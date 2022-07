Congresso Nacional

Pintando e bordando

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez poucas e boas para aprovar, sem perda de tempo, a chamada PEC Kamikaze, incluindo malabarismos regimentais flagrantemente irregulares, apesar dos protestos de alguns poucos parlamentares. Tal como aconteceu no Senado, a aprovação da PEC foi por maioria avassaladora: 469 votos contra 17. Mais importante que o vilipêndio regimental foi a anuência de inúmeros deputados, inclusive da oposição petista, a esse embuste que, ao fim e ao cabo, vai prejudicar indiretamente os próprios beneficiados. A resposta popular a essa concessão imoral eleitoreira deveria se dar nas próximas eleições: renovar o Parlamento. Aliás, segundo pesquisa Quaest, esse é o desejo de 86% dos eleitores. Entretanto, a mesma pesquisa mostra que 55% dos votantes não sabem o que faz um deputado e 2 em cada 3 não se lembram de em quem votaram para deputado em 2018. Enquanto não houver plena conscientização da importância do voto e do papel fundamental do Legislativo na vida das pessoas, Centrões, Liras e afins continuarão pintando e bordando nas dependências do Congresso, sem se importar muito com o destino da Nação.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Emergência

No dia 16/6/2021 o Brasil teve mais de 95 mil infecções pelo vírus da covid-19 e perdeu 2.997 vidas. Não foi motivo suficiente para que os nossos “pobres” parlamentares declarassem estado de emergência. Entretanto, boa parte do Centrão estava empenhada, agora, para votar a PEC Kamikaze (vulgar PEC de Emergência), furando, mais uma vez, o teto dos gastos, sob a pena de perder a boquinha se o capitão não fosse eleito. Entre os documentos para concorrer a um cargo público, a pessoa deveria apresentar um “atestado de vergonha na cara”, certo?

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

Brasília é uma farra

O Brasil está vivendo tempos tenebrosos. Primeiro, os representantes do povo entregam aos seus partidos políticos, sem o menor constrangimento, uma montanha de dinheiro público para gastarem à vontade, sem prestação de contas. Lula, por exemplo, agora se hospeda em Brasília em hotel de luxo, pago pelo PT, como destacou a matéria Em Brasília, Lula fica em suíte mais cara de hotel de luxo; diária é de R$ 6 mil (Estado, 14/7, A7). Se isso não bastasse, o Congresso, sem alarde, patrocina mais uma farra com dinheiro público, como mostrou a reportagem Congresso afrouxa lei eleitoral, autoriza governo a doar bens e transferir emendas (Estado, 14/7, A6). Pior de tudo: violações constitucionais estão ocorrendo nas barbas do Supremo Tribunal Federal.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

Da suíte presidencial

Lula pediu que petistas tenham livros à mão em reuniões do partido. Um título indispensável: Minha vida nababesca com o dinheiro do povo brasileiro.

Ricardo C. Siqueira

ricardocsiqueira@lwmail.com.br

Niterói (RJ)

*

O poder do dinheiro

O Congresso Nacional deixou a Lei Eleitoral bastante elástica e cômoda. Assim, Jair Bolsonaro vai deitar e rolar, além de poder fazer mundos e fundos com os R$ 41,5 bilhões praticamente liberados e à disposição. Dizem que o dinheiro move montanhas. Veremos, então?

José C. de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

Muito além do teto

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu o limite de R$ 88,3 milhões para cada candidato a presidente da República gastar na campanha. Só na quarta-feira Bolsonaro gastou R$ 41,5 bilhões. E agora, TSE, como fica?

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

Ciência

O futuro da humanidade

Até que enfim um alento diante de tantas notícias ruins: a divulgação, pela Nasa, do conjunto de imagens e dados captados pelo telescópio espacial James Webb, muito bem explicitada na matéria de Leon Ferrari Telescópio inaugura nova era para a Astronomia (13/7, A18). Tomara que, diante dessas novas descobertas, a humanidade, principalmente seus líderes, passe a dar maior valor ao planeta Terra, tratando-o com mais respeito e evitando a sua finitude.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

TEMPOS TENEBROSOS

O Brasil está vivendo tempos tenebrosos. Primeiro os representantes do povo entregam aos seus partidos políticos, sem o menor constrangimento, uma montanha de dinheiro público para gastarem à vontade. Lula, por exemplo, agora fica em Brasília em hotel de luxo, com diária de R$ 6 mil paga pelo PT, como destaca a matéria Em Brasília, Lula fica em suíte mais cara de hotel de luxo; diária é de R$ 6 mil (14/7, A7). Se isso não fosse o bastante, o Congresso, novamente sem alarde, patrocina mais uma farra com dinheiro público, como mostra a reportagem Congresso afrouxa lei eleitoral, autoriza governo a doar bens e transferir emendas (14/7, A6). O pior de tudo é que todas essas violações constitucionais estão acontecendo nas barbas do Supremo Tribunal Federal.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

ESTADO DE EMERGÊNCIA

A vergonha, crime mesmo, que foi cometida por quase todos os parlamentares, recriando o estado de emergência, não deve ficar esquecida, muito menos impune. Rasgaram a Constituição (mais uma vez). Emergência de onde? A pandemia que não existia e que já acabou, segundo o governo, não é. Guerra na Europa Oriental só é emergência para os países envolvidos. Carestia, com grande aumento de preços (por má administração federal), já existe há mais de um ano e não será uma "emergência eleitoreira" com prazo de validade que irá resolver. Com ampla maioria de deputados votando de longe, podem fechar a Casa e usá-la para abrigar órgãos mais sérios. Economia de energia elétrica, funcionários, mordomias, etc. Foi um dia sombrio na História do Brasil, com o patrocínio do atual presidente da Câmara e apoiado pelos deputados golpistas.

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

PACOTE PROVISÓRIO

O presidente Bolsonaro irá conceder um pacote de bondades que irá agraciar muita gente. Como perguntar não é ofensa, eu pergunto: independentemente de quem será o próximo presidente da República, como ficará a situação dessa gente a partir de janeiro de 2023, quando o pacote de bondades cessar?

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

COMIDA NA MESA

Alguns inimigos do governo ou do presidente Bolsonaro chamam de "Desespero" a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de benefícios para o povo pobre. Famílias que não estão ganhando nada passarão a receber R$ 600. Os deputados e senadores que votaram a favor estão votando a favor dos pobres. Votar “não” seria votar contra os pobres. Comida na mesa de quem tem fome é que interessa, o resto não tem pressa.

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo

*

IMPOSTO DE RENDA

Matéria precisa da competente Adriana Fernandes (Sem correção, IR atingirá 1,5 mínimo, 13/7, B1) mostra que o Brasil é mesmo o país da piada pronta. Em breve, quem ganha 1,5 salário mínimo terá de pagar Imposto de Renda (IR), caso não ocorra a correção da tabela do IR, congelada desde 2015. Nós, trabalhadores assalariados, estamos sendo desumanamente achacados com esse brutal e escamoteado aumento de imposto, diferente da classe política, que recebe penduricalhos isentos de tributação, como auxílio-paletó, entre outros. Vale lembrar que o nosso mentiroso presidente prometeu em campanha isentar faixas salariais de até cinco salários mínimos. Talvez ele agora, "por solidariedade" à classe assalariada, proponha ao Congresso alguma espécie de voucher para nos ajudar a pagarmos o IR, como fez com os caminhoneiros. É rir para não chorar.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

ESOCIAL

O Estadão publicou uma matéria sobre a correção do imposto sobre a renda. Eu pergunto por que nenhum jornalista se interessou em fazer uma campanha contra o eSocial. Minha cozinheira e meu motorista recebem o salário de R$ 2 mil. Eles saíram de férias e, pelo eSocial, devo pagar o ordenado do mês, mais as férias adiantadas e mais o acréscimo das férias. Essa lei foi feita pela deputada Benedita da Silva, que acha que os empregados domésticos têm a vida igual à dela: quando saem de férias vão viajar e precisam de dinheiro para a viagem e para as compras, lembrancinhas para a família. O resultado dessa lei, que não foi boa para os empregados nem para os patrões da classe média, me descontou na fonte R$ 60 de Imposto de Renda da cozinheira e R$ 90 do motorista. Por que o empregador deve pagar para depois descontar do empregado?

Maria Gilka

mariagilka@mariagilka.com.br

São Paulo

*

‘SAMBA DO CRIOULO DOIDO’

Nem o “samba do crioulo doido” consegue explicar o que acontece com o Brasil atualmente, pois nossos problemas são muito maiores. E inquietantes para quem defende o Estado Democrático de Direito. Algumas notícias do Estadão do dia 12/7 ilustram o que quero dizer: a) bolsonarista mata um petista em Foz do Iguaçu por motivos políticos e, enquanto o vice-presidente da República diz que crimes como esses acontecem todos os finais de semana, o presidente diz não ter nada a ver com isso; b) em discurso no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que “arma é liberdade, é segurança”; c) para que houvesse maior facilidade para a compra de armas, e pela internet, Bolsonaro “passou por cima” de três portarias do Exército que monitoravam armas de fogo nas mãos de civis. Além de aumentar exageradamente o número de armas no País, as Forças Armadas perderam o controle sobre elas; d) Forças Armadas já têm plano para fiscalização paralela para as eleições deste ano; e) responsáveis pela campanha do presidente à reeleição querem que as Forças Armadas realizem controle e contagem paralela de votos nas próximas eleições; f) Controladoria Geral da União (CGU), após auditoria interna, concluiu que há diversas irregularidades na contratação pelo governo de mais de 2,3 mil militares. Sem amparo legal, eles acumulam funções e recebem salários acima do teto permitido; g) de acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), durante o governo Bolsonaro o número de militares que trabalham para o governo federal triplicou, ultrapassando os seis mil. Pois é, há muito mais doidos do que imaginamos.

Paulo Roberto Guedes

prguedes51@gmail.com

São Paulo

*

CULPA NO CARTÓRIO

Várias manifestações de leitores acusando Bolsonaro e algumas mencionando Lula. Ambos, Jair (arminhas) e Lula (“nós contra eles”), têm culpa no cartório e ambos estão falando seguidas idiotices, lembrando-nos o saudoso Stanislaw Ponte Preta e seu Festival de Besteira que Assola o País (Febeapá). Caiamos na real: no Brasil, torcedores de futebol matam torcedores de futebol; polícia mata bandido, bandido mata polícia; bandidos matam pedestres e motociclistas nas ruas; políticos matam jornalistas; jornalistas matam namoradas; pais e mães matam filhos; filhos matam pais e mães; vereadores matam enteados. Enfim, são mais de 40 mil homicídios ao ano e o que aconteceu em Foz do Iguaçu foi mais uma triste ocorrência envolvendo, até onde se sabe, uma paixão doentia. Querer fazer daquela tragédia um fato político é forçar a barra.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio

*

AGRESSÃO A CÁSSIO

A invasão de campo e tentativa de agressão a Cássio, goleiro do Corinthians há muitos anos e que não é um elemento provocador da torcida, mostra, mais uma vez, que a política de ódio incentivada por Bolsonaro está se espalhando por toda a sociedade. Quando as urnas mostrarem que os eleitores não querem a repetição deste mandato tenebroso, Bolsonaro vai tentar recorrer a esse ódio disseminado na sociedade para impor um regime de exceção. É essencial que nossas instituições estejam preparadas para reagir a esse ataque.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

EUGÊNIO BUCCI

Eugênio Bucci toca em ponto primordial ao criticar o despresidente, ainda que ele não possa, academicamente, ser rotulado de fascista (Sentido desfigurado, 14/7, A5). Mesmo assim, é isso que ele e sua corja são, incentivando a turba a cometer mais e mais crimes de sangue para defendê-los. Fica também clara a falsa simetria ao se comparar os discursos e atividades políticas do ogro que ainda habita o Palácio do Planalto aos de outros postulantes ao cargo.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

SENTIDO DESFIGURADO

Há muito sentido desfigurado no Sentido desfigurado de Eugênio Bucci no Estadão.

Carlos Leonel Imenes

leonelzucaimenes@gmail.com

Nazaré Paulista

*

PRESIDENTE MACHÃO

Conforme já afirmado pelo presidente Jair Bolsonaro, em palavras e ações, ele seria incapaz de amar um filho homossexual, porém não mediria esforços para proteger e encobrir os crimes de filhos corruptos, corruptores e mentirosos. Assim, devemos nós, eleitores, preferir e votar em um presidente machão ou em um presidente honesto, digno e que possua valores compatíveis com a democracia?

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MENTIRAS DE CAMPANHA

Parece piada que J. R.Guzzo use o expediente para falar mal de Lula e as mentiras de campanha. Fale algum político em campanha que só falou verdade! Não existe, mas comparadas aos absurdos que fala Bolsonaro, de torturas a armas, são coisas insignificantes.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

RENOVAÇÃO NO CONGRESSO

Pesquisa revela que a maioria quer novos nomes no Congresso Nacional, mas não consegue lembrar em quem votou nas últimas eleições. Votam por obrigação e elegem os mesmos de sempre ou então optam por nomes das redes sociais. O PT está exultante por que a Anitta declarou seu apoio a Lula. E certamente muitos a seguirão, assim como muitos votaram no comediante Tiririca. Pior do que está, não fica.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

MULHERES NA GUERRA

A coluna de Luciana Garbin (Mulheres na guerra, 14/7, C8) toca em um assunto tão importante que meio que passou batido no noticiário das últimas semanas: a morte de uma modelo brasileira que largou tudo para ir lutar na guerra da Ucrânia, a fim de defender aquele país e seu povo do carrasco Putin. Garbin revela quantas mulheres, ao longo da História, tiveram a mesma coragem de Thalita do Valle, que perdeu a vida tão jovem por um sonho ou delírio, sabe-se lá, de ajudar os ucranianos. Ao falar do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher (Companhia das Letras), da Nobel de Literatura Svetlana Aleksiévitch, Garbin, com eficiência, usa o curto espaço de sua coluna para acender a vontade de todas as leitoras e leitores de adquirir imediatamente o livro e devorar seu conteúdo. É o que farei hoje mesmo.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília