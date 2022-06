Corrupção

A memória da Lava Jato

Segundo matéria publicada no Estadão de domingo (12/6, A10), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, deixou claro que a corrupção comprovada pela Operação Lava Jato realmente existiu. Não se pode esquecer o que ocorreu no Brasil, no mensalão, no petrolão, os R$ 51 milhões em espécie apreendidos num apartamento ligado a um ex-ministro em 2017, os US$ 98 milhões devolvidos por um ex-gerente da Petrobras. São provas robustas da corrupção no Brasil. Os diretores da Petrobras, políticos beneficiários e empresários acusados pela Lava Jato não foram absolvidos pelo STF, que apenas anulou a ação penal em que eram acusados, por incompetência da Justiça de Curitiba para processá-los.

Reynaldo José Gatti Busch

Oportuno

Quando o “clube vip” de empreiteiras da Lava Jato tenta rever acordos de leniência bilionários, como publicou o Estadão (13/6, A8), é bom repercutir mais as afirmações do ministro Fux ditas em palestra, de que houve corrupção, que as anulações de pena foram “formais” e de que cada ato de corrupção é um colégio que fica sem merenda para as crianças, um hospital sem leito e uma localidade sem saneamento. Os milhões desviados eram reais, não eram notas falsificadas. Os dizeres do ministro são oportunos, sobretudo em época de eleição.

Paulo T. J. Santos

Amazônia

Conivência proveitosa

Sobre a matéria Bruno Pereira treinava vigilância indígena contra o crime (Estadão, 12/6, A11), é preciso salientar que a omissão no controle da cadeia criminosa na região do Vale do Javari pode estar beneficiando vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados e senadores, além de setores do Executivo nacional. Nióbio, potássio, manganês, tântalo e ouro justificam a cobiça de brasileiros graduados, além de traficantes, pescadores e madeireiros. Existe um Conselho Nacional da Amazônia, com uma Secretaria Executiva e estrutura fartamente constituída por pessoal militar, que assumiu o papel de organizar a defesa e a proteção do território da Amazônia. Por que não incluem e responsabilizam os brasileiros graduados, locais, regionais e federais, que têm obrigações com o controle do território? Afinal, os servidores públicos colocados nas funções de governo estão lá para defender o interesse público. É, simplesmente, mapear, monitorar e punir quem está se beneficiando com esta conivência inexplicável.

Nelson Frederico Seiffert

Sociedade

Pobreza menstrual

Gostaria de cumprimentar este jornal por encerrar a edição dominical com a informação de projeto que tenta criar alternativas para o enfrentamento da denominada pobreza menstrual, fato que atinge um sem-número de mulheres no País (12/6, A24). O tema deve ser, cada vez mais, pauta da sociedade contemporânea, marcada por desigualdades gritantes e silêncios comprometedores que sedimentam e normalizam atentados à dignidade humana. Como professor de Direito na Universidade de Marília, tenho, em conjunto com os atuantes acadêmicos, desenvolvido atos que, além de doações de absorventes, propiciam o reconhecimento de um problema mundial que assola a mulher, mais uma vez preterida em seus mais comezinhos direitos.

Galdino Luiz Ramos Junior

Uma década de espera

Sobre a história publicada no dia 10/6 (A24), Homem consegue adotar o filho da ex-mulher, num processo que demorou quase uma década, essa demora é lastimável no nosso Judiciário. Isso deixa de ser justiça, como já disse a ministra Cármen Lúcia.

Regina Brumati

Eder Jofre

O insuperável peso-galo

Merecida homenagem ao nosso “galo de ouro” (Estado, 12/6, A20). Para assistir às suas lutas no Ginásio do Ibirapuera, havia uma condição: chegar bem cedo, porque muitas delas terminavam logo no início do primeiro round. Em algumas lutas, não vi os nocautes, só cheguei para os aplausos. Mas tudo valeu a pena! Obrigado, Eder, um lutador de 53 nocautes.

