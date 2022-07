Geddel Vieira Lima

Sapo difícil de engolir

O ex-ministro do governo Lula Geddel Vieira Lima é o homem das malas com R$ 51 milhões encontradas em apartamento seu e que foi condenado, por lavagem de dinheiro e associação criminosa, em outubro de 2019 a 14 anos de prisão, mas teve a pena reduzida, por decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em 681 dias, em decorrência dos cursos de capacitação que frequentou, mais o fato de ter sido aprovado no Enem. Atualmente em liberdade condicional, Geddel participou de evento eleitoral na Bahia e declarou, emocionado, sua gratidão e seu apoio ao candidato à Presidência do Brasil e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, também liberado para disputar eleição por um ministro do STF. Reforço, aqui, a declaração do sr. Geddel na ocasião: “vão ter de me engolir”. Como brasileira, eleitora e consciente do perigo que o Brasil está correndo, um antiácido não será suficiente para dissolver este sapo.

Grace Grunberg

gracegrun@yahoo.com.br

São Paulo

*

Menos, camarada!

O ex-ministro Geddel Vieira Lima, em liberdade condicional, durante evento político na Bahia na sexta-feira, vociferou e botou bronca à moda Zagallo: “Eles vão ter de me engolir!”. Bem diferente daquele investigado de 2017, em Brasília, que saiu da prisão da Papuda, pianinho e de cabeça raspada, para audiência na Justiça Federal na qual chorou feito bezerro desmamado. Menos, camarada, menos!

Joaquim Quintino Filho

jqf@terra.com.br

Pirassununga

*

Governo Bolsonaro

Encontro cancelado

Confirmando uma vez mais sua indigência ética e intelectual, Jair Bolsonaro cancelou o encontro que teria com o presidente de Portugal apenas porque este, na véspera, se reuniu com Lula. A grosseria dispensa comentários. Este governo, que felizmente está chegando ao fim, passará, não contudo sem deixar sua marca indelével: a cafajestagem.

Junia Verna Ferreira de Souza

juniaverna@uol.com.br

São Paulo

*

Estupidez

Atitude estúpida a do presidente brasileiro de se recusar a receber o presidente de Portugal com a alegação de ter o Dr. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa conversado com o candidato Lula. Perde o Brasil, perdem os brasileiros que moram em Portugal, perde o estúpido presidente do Brasil. E boa parte do mundo fica sabendo, pela imprensa, que estamos sendo governados por um transtornado. Enquanto isso, o professor catedrático, jornalista, comentarista político, presidente eleito em 2016 e reeleito em 2021, no alto dos seus 74 anos, com certeza pensa em nós e conclui: coitados.

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

Batalhas perdidas

Bolsonaro deve achar que tem cartas na manga para continuar na Presidência mesmo se perder as eleições. Depois de cometer tantos erros gravíssimos para quem comanda uma grande economia, ele declara guerra a aliados de primeira hora como Portugal, cujo presidente acaba de ser desconvidado para encontro no Palácio do Planalto. Só mesmo alguém desesperado e despreparado para ocupar a Presidência da República pode insistir numa rota de colisão insana e de graves consequências no curto prazo achando que, no fim, está certo e todos estão loucos. Só mesmo uma pessoa com tantos problemas cognitivos pode sonhar em vencer uma guerra após tantas batalhas perdidas.

João Di Renna

joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

*

O melhor e o pior do Brasil

Agradeço a Eliane Cantanhêde pela Oração às almas do bem (5/7, A8). Lavou a alma dos brasileiros cientes das glórias de seu povo, hoje relegado ao silêncio, ao desrespeito e à morte, pelo atual desgoverno. Disse bem: as “mortes de Bruno, Dom, Rouanet e Dom Cláudio jogam luzes no que há de melhor e pior no Brasil”. Vão-se os bons, ficam os biltres.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

EUA

Tiros no 4 de julho

Os ataques a tiros que comumente acontecem nos EUA são consequência da facilidade de acesso às armas naquele país, com certeza. No Brasil, estão sendo abertas muitas escolas de tiro e aumentou a venda de armas de fogo. Será que estamos no mesmo caminho dos EUA?

Maria do Carmo Z. Leme Cardoso

zaffalon@uol.com.br

Bauru

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

CPI DO MEC

O País não precisa de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os desmandos e a roubalheira generalizada no Ministério da Educação (MEC). O País precisa que a polícia continue cumprindo o seu dever sem ser obstada pelo governo. As gravações em que o então ministro Milton Ribeiro confessou que os falsos pastores tinham carta branca para negociar a cobrança de propina em barras de ouro ou vender Bíblias fajutas com as fotos dos criminosos impressas são mais do que suficiente para colocar essa tigrada toda na cadeia. Depois das eleições, a Justiça poderá ir atrás do mandante de tudo: o presidente Bolsonaro.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PEDRO PASSOS

O empresário Pedro Passos, um dos fundadores da Natura, em recente entrevista disse o óbvio: que o governo Bolsonaro é um show de horrores e que Lula está apresentando um programa de governo igual ao da Dilma, portanto, vai optar por Simone Tebet (Estado, 4/7, B8). Se todo empresariado compartilhar desse posicionamento, teremos, de fato, uma mulher capacitada governando o Brasil, e não um "poste" como foi a "mulher sapiens".

