrapado.

FELIZES PARA SEMPRE

Chegou o dia do casamento de Lula com Janja. Muito requinte, classe e discrição. Só para poucos membros da nobreza. Com fotos e clipes dessa love story cuidadosamente planejados para o consumo do povão às vésperas de um novo processo eleitoral. Pode-se dizer que se trata da versão brasileira do casamento do príncipe Charles com a sua Camilla. Realizado com toda a pompa, mas com o devido cuidado para não trazer recordações da Lady Di ou da sra. Marisa Letícia, de saudosas memórias. E quanto aos presentes que estão sendo dados aos pombinhos? Se fosse na Inglaterra, empresas não poderiam dar presentes aos príncipes, pois a realeza não pode aceitá -los. Apenas presentes com um valor nominal abaixo de US$ 200 se dados por uma pessoa podem ser aceitos. No caso de Lula, não há restrição alguma. O céu é o limite. À medida que os preciosos mimos forem aparecendo nos próximos anos, é certo que absolutamente tudo o que vier a surgir não passará de presente de amigos cujo único interesse era fazer esse ilustre brasileiro feliz e, por seu intermédio, a todos do seu fã-clube. O futuro pode sim repetir o passado em versão incrementada e aprimorada. E, se depender dos mais poderosos, o conto de fadas nunca irá terminar.

JUSTIÇA ENCONTROU JANJA?

Com toda a certeza os diligentes oficiais de Justiça conseguiram notificar a socióloga Rosângela da Silva (Janja), devedora de mais de R$ 220 mil (conforme ações que tramitam no Judiciário), na última quarta-feira (18/5) durante evento relativo ao seu suntuoso casamento. O Brasil inteiro sabia onde ela estaria. Ou "não a encontraram"?

SEGREDOS COMPROMETEDORES

Sobre os 190 parlamentares que nem deram satisfação sobre os gastos do orçamento secreto a pedido do Supremo Tribunal Federal (Desrespeito ao País e ao STF, 20/5, A3), sugiro a divulgação, pela imprensa, de seus nomes para que os eleitores saibam o que fazem seus candidatos.

MAMÃE FALEI

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou a cassação de Arthur do Val, que perdeu os direitos políticos por oito anos. Na minha opinião, além da cassação, acredito que o Mamãe Falei deveria ser preso também. Pelas bobagens que ele disse, ver o sol nascer quadrado poderia levá-lo a respeitar mais os seus semelhantes.

SÃO PAULO

A respeito da entrevista ao Estadão do governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB), cabe destacar o trecho a seguir: "A Constituição de 1988 municipalizou e estadualizou serviços, mas federalizou o dinheiro. Hoje, o resultado desse pacto federativo é que os municípios e os Estados têm muitas responsabilidades, mas a União fica com a maior fatia do bolo tributário. Fiz um levantamento no ano passado. Os impostos federais arrecadados em São Paulo somaram R$ 750 bilhões e voltaram R$ 47 bilhões. O que é mais grave é que as transferências voluntárias também deixaram de existir para SP, que se tornou o último Estado na fila” (Estado, 19/5, A10). Diante de sua oportuna fala, está mais do que na hora de questionar e rever essa descabida e injustificável conta, em que São Paulo, por ser a locomotiva da economia do País, deposita nos cofres da União mais de dez vezes o que tem de retorno em investimentos federais, servindo de arrimo de família para o governo federal e demais Estados. Essa conta, em que somente um lado ganha, não pode continuar sendo paga.

SALÁRIO SEM CORREÇÕES

Em São Paulo, os governadores do PSDB propositadamente não corrigem os seus salários e dos secretários estaduais. Com isso, o prefeito da capital ganha mais do que o governador. O salário do governador do Estado é menor do que o da maioria dos Estados e prefeituras de capitais. Por quê? Isso obriga os servidores a terem seus vencimentos abaixo do governador. Assim, funcionários com 15 ou 20 anos de carreira são obrigados a sofrer uma redução em seus vencimentos legítimos. O teto constitucional é burlado nos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e pelos militares, em que decreto recente possibilita que generais ganhem até R$ 350 mil a mais por ano. Em São Paulo, até os empregados da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), que foram admitidos antes de 13 de maio de 1974, aposentados, mesmo sendo celetistas e tendo contribuído para o INSS, agora sofrem com o redutor como se fossem funcionários públicos estaduais. O Tribunal de Justiça e o Supremo aceitam tudo, menos que esses empregados tenham seus direitos garantidos. E se usassem fardas ou fossem deputados, senadores ou desembargadores do andar de cima?

COVID NA COREIA DO NORTE

Ao mesmo tempo em que o Brasil é um dos países com maior número de habitantes vacinados e a cidade de São Paulo informa possuir 98% da população portando anticorpos do coronavírus, a Coreia do Norte torna-se preocupação mundial porque só no último dia 11 de maio admitiu ter em seu território – de 25 milhões de habitantes – o primeiro surto da covid-19. Há dois anos, quando o mal se alastrou pelo mundo, o controverso governante Kim Jong-un rejeitou a oferta de vacinas da Organização Mundial da Saúde (OMS), China e Rússia. Preferiu fechar as fronteiras e impor restrições à população e tratar os possíveis doentes com água, chá e ibuprofeno. No dia 12, 24 horas depois de admitida a pandemia, o governo revelou a primeira morte por covid no país e agora já contabiliza 56 mortos, 270 mil casos de febre e 1,5 milhão de contaminados, dos quais 663 mil já colocados em quarentena. O exemplo brasileiro – apesar da sórdida exploração política ocorrida – de vacinar a população mostra que conseguimos baixar as restrições e começar a volta à normalidade. Do outro lado, a Coreia do Norte, que apenas exigiu precauções de sua população, transforma-se numa possível bomba que pode reinjetar a pandemia nos países vizinhos e até em áreas distantes. Apesar do governo local ter convocado o Exército para atuar contra o alastramento do mal e de o país receber o trabalho de grande equipe de médicos internacionais, o futuro é incerto. A maioria dos brasileiros que ainda adoece, é internada e até morre de covid é composta por pacientes de grandes comorbidades e principalmente pelos que, independente de idade e estado físico, não compareceram para receber todas as doses da vacina ou simplesmente não se vacinaram. A vacina é a única proteção disponível contra o coronavírus.

ABELHAS NATIVAS

Em 20 de maio comemora-se o Dia Mundial das Abelhas, uma boa lembrança para acender a chama da esperança. Sustentabilidade precisa rimar com prosperidade. É tempo e momento para um programa de fomento à criação racional das abelhas sem ferrão, a meliponicultura, nas veredas do imenso sertão. Espécies conhecidas e nativas da Caatinga serão importantes para a geração de trabalho e renda no ambiente rural familiar. Uma volta ao tempo dos chamados cortiços nos alpendres e varandas das casas sertanejas. Um retorno inovado com assistência técnica e extensão rural e comercial. Menos produtivas do que as africanas e europeias, no entanto, o mel das abelhas nativas consegue preços bem superiores no mercado. Além disso, vale refletir sobre a influência positiva para minimizar o êxodo rural para grandes cidades e capitais. A hora é agora para um bom debate para, juntos, construirmos a nossa querida e imensa Nação. Fica o desafio democrático.

