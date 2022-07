Violência na política

Longe demais

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi muito claro sobre o que está acontecendo no Brasil: “O assassinato de um cidadão, durante a comemoração de seu aniversário com temática do candidato Lula, é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra, da pior forma possível, como é viver na barbárie”. Se não fosse trágico, seria ridículo: matar ou morrer por Lula ou Bolsonaro. Amostras de intolerância política estão aflorando em todos os lugares, e isso está destruindo os valores mais importantes da base filosófica inclusiva do nosso país. Infelizmente, deixamos que isso fosse longe demais. Uma coisa é pensar diferentemente, outra é não ser capaz de conviver em paz com quem pensa de outra forma. Mahatma Gandhi dizia: “A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos”.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Veneno

Desde o início do governo Bolsonaro assistimos à disseminação do ódio pelo presidente. Afrouxou os controles para a aquisição de armas pela população, com o argumento de que ela precisava se defender – medida que aumentou enormemente a compra de armas no País, com maior risco à segurança pública. Constantemente, Bolsonaro agride o Judiciário e faz ataques de ódio a quem não concorda com suas ideias. Este veneno se espalhou pela sociedade e, agora, assistimos a este assassinato em Foz do Iguaçu, fruto da semente de ódio cultivada pelo pior presidente de nossa história.

Aldo Bertolucci

São Paulo

Incentivo

A exclusividade do incentivo ao ódio e ao confronto não é do governo Bolsonaro. Na semana passada, por exemplo, o candidato do PT agradeceu a um correligionário por ter agredido um manifestante na porta do Instituto Lula em 2018 e, enigmático, disse que a gratidão jamais poderia ser paga em dinheiro. Como a Justiça, em sua bolha, não faz nada a respeito, a tendência é piorar.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Medo

Ainda que possa parecer utópico, sugiro que Jair Bolsonaro e Lula se encontrem ao vivo em qualquer rede de comunicação e esclareçam que as divergências entre eles se manifestem apenas no campo das ideias. Não há necessidade de confronto armado ou brigas de fato. Em Santa Catarina, no fim de semana passado, fui xingado e ameaçado porque estava comprando uma camiseta de um determinado candidato. Comprei a camisa, mas confesso que saí da loja com medo e estou com receio de usá-la.

Moás Lourenço de Albuquerque

Londrina (PR)

Corrosão da democracia

Editorial do Estadão de domingo alertou para os perigos que corre a democracia no Brasil. Os episódios recentes de violência indicam os primeiros passos nessa direção. O que mais preocupa é o fato de que a pregação bolsonarista encontra forte eco nos meios militares, dentro do Legislativo e em segmentos importantes da sociedade brasileira. Como bem ressaltou o editorial, é lamentável a omissão da oposição legislativa diante de escandalosas tramoias inconstitucionais. Fica, também, cada vez mais evidente que determinados setores da sociedade almejam o sucesso das teses bolsonaristas. Tenho ouvido absurdos do tipo “para que servem a cultura e a ciência, se elas não enchem barriga?”. O governo Bolsonaro, que maltrata a saúde, corrompe a educação, sapateia sobre os fundamentos da economia, tenta destruir a cultura e a ciência, agora quer retirar do povo o direito de participar de eleições limpas e seguras. Caso essa insanidade não seja refreada, em que Brasil viveremos nos próximos anos?

Roberto Mendonça Faria

São Paulo

Armas

A quem interessa?

Sobre o artigo A quem interessa o armamento da população? (9/7, A4), o aumento do armamento é mais uma das contribuições do governo atual para o atraso do País. Certamente, há interesses por trás desta política de facilitação do comércio de armas que não são os de proteger ou melhorar a vida dos brasileiros. Infelizmente, o preço será pago em vidas, tragédias e insegurança.

Paulo Roberto Martins Serra

Lorena

ASSASSINATOS POLÍTICOS

O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, da Áustria, em 28 de junho de 1914, deu o tiro inicial à 1.ª Guerra Mundial e à morte de mais de 20 milhões de pessoas. Outros assassinatos deixaram marcas profundas em muitas nações, como a morte de Abraham Lincoln, em 1865, por um fanático político. John Kennedy também foi assassinado em misterioso atentado que abalou os EUA. O ataque às torres do World Trade Center, em Nova York, deflagrou a Guerra do Afeganistão. Um atentado no Rio de Janeiro contra Carlos Lacerda, matando o major Ruben Vaz, conduziu ao suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. São alguns exemplos de violências contra políticos e suas consequências históricas que esperamos que não mais aconteçam no Brasil ou em qualquer outro país. São tiros que matam nações. Fanático acaba de matar o ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. E um militar municipal foi assassinado por um policial penal federal, em Foz do Iguaçu (Estado, 11/7, A7). Um lulista morto por um bolsonarista. Que seja o primeiro e último crime contra nossa frágil democracia, ou o Brasil morrerá também.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

INTOLERÂNCIA

Na mesma fala a respeito do assassinato de um petista por um bolsonarista, o presidente da República condenou e ao mesmo tempo incentivou a violência, mostrando a face de quem na verdade quer ver sangue sendo derramado. Como disse, “povo armado nunca será escravizado”, mas expressando a ideia distorcida de que ser escravo é ver tolhida a capacidade de exercer e promover a intolerância.

Gustavo Chelles

São Paulo

EFEITO FACADA

Já imaginaram se o assassinato do tesoureiro do PT por um apoiador radical do presidente Bolsonaro fosse ao contrário? Poderia ter um efeito bem parecido com o da facada de 2018. E assim seria usado. Mas que ninguém se engane, tudo isso é consequência direta e inegável da irresponsável radicalização imprimida por Bolsonaro em cima dessa parcela ignorante e cega de seus apoiadores.

Abel Pires​ Rodrigues

Rio de Janeiro

BRIGA A TIROS

Ao que tudo indica, a briga a tiros que aconteceu em Foz do Iguaçu foi fruto de discussão por motivo fútil. Nada diferente de briga de trânsito e confronto entre torcidas de futebol que, infelizmente, ainda ocorrem com frequência. Portanto, politizar esse incidente sem evidências concretas, neste momento, é um erro. Independentemente desse fato, mas indiretamente relacionado a ele, o ato promovido pela Associação Nacional Movimento Pró-Armas (Proarmas), em Brasília, tendo como objetivo a "defesa do direito do cidadão de ter armas e da liberdade de escolha” é conceitualmente equivocado e moralmente incorreto. Ninguém tem a liberdade de escolher agredir alguém, seja fisicamente ou com arma branca ou de fogo simplesmente porque quer. Apoiar e justificar esse tipo de manifestação é atitude incivilizada e fascistoide.

Luciano Harary

São Paulo

TESTOSTERONA

Sobre a ocorrência policial envolvendo um lulista e um bolsonarista no Paraná, é claro que partidos, autoridades e mídia ocuparão grande parte de seus tempos comentando, lamentando, justificando, etc. Na verdade, e desde já me desculpando com as famílias envolvidas, creio tratar-se de fato quase corriqueiro neste país, tanto que em 2021 foram registradas mais de 41 mil mortes semelhantes. O problema são armas em mãos de gente com excesso de testosterona. Independentemente de política, esses dois homens estavam destinados a brigar por qualquer outro motivo, fosse por futebol, religião ou outra coisa qualquer. Tinham a facilidade do porte de armas e a presunção de “autoridades”.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

VIOLÊNCIA POLÍTICA

Os coxinhas e mortadelas, ou o “nós contra eles”, estão novamente na berlinda, tendo em vista que a terceira via não decolou, mas trazem um ingrediente novo, a violência, inclusive com morte. Adversários se tornam inimigos mortais e, até outubro, se não prevalecer a política da boa vizinhança e o respeito ao Estado de Direito, a violência vai descambar.

J. A. Muller

Avaré

ANTIPETISMO E ANTIBOLSONARISMO

Verdadeira aula magna o artigo Jornalismo – a urgente reinvenção (11/7, A6), do jornalista Carlos Alberto Di Franco. Suas lições valem tanto para o jornalismo sério e de qualidade como também para as relações entre pessoas e grupos de WhatsApp. Estamos entrando num período em que todo cuidado é pouco na forma em que nos comunicamos. Afinidades e laços de amizade podem até ficar arranhados na batalha que se antevê entre o antipetismo e o antibolsonarismo. Para nos distanciar dessa briga negativista, sem conteúdo programático, uma atitude construtiva seria só divulgarmos ou repassarmos mensagens que sejam – nos termos do Di Franco – propositivas em ideias, ou seja, que não se limitem a mostrar problemas, mas que possam ir além: apontar alternativas e soluções.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

OTIMISMO

Parabéns a Di Franco pelo seu artigo no Estadão! Parece ser o único a entender o tamanho do problema na imprensa atual. A imprensa deprime, entristece e desanima o leitor. Parece que não há no mundo nada a mais acontecendo além da política e das más notícias em geral. Recebo o jornal todos os dias, e tenho lido um artigo ou outro, como o de Di Franco, e vou para o C2. Não vejo mais noticiários na TV, apenas documentários. Cansei. Sou uma pessoa alegre e otimista e quero permanecer assim.

Lúcia Mendonça

São Paulo

DIFÍCIL CONSENSO

Os recursos são limitados e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que restringe os gastos e investimentos à arrecadação, objetiva conter a farra dos dispêndios sem dispor de grana suficiente. No Brasil, segundo a mídia, 33 milhões passam fome, enquanto a grita é grande quando eleva o Auxílio Brasil aos necessitados, mas aceita passivamente quando são disponibilizados R$ 6 bilhões para os Fundos Partidário e Eleitoral e R$ 7 bilhões para cultura (para prefeitos e governadores fazerem festas, shows). A mão que acolhe os carentes é tida como eleitoreira, não pode, mas a mão que doa aos fundos políticos e à farra "cultural" nos Estados e municípios é bem-vinda, pode. É difícil entender a opinião pública.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

‘AGENDA ESTADÃO’

Boas-vindas à Agenda Estadão (10/7, A8). Puxa, enquanto aqui, lá e acolá se ouve falar numa consolidação da polarização e na repetição de 2018, o Estadão lança essa provocação ao debate sobre diagnósticos e propostas de soluções para os reais problemas de nosso sofrido país. Que esse debate se estenda a toda a sociedade, a todos os “homens e cidadãos de boa vontade” e se transforme em antídoto à empobrecedora polarização. Que se preste atenção às respostas dos presidenciáveis às 15 perguntas – e outras que ainda surjam – e que os eleitores busquem fundamento e justificativa para o voto e não se deixem manipular por candidaturas nem induzir por pesquisas. Votos conscientes e consequentes escolhem o(a) mais preparado(a) para efetivamente governar o País. Que a Agenda Estadão lance luzes sobre as sombras e ilusões deste pandemônio, racionalidade neste, até aqui, maluco jogo de paixões.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O editorial de domingo apresentou uma análise descrevendo a importância da Ciência como política de Estado (10/7, A3). Logo adiante, na mesma edição, a Agenda Estadão expõe diagnósticos e sugere soluções para um Brasil viável. Das 15 questões descritas, pelo menos sete (saúde, empreendedorismo, educação, extrema pobreza, produtividade e sustentabilidade do agro) sabidamente dependem de ciência, tecnologia e inovação. Mas

nessa seção não se menciona ciência e tecnologia. Já que o editorial coloca, sabiamente, a necessidade de que a ciência seja uma política de Estado, a recuperação do sistema de ciência, tecnologia e inovação, tema transversal à maioria das propostas, deveria ocupar, também, um lugar como componente essencial para um Brasil viável.

Hernan Chaimovich,

professor emérito do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, foi presidente do CNPq

São Paulo

ALFABETIZAÇÃO

Não se alfabetiza crianças em salas superlotadas e sem o básico: o material escolar e didático, que este ano a Prefeitura Municipal de São Paulo entregou somente agora, em junho, metade do ano letivo. E, se algum professor reclamasse, o discurso era de que os livros não são necessários, enquanto nas escolas particulares os estudantes iniciam o ano letivo com o kit de livros didáticos. Não se alfabetiza crianças que necessitam de atendimento médico e não conseguem. Em cada sala de aula superlotada das escolas públicas existem crianças com problemas de saúde diversos que nós, docentes, fazemos relatórios descritivos para encaminhamento médico e a família volta dizendo que não tem clínico geral ou pediatra em sua Unidade Básica de Saúde, muito menos médicos especialistas e acesso a exames que possam diagnosticar e tratar diversos distúrbios físicos ou neurológicos que interferem diretamente no processo de aprendizagem. Na ausência do acesso à saúde, o problema das não aprendizagens volta para os professores, que fazem de tudo. A maioria compra materiais pagando do próprio salário para ofertar atividades diferenciadas que não resolvem.

Eliel Queiroz Barros,

professor de educação básica

Santo André

PUC-SP

Geralmente quem morre tem sua vida decantada, com ou sem razão. É característica do ser humano, ainda mais quando chamado para entrevista ligeira ou quando amigo do recém-falecido. Nem poderia ser diferente. O arcebispo e cardeal agora falecido ficou pouco tempo como grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Tempo suficiente para que imediatamente uma empresa de cobranças fosse contratada com instruções para que entrasse com processos e sujasse o nome de todos os alunos que estivessem com mensalidades atrasadas. Foi um horror sem aviso e corre-corre para conseguir empréstimos e vender pertences com valores abaixo do mercado jamais visto em qualquer entidade semelhante. Não me pareceu uma atitude cristã pela violência exagerada. Descanse em paz.

Ademir Valezi

São Paulo

BONS CRISTÃOS

A respeito da descabida carta do missivista Pedro Sérgio Sassioto (Fórum dos Leitores, 9/7), de viés claramente preconceituoso perguntando "será que os bons nomes judeus que louvaram a chegada de Davi Alcolumbre ao Senado continuam a fazê-lo após suas atividades decepcionantes e prejudiciais ao Brasil?", cabe igualmente perguntar: será que os bons cristãos que louvaram a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência continuam a fazê-lo mesmo após toda sorte de malfeitos e barbaridades cometidos?

Vicky Vogel

Rio de Janeiro

MARCHA PARA JESUS

A Marcha para Jesus, que voltou a ser realizada de forma presencial em São Paulo no último sábado, 9/7, reuniu, como nas edições anteriores, centenas de milhares de fiéis caminhando de forma ordeira, festiva e pacífica e entoando hinos de amor. Entre eles, sem corar, o presidente Bolsonaro, apesar de todos os graves pecados cometidos contra o País. Que Deus seja louvado!

J. S. Decol

São Paulo