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DE TUCANOS A TARTARUGAS

Enquanto as pessoas sensatas se angustiam com a probabilidade cada vez menor de vingar uma chapa de terceira via, o PSDB – Partido Sonolento dos Bananas – fica negociando devagar-quase-parando a formação de chapa no Rio Grande do Sul para depois, talvez, quem sabe, algum dia, se não chover e se Deus quiser, dar um envergonhado apoio a Simone Tebet. Será que avisaram a eles que a eleição é daqui a três meses?

César Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

J. R. GUZZO

Um sonho de oposição (Estado, 3/7, A8): perfeito o artigo de J. R. Guzzo deste domingo. É um retrato perfeito do que eles fazem e fizeram em Cuba, nos últimos 63 anos, e do que eles fazem e pretendem fazer no Brasil, nos próximos anos.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

GOLPISMO

Ao ler o editorial Bolsonaro sozinho com seu golpismo (Estado, 4/7, A3), lembrei-me de que, após as eleições, Trump recebeu doações gordas de seguidores endinheirados apoiando suas iniciativas contra a eleição que perdeu. Democratas ganharam no voto popular em 2000 e 2016, mas ninguém chiou. Os norte-americanos levam a alternância de poder nos Estados Unidos muito a sério e nem o aparentemente frágil voto pelos correios é questionado. Mas, tanto lá como cá, o empresário vai continuar acreditando e investindo a troco de nada? Ninguém achou seu dinheiro no lixo. No entanto, consciente ou não sobre o fato, Bolsonaro vai ser sempre recebido Brasil adentro por seus seguidores, como celebridade política e, futuramente, outro bolsonarista, talvez familiar seu, poderá eleger-se ou quase, tal qual vemos em diversos países, onde nomes mantêm-se acesos ao longo da História. Na Argentina, os peronistas. Um amigo argentino me disse que o peronismo é uma religião. Nas Filipinas, o filho de Marcos. Se, aqui, no Brasil, Lula elege-se e faz um governo tosco, envolto em denúncias de corrupção e dificuldades com a economia, o bolsonarismo volta com tudo em 2024 e 2026. Bolsonaro e seguidores sabem disso, por isso continuará suas bravatas e bazófias diariamente. Pelo amor de Deus, Lula!

Magdalena F. Hausch

magdalenafloreshausch@protonmail.com

Belo Horizonte

*

ISOLAMENTO DO PRESIDENTE

De certa forma é esperançosa a previsão de isolamento do despresidente quanto a sua sanha golpista (Estado, 4/7, A3). No entanto, não é unânime a falta de apoio institucional a tais presunções criminosas. Aqui há representantes de entidades culturais sérias que, pasmem, questionam de viva voz e explícita escrita o sistema eleitoral vigente, baseados em suas minúsculas bolhas virtuais. Sabemos que é pura má-fé de tais dirigentes e que almejam interesses escusos, mas estão aí ativos e podem, sim, dar esteio aos desvarios criminosos do despresidente. Novamente, a rede de intrigas montada pelo gabinete do ódio está desviando a atenção dos que ainda possuem algum poder de coibir crimes eleitorais.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

PESQUISAS DE INTENÇÃO DE VOTO

Gostaria de referendar considerações do leitor Paulo Sergio Arisi (Fórum dos Leitores, 5/7) sobre efeitos da publicação de pesquisas eleitorais. Notadamente, o de levar o eleitor à falsa impressão de que o pleito já está definido antes mesmo de acontecer. A frequente divulgação de resultados de intenção de voto, dando ampla maioria a um ou dois concorrentes, produz sensação de “favas contadas”, ao menos quanto ao primeiro turno. Desse modo, aliena o eleitor do processo, seja por levá-lo a desacreditar no seu potencial de influir no resultado, seja porque acaba se deixando guiar pelo que parece ser a opinião majoritária, em vez de avaliar várias alternativas. Nada garante, por outro lado, que a metodologia adotada esteja isenta de vieses e os resultados não possam ser condicionados por fatores outros, tais como o fato de concorrentes serem mais ou menos conhecidos do grande público, recebam mais ou menos foco nos meios de comunicação ou, ainda, a possibilidade de que a própria formulação das perguntas induza resposta. Concordo que a imprensa deveria considerar esses aspectos e ao menos moderar o destaque dado a resultados de pesquisas eleitorais, até por coerência com a defesa de isenção e imparcialidade no processo.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

TECNOLOGIA 5G

As gigantes da telefonia ainda não conseguem oferecer um serviço de qualidade no 4G e já querem iludir os consumidores com o 5G. Aqui no bairro onde eu moro, em Santo André (SP), o sinal da Tim não funciona em algumas ruas. Os consumidores continuarão sendo lesados, pagando por um produto/serviço e recebendo outro bem inferior.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

ALTA DE CASOS DE COVID

No Brasil, a alta de casos de infectados e mortos pela covid é preocupante. Desde o início da pandemia, infelizmente, acumulamos 32,5 milhões de casos e 672 mil mortes. Editorial do Estadão cita estudo publicado pela revista científica The Lancet que indica que, no mundo, entre 20 e 26 de junho, houve crescimento de 18% ou 4,1 milhões de pessoas infectadas (Repique da covid e do negacionismo, 4/7, A12). No início do ano, o pico semanal foi de 20 milhões de casos. E o total de casos nesta pandemia já acumula 541 milhões de infectados e 6,3 milhões de mortes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O estudo também aponta que graças à vacinação, entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021 19,8 milhões de pessoas foram salvas. Tivesse esse irresponsável e desumano Jair Bolsonaro antecipado a compra de vacinas, como fez o Governo de São Paulo, e não agisse como autêntico charlatão recomendando uso de medicamento sem comprovação científica como a cloroquina, certamente dezenas de milhares de brasileiros não teriam ido a óbito. Porém, aos que respeitam a ciência, sensato é continuar utilizando máscaras e álcool em gel e evitar aglomeração, já que esta covid-19 nos rodeia.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmaail.com

São Carlos

*

CHINA

Estes dias tomamos conhecimento de uma megacompra de 300 aeronaves que a China fez da francesa Airbus. Talvez, se o Brasil não tivesse criado atrito com a China quanto à qualidade das vacinas, a nossa Embraer teria abocanhado um pedaço dessa operação. A China tem uma economia enorme e vai crescer muito mais nos próximos anos. O chinês é um povo respeitoso, formal e educado, e exige tratamento semelhante. Se quisermos fazer mais negócios com a China, temos de ter um bom relacionamento.

Marco Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

ABORTO EM EL SALVADOR

A matéria Corte condena jovem a 50 anos de prisão por aborto (Estado, 5/7, A10) me causou estupefação. Além de não informar a idade da jovem Lesly L. Ramirez, informa que teve parto prematuro em casa. Então, se a criança já tinha nascido, não se tratou de homicídio decorrente de “corte feito com arma branca”? Qual era a idade gestacional? É considerado aborto porque nem entrou no período perinatal (critério da OMS) e morreu devido à facada? Triste matéria, só enfatiza a proibição do aborto naquele país mas confunde na sua abordagem. Homicídio ou aborto? Pobre Lesly viver com esse fardo! Tudo lamentável!

Bárbara Biselli

b.biselli56@gmail.com

São Paulo

*

ESCOLA ESTADUAL DE SÃO PAULO

Foi com grande tristeza que assisti à reportagem do SP2 de segunda-feira, 4/7, sobre o abandono do antigo Ginásio do Estado, hoje Escola Estadual de São Paulo, fundada em 1894. A grade foi arrancada e o bloco do colegial está abandonado com grande parte dos vidros quebrados, e muitos caixilhos de alumínio foram arrancados. Tivemos aula com a inesquecível professora de Matemática d. Suzana Maria Nogueira Rangel Pestana, neta de Francisco Rangel Pestana, dirigente deste jornal. Peço encarecidamente que os srs. intercedam junto à Secretaria da Educação para pôr fim a esse descalabro.

Caio Lorena Bueno

caiolorena@bol.com.br

São Paulo

*

DOM CLÁUDIO HUMMES

Morre arcebispo emérito de SP, d. Cláudio Hummes (Estado, 5/7, A14). Um dos arcebispos mais influentes na Santa Sé, o religioso inspirou a escolha do papa Francisco, em 2013. Um dia triste para a Igreja Católica no Brasil e no mundo. Dom Cláudio Hummes deixa um legado inestimável que deve ser reverenciado e servir de exemplo. Que sigamos sua mensagem ao papa Francisco, quando este foi eleito: "Não te esqueças dos pobres!". Assim seja.

José Ribamar Pinheiro Filho

pinheirinhoma@hotmail.com

Brasília

*

IGREJA DE CRISTO

Dom Cláudio Hummes, ora falecido, patrono do trabalhadores e especialmente dos metalúrgicos do ABC, Dom Paulo Evaristo Arns e sua Comissão de Justiça e Paz que ancorava os anseios dos menos favorecidos a partir do Estado de São Paulo, e Dom Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia para o encontro fervoroso em prol dos povos da floresta do Brasil, representaram os apóstolos de Cristo, que por parábolas expressavam os anseios dos pobres e oprimidos num mundo pisoteado pelo Império Romano. Se oportunistas tomaram de São Pedro as chaves da Igreja de Cristo durante a maioria dos séculos de sua era, na segunda metade do século 21 o Brasil foi palco do catolicismo que não se distanciou de suas bases populares e dos direitos dos oprimidos. Hoje vemos a Igreja Católica estagnada e as seitas evangélicas de mãos dadas com o populismo político.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

BIENAL DO LIVRO

Finalmente uma boa notícia, e na capa (Estado, 5/7, primeira página): uma foto da Bienal Internacional do Livro de São Paulo lotada e com filas compostas por jovens, famílias e crianças à procura de livros. Esse é o Brasil que queremos.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo