E o nosso quinhão?

A fim de colaborar com os artífices da chamada PEC Kamikaze, que cria várias benesses até o fim do ano, quero sugerir que acrescentem a ela um aumento nas aposentadorias dos beneficiários do INSS, que também passam por imensas dificuldades com o alto índice de inflação. Esse benefício poderá ajudar muito neste período pré-eleitoral, afinal, somos quase 30 milhões de beneficiários.

Adalberto Amaral Allegrini

adalberto.allegrini@gmail.com

Bragança Paulista

Compra de votos

Quando eu era garoto, nos anos 50, no interior da Zona da Mata de Minas Gerais, em época de eleições, os fazendeiros compravam votos em troca de dentaduras, muletas, transporte na carroceria de caminhões, 1/2 de uma nota de dinheiro, sanduíche de mortadela barata. E os votos da cidade também eram comprados com emprego nas prefeituras, por exemplo. Hoje, é mais sofisticada a compra de votos: pagam-se milhares de votos no atacado, com liberação de Auxílio Brasil, bolsa caminhoneiro, Bíblias autografadas, 1/2 do PIX de orçamento secreto e vai por aí. Uma vergonha para o Brasil.

Etelvino José H. Bechara

ejhbechara@gmail.com

São Paulo

Discernimento

Só não digam que todas as discussões e polêmicas, econômicas e políticas, acerca da PEC das Eleições não é prova cabal da falta de capacidade de autonomia intelectual de grande parte da população brasileira, que pode confundir migalhas temporárias com fraternidade e boas intenções; e, ainda, atitudes políticas interesseiras e eleitoreiras com verdadeiro interesse pelos pobres e necessitados do Brasil.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

Eleição presidencial

Pior perspectiva

O presidente Jair Bolsonaro reuniu-se com ministros militares esta semana e reclamou, mais uma vez, do sistema de votação em urnas eletrônicas, no que teve apoio da Defesa. Diante das previsões desfavoráveis para ele nesta eleição presidencial, parece-me que um golpe está sendo preparado. É a única chance de Bolsonaro. Infelizmente, podemos estar caminhando para um novo rompimento da democracia, com um novo governo Bolsonaro. Não poderia haver pior perspectiva.

Celso Battesini Ramalho

leticialivros@hotmail.com

São Paulo

Eleição em SP

Campanha na TV

Sobre a matéria União Brasil deixa Garcia com quase o dobro do tempo de TV dos rivais (Estado, 6/7, A8), Rodrigo Garcia, atual governador do Estado de São Paulo, mostrou coerência e assim continua. Por outro lado, espera-se que Fernando Haddad seja responsabilizado por mortes e doenças decorrentes da eliminação dos controles de poluição veicular em São Paulo, quando ele foi prefeito da cidade.

Pedro Sérgio Sassioto

pssassioto@uol.com.br

São Paulo

ESG

Atenção aos relatórios

Deve-se dar muita atenção aos relatórios ESG (sigla para indicadores ambientais, sociais e de governança, em inglês) e serem eles levados muito a sério pelas empresas e por agentes econômicos, já que, de acordo com matéria na Coluna do Broadcast de 6/7 (B14), Brasil é campeão em fraudes e temor de manipulação ESG, diz PwC. Vale lembrar, com uma leve adaptação, a frase cunhada por um dos maiores expoentes da música brasileira, Tom Jobim: “O Brasil não é para amadores”.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

Saúde

A coerência da Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acaba de manter a proibição da comercialização do cigarro eletrônico no Brasil, mas nem sequer menciona a proibição do cigarro comum, que, segundo especialistas, é muito pior que os ora proibidos dispositivos eletrônicos. Qual será a justificativa do órgão para perseguir um artefato que caiu na preferência de grande parte dos jovens que procuraram alternativas para se afastar do vício e dos incontáveis danos à saúde causados pelos cigarros tradicionais? Não parece muito estranha essa insistente proibição e o silêncio quanto aos demais tabacos?