Arcangelo Sforcin Filho

DESAPARECIMENTOS

Os assassinatos do sertanista Chico Mendes e da missionária Dorothy Stang, ocorridos na região amazônica há muitos anos – que chamaram a atenção do mundo e são lembrados até hoje –, já deveriam ter sido motivo suficiente para que isso nunca mais acontecesse. Fato é que, sai governo, entra governo, o Estado nunca teve controle efetivo da região. Com Bolsonaro a situação piorou, mas não é exclusiva dele, e o desaparecimento do indigenista e do jornalista inglês são mais dois de dezenas que aconteceram desde Mendes e Stang. Existe possibilidade de resolução sim, desde que haja vontade política. Basta lembrar o episódio recente dos garimpeiros que queriam extrair ouro a qualquer custo do Rio Madeira. A Polícia Federal agiu de forma eficaz e os garimpeiros desistiram.

Luciano Harary

MORTES IGNORADAS

Acreditando na pouca memória dos brasileiros, os bolsonaristas agora querem culpar o lockdown durante a pior fase da pandemia para justificar a incompetência econômica do governo federal. No mundo inteiro foi essa a solução encontrada para frear as vítimas da covid. Mas, para Bolsonaro, se tivéssemos mais de um milhão de mortos não faria a menor diferença dentro de sua falta de empatia para com seus governados.

Luiz Frid

COVID-19

É muito preocupante ver que, à nossa volta, cada vez mais vemos pessoas cujos exames deram positivo para covid, mas parece que a população se comporta como se a pandemia já tivesse terminado. Depois da pressa em se vacinar no início do ano passado, as pessoas se desinteressaram em fazer as doses de reforço e poucas crianças receberam as duas doses. O Ministério da Saúde, que não se interessa pela saúde da população, nada faz pela conscientização dos brasileiros, seu único interesse é a reeleição de Bolsonaro. É importante que a mídia supra as deficiências das autoridades e alerte a população.

Aldo Bertolucci

LAVA JATO

Embora não tenha merecido a manchete do jornal deste domingo, a constatação por autoridade superior do Poder Judiciário de que a Operação Lava Jato apurou óbvia corrupção no governo petista (Estado, 12/6, A10) deixa claríssimo que a anulação do julgamento de Lula foi formal (para não dizer de juiz petista notório). Na verdade, não fosse o formalismo processual, Lula estaria cumprindo pena e não concorrendo à Presidência do Brasil.

Ademir Valezi

LUIZ FUX

Muito lúcida e contundente a fala do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE), de que "ninguém pode esquecer" que houve corrupção no Brasil. Ministro, seu discurso resgatou aos esquecidos que o mensalão, o Petrolão e outros desvios nos governo do PT existiram, e a Lava Jato demonstrou isso através das delações e enormes quantias devolvidas. Talvez por isso a perseguição e ódio ao ex-juiz Sergio Moro, que desmascarou o PT, partido que propalava, segundo José Dirceu, ser o mais honesto do Brasil.

Tania Tavares

SIMONE TEBET

Se já acreditava na capacidade e liderança política da senadora Simone Tebet (MDB-MS), depois da excelente entrevista concedida ao Estadão (‘Sou contra a privatização da Petrobras’, 12/6, A7) estou mais confiante ainda na pré-candidata escolhida para representar a terceira via no pleito deste ano para o Planalto. E como provável nome encorpando essa chapa, um dos mais lúcidos senadores desta República, Tasso Jereissati (PSDB-CE). Tebet diz que é a favor das privatizações desde que tenham um fim social. Se vencer, como primeiro ato, será um decreto para revogar uma das loucuras de Bolsonaro que facilitou o porte de armas. Essa candidata que preza as nossas instituições e a democracia certamente não presidirá o País com o estômago, odiando oponentes, etc. Com livre trânsito que felizmente tem em todos os partidos e ótima ouvinte que é, preservará o diálogo saudável em busca de soluções definitivas para o sustentável desenvolvimento econômico e social que há muito não ocorre neste maltratado Brasil. Ufa! Finalmente temos um nome para iluminar o futuro desta nação.

Paulo Panossian

POLÍTICA PARTIDÁRIA

Nossa política partidária é um grande circo. A pré-candidata do MDB – quem? – longe está de ser opção ao afirmar “Minha ligação com o Tasso é umbilical" e fazer parte do esquema em que o MDB nos Estados se alinha aos líderes da campanha enquanto fala em respeito aos palanques regionais. Me dê licença, ilustre candidata: melhor continuar no Senado enquanto o povo de seu Estado quiser. Lamentável!

Edmar Augusto Monteiro

CONTRA A PRIVATIZAÇÃO

Candidata à Presidência se manifesta contra a privatização da nossa petroleira alegando que a mesma é lucrativa. É preciso lembrar o estado de penúria em que estava a empresa em um governo irresponsável.

Marco Antonio Martignoni

PESQUISAS ELEITORAIS

Simone Tebet será tão esquecida e esquecível como é hoje nas pesquisas.

Marcos Barbosa

ICMS DOS COMBUSTÍVEIS

Não há perda de arrecadação quando o valor do petróleo aumentou cerca de 70% em um ano e o "corte" do imposto seria para 17%, considerando a média de 25% atualmente cobrada. É matemática pura: o valor absoluto aumenta mesmo com o porcentual menor. Choradeira inócua, a dos Estados.

Márcio da Cruz Leite

MATRIZ ENERGÉTICA

Como empresário e acima de tudo cidadão, gostaria de propor uma discussão sobre a atual política que atrela o preço do etanol ao preço da gasolina. Acredito que, no mínimo, deveríamos ter exceções a essa regra em momentos críticos como esta crise de combustíveis global.

Luiz C. Andrade Jr.

EDITORIAIS

Os editoriais desta segunda são perfeitos: A aflição de Bolsonaro e 'Greenwashing', ou o mau capitalismo (13/6, A3). Parecem ser temas diferentes, mas são siameses. Os dois refletem um mundo de interesses pessoais sem nexo com a verdade ou a realidade e se comunicam de forma interessante. Pedir para os supermercados congelarem os preços para salvar a eleição é uma ingenuidade. Enquanto o ESG é outra forma de dizer que “vamos defender o planeta” desde que não afete os lucros. O resumo é: muita “cara de pau”.

Luis Norberto Pascoal

DI FRANCO

Sobre o artigo Eleições – a hora da liberdade (Estado, 13/6, A6), na "nova democracia", no jornalismo e na "liberdade de imprensa", os formadores de opinião (sem barganha e só com as verdades) e os raros e escassos leitores só podem dizer, juntos e em coro: a única certeza é que tudo são dúvidas.

Arcangelo Sforcin Filho

LEANDRO KARNAL

Leandro Karnal é brilhante e divertido. Humano, erudito e muito sabido. É gente como a gente, só que mais arguto e dedicado ao seu ofício de escrevinhador. Amo seus artigos, sua opinião, seus belos livros. O que escreveu dissecando o Hamlet de Shakespeare é uma preciosidade. Também gostei de ele nos apresentar sua avó paterna, Edith Hacker Karnal (Quem se lembrará?, 12/6, C8). Hacker? Futurista danada para quem nasceu em 1904. Karnal é mágico. Vida longa a ele que, como eu, também visita cemitérios por gosto.

Jane Araújo

‘O DIÁRIO DE ANNE FRANK’

Quando estudei na Europa, tive a oportunidade de visitar o museu Anne Frank, e impressionam tanto a história do Holocausto quanto a importância que ali se dá pela preservação documental e arquitetônica. Muito longe do que vivemos aqui no Brasil, hoje em dia. A reportagem de Maria Fernandes Rodrigues sobre o diário da geminiana adolescente (Muito além de um documento histórico, 12/6, A22) é um texto profundo por conter outros relatos pessoais mais recentes de guerras vividas e análises de especialistas no tema. A clareza dessas leituras não alivia as angústias, mas reforça que escrever é preciso.

Adilson Roberto Gonçalves

