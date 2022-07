Orçamento secreto

Bandidagem

Em recente manifestação, naturalmente em reduto seu, Lula da Silva afirmou ser o orçamento secreto “a maior bandidagem feita em 200 anos de República”. Trata-se de opinião particular, que pode corresponder aos fatos ou não. Uma reflexão, porém, se impõe: talvez o tal orçamento seja realmente uma delinquência grave praticada contra as contas públicas. Afinal, o referido cidadão sabe do que está falando, pois certamente ninguém no Brasil é mais diplomado que ele para visualizar a presença de bandidagem transmutada em corrupção. A propósito: a República completa, neste ano de 2022, 133 anos – longe, portanto, de atingir os 200.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Apenas compra de voto

O Estadão desvendou e denunciou o esquema de compra de votos do orçamento secreto. Essa prática, similar ao mensalão do Partido dos Trabalhadores (PT), foi suspensa pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a decisão foi mantida pelo plenário da Corte por 8 votos a 2. Em 2019, o Congresso aprovou as chamadas “emendas de relator”, porém essa medida é inócua ao manter a ocultação do deputado a quem se destina a verba. Em teoria, todas as emendas precisam apresentar um projeto para justificar a utilização dos recursos e, também, ser aprovadas pela Comissão Mista do Orçamento. Ao declarar que recebeu R$ 50 milhões como “gratidão” por apoio na eleição da presidência do Senado, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) deixou claro que neste famigerado governo, assim como nos governos do PT, não existe projeto nenhum, apenas compra de votos.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

Mesmo propósito

Noto algumas diferenças entre os esquemas do mensalão e o orçamento secreto, mas o propósito é o mesmo: compra de apoio no Legislativo. Se os arquitetos e executores do mensalão e do petrolão estão soltos e concorrendo a cargos eletivos, por que Mãe Joana haverão de ser punidos os criadores e executores do orçamento secreto?

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

Campinas

*

Corrupção ativa

O excelente conteúdo do editorial A ‘gratidão’ com dinheiro alheio (9/7, A3), a meu ver, mereceria, ainda, ter lembrado que políticos não podem jamais apoiar, compensar, agradecer, acalmar seus pares com emprego de verbas ou rendas públicas. Isso é corrupção ativa. Isso é crime contra a administração pública, com pena prevista em lei. Ou não é?

Ailton de Souza Abrão

a.abrao@terra.com.br

São Paulo

*

Urbanismo e pobreza

O exemplo de Houston

Se de fato os candidatos ao governo de São Paulo este ano querem resolver os problemas da capital do Estado, que comecem lendo o artigo Como Houston tirou 25 mil pessoas das ruas, de Michael Kimmelman e Lucy Tompkins, do New York Times (Estado, 10/7, A22 e A23). Há dez anos, naquela cidade, os desabrigados esperavam 720 dias para sair das ruas; hoje, esperam por moradia por 32 dias. É claro que não existe milagre, mas, quando existe vontade dos governantes de mudar, não há obstáculos. Todos podem ajudar. Os parlamentares são tão criativos para criar impostos, mas nada interessados em acabar com o drama dos moradores de rua. O caso da Cracolândia ilustra bem a situação dessas pessoas. Diversos governos se propuseram a resolver o problema, mas tudo não passou de promessas. As pessoas estão jogadas nas ruas feito animais. Já se sabe que o caminho é o tratamento, emprego e moradia. Por que ninguém coloca a mão na massa?

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

Poluição

Rio Tietê

Espuma cobre o Rio Tietê em Salto, no interior de São Paulo (Estado, 12/7, A12). O Rio Tietê, histórico, navegável e completamente ignorado pelas autoridades – e também por boa parte da população, já que está sendo utilizado para despejo de lixo e todo tipo de detritos –, merece já há muito tempo um tratamento igual ao do Rio Pinheiros. Qual o motivo de escolher primeiro o Rio Pinheiros para o processo de despoluição? Porque ele percorre os chamados bairros “nobres”?

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

MILITARES NAS ELEIÇÕES

Militares preparam plano de fiscalização paralela da eleição (Estado, 12/7, A6). Será que não existe alguém nos quadros das nossas Forças Armadas para evitar esse vexame no qual foram colocados os militares? O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, parece um general de fanfarra. Querem se meter onde não entendem nada a mando de um presidente com pretensões golpistas. Vão cuidar das nossas fronteiras. Acredito que falta competência para essa importante tarefa. A Amazônia está nas mãos de bandidos.

Walter Angelo Carotti

waltercarotti@yahoo.com.br

Indaiatuba

*

FORÇAS ARMADAS

Tenho 67 anos e vivi na minha adolescência as agruras da ditadura militar. Conheci jovens de 22 anos que "desapareceram" nesse período. Mulheres da mesma idade que tiveram seus filhos em hospitais públicos por medo de serem capturadas. Tempos terríveis! Hoje temos um presidente da República ignorante, tosco, que consegue ser o pior governante em nossa História, foi inclusive expulso das Forças Armadas. Qual legado ele deixa? Vemos agora o ministro da Defesa tumultuando as eleições. Qual a intenção? Duvidar do processo? Questionar a capacidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)? Por favor, faça o que realmente é seu trabalho: cuide de nossas fronteiras, da nossa Amazônia, da nossa soberania enfrentando as quadrilhas criminosas que atuam na região. O Brasil precisa combater o desmatamento e o garimpo ilegal e fazer a segurança dos indígenas que protegem a floresta. Chega, o Brasil precisa evoluir. Quantos anos serão necessários para conseguirmos recuperar estes quatro de Bolsonaro? Não sou de esquerda, tampouco de direita. Sou pela racionalidade, pela verdade e pelo bem do povo brasileiro.

Eleonora Franco

eleonora.f@hotmail.com

São Paulo

*

SUPREMO

Gostaria que o Supremo Tribunal Federal (STF) desse uma resposta definitiva ao cooptado ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para que ele vá cuidar da Amazônia e demais fronteiras do País. A eficiência das urnas eletrônicas já está mais do que comprovada nestes últimos 25 anos. Ele tem muito mais o que fazer do que ficar como cão abanando o rabo para o descompensado Bolsonaro. Haja paciência!

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

SISTEMA ELEITORAL

O presidente da República disse que o pessoal do Exército levantou dezenas de vulnerabilidades no sistema eleitoral brasileiro. Talvez esteja aí, então, a explicação para a ascensão de uma pessoa absolutamente desqualificada feito ele ao cargo público mais importante do País.

Euclides Rossignoli

clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

BIENAL DO LIVRO

O atual ocupante principal do Palácio do Planalto não soube que ocorreu em São Paulo uma das mais vitoriosas feiras do livro do Brasil. Nenhuma manifestação sobre esse auspicioso acontecimento demonstra como nosso mandatário está alheio à cultura brasileira. Sequer uma palavra sobre o evento foi emitida por autoridades federais, mesmo com a presença de mais de 600 mil leitores na festa livresca. Se o livro não o atrai, deixemo-lo às motociatas e aos clubes de trabuqueiros.

Waldemir Messias de Araujo

waldemiraraujo9202@gmail.com

Rio de Janeiro

*

APOLOGIA

Um verdadeiro absurdo o assassinato de um cidadão brasileiro por motivos políticos em Foz do Iguaçu, no último sábado, 9/7. Esse fanatismo politico idiota foi, sim, incentivado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro durante todo o seu mandato. Quando, de maneira deslavada, mente sobre a lisura das urnas, sobre a contagem de votos que o tornaram presidente, sobre sua possível não reeleição dizendo que já ganhou. Quando seu filho comemora 38 anos com um bolo enfeitado com um revólver 38 (Estado, 12/7, A8). Quando ele coloca seus adversários políticos como inimigos dele e da Nação. Quando diz que somente Deus o tira do poder, com certeza está dizendo aos seguidores que podem agir com violência pelo “bem” que ele acha certo. Embora diga que quando discursou que iria fuzilar a petezada tratava-se somente de figura de linguagem, ele literalmente incentivou seus seguidores a agirem com violência e truculência, fuzilando de fato um petista. Já passou da hora de a Justiça tomar uma atitude mais contundente com relação às falas do presidente. O artigo 287 do Código Penal deixa claro que é crime fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, e que quem divulgar informação ou notícia que sabe ser falsa e que possa modificar ou desvirtuar a verdade com relação à saúde, segurança pública, economia ou processo eleitoral, ou que afete interesse público, está passível de punição. Ele precisa saber que foi eleito para ser presidente e não para disseminar a discórdia entre os brasileiros. Que Deus nos ajude e que tenhamos uma eleição tranquila.

Valdecir Ginevro

valdecir.ginevro@uol.com.br

São José dos Campos

*

DIFERENÇAS

Em 7/4/2018, defronte ao Instituto Lula, Maninho, ex-vereador petista de Diadema, empurrou o manifestante anti-Lula Carlos Alberto Bettoni e este atingiu a carroceria de um caminhão, caindo no chão com traumatismo craniano. Lula elogiou a atitude do agressor e correligionário. Em 9/7/2022, em Foz do Iguaçu, o petista Marcelo Aloísio de Arruda comemorava seu aniversário com festa temática de Lula e o PT quando, de carro com sua família, o policial Jorge Guaranho passou e gritou “aqui é Bolsonaro” e os festeiros atiraram pedras no automóvel (fato registrado por câmeras). Houve discussão e tiros. O aniversariante morreu e Jorge, baleado, foi hospitalizado. Ambos erraram, Arruda e Jorge. Divergências se resolvem com diálogo. Bolsonaro, questionado sobre o motivo da tragédia, foi taxativo: aliado assim eu dispenso; quero que tudo seja apurado e o culpado, severamente punido. Uma atitude oposta à de Lula que, em 2018, elogiou o agressor e correligionário. Na versão petista, o traumatismo “foi um acidente” e o tiroteio, “perseguição política”.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

ANITTA

Pretendentes que tirem o cavalo da chuva. Anitta é uma agradável surpresa, pulou de nota 10 para porta-voz de Lula.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

INFERNO CUBANO

Passado um ano das maiores manifestações antigovernamentais que aconteceram em Cuba desde a revolução e que culminaram em centenas de condenações e prisões arbitrárias, segundo o Human Rights Watch, não é só o ex-presidente Lula que segue elogiando o regime cubano. Uma parcela não pequena da esquerda brasileira continua elegendo Cuba como exemplo de eficiência nas áreas de saúde e educação. Realmente os indicadores de ensino sempre foram invejáveis – o analfabetismo praticamente inexiste –, e a atenção primária na saúde é uma das melhores do mundo. Entretanto, não se pode usar o argumento de que, já que está tudo bem com educação e saúde, liberdade política, liberdade de expressão, imprensa livre e eleições livres são conceitos dispensáveis. Lula e outros simpatizantes do regime cubano têm sido ambíguos em relação à falta de liberdade na ilha: quando confrontados com essa questão, tergiversam e fazem cara de paisagem. O ex-presidente precisa ser mais claro quanto à sua posição política em relação a Cuba e outros regimes autoritários. Não existe mais ou menos democrata. Ou é ou não é.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

INSTITUTO BUTANTAN

Ciência como política de Estado (10/7, A3) é o que faz a sociedade se movimentar, tanto do ponto de vista econômico, por meio da tecnologia desenvolvida, quanto humanisticamente, pois as Ciências Sociais são o esteio do nosso entendimento como habitantes deste planeta. No entanto, mesmo em governos mais sérios, como o paulista, instituições centenárias como o Instituto Butantan estiveram à beira da extinção, somente não acontecendo porque o governador anterior resolveu utilizá-lo como contraponto à desfaçatez federal no trato da pandemia.

Adilson Roberto Gonçalves,

pesquisador da Unesp

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

PEC ‘DA VERGONHA’

Brilhante e elucidativa a coluna do ex-ministro Maílson da Nóbrega (Constituição avacalhada, 12/7, A4). A celeridade incomum com que os apoiadores do governo (incluídos, é claro, os presidentes da Câmara e Senado) tratam e aprovam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) "da vergonha" é surreal. Claro, pegar o atalho é sempre mais fácil. Já reduzir a máquina e benesses à classe política, dar transparência à gestão do gasto público, promover reformas, privatizar para valer, ser zero tolerante com a corrupção, que dá trabalho e soa impopular, não há agenda. Pior é o que teremos à frente a partir de 2023, não anima ninguém. A moral, a decência e a vergonha saíram de moda por aqui e não é de hoje.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

AUXÍLIO BRASIL

Os pobres estão precisando. A coincidência com o período eleitoral é circunstancial. Opor-se ao benefício do Auxílio Brasil por razões eleitoreiras é crueldade.

Harald Hellmuth

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

CRIMINALIDADE

O programa da Agenda Estadão, que vai analisar as diversas questões que impedem o Brasil de atingir o máximo progresso econômico, social e ético, vai despertar grande interesse entre os leitores. O rumo dos acontecimentos atuais vem causando grande incômodo e perplexidade na sociedade, seja pela ausência de um verdadeiro projeto de nação, seja pelas figuras envolvidas em nosso jogo político que parecem estar mais preocupadas com seu projeto de poder. Precisamos de soluções, não de ideologias. Gostaria de sugerir que fosse acrescentada uma 16.ª questão, que envolve a qualidade de vida de todos: segurança e criminalidade. Hoje, nas grandes cidades brasileiras, o cidadão, ao sair de casa (à noite, principalmente), está correndo um risco não desprezível. Também deve-se considerar que a falta de segurança e a criminalidade em todos os sentidos têm sido responsáveis pela evasão de muitos de nossos melhores cérebros. Enfim, existe com certeza uma grande conexão entre as dificuldades de nossa economia e criminalidade. Precisamos de soluções criativas para esta questão. Aguardamos as reportagens semanais almejando abrir uma perspectiva de esperança para o futuro.

Manoel Loyola e Silva

mloyolaesilva@gmail.com

Curitiba

*

ESTUPRO NA SALA DE PARTO

A mãe deitada na maca, inconsciente. Do lado esquerdo do lençol, a equipe cirúrgica do hospital começa a cesariana. Do lado direito, a menos de um metro de distância dos colegas, Giovanni capricha na dose de sedativo, abre o zíper de sua calça e o resto todos já sabem (Médico é preso após flagrante de estupro de grávida na sala de parto, 12/7, A11). O abuso dura 10 minutos e, nesse ínterim, nasce um neném. Quando termina, pega um lenço de papel e limpa a boca da vítima para esconder os vestígios do crime. Há diversos ângulos importantes no ocorrido, mas gostaria de abordar um que não vi comentarem: o que leva um jovem de 32 anos, que se esforçou e estudou tantos anos para se tornar médico em 2017, e que acaba de concluir sua especialização em Anestesia no início de abril, a fazer algo tão abjeto assim, pondo toda a sua vida a perder? Há um sábio ditado popular brasileiro: "Formiga, quando quer se perder, cria asas". Formigas querendo se perder são mais comuns do que se imagina. Se não fossem, não teriam feito o ditado. Fiquei meditando no que Giovanni deveria ter feito naqueles minutos que se passaram desde o momento em que suas asas começaram a nascer, ainda antes de ele começar a alçar voo (porque, a partir daí, ninguém mais segura). Cheguei à conclusão de que a pergunta que me fiz era bem melhor do que as respostas que encontrei. Assim sendo, resolvi compartilhar só a mesma com vocês.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

MÉDICO PRESO

Estou apostando com quem quiser que o médico anestesista será brevemente liberado. Basta pegar um advogado do quilate de um Kakay ou Zanini e ter como julgador de habeas corpus um juiz do tipo de um Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, do STF. Vão alegar que a filmagem foi obtida por meios ilícitos.

Iria de Sá Dodde

iriadodde@hotmail.com

Rio de Janeiro