Orçamento federal

Estado balofo

Qualquer liberal deve estar indignado pela escolha do governo de ajustar em 5% a folha do funcionalismo em detrimento da Educação e da Saúde. Menos recursos para a Educação significa sacrificar o futuro deste país. Menos recursos para a Saúde significa sacrificar as vidas dos mais vulneráveis já no curto prazo. A despeito do que se alardeia por aí, Bolsonaro não é estúpido. Ele concedeu esse aumento porque, dada a enormidade do funcionalismo público de um Estado mastodôntico, gordo e preguiçoso, este exerce uma pressão que não pode ser ignorada. O Brasil tem duas alternativas: modernizar o Estado, tornando-o mais enxuto e eficiente, ou continuar a ceder, caminhando para nos juntar aos nossos vizinhos Argentina e Venezuela. Não sei o que Bolsonaro faria em um segundo mandato. Mas tenho certeza do que Lula faria em um quinto.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

Cheque sem fundo

O projeto do atual governo parece incluir, além da tentativa de reeleição do presidente, a destruição do sistema federal de apoio à criação autóctone de ciência e tecnologia no Brasil. Há poucos meses parte da comunidade científica ficou eufórica, e membros do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com a imodéstia habitual, aplaudiram a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para o órgão. Em 20 de maio, entretanto, o Ministério da Economia anunciou um bloqueio de R$ 8,2 bilhões no Orçamento federal deste ano, necessário para não ultrapassar o teto de gastos. Esses recursos têm como objetivo pagar sentenças judiciais e programas como o Proagro e Safra. O bloqueio parece não contemplar ainda os recursos necessários para pagar o reajuste aparentemente concedido aos funcionários federais. Os detalhamentos dos bloqueios de cada ministério não são, hoje, oficiais. Contudo, meios de comunicação noticiam que o contingenciamento (bloqueio) no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações seria de R$ 2,9 bilhões, isto é, algo mais de 35% do total dos recursos bloqueados para todos os ministérios. A euforia de parte da comunidade científica, e a imodéstia de membros do MCTI, deve diminuir sensivelmente ao se darem conta de que o cheque anunciado, com pompa e circunstância há pouco, não tinha fundos. O projeto do atual governo federal de acabar com a ciência nacional continua em pé.

Hernan Chaimovich, professor emérito do Instituto de Química da USP, ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

hchaimo@gmail.com

Cotia

*

Segurança pública

Cultura autoritária

Mais do que aplausos, o editorial Selvageria institucional (28/5, A3) merece profunda reflexão. Os ecos e padrões de uma cultura autoritária advinda da ditadura, assim como o prolongamento da mentalidade escravista denunciada por Joaquim Nabuco, casam-se com o “currículo oculto” na atuação da PRF em Sergipe. Se fosse um episódio único, já seria suficientemente grave para despertar a repulsa geral e impor consequências menos tímidas que o mero afastamento dos agentes públicos envolvidos na chacina que vitimou Genivaldo. A repetição cínica desses episódios, com a cobertura dos superiores e a cumplicidade do presidente da República, escancara a fragilidade do nosso Estado de Direito e a necessidade de mobilização contra esse atentado.

Alberto Zacharias Toron

aztoron@terra.com.br

São Paulo

*

Desrespeito

A autoridade não começa com o desrespeito pelas pessoas e pelas leis quando transforma o porta-malas do veículo em câmara de gás e mata uma pessoa. Começa quando transporta pessoas no porta-malas de veículos, contrariando qualquer norma básica de respeito pelas pessoas e pela lei, que veda esse procedimento. Infelizmente, no Brasil, a autoridade está sempre acima da lei.

Luiz Carlos Leitão da Cunha

lcldacunha@gmail.com

São Paulo

*

Bolsonaro e seus apoiadores não conseguem entender que violência e selvageria, ao invés de eliminar o crime, o replicam de forma mais violenta. São incapazes de entender que somente políticas públicas bem elaboradas, que promovam programas socioeducativos e de moradia, poderiam pôr fim ao horror do qual os mais vulneráveis são sempre vítimas.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

ASSASSINATO EM UMBAÚBA

O "silêncio" da população e as respostas oficiais das autoridades brasileiras dizem muito a respeito do tipo de sociedade em que vivemos. Já assisti a diversas vezes os vídeos sobre a execução de Genivaldo de Jesus Santos, e cada vez que os revejo embrulham-me o estômago. Jesus, de Sergipe, foi assassinado pelos Santos da PRF. Que crime selvagem e brutal! Por que não estão ainda na cadeia aqueles que, à luz do dia, sob a vigilância das câmeras dos celulares dos muitos concidadãos que a tudo assistiam, o desrespeitaram (aos gritos de "cala a boca"), torturaram (com spray de pimenta e chutes) e o executaram (na câmara de gás improvisada na viatura do Estado)?