Elias Skaf

eskaf@hotmail.com

São Paulo

EXEMPLO BRITÂNICO

Após várias complicações e desrespeito, o negacionista e primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, contrariado, resolveu renunciar ao cargo atendendo ao pedido dos congressistas e do povo. O que o levou à bancarrota foi o seu negacionismo no enfrentamento à pandemia e o desrespeito às vacinas, respingando também nas festanças “às escondidas” e sem uso de máscaras. Por aqui, o povo brasileiro já conhece muito bem esse tipo de problema incurável. Que o nosso presidente tupiniquim use da mesma postura britânica, tomando a mesma decisão.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

RENÚNCIA SUICIDA

Boris Johnson representava o último "fio" de respeito de Putin para não atacar a Inglaterra. Boris tem muitos amigos com forte influência na Rússia, bilionários que "seguram" Putin. Agora, zero motivos para o governo Russo não provocar uma destruição. Para ver que não é só o Brasil que tem uma oposição que "mata o cachorro para eliminar a pulga”. Depois as piadas de "burros" são para os portugueses. Parabéns aos opositores de lá, que são tão imbecis como os de cá.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

ALMOÇO COM REBELO

Leitores do Estadão criticaram o presidente Bolsonaro porque ele cancelou o almoço com Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, “só porque este reuniu-se com Lula, na véspera”. Chamam Jair de grosseiro e mal-educado. Ora, ao meu ver a grosseria foi do visitante, que antes de se reunir com o presidente do país visitado reuniu-se com seu oponente. Ou Rebelo de Sousa “não sabia” da enorme polarização da eleição brasileira. É lógico que sabia e fez isso de propósito, numa clara agressão ao seu anfitrião oficial.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

REBELO E BOLSONARO

Na Bienal Internacional do Livro em São Paulo, com a participação de editoras portuguesas, em pleno ano eleitoral, Bolsonaro convidou o presidente de Portugal, Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, e ele compareceu, mas antes se encontrou com Lula. Bolsonaro, ciente de que Lula, sem currículo escolar, já foi agraciado com “honoris causa” por universidades portuguesas, e vira e mexe ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), antagônicos a ele, estão em Lisboa, numa atitude correta de estadista foi incisivo e desconvidou Marcelo. Parece uma decisão grosseira, mas oportuna devido à depreciação ofensiva ao claramente prestigiar o candidato opositor. O faltoso na diplomacia foi o presidente português, merecidamente desconvidado. Bolsonaro agiu corretamente.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

MARCOS VALÉRIO

A Comissão de Segurança Pública da Câmara formalizou convite para ouvir Marcos Valério, o "carequinha" de Minas Gerais que foi o operador do mensalão do governo Lula. Marcos Valerio, condenado a 37 anos de prisão, em delação junto à Polícia Federal, relatou ligação do PT com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e até com o assassinato do prefeito Celso Daniel. O PT tem ligação suspeita com o crime organizado, haja vista a recente denúncia da lavagem de dinheiro da organização criminosa com o transporte coletivo urbano e um vereador do PT. Suspeitas envolvendo falcatruas dos petralhas pipocam com frequência.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

CIRO GOMES

Soa estranha, muito estranha, a insistência da mídia em geral com o tratamento desigual dado ao candidato trabalhista Ciro Gomes, em termos de espaço de notícias. Alegar como parâmetro os indicativos de pesquisas não merece credibilidade. Provoca até admitir, sim, a hipótese da existência de interesses subalternos contra candidato ficha-limpa, em consequência, menos sujeito a pressões caso eleito.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

ESQUERDA INTOLERANTE

O protesto que impediu o vereador paulistano Fernando Holiday e outros pré-candidatos do partido Novo de falar em evento na Unicamp na terça-feira, 12/7, prova claramente que não existem “setores” intolerantes da esquerda. A esquerda é absolutamente intolerante com quem pensa diferente dela.

João Manuel Maio

clinicamaio@terra.com.br

São José dos Campos

DOMICÍLIO ELEITORAL

Quanta implicância relativa ao domicílio eleitoral de certos candidatos! Depois da perseguição a Moro, agora estão atormentando a vida do Tarcísio. Mas a briga não é por ele não morar em São Paulo, mas sim porque ele pode ganhar a eleição. De todos os candidatos, ele é quem melhor conhece os problemas da cidade e tem proposta para resolvê-los, enquanto os outros não conhecem e sequer resolverão, pois já estiveram no posto e nada fizeram. É preciso parar com essa seletividade de candidatos. O que importa é a competência, não a residência. Nos poupem dessa perseguição. O País é maior do que essas intransigências.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

DATENA

A desistência de José Luiz Datena de se candidatar ao Senado é uma decisão que afeta e desequilibra a política brasileira, principalmente entre os partidos. Politicamente, é tão importante a aludida decisão que outro partido político (Republicanos) planejava explorar a popularidade do apresentador de TV para aumentar as intenções de voto das classes C e D. Datena, sua decisão causou-me muita pena.

