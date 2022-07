Eleições 2022

Mudança

O antropólogo social e escritor Roberto DaMatta, em texto sintético e didático, apresenta uma reflexão mais que oportuna, a menos de 90 dias das eleições (A terceira margem, Estado, 13/7, C4). Excelente oportunidade para introduzirmos o equilíbrio e a razão no processo eleitoral e os fundamentos das nossas escolhas. Às vésperas do início da campanha propriamente dita (16 de agosto), ele nos lembra que “não vale a pena fecharmo-nos no pensamento dicotômico” e que “não podemos ceder ao pensamento binário”. Meu desejo é de que nós, seus leitores, nos sensibilizemos e nos libertemos das correntes do passado e demos uma chance ao futuro. Ao invés da acomodação nas margens, a fluição do rio; ao invés da repetição, a mudança.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

‘A terceira margem’

Excelente a reflexão de Roberto DaMatta sobre o nosso impasse político.

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

Chance

Todos já ouviram a frase “terceira via sem chance”. O que é chance? Como se tem chance? Somente quando todos se voltam para ela. Se todos aqueles que não estiverem felizes com a polarização que reina no País atualmente dissessem “tem chance, vamos dar a chance, vamos torcer pela chance”, então haverá chance e ela se estabelecerá e se solidificará. Simples assim.

Maria Cristina Manzano

familiamanzano@uol.com.br

São Paulo

*

Imposto de Renda

Covardia

Sem correção da tabela, renda de 1,5 salário mínimo pagará IR (Estado, 13/7, B1). A não correção da tabela do Imposto de Renda, com o aumento da inflação, é uma forma de aumentar a tributação do governo sobre os contribuintes sem que precise passar pelo Congresso. Isso se chama covardia.

Alroger Luiz Gomes

alroger-gomes@uol.com.br

Cotia

*

Inadimplência

Sonho

Hoje, o principal sonho brasileiro se resume em dois fatos: ser negativado pela covid-19 e positivado pela Serasa.

Carlos Alberto Duarte

carlosadu@yahoo.com.br

São Paulo

*

Ciência

Mergulho no passado

Mesmo para mim, que tenho curso universitário e me interesso pelo assunto, são muito intrigantes – e para muitos talvez sejam até mesmo surreais – as maravilhosas imagens do telescópio James Webb divulgadas pela Nasa, da luz gerada por sistemas formados há aproximadamente 13 bilhões de anos (Telescópio inaugura nova era para a Astronomia, 13/7, A18). Fico, então, imaginando a reação dos ignorantes que, seguindo a filosofia de Olavo de Carvalho, já falecido, acreditam que a Terra é plana.

Abel Pires Rodrigues

ablrod@terra.com.br

Rio de janeiro

*

Um pouco de luz

James Webb fazendo sua primeira entrega. A linda imagem em alta resolução dos confins do universo é um pouco de luz em tempos de obscurantismo e negacionismo científico em que vivemos.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Proteção de animais

‘Mitos’ brasileiros

Sobre a matéria Casa do Vira-Lata: Com rotina de acolhimento e adoção animal, abrigo faz sucesso nas redes (E+, Estadão, 12/7), num país onde o presidente da República é um péssimo exemplo em todos os sentidos e não tem o mínimo de respeito pela vida humana e, muito menos, pelas demais formas de vida, ONGs como a Casa do Vira-Lata e protetores e ativistas como Gabriel Chaves mostram que ainda há esperança de dias melhores. Minha mãe também é protetora e eu vejo, de perto, o quanto é trabalhoso o processo de resgate, cuidados (higiene, castração, medicação, vacinação, etc.) e doação/adoção destes pobres e indefesos animais. “Mitos” são brasileiros como Gabriel, que, diante de tantos cães e gatos abandonados em vias públicas e vítimas de frequentes maus-tratos, lutam diariamente para lhes oferecer uma vida melhor, com mais atenção, respeito, amor, carinho e dedicação.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

BRASIL EM COLAPSO

O Brasil entrou em colapso. Não é possível o País assistir ao presidente da Câmara fazer sessões plenárias com a duração de um minuto, uma atrás da outra, com o escancarado objetivo de driblar o regimento interno e poder roubar mais dinheiro público aprovando uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) inconstitucional. Não é possível o presidente do Senado distribuir dinheiro para quem votou nele, isso é crime. Não é possível o presidente da República pregar o assassinato de seus adversários políticos, armar a população, fazer toda a sua campanha política estimulando o uso das armas e, quando finalmente alguém brada seu nome antes de cometer um assassinato, Jair Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso. Não é possível que um ex-presidiário, recém-saído da cadeia não por ser inocente mas por erros processuais, seja a única esperança do País. O Brasil precisa de uma manifestação popular como a que houve em Sri Lanka. Lula, Bolsonaro e seus comparsas devem ser postos para correr com a roupa do corpo até a fronteira com o Paraguai.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

PEC ELEITORAL

A aprovação a toque de caixa da PEC eleitoral me fez lembrar de um trecho de música de Chico Buarque, chamada Meu amor. Plagiando e adaptando, diria: "Desfruta da minha grana como se a grana fosse sua casa”.

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

zaffalon@uol.com.br

Bauru

*

GRITOS DE REVOLTA

Mais de 70% do povo brasileiro está inadimplente e os seus representantes só pensam na eleição. A fome e o desespero invadiu os lares e não existe uma voz que traga esperança. Antigamente os gritos de revolta vinham dos estudantes, mas hoje há um silêncio sepulcral. Até quando vamos aguentar é a questão.

José Carlos Costa

policaio@gmail.com

São Paulo

*

A VERDADEIRA POLÍTICA

Donos de bares e restaurantes e muitos brasileiros desconhecidos estão alimentando diariamente moradores de rua e pessoas desamparadas. Não pedem votos nem contribuição. Política é isso: fazer o bem sem saber para quem, e trabalhar para continuar vivendo. Governos são panos de fundo.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

SEM PROPÓSITO

Se há morte imbecil e sem propósito é morrer por defender dois imbecis. O Brasil elegerá um lixo seja qual for o resultado.

Ricardo Fioravante Lorenzi

ricardo.lorenzi@gmail.com

São Paulo

*

DISCURSOS DE PACIFICAÇÃO

Governantes populistas como Lula e Bolsonaro são incapazes de fazerem discursos de pacificação a seus eleitores. Gostariam também que metade da população vivesse de doações governamentais, pois assim os manteriam reféns para receberem seus votos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PSDB

Já disse por aqui que o PSDB era um partido falido, mas agora se mostra ridículo. Com Lula e Bolsonaro inspirando agressividade, Simone Tebet continua sendo pouco conhecida porque o PSDB não consegue se impor com o tal do Eduardo Leite. Ele era contra a reeleição, mas agora não quer largar o osso. Ele conseguiu acabar com a candidatura de João Doria e agora dá baile nos caciques do partido impedindo Jereissati de ser vice numa candidatura necessária. Até quando o PSDB vai se dobrar à vontade do moço? Até conseguir perder a chance de tirar o Brasil das mãos do "nós contra eles”?

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

SERGIO MORO

Sergio Moro anuncia que será candidato ao Senado pelo Paraná. Depois de flertar com a Presidência, não decolou, fez suspenses, deu entrevistas no mínimo constrangedoras de desconhecimento do Brasil. Agora poderá fechar com chave de outro sua incipiente vida política: com uma derrota.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

JAMES WEBB

James Webb, que dá nome ao telescópio, liderou a Nasa na corrida espacial e foi acusado de homofobia (Estado, 13/7). Muito "inteligente" chamar de "homofóbico" um cara (James Webb) nascido no início do século 20 que foi militar em combate (fuzileiro naval) na 2.ª Guerra Mundial e se fez profissionalmente no ambiente cultural dos anos 1950 e 1960, nos Estados Unidos cristão e conservador daquele período. Diria eu que essa pessoa em questão foi até muito comum e normal em sua contemporaneidade. Julgá-lo com os olhos de hoje só revela que o politicamente correto atual é burro para caramba.

Paulo Boccato

pofboccato@yahoo.com.br

Taquaritinga

*

MÉDICO ANESTESISTA

A respeito do repugnante e abjeto caso do médico monstro anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante dentro do Hospital da Mulher, na Baixada Fluminense (RJ), acusado de estuprar uma gestante em trabalho de parto no centro cirúrgico, cabe aguardar que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) casse de imediato e em definitivo o registro profissional do facínora tarado, e que o canudo de seu diploma lhe seja enfiado boca adentro, como fazia coberto por um lençol com as pacientes que atendia. Custa acreditar que um profissional que se formou sob o famoso juramento de Hipócrates, em que se comprometeu a defender a honra, a ética e a moral, possa ter cometido um crime abominável de tamanha gravidade num ambiente cercado de várias pessoas da equipe médica. A que ponto a canalhice humana pode chegar. Nesta hora, cabe lamentar o País não ter prisão perpétua. O tarado faz por merecer.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CORREDORES DA JUSTIÇA

Após o covarde abuso sexual durante parto que está chocando todo o País, cometido pelo médico anestesista que assistia o procedimento, aguardam-se os desdobramentos sobre o caso, a serem desenvolvidos nos corredores da Justiça e nos recônditos dos órgãos de classe encarregados de validar os profissionais e zelar pela fundamental ética médica. Nos primeiros, há que se afastar o sentimento de apreensão que toma conta da sociedade, em face dos ziguezagues dos recursos e espertezas dos advogados de defesa que, como é costume em crimes com provas evidentes, alegam fraqueza mental do constituinte, a fim de aliviar a merecida punição. Nos segundos, é mandatório que sejam explicitadas pelas entidades ações rápidas no sentido de proibir, sem titubeios corporativos que às vezes se observam, a prática médica por parte de elemento tão desqualificado.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

São Paulo

*

SERVIÇOS MÉDICOS

O grande problema dos serviços médicos no Brasil é que possuímos três tabelas de preços. Quando falo serviços médicos, quero dizer honorário dos médicos (preço da consulta), preços de exames e custo de internação em hospitais. A primeira tabela é a do SUS, aquela coisa ridícula que todos os profissionais de medicina conhecem e evitam. A segunda tabela é a dos planos de saúde, maior do que a do SUS, mas que também não agrada aos profissionais de saúde porque os planos demoram para efetuar os pagamentos (60 dias). Alguns planos estabelecem limites. A terceira tabela é a dos clientes particulares, e aí é que está o problema. Esta é só para rico. Quando aparece um cliente particular, os profissionais da medicina querem tirar o atraso e não têm dó do doente: médicos cobram R$ 400-500 ou até mais por uma consulta particular que dura 15, 20 minutos. Hospitais cobram diárias de R$800-900 ou até mais, muitas vezes mais caro do que um hotel cinco estrelas. Como acham que ganham pouco do SUS e dos convênios, e os clientes particulares andam escassos, os médicos procuram outras fontes de renda: vem daí a solicitação de exames desnecessários, pois as clínicas de diagnóstico pagam comissões para os médicos. E a população do País, que tem medo de doenças, fica num beco sem saída. Procurar atendimento pelo SUS é um martírio. Cair no atendimento particular pode curar a doença, mas esvazia a conta bancária. A saída é se associar a um plano de saúde. Pode parecer a solução, porém o custo é alto. Todos os anos os planos de saúde reajustam a mensalidade com índices que superam três a quatro vezes o índice de inflação do País. Ainda existe aquele reajuste por faixa etária. Conclusão: depois de quatro ou cinco anos de adesão, o preço da mensalidade está um absurdo, muitas vezes impagável. Na minha opinião, o problema só será resolvido no dia em que os médicos se conscientizarem e cobrarem um valor razoável por uma consulta particular. Cem reais é bem razoável. Isso lhe permitirá um ganho mensal em torno de R$ 40 mil. Três consultas por hora, 20 por dia trabalhado, 20 dias por mês, o valor seria recebido na hora. Além disso, os médicos devem esquecer as comissões das clínicas de diagnóstico e parar de pedir exames desnecessários e os laboratórios e clínicas de diagnóstico, parar de pagar comissão para os médicos. Já que não vão pagar comissão, poderiam reduzir o valor do serviço. E os hospitais devem reconhecer que não são hotéis cinco estrelas e ser mais honestos com o doente e o SUS. Tenho certeza de que se uma consulta com médico particular custar R$ 100 seu consultório terá cliente o dia inteiro, nenhum brasileiro irá enfrentar a fila do SUS e ninguém sentirá necessidade de se filiar a um plano de saúde.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

ÓRFÃOS DAS AGÊNCIAS

Nós, brasileiros, temos várias agências reguladoras que atuam nas diversas atividades prestadoras de serviço para a população. A ANS, da saúde; ANP, do petróleo; Anatel, das comunicações. Essas entidades são constituídas, entre outros objetivos, para atuar na defesa dos usuários, defendendo-os de eventuais abusos das empresas prestadoras de serviço. Pelo menos esse deveria ser o principal objetivo de cada uma delas. No entanto, se o fazem, não deixam a população sentir os efeitos de sua atuação. Ao contrário, a nós, simples mortais, o que transparece é que existem para defender os interesses das empresas, ou, no mínimo, sentimos uma falta de iniciativa para nos defender. Tomemos como exemplo a Anatel. Reguladora do sistema de telecomunicações, é encarregada de normalizar e fiscalizar as empresas prestadoras dos serviços de internet no País. É provável que a Anatel tenha uma lista considerável de serviços nessa área. No entanto, não vemos sua atuação para solucionar definitivamente um abuso inadmissível por parte das empresas que oferecem esse serviço e que transparece mais do que todos os serviços que a agência prestou. Eu não conheço ninguém que afirme, com convicção, que seus serviços de internet funcionam perfeitamente, sem interrupção. E, geralmente, ocorre no momento que mais se precisa dela. No meu caso, afirmo que, após passar por uma série de empresas desse setor, nenhuma delas posso recomendar a quem quer que seja. A população, desestimulada pelo oneroso e vagaroso caminhar de nossa Justiça, acaba por banalizar o problema e se acomodar de tão acostumada que está com esses abusos. Sente-se como órfã dessas agências que interrompem frequentemente a oferta do serviço e aceitam a situação como se “isso é assim mesmo”. Nos dias atuais, os serviços de internet são infinitamente mais do que simples pesquisas de restaurantes ou de viagens. Dependem dela os médicos, psicólogos, engenheiros, como todas as demais profissões. Principalmente após o advento da pandemia que transformou, fundamentalmente, os processos de atuação em suas áreas, com consultas e sessões de terapia virtuais, além da comunicação, a televisão com recurso “smart”, o telefone, a educação, etc. A despeito do fato de que, no meu caso, esses serviços caem constantemente, a conta a ser paga me chega com uma precisão suíça e nunca vi nenhum desconto por períodos que me privaram de atendimento. E mesmo que o façam, não foi esse meu objetivo ao contratar os serviços. Recentemente, a medição da capacidade que a operadora deveria oferecer no serviço de 120 megabytes demonstrou ser de apenas 40 megabytes. Ao reclamar da insistente queda de sinal, questionei a empresa sobre o problema da capacidade e recebi a resposta de que a capacidade oferecida somente seria de 120 megabytes se meus aparelhos fossem 5G. De nada valeu meu argumento de que isso não me foi dito por ocasião da contratação dos serviços. De propósito, não menciono aqui o nome da operadora pelo fato de que esse problema senti com todas as demais. Portanto, arrolo a todas nessa mesma condição. Em resumo, como toda a população brasileira, sou órfão desses serviços falecidos ao nascer.

José Rubens dos Santos

rubens@jrsconsult.com.br

São Paulo

*

‘A VIDA, O MUNDO E O DIREITO’

Um leitor da minha carta no jornal fez um elogioso comentário e ofertou-me um livro de sua autoria, A Vida, o Mundo e o Direito, de Jurandir Sebastião, juiz aposentado que foi professor convidado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Federal Fluminense (UFF). O livro chegou. É ficção rica em inspiração e magnífica clareza abordando as minúcias da vida de forma sucinta em uma deliciosa leitura. Atrevo-me a recomendar dividindo a minha satisfação com mais pessoas devido ao seu precioso conteúdo. É um livro maravilhoso.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

SEIS DE JANEIRO

Só agora, em julho de 2022, o Congresso americano está tomando conhecimento da trama de Trump para invadir o Capitólio e invalidar a eleição de Joe Biden. Eu, aqui em Porto Alegre, fiquei sabendo da invasão programada para o dia 6 de janeiro no primeiro dia de 2021. Veio me visitar uma prima de meus filhos, casada com um americano e residente do Texas. Conversando sobre a eleição de Joe Biden, ela me disse: "Não, não, ele não ganhou e vai acontecer uma grande manifestação agora, dia 6, em Washington, que vai mudar tudo. Trump vai continuar presidente". Fiquei sabendo aqui o que aconteceria lá pela mulher de um texano trumpista. Só os democratas, o FBI, a CIA e a Segurança do Congresso dos Estados Unidos não sabiam do motim armado por Trump. Parece piada.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre