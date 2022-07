Revolução de 1932

Nove de Julho

Em momento crítico que o Brasil atravessa, quando valores éticos e morais vêm sendo ignorados pela maioria de nossos políticos, numa afronta à ordem pública e ao devido respeito a todos os brasileiros, nada mais oportuno do que relembrarmos a data cívica de 9 de julho de 1932. Ela marca a grandeza, o brio e a dignidade de um povo que se uniu para trazer de volta valores como liberdade e democracia, por meio de eleições gerais, além de uma Constituição para o Brasil. Embora os paulistas tenham sido derrotados nas armas, saíram vencedores pela disseminação de um sentimento de democracia. Ademais, esta demonstração de força e de brio não foi em vão, pois em 1933 uma Assembleia Constituinte se forma e já em 1934 é promulgada uma nova Constituição brasileira. Para que o heroísmo dos que lutaram há 90 anos não caia no esquecimento, o Movimento Constitucionalista sinaliza, principalmente às novas gerações, a luta do povo paulista pela restauração dos direitos constitucionais em nosso país.

Pedro Paulo Penna Trindade

pennatrindade@gmail.com

São Paulo

*

Memória democrática

Neste mês, é quase impossível não pensarmos em como se sentiriam, se vivos fossem, os corajosos voluntários da Revolução Constitucionalista de 1932, que lutaram e os que deram a vida pelo ideal democrático, ao constatarem que tantos brasileiros colocam nos primeiros lugares da disputa pela Presidência da República dois candidatos que não têm respeito pelo sistema democrático nem pela Constituição brasileira e que já se mostraram nefastos para o Brasil. Um, aparelhando todo o sistema de governo com seus companheiros, institucionalizando a corrupção, permitindo que saqueassem a nossa pátria, e fazendo várias tentativas para cercear a liberdade de imprensa. Outro que se comporta como um ditador, interfere nas nossas instituições, legaliza a corrupção no Congresso com um orçamento secreto, protege corruptos e ignora as leis constitucionais. Nas eleições de outubro, não deveríamos jamais nos esquecer dos voluntários de 1932, que sonharam, lutaram e morreram por um Brasil democrático.

Maria T. A. Galvão de França

mariatoledoarruda@gmail.com

Jaú

*

90 anos depois

Se, em 1932, os paulistas de sangue e de coração desembainharam a espada constitucionalista para recuperar uma democracia que havia desaparecido, os brasileiros de 2022 têm de lutar para que nossa atual e frágil democracia não pereça. A lição cívica do Nove de Julho é atualíssima e foi assim poetizada por Paulo Bomfim em Piratininga das Urnas (Paulistânia Eleitoral, p. 361): “E quando a Constituição / Mais de um século depois / Profanou-a o ditador, / São Paulo, um só coração, / Fez-se em armas e surgiu / A glória de 32. / Sempre o voto vaticínio / Vetando vulgar violência, / Sempre o coração da Pátria / Pulsando em urnas de luz”.

José D’Amico Bauab,

membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

josedb02@gmail.com

São Paulo

*

Orçamento secreto

R$ 50 mi por ‘gratidão’

O premiê britânico Boris Johnson disse ter dado adeus ao “melhor emprego do mundo”. É que ele, provavelmente, ainda não tinha lido a manchete de ontem do Estadão: Senador diz ter recebido R$ 50 milhões em emendas por apoio a Pacheco. Venha para cá, sr. Johnson.

Carlos Arthur Christmann

carloschristmann35@gmail.com

São Paulo

*

Enquanto isso...

A ONU recolocou o Brasil no vergonhoso mapa da fome. Enquanto isso, senador diz ter recebido R$ 50 milhões em emendas por ter apoiado a campanha de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. Duas notícias totalmente diferentes entre si, mas que, infelizmente, têm tudo que ver.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

Gravíssimo

O conteúdo da entrevista com o senador Marcos do Val é gravíssimo (Estado, 8/7, A6). Ainda que ele, posteriormente, tenha ameaçado um arrependimento, o fato comprova as negociatas parlamentares de que já sabíamos. Certo é que isso não prosperará. Lembremos que o senador fez parte da tropa de choque do governo federal na CPI da Pandemia, com atuação execrável na defesa de medicamentos ineficazes contra a covid-19 e apoiando o negacionismo científico.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

‘AUXÍLIO ELEIÇÃO’

Os R$ 41,3 bilhões em hipócritas benefícios sociais só tramitam no Congresso como uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de "Auxílio Eleição" para o clã do Palácio do Planalto e a turma do Centrão. Bonzinhos com os eleitores carentes só em véspera de eleições. E assim caminha a canalhacracia no Brasil.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

‘PEC DO DESESPERO’