Antônio Brandileone

abrandileone@uol.com.br

São Paulo

SISTEMA ELEITORAL

A experiência tem mostrado que o Parlamento detém a chave da governabilidade, podendo, no limite, inviabilizar projetos que possam ter condicionado a opção do eleitorado para o cargo executivo. Notadamente quanto à eleição de deputados e senadores, em que se concentram os mais elevados índices de votos nulos e brancos, seria o caso de avaliar possíveis melhorias no sistema eleitoral, a adoção do voto em lista, por exemplo, como forma de evitar o recurso ao “puxador de votos”, em benefício de legendas ditas de aluguel. Também seria um caso a pensar o de que as eleições parlamentares passem a se realizar no segundo turno, quando já estarão definidas as linhas político-ideológicas com chance de vencer a eleição ao Executivo. Isso talvez favoreça a escolha de um colegiado mais alinhado com a proposta de governo vencedora, reduzindo o risco de ingovernabilidade ou de que o governante seja refém ou objeto de barganhas e problemas decorrentes.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

SUPREMA CORTE

Mais uma vez o nobre jurista Modesto Carvalhosa brinda aos seus admiradores com o seu artigo Neutralizar o poder político da Suprema Corte e do STF (Estado, 3/7, A4). Ao se referir à Suprema Corte no título, é óbvio que o ilustre articulista está tratando do mais alto tribunal de Justiça do Tio Sam. Quanto ao nosso STF, concordo com tudo o que por ele foi explanado, porém, quanto à nomeação dos seus membros, opinaria pela reforma do processo de escolha também dos ministros dos nossos tribunais superiores, que sofre pela influência do chefe do Executivo federal. O ideal seria que fossem seguidos os critérios de antiguidade e de merecimento entre os magistrados de segunda instância nos níveis estadual, distrital e federal.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

MOTOCICLISTAS AGRESSIVOS

Que o trânsito de São Paulo já está como antes da pandemia não há dúvida alguma, mas o que piorou mesmo foi a quantidade e a agressividade de certos motociclistas, sobretudo dos que trabalham com entregas. As manobras em alta velocidade, francamente arriscadas, dispensam descrições e explicam perfeitamente os inúmeros acidentes diários, alguns fatais, envolvendo motos. Isso sem considerar os "quase" acidentes, pois vários condutores parecem não se importar com o perigo dos chamados "pontos cegos" dos veículos. Não é para generalizar evidentemente, mas autoridades e engenheiros de tráfego deveriam olhar com mais atenção para esse contingente não pequeno de motociclistas imprudentes que arriscam a integridade física e a vida deles e de outros. Corredores exclusivos e proibição de tráfego em certas vias são ótimas soluções, mas não parecem impactar nos números. A questão é complexa e envolve, entre outros fatores, comportamento e pressão por eficácia da parte dos empregadores.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

CENTRO DE SÃO PAULO

Dá vontade de chorar ao ver o centro de São Paulo. Outrora, quando eu era office boy, não existia motoboy. O comércio da São João e a beleza da Ipiranga com o prédio imponente do Citibank estavam na esquina da música do Caetano. Agora, tudo invadido, imundo, cheio de gatos e invasores liderados pelo vândalo-chefe Boulos, parasita do PT. Além da vergonha da Cracolândia, do enganador Doria, e os comércios invadidos, sem ninguém fazer nada. Cadê o STF, o dono do Brasil? Qual será o fim disso?

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

PSIU

O leitor José de Oliveira, sobre os números do Programa de Silêncio Urbano (Psiu), perguntou o porquê de os exibicionistas incomodarem a vizinhança se há espaços projetados para os que querem festa (Fórum dos Leitores, 7/7, A4). A questão é que, para os exibicionistas, a festa consiste exatamente em incomodar a vizinhança.

Marcelo Melgaço

melgacocosta@gmail.com

Goiânia

COVID

Casos de covid aumentando, muita falação, mas nada efetivamente é feito. E a ciência, tão política, pelo jeito tomou Doril. Em São Paulo, Parada LGBT+, estádios de futebol lotados, baile funk nas comunidades e, na Consolação, em especial na Rua Frei Caneca, altura do número 900, baladas que são verdadeiras orgias onde o desrespeito é total e irrestrito contra tudo o que é prevenção. Barulho, som alto, imundície até 7h da manhã ao lado do Hospital Sírio-Libanês. Não é periferia e sim patifaria e vergonha da nossa Prefeitura e de alguns que devem estar se dando muito bem.

Marieta Barugo

mbarugo@bol.com.br

São Paulo