Itamar de Barros Souto

soutoitamar@yahoo..com.br

Recife

*

VIOLÊNCIA

A visão da turma da bala é que a melhor estratégia para combater a violência é armar a população. É um pensamento muito perigoso e não traz paz, mas somente aumenta a violência em um mundo que está ficando cada vez mais violento. Apenas três dias após o massacre na escola primária de Uvalde, no Texas, o truculento Donald Trump discursou sobre “salvar a América” armando mais a sua população. A polícia americana, supostamente treinada para enfrentar situações de perigo, agiu muito mal em Uvalde. Imaginem o estrago que um professor inexperiente poderia fazer com uma arma na mão! O capitão também dá a sua contribuição. No meio da pandemia (abril de 2021), assinou um decreto que facilita o porte de armas e dificulta o controle. Recentemente, declarou que “a população de bem armada pode resistir a um ditador de plantão''. Assim, teremos uma guerra civil entre o povo e a nossa polícia, que mais mata no mundo. Espero que os exaltados apoiadores do capitão não compartilhem essa visão.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

MASSACRE NO TEXAS

O absurdo massacre de 19 crianças e duas professoras em uma escola infantil de Uvalde, no Texas, perpetrado por um monstro de apenas 18 anos, abalou praticamente todas as pessoas normais e de bom senso. Entretanto, essa tragédia, ao que parece, não incomodou muito os trogloditas do Estado americano, dominado pelos republicanos, defensores da posse legal de armas e que, recentemente, aprovaram uma lei que permite a todos os cidadãos maiores de 18 anos possuir legalmente uma arma de fogo e a carregar em público, sem necessidade de licença e treinamento. Para coroar esse despautério, o político republicano Ken Paxton, atual secretário da Justiça do Estado, identificado com o lobby das armas, defendeu que as professoras do Texas tenham permissão para usar armas nas escolas. Realmente, esse celerado está defendendo um novo tipo de duelo entre os assassinos e as professoras.

Luiz Antônio Alves de Souza

zam@uol.com.br

São Paulo

*

POLÍCIA

As reportagens e artigos sobre a operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio, e a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe criticaram a violência e a falta de preparo ou capacitação dos policiais. Deveriam, nas próximas grandes operações policiais, convocar um membro do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública para acompanharem na linha de frente. Um ponto importante desprezado pela mídia é o do policial como ser humano e sua família. Para a mídia em geral, parece que a morte de um policial é desprezível. Espero que se faça reportagem com as famílias que perderam entes queridos que eram policiais.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com

São Paulo

*

BOM POLICIAL X MAU POLICIAL

Um bom policial é uma dádiva para a sociedade. Um policial que cumpre seu dever de servir e proteger a todos presta serviços importantíssimos e é visto com respeito e admiração por todos na comunidade. Um mau policial, do tipo que está sempre buscando receber propina, abusa do poder da sua farda e desrespeita todo mundo, é pior do que um bandido. Tem muito mais poder do que um ladrão e é visto com pavor pela sua comunidade. O Brasil precisa escolher, educar e treinar seus policiais para ter o tipo certo nas ruas.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

JUDICIÁRIO

O Estadão publica que Magistrados vão a evento pago por empresas com ações pendentes (28/5, A14). E que esse evento vai se realizar "em um resort no Algarve, em Portugal, com hospedagens e passagens pagas por um banco, empresas de investimentos, administradores judiciais e escritórios de advocacia". Pode isso? Pelo que se vê, a sem vergonhice não grassa apenas nos Poderes Executivo e Legislativo.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

MAGISTRADO

Acho que nunca se viu um magistrado qualquer um dia pagar do próprio bolso a participação em eventos, reuniões, congressos, etc. O que não falta são notícias frequentes sobre a participação deles em hotéis e resorts de luxo sempre às custas de alguém, seja do setor público, seja de empresas privadas com demandas na Justiça, geralmente no Nordeste ou no exterior, como é o caso noticiado agora, do resort em Portugal. Não parecer honesto causa sempre mal-estar aos brasileiros, mas eles não estão nem aí para isso.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

CARTÃO CORPORATIVO

A condenável é inadmissível atitude do presidente Bolsonaro de se recusar a exibir a fatura de seu cartão corporativo, impedindo que a população que paga altos impostos e a conta da fatura tome conhecimento de seus altos gastos, equivale, grosso modo, à recusa do marido safado de compartilhar o boleto de seu cartão crédito com a esposa, para que ela não veja o pagamento do motel. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

RANDOLFE RODRIGUES

Randolfe Rodrigues, parasita do PT, deveria gastar tempo e economizar nosso rico dinheirinho pedindo o fim das mordomias de todos os políticos e do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas não. Para aparecer na mídia, pois é metido a artista, nada faz pelo povo descamisado. Falar algo agora em relação aos planos de saúde, com a nossa inflação, é imbecilidade. Se fosse correto, deveria ter feito antes, afinal ele pode usar o Sírio-Libanês na hora que quer. Que nível de políticos nós temos! Baixo demais e vergonhoso.

Marieta Barugo

mbarugo@bol.com.br

São Paulo

*

EXTORSÃO

O aumento de 15,5% nas mensalidades dos planos de saúde é verdadeiro caso de extorsão, mormente considerando que exploram a não poder mais os "usuários" e pagam uma miséria aos(às) médicos(as). Por que a Procuradoria-Geral da República (PGR) não se manifesta, provocando com urgência o Judiciário? E a imprensa pátria, por que está calada a respeito? O silêncio nos faz recordar as palavras do imortal Shakespeare, em Hamlet: "Há algo de podre no reino da Dinamarca". E, assim, tristemente se confirma que "o Brasil não é um país sério”. Aguardamos o "sinal vermelho" ao precipitado, abusivo e extorsivo aumento.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

SELO LIFE

A matéria sobre a obtenção do selo Life em um apartamento residencial ocupado beira a loucura (Paulistano consegue o primeiro ‘selo de sustentabilidade’ no País, 28/5, C5). Submeter sua própria moradia à certificação (e ainda pagar por isso) a fim de obter um “selo” me parece ser mais uma desvairada necessidade de exposição em redes sociais. Em breve teremos postagens carregadas de drama e felicitações a pessoas orgulhosas com o selo Life. Será que essa certificação tem peso suficiente para desbancar a companhia de um labrador nas fotos de perfil nas redes sociais de relacionamento? Lamentável caminho o que estamos pegando.

Andre Ferrazzo

alo.ferrazzo@gmail.com

Jundiaí

*

DUELO DE 2022

De um lado, o presidente Bolsonaro não é notícia, mas faz notícia. Fala o que quer e não ouve o que não quer. De outro, o ex-presidente Lula esquece o passado e fala que o país está precisando dele, todo livre, leve e solto. No meio, a previsão de tempos difíceis à frente.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

FUTUROS PROBLEMAS

Mesmo com um histórico extremamente negativo, Lula, líder nas pesquisas, corre o risco de ser eleito presidente. Em sua gestão, a doação da refinaria à Bolívia, a aquisição da sucata refinaria de Pasadena e o petrolão, que quase quebrou a Petrobras. Se eleito, será o fim da picada. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Melhor não arriscar. Daí, privatizar a Petrobras é evitar futuros problemas.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

PETROBRAS PRIVATIZADA

Acorda, gente. A Petrobras já está privatizada. A fatia do Estado no seu capital não chega a 37%. Basta, então, o governo abrir mão de indicar os seus dirigentes.

Euclides Rossignoli

clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

LIDERANÇA DE ZELENSKI

O presidente da Ucrânia chamou a atenção do mundo pela demonstração de patriotismo, coragem e determinação durante a invasão da Ucrânia. Em uma guerra, nenhuma decisão é fácil ou sem consequências. Passados 90 dias de intensa mobilização e combate, pergunta-se se não teria sido menos traumático ele ter aceitado a proposta de ser retirado em segurança do país e ouvido o conselho do primeiro-ministro de Israel em render-se ou fazer um acordo de paz com a Rússia, baseado em cessão de território (ocupado pelos separatistas), para não cometer o erro histórico dos palestinos em não querer partilhar a Palestina com os judeus.

Marcos Abrão

mabrao7@gmail.com

São Paulo