O editorial ‘PEC do Desespero’ não prioriza pobres (Estado, 5/7, A3) vem escancarar de vez o descaramento e a safadeza da grande maioria da politicalha que impera no "eterno país do futuro". Com quase metade da nossa população entre a linha da pobreza e abaixo desta, fica cada vez mais difícil a defenestração da canalha que compõe o nosso meio político utilizando-nos, para tanto, do mero voto consciente. Trata-se de uma missão impossível num país onde a educação básica de qualidade fomentada pelo Estado à sua população passa ao largo justamente por ser essa deseducação o grande trunfo para a manutenção da corja no poder. Talvez, se a tal terceira via se alinhasse e se fortalecesse em prol de uma governança voltada para uma guinada no atual status quo, teríamos o mínimo de esperança. Que a providência nos dê alento.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

*

NOVA ‘ARMA’

A nova “arma” de Bolsonaro só escancara seu dilema. A compra de eleitores não dividirá o País nem resolverá seus problemas.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

DAVI ALCOLUMBRE

Será que os bons nomes judeus que louvaram a chegada de Davi Alcolumbre ao Senado continuam a fazê-lo após suas atividades decepcionantes e prejudiciais ao Brasil?

Pedro Sérgio Sassioto

pssassioto@uol.com.br

São Paulo

*

CPI? TALVEZ DEPOIS

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu deixar para depois das eleições a instalação de três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) sobre o tráfico de influência de pastores evangélicos na gestão do Ministério da Educação, desmatamento ilegal na Amazônia, e crime organizado e narcotráfico. Perguntado sobre a possibilidade de uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal (STF), como aconteceu contra sua vontade na CPI da Covid, disse que as circunstâncias eram completamente diferentes, pois naquela época estavam morrendo mais de quatro mil “irmãos brasileiros” por dia. Ou seja, precisa morrer mais jornalistas, mais ambientalistas e mais indígenas para, quem sabe, ele permitir perturbar a “paz celestial” do Senado.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

PIZZARIA SENADO

Pelo visto a pizzaria Senado está de férias coletivas. Infelizmente só poderemos saborear novas pizzas após as eleições. Vai dar tempo de digerir a pizza da covid.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

PSDB

O PSDB é uma decepção para toda a sociedade. Nesta hora em que podia ser a voz do equilíbrio e do bom senso, proferida com qualidade por seus quadros acima da média, fica a reboque de outra legenda, se afastando do protagonismo que desempenhou a partir da Constituição e de sua criação, com exceção única do desempenho menor nas últimas eleições gerais, provocado justamente pela omissão em relação ao governo Temer, que deveria ter, destemidamente, apoiado. Para culminar, aqui, no Estado, onde o partido esteve quase que acéfalo no último ano, e passou às mãos de Rodrigo e César Maia, recém-ingressos no PSDB, fala-se numa possível composição com o PSB, com a indicação do vice, e apoio à candidatura de Lula. Nada mais oposto ao PSDB.

Helio Teixeira PInto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PLEBISCITO SOBRE A PETROBRAS

O petróleo deve ser um produto estratégico nacional, sistema estatal com combustíveis a preços justos e estáveis ou uma commodity, como soja (sistema privado), com paridade de preço de importação e pela cotação do dólar? Pela magnitude e consequências desta pergunta, a privatização da Petrobras somente deveria ocorrer após plebiscito precedido de amplo e profundo debate esclarecedor.

Valerio Costa Bronzeado

valeriocostabronzeado@gmail.com

João Pessoa

*

ESTATAIS

Está mais do que claro que, enquanto as estatais não forem privatizadas e seus dirigentes forem nomeados por políticos interesseiros ao invés de técnicos competentes, as falcatruas não têm data para acabar.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

LULA E SEUS SINDICATOS

Na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o sindicalista e ex-presidiário Lula disse que “precisa fortalecer os seus sindicatos”. O bom entendedor já captou o recado: Lula quer reintroduzir o descarado achaque do imposto sindical aos trabalhadores.

Daí, diretores de sindicatos voltam a ter salários de magnatas e os sindicalistas, grana para estimular os operários a serem a usual massa de manobra. O triste é ver os sofridos trabalhadores serem obrigados a trabalhar um dia do ano para engordar os bolsos desses aproveitadores. Os sindicatos deveriam visitar as empresas e conquistar associados, e não extorqui-los.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

BORIS JOHNSON

Natural a queda de Boris Johnson, fanfarrão que desprezou a ciência no início da pandemia, se deu muito mal e depois tentou se redimir. O Reino Unido está apenas começando a sentir os efeitos negativos da saída da União Europeia. Contabiliza prejuízos em todas as áreas, benefícios só na ilusão dos mais fanáticos nacionalistas. Causa uma ponta de inveja a tranquilidade com que uma grande potência como o Reino Unido troca seu comando. Boris Johnson decepcionou a todos, não trouxe bons resultados, se envolveu em escândalos desnecessários, perdeu a confiança que lhe foi depositada e saiu tranquilamente do cargo, sem ameaçar ninguém, sem pegar em armas, sem subornar o parlamento, sem conspirar contra as instituições. Boris Johnson deixa o cargo como um reles funcionário público que não soube cumprir suas obrigações. O Brasil e sua jovem democracia têm muito o que aprender com essa história.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PSICOPATIA E A SOCIEDADE

De 1% a 3% das pessoas têm o transtorno de personalidade de psicopatia. Não têm empatia pelos sentimentos alheios e tendem a não respeitar direitos. Não sentem amor, mas o sofrimento que impingem aos demais costuma lhes dar prazer. Assim, é algo que prejudica bastante os que se relacionam com essas pessoas. Manter distância é o mais indicado. Afinal, trata-se de algo que não tem cura. Uma parte desse grupo se torna violenta. A sociedade deveria acompanhar esses indivíduos que praticam atos violentos mais de perto porque uma parcela deles irá se tornar assassina e inclusive serial. A incidência é de 1 em 100 mil da população nos EUA. São pessoas que matam gratuitamente. Um terrorista em potencial a serviço de uma mente perturbada. Cada vez que ocorre um evento desses, a sociedade se lembra das armas e se esquece dos indivíduos. Não se trata de condenar os mesmos, mas de manter-se alerta para eventos catastróficos que, nesses casos, infelizmente são muito prováveis. Até previsíveis como no ocorrido em Illinois.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PROPAGANDA ENGANOSA

Há uma enorme quantidade de propagandas nas TVs que contam histórias miraculosas de curas, sucessos, todos os problemas de saúde do mundo se resolvem com pílulas, com a maior desfaçatez. Antigamente, antes de nosso país entrar na decadência atual, havia uma entidade responsável para impedir que essas mentiras circulassem e enganassem nossa população ignorante ou ingênua. Também foi jogada na lata do lixo junto com nossa educação?

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

RECLAMAÇÕES POR BARULHO

A respeito da boa reportagem realizada por Gonçalo Junior, intitulada Reclamações por barulho crescem e superam nível pré-pandemia em São Paulo (Estado, 5/7, A12), é necessário registrar que será impossível coibir tais desurbanidades com base somente em reclamações ao Programa Silêncio Urbano (Psiu), por mais de uma razão. A saber: 1) o Psiu está longe de ser efetivamente um programa, pois não conta para tanto com orçamento que possa ser claramente acompanhado pelo cidadão, seja nos seus valores e atividades; 1.1) o serviço SP156 nem oferece em seu cardápio reclamação por barulho, tal como o faz para outros temas; 2) os prefeitos, secretários e vereadores de vários mandatos (com raríssimas exceções) não consideram efetivamente esta uma questão relevante, como se as manifestações fossem de gente "careta"; 3) um programa para além da denominação não poderia estar calcado em reclamações de munícipes (estas deveriam ser orientadoras da política pública), mas precisaria resultar de planejamento e fiscalização regulares (tanto dos horários deflagradores dos incômodos quanto antes para efeito de conhecimento real das dependências físicas do local); 4) a Guarda Municipal precisaria ser preparada para autuar os estabelecimentos e não agir apenas como apoio às operações de fiscalização, pois isso não deveria ser uma atuação da Polícia Militar; e 5) há hoje em dia um culto ao barulho excessivo propiciado pelos equipamentos de som mais modernos e também portáteis que facilitam uma infinidade de abusos, além da própria falta de educação dos proprietários de bar e frequentadores (extensivo a veículos automotores com escapamentos abertos) e o mito de que "meu prazer não deve sofrer limites" ainda que isso produza o sofrimento dos outros. A qualquer hora do dia, vários bares têm som altíssimo sem que haja, em muitos casos, clientes em suas dependências. A legislação é clara para coibir tal tipo de conduta, embora existam várias arestas, pois as normas não são diretamente as que dizem respeito exclusivamente à emissão de ruídos, mas envolvem a Lei de Uso e Ocupação do Solo, etc. A morosidade da Prefeitura paulistana é o elemento com o qual jogam os infratores, como bem mostra a demora para a municipalidade produzir o mapa de ruídos, e pelos infratores estarem cientes de que são mínimas as possibilidades de serem autuados e fechados. Finalmente, é mais do que o momento da aprovação de um Código Municipal da Poluição Sonora muito bem articulado com as demais matérias urbanísticas de sorte a ser funcional e claramente aplicável.

Rui Tavares Maluf

rtmaluf@uol.com.br

São Paulo

*

GLORIOSA AV. PAULISTA

A Avenida Paulista foi concebida para abrigar palacetes, o que perdurou por muitos anos, até que o hoteleiro José Tjurs teve a ideia de transformá-la em uma avenida comercial construindo o Conjunto Nacional, que foi a pedra fundamental. Hoje a avenida abriga portentosos prédios comerciais ocupados por bancos e pela nata das empresas brasileiras e internacionais com sede em São Paulo. Essa gloriosa avenida está sucumbindo pela invasão de ambulantes, marginais, traficantes e dependentes químicos. As travessas estão totalmente ocupadas por sem-teto que construíram barracos. Algo tem de ser feito imediatamente, sob pena de a Paulista entrar em um processo de deterioração sem volta.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo