Eleições 2022

Urnas eletrônicas

Saber perder com dignidade é grandeza que seres embriagados pelo poder e tomados por vã soberba não possuem, justamente por sua pequenez moral, primitivismo intelectual e nulidade de caráter. Abraham Lincoln perdeu várias eleições nos EUA assim como François Mitterrand na França antes de se tornarem líderes máximos de seus povos. No Brasil, Lula perdeu três vezes antes de ser eleito e sempre aceitou o resultado. Mas o atual presidente, na iminência de não conseguir a reeleição, só sabe criar caso e fazer pirraça, alegando que as urnas eletrônicas seriam fraudáveis. As mesmas que o elegeram deputado por 30 anos e presidente em 2018. Ora, as urnas foram desenvolvidas por engenheiros militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. São eficazes, ágeis e seguras. Um orgulho nacional que o dito cujo está maculando com suas fake news, tal qual fez com as vacinas e faz com a Petrobras. O fato é que seu governo é muito ruim de serviço. O presidente é visivelmente incapaz e não é afeito ao trabalho árduo de ler relatórios, analisar dados e planilhas, traçar metas e liderar uma equipe competente. Ao contrário, prefere bajuladores medíocres e muita farra. Em qual lugar do mundo se vê um presidente brincar de jet ski e fazer motociata toda semana? Só não caiu ainda devido ao biombo militar e o apoio comprado do Centrão.

Sandro Ferreira

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

*

Orçamento secreto

‘Gratidão’

Agora está explicado o porquê de o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, ter, num vapt-vupt, decidido postergar a CPI do MEC para depois das eleições. Foi por “gratidão” ao Palácio do Planalto. Está aí uma qualidade bonita do distinto senador! Capaz até de oferecer milhões extras na emenda parlamentar a um colega, com dinheiro do povo, por óbvio, em troca do apoio. E tudo na companhia do também distinto senador Alcolumbre. Palmas para ambos!

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

Mais uma vez se repete o mensalão. Desta vez a roupagem é nova, chama-se gratidão. Palavra nobre para gesto vil, explica, mas não justifica. Lamentável imaginar que se perca tempo e enorme soma originária de impostos escorchantes que não chega integralmente a seu destino. Se assim fosse não voltaríamos ao mapa da fome. O Brasil é o melhor país do mundo para governar.

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

PEC das Embaixadas

Indignação tardia

Desde sempre existe a possibilidade de representantes eleitos para o Legislativo traírem seus eleitores relegando seu mandato a um posto no Executivo, seja ele ministério ou secretaria estadual. Isso é composto com a palhaçada de, em caso de votações importantes, serem exonerados, reassumirem o mandato, votarem e serem novamente nomeados ao posto. A proposta do senador Davi Alcolumbre permitindo a legisladores assumirem embaixadas é só uma generalização do costume previamente instituído. Curiosamente, isso vem causando grande indignação. Só agora? O que deveria causar indignação não é a proposta atual, mas a desfaçatez vigente que ela procura expandir.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

São Paulo

Marcha para Jesus

Verdadeiros cristãos devem, sim, marchar para Jesus em defesa do Estado Democrático de Direito e contra o ódio, a intolerância, a corrupção, o desemprego, a inflação e a fome, que já atinge mais de 33 milhões de brasileiros. Assim seja!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

Ferrovias

Foi um crime o que os governos fizeram com as ferrovias. Na minha cidade, Ibitiúva, passava a Companhia Paulista e ali era entroncamento com a bitola estreita que ia até Terra Roxa. Foi tudo destruído. Na década de 1950 havia o “footing” que o pessoal fazia na rua principal próxima à estação, e às 21h passava o trem noturno que ia para São Paulo. A “fodoquinha” partia para Terra Roxa e o pessoal voltava cada um para sua casa, com o dever de domingo cumprido. Hoje, Ibitiúva (distrito de Pitangueiras) é pouco mais que uma cidadezinha fantasma cercada de cana.

Ariovaldo Batista

arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

*

TIRO NO PÉ

Por decreto, os postos de gasolina devem colocar os preços dos combustíveis antes com o imposto integral e depois com a redução. Já pensaram em um cartaz, ao lado desse, com os preços do feijão, do arroz e do frango de três semanas atrás e de atualmente? Sei não, os marqueteiros iluminados que avaliem, mas pode ser um tiro no pé.

José Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

DONOS DOS POSTOS

Agora a culpa é dos donos dos postos de gasolina! Sugiro a eles que, junto ao preço atual da gasolina e ao preço em 22/6 último, exponham também o preço em 1/1/2019. Devolvam a responsabilidade a quem é de direito.

Elisa Maria Pinto Cesar Andrade

elisa@portuguesemforma.com

São Paulo

*

STARTUPS

Com a crise financeira global atingindo em cheio as startups, que estão demitindo boa parte de seus funcionários mundo afora, os outrora bilionários unicórnios estão virando unicortes, com o perdão do trocadilho barato.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CRIPTOMOEDAS

A matéria Todas as criptomoedas ficam no vermelho em junho (8/7) omite o lado positivo da notícia. É um ótimo momento para se comprar os criptoativos, naturalmente, desde que se aceite os enormes riscos que sempre foram inerentes a essa atividade.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

PLANETA SERTÃO

No momento em que o 5G, a mais moderna e eficiente tecnologia de comunicação, estreia no Brasil, é preciso também um maior cuidado e atenção com coisas simples, mas da maior importância para o nosso projeto de nação. Urge uma maior divulgação dos processos, atitudes e ações sobre a restauração e a preservação das florestas nativas. No imenso sertão, poderá estar para o planeta a solução. Visto isso, é preciso que as preservações espontâneas do bioma Caatinga, visando futuros projetos de créditos de carbono, ou as obrigatórias de cunho legal, não sejam erroneamente interpretadas como áreas improdutivas ou abandonadas. Tal absurdo poderá acontecer por simples desinformação ou política de exploração. Mais uma vez, o competente agro brasileiro poderá dar a sua inteligente contribuição para o mundo inteiro. Não podemos mais perder o expresso do progresso. Sem atraso inconsequente, a hora é agora para seguir tocando em frente.

Paulo Cesar Bastos

paulocbastos@hotmail.com

Salvador

*

PLANO ECONÔMICO

O plano econômico do PT é amontoado de equívocos muito semelhantes aos que Alberto Fernandez e Cristina Kirchner aplicaram na Argentina. Não funciona, mas é excelente para convencer o eleitor incauto que almeja receber benesses do Estado. Otto Von Bismarck dizia: “Os tolos dizem que aprendem com os seus próprios erros; eu prefiro aprender com os erros dos outros”. A grave crise que assola Buenos Aires é uma janela para os brasileiros anteverem os resultados do referido plano num país vizinho sem precisar sofrer seus nefastos efeitos na própria carne.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PEDRO PASSOS

Na vida temos de ser positivos se quisermos fazer a diferença. O sr. Pedro Passos não foi feliz na entrevista ao jornal, ao menos no que foi publicado (Bolsonaro é um show de horror; Lula propõe soluções antigas, 4/7, B8). Esperava mais desse bem-sucedido empresário. Vamos ao ponto: a meu ver, o problema maior que vivemos hoje no Brasil é o excesso de arrecadação tributária. Alta carga tributária é inibidor de crescimento e gerador de pobreza para quem não é da casta dos funcionários públicos. Brasília ostenta o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil e está entre os maiores do planeta e nada produz de útil e desejável para o consumo da população. Não vou perder tempo com o sr. Luiz Inácio por questões éticas óbvias, vamos ao sr. Bolsonaro. A administração é exercida por um político que para chegar ao posto tem de ganhar a eleição, mas os assessores devem ser técnicos e é o que o presidente contratou para os cargos-chave. Um empresário que anda pelas próprias pernas, sem depender de encomendas ou verbas de governo, tem de ser liberal, e ser liberal é desejar um Estado enxuto. Desde muito, e arrisco dizer, da época do presidente Geisel, a máquina estatal somente faz crescer em número de ocupantes. Chegou a um ponto insuportável, não conseguimos mais pagá-la, a nossa produção não suporta mais essa carga inútil e desnecessária. O Estado é um ditador de regras e condutas feitas por homens lotados em gabinetes acarpetados servidos a muitas mordomias e descolados da realidade do País. Isso é nefasto e tem de acabar, tem de ser desmobilizada essa máquina que não deu certo. Com pobreza de detalhes e até certa desonestidade intelectual, o entrevistado faz ataques pífios à atual administração, tais como o desmonte das instituições, agenda econômica ambiental, trato da saúde pública, do programa educacional e do porte de armas. Com essa entrevista, ao menos a parte publicada, derruba o conceito que tinha sobre o empresário, chega a ser suspeito. Já citei o desmonte das instituições, altamente necessário para inibir o corporativismo ativista ideológico e voltar para a essência da capacitação técnica. Agenda ambiental deve ser pautada por nós, segundo nossos interesses, e não para atender aos interesses de terceiros desinformados da realidade, preocupados em dividir o nosso território gerando lutas sociais internas. Redundante é falar da saúde e da educação, setores que agem muito próximos à população, principalmente a de baixa renda, alvo prioritário dos que pretendem dominar o poder. Porte de armas, mais uma falácia. O porte tem dois lados, o lado dos homens de bem e o lado dos bandidos. Os homens de bem seguem as leis e se desarmam se assim for decidido, já os bandidos não se importam com elas e, se for conveniente, estarão armados e farão uso delas. Foi assassinado no Japão o ex-primeiro-ministro em um país, até onde sei, com lei restritiva severa à posse e ao porte de armas. Lamento a baixa qualidade da entrevista e a baixa qualidade do nosso empresariado representado pelo sr. Pedro Passos.

Guilherme Pacheco e Silva

guilherme@tagua.com.br

São Paulo

*

REJEITADA

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, conseguiu a façanha de ter sido rejeitada pela medalha de mérito da Câmara de Recife. Afinal, ninguém sabe qual foi a “proeza” que a fez merecer essa honraria. Ora, nunca se destacou em atividades culturais, políticas, científicas ou sociais naquela capital nordestina. Na verdade, não se entende a perda de tempo com tamanha palhaçada.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

ATENTADO À DEMOCRACIA

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), em conferência em Washington, alertou que o Brasil pode sofrer um atentado mais grave do que a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos. Um governo em surto paranoico, raspando os recursos de todos os ministérios para comprar votos, lançando PEC Kamikaze, de auxílio-eleição, em ação insana e desesperada para se reeleger, é capaz de todas as perversidades e golpes contra a democracia. O Brasil à beira de uma guerra civil pela ambição de um candidato a ditador fascista.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CAPITÓLIO É FICHINHA

O supremo ministro Edson Fachin, pitonisa da vez, disse nos EUA que o Brasil pode ter evento mais grave que a invasão do Capitólio. No mesmo diapasão de propaganda e torcida contra a nossa República, está sendo divulgado que os ativistas ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, bem como banqueiros, personalidades e ministros de governos anteriores, participarão de uma conferência em Nova York, nos dias 14 e 15 de novembro, sobre "O Brasil e o respeito à liberdade e à democracia" e "A economia do Brasil com o novo governo", evento organizado pelo Grupo Doria, que dispensa identificação, por óbvio. Como assim? Habemus novo presidente, caras pálidas? Preclaro ministro Fachin, se os americanos soubessem o que é o STF e como atuam os seus membros, seguramente estariam por aqui em romaria para invadir a Corte Suprema. Capitólio é fichinha!

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

LÁ FORA

Fica na sua, Joaquim Barbosa. Fica na sua, Edson Fachin. Edson Fachin, e não “ministro Edson Fachin”, porque, lá fora, o senhor é um cidadão.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DINHEIRO PÚBLICO

Boris Johnson renunciou e disse sentir que deixou o "melhor emprego do mundo". Aqui, assim como lá, os políticos consideram o dinheiro público como terra de ninguém. Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, apesar do alto salário, reformou a mansão com dinheiro da empresa. Simone Tebet diz ter perdido a disputa pelo comando do Congresso Nacional por causa do orçamento secreto, dinheiro público destinado a emendas parlamentares. Marcos do Val, senador do Espírito Santo, recebeu a módica quantia de R$ 50 milhões em emendas para apoiar Rodrigo Pacheco. Enquanto isso, o Brasil volta a ser incluído pela ONU no Mapa da Fome, com mais de 15 milhões de pessoas que não sabem se vão conseguir um prato de comida por dia. Como uma coisa ruim nunca acontece sozinha, ainda teremos algo pior, suportar Lula ou Bolsonaro.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

MR. BEAN

Para quem tinha a pretensão de deixar seu nome na história do Reino Unido como um Winston Churchill, o histriônico e descabelado Boris Johnson está mais para o comediante Mr. Bean. Boris Johnson animou bem a plateia, se quiser pode continuar na carreira de humorista.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

luiz.thadeu@uol.com.br

São Luís

*

REINO UNIDO

A saída do Reino Unido da União Europeia foi uma das maiores bobagens da história da humanidade, trouxe prejuízos e retrocessos gigantescos e até agora não contabilizou um centavo de lucro para ninguém. Boris Johnson foi um dos defensores entusiasmados desse grande erro, agora que ele finalmente perdeu o cargo, o mundo poderá começar a assistir ao longo e tortuoso processo de “brentering”, como será denominada a tentativa da Grã-Bretanha de entrar novamente para a União Europeia. Quem viver verá!

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CALÇADAS

Hoje saiu publicação em que a Prefeitura informa que as calçadas não são responsabilidade do órgão. Pois bem, concessionárias, sem qualquer aviso prévio, pintam nossas calçadas e na calada da noite as quebram colocando um cimento vagabundo. O legítimo serviço de porco. É a terra de ninguém. Com a palavra, a Prefeitura.

Maria Helena M. B. Martins

m.helena.martins@uol.com.br

São Paulo