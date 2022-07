Eleições 2022

País de doidos

Ministro da Defesa propõe “votação paralela” com cédula de papel para teste na eleição. Só pode ser piada. É um país de doidos!

Robert Haller

São Paulo

Dias turbulentos

É estarrecedor quando vemos militares se prestando a realizar um trabalho canhestro como o que presenciamos atualmente no Brasil. A votação paralela é um absurdo, e não é da competência do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fazer esse tipo de proposta. Participei, na década de 1960/1970, da apuração de uma eleição para prefeito aqui, em São Paulo, e sei do que estou falando. Essa proposta do ministro tem como única e exclusiva finalidade tumultuar a eleição e dar margem para o presidente Bolsonaro iniciar o seu golpe. Dois motivos me levam a crer nessa possibilidade. O primeiro é porque nunca – repito, nunca – a contagem manual vai apresentar os mesmos resultados da urna eletrônica. Na apuração manual, sempre acontecem erros. Em segundo lugar, não sabemos quais pessoas serão escolhidas para a realização dessa apuração. Certamente, devem ser todos participantes do gabinete do ódio e das redes sociais ligadas a ele. Por fim, ao terminar de ler a coluna de Eliane Cantanhêde no Estadão de ontem (As Forças Armadas e a história, 15/7, A7), notei que existe um terceiro motivo, este muito mais coerente com o espírito bolsonarista, ou seja, seus eleitores, a turma do cercadinho do Alvorada, podem ser treinados para votar na urna eletrônica em Lula e, na outra, em papel, em Bolsonaro. Pronto, está criado o motivo para Bolsonaro dar início ao seu golpe, pois para ele o que vale é o papel. Dias turbulentos nos esperam, infelizmente.

João Augusto Ribeiro Penna

jar.penna@uol.com.br

São Paulo

Não colou

O general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, achou o pretexto perfeito para provar que as urnas eletrônicas não são confiáveis e que o pleito deverá ser anulado se Bolsonaro não for eleito. Basta que eleitores bolsonaristas votem em um nome na urna eletrônica e em outro na cédula de papel, para tumultuar todo o processo eleitoral. Vota em Lula na urna eletrônica e em Bolsonaro na cédula de papel, ou em outro candidato, provando disparidade no resultado. Simples assim. Essa não colou, general. Inventem outro pretexto para inviabilizar a eleição.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

Ministério Público

Lógica torpe

Procuradores e promotores em todo o País vão receber gratificação por acúmulo de processos atrasados (Estado, 15/7, A6). Isso é premiar a incompetência e incentivar mais acúmulos para aumentar as gratificações. Qualquer calouro de curso de Administração sabe disso. O correto seria demitir aqueles que não cumprem suas metas. Esta é a lógica torta e torpe com que o serviço público trabalha. Menos governo e mais Brasil!

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

Educação e emprego

Lei do Aprendiz

Muito bom o editorial Uma trava para o desenvolvimento (15/7, A3). Ficou bem claro que a “falta de profissionais na área de tecnologia da informação, a chamada TI, é um entrave para o desenvolvimento do País”. Oportuno o editorial, porque atualmente estão tentando, no Congresso Nacional, por meio do Projeto de Lei nº 6.461 e da Medida Provisória nº 1.116, praticamente acabar com um projeto vencedor que é a aprendizagem profissional, objeto da Lei nº 10.097/2000, que promove educação de qualidade e valorização do jovem. Por meio dessa lei, os aprendizes de 16 a 24 anos, mesmo sem o término do ensino médio, podem trabalhar nas diversas empresas de serviços, indústrias e comércio. O Centro de Integração Empresa Escola acompanha de perto o tema em discussão, pois existem hoje no País em torno de 500 mil aprendizes trabalhando, porém existe ainda um exército de jovens procurando colocação. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) nos lembra que a população acima de 18 anos que não completou sequer o ensino médio chegou a 66 milhões de pessoas no ano passado. Portanto, a manutenção da Lei do Aprendiz, por meio da qual também são treinados milhares de aprendizes para a área de tecnologia da informação, tem sido uma forma de minimizar o grande problema apontado pelo editorial.

Antonio Jacinto Caleiro Palma

antonio.palma@urbanovitalino.com.br

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE PROCESSOS

Membros do Ministério Público receberão mais R$ 11 mil em decorrência de acúmulo de processos (Estado, 15/7, A6). Se a iniciativa privada pagasse R$ 11 mil a seus empregados por acúmulo de serviço, teríamos a maior quebradeira da História, porque as regras privadas não comportam o espírito de "mãezona" ou penduricalhos diversos.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

POPULISMO ELEITORAL

Os últimos governos brasileiros insistem em políticas de ajuda de custo para a imensa população pobre deste país por puro populismo eleitoral, porque mero assistencialismo jamais irá tirar este país do buraco. Em vez de gastar bilhões em auxílio emergencial, melhor seria um grande programa de obras pelo País inteiro que gerasse renda e emprego. O Brasil precisa de empregos, de trabalho e principalmente de renda para a sua população. Capitalismo nenhum funciona sem colocar dinheiro e salário na mão. E o principal: dar educação e qualificação para o povo e abrir o mercado brasileiro para as milhares de empresas do exterior. Um mercado engessado sem competitividade e uma população sem instrução é caminho certo para o eterno fracasso brasileiro. Em tudo o atual governo Bolsonaro é um governo descerebrado, absolutamente incompetente e sem visão de nada para o desenvolvimento do País.

Paulo Alves

pauloroberto.s.alves@hotmail.com

Rio de Janeiro

VOTO DE CABRESTO

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Kamikaze deveria se chamar “PEC do medo de perder a eleição”, pois aprova pacote de bondades que ultrapassa mais de R$ 40 bilhões a menos de três meses do pleito. Até pouco tempo, o próprio presidente Bolsonaro dizia que o Bolsa Família era voto de cabresto.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

NOVO BRASIL

O Brasil não é mais o Brasil. Tornou-se um novo país regido por assaltos golpistas aniquiladores da Constituição de 1988, que vigorou no antigo Brasil. O carrasco da execução do antigo Brasil tem nome e sobrenome e gosta muito de passear de moto e jet ski, numa atitude perfeitamente acintosa e criminosa, ilustrada por esgares psicóticos e emissão de sentenças características de uma mentalidade ensandecida. Estamos vivendo um golpe de Estado, agora confirmado pela intromissão das Forças Armadas no âmbito eleitoral e culminando com a proposição de uma "eleição paralela". Estou com vergonha de ser brasileiro.

Nelson Penteado de Castro

pentecas@uol.com.br

São Paulo

DONOS DO MANDATO

Um deputado eleito é dono do seu mandato por quatro anos. Nesse período pode fazer o que bem quiser, como votar leis indignas como as destacadas na última semana, se locupletar (desde que tome o devido cuidado para não ser pego) ou favorecer a quem bem entender. E vai continuar assim enquanto persistir o absurdo sistema proporcional. Um sistema distrital com recall daria uma pequena chance para que os representantes efetivamente representassem os representados. Só que uma mudança nessa direção depende da aprovação daqueles que se beneficiam da zona atual. Assim, não há esperança de que as coisas nesse campo melhorem, nem numa crônica do Karnal.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

OLHAR

Parabéns ao fotógrafo Wilton Junior! A foto do general Paulo Sérgio Nogueira (Estado, 15/7, A5) mostra a imagem perfeita de um olhar imbecil.

Ricardo Nassif Hussni

ricardonassif04@gmail.com

São Paulo

SÉRGIO PORTO

Imaginem quantas edições de Febeapá Sérgio Porto escreveria no Brasil só com o material produzido pelos políticos nos últimos 30 anos. A série iria de presidiários indultados até ministros da Defesa. “Zizuiz”, é muita coisa!

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

MARGINAIS

Marginal é quem infringe a Constituição ou o Código Penal. Se é pobre, vai preso ou é morto pela polícia. Mas e quando é o presidente que matou o povo na pandemia da covid e estimula mortes por tiroteio? Ou o pastor que engana e rouba seus fiéis? Ou o general que suja a farda, abandona nossas fronteiras e ganha salário triplicado para tumultuar as eleições e a democracia para o miliciano?

João Bosco Egas Carlucho

boscocarlucho@gmail.com

Garibaldi (RS)

POLÍCIA CONTROLADA

Uma pessoa brada o nome de um político e mata outra pessoa que veste a camisa de seu adversário político. Um bolsonarista matou um petista, durante um evento com temática política, em plena campanha eleitoral, mas a Polícia Federal não vê elementos para considerar que o crime foi político e já trabalha para culpar a vítima petista, que bateu boca com o assassino bolsonarista. Realmente, Jair Bolsonaro não estava brincando quando anunciou que iria controlar a Polícia Federal.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

RESPONSABILIDADES

É óbvio que Bolsonaro tem responsabilidade no assassinato de Marcelo Arruda, que é apenas a colheita do que vem sendo plantado. Quanto a Lula, que se apresenta consternado, dias atrás elogiou e agradeceu a um apoiador seu que tentou matar um opositor na porta do Instituto Lula, em 2018.

Jorge João Burunzuzian

burunlegal@hotmail.com

São Paulo

PUNIÇÃO

O canalha que praticou o crime de estupro na senhora em trabalho de parto merece uma pena muito maior do que a prisão. Não importa se é médico, daqui a algum tempo ainda acaba se casando, como foi o caso de Abdelmassih e João de Deus. Ambos se ajeitaram, mas as vítimas desses canalhas jamais se curarão. Cabe ao Legislativo a tarefa de propor uma lei dura para que antes de praticar tal ato o sujeito tenha de pensar muitas vezes. Já passou da hora de ficarmos lamentando sem ver o culpado ser punido.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

REDES SOCIAIS

Assassinatos diários, feminicídios, estupros, infanticídios, professoras torturando crianças até mesmo autistas, ataques a escolas. O mundo está uma loucura inacreditável e diária. Países onde não havia criminalidade veem casos diários de assassinatos sem sentido. E a situação está ficando cada vez pior, fora do controle. Isto é anterior à covid-19 e à ascensão da extrema direita. Esta situação começou quando as pessoas se tornaram viciadas em redes sociais. O vício em redes sociais traz respostas diferentes para cada pessoa. Uns ficam deprimidos e ansiosos, outros ficam meio bobos ou loucos. Já vi gente que não consegue trabalhar, não consegue mais ter relacionamentos amistosos ou afetivos, não consegue se relacionar nem com a família. Mas, em alguns casos, o vício em redes sociais, dependendo da pessoa e de suas condições emocionais, pode causar sérios danos ao cérebro. Se as autoridades verificarem as atividades em redes sociais dessas pessoas que cometem todo tipo de crime, mesmo os crimes mais bárbaros, poderão verificar que são compulsivos por redes sociais. Claro que sempre alguém vai dizer: "Ah, mas eu uso redes sociais toda hora e sou totalmente normal, não sinto depressão nem nada". Mas cada pessoa é diferente da outra. Da mesma maneira que alguém pode passar anos bebendo e não sofrer alterações, algumas pessoas não podem beber, pois ficam violentas, cometem crimes. Pessoas que começaram a usar drogas muito jovens, com menos de 18 anos, podem sofrer sérios danos à saúde mental. E quanto mais jovem começar a usar, pior. Existem incontáveis estudos científicos demonstrando uma clara relação entre uso compulsivo de redes sociais e doenças mentais, que podem mesmo levar a situações extremas como suicídio, agressividade, etc. É um verdadeiro crime quando um pai ou uma mãe permitem que seus filhos pequenos, crianças ou pré-adolescentes, já se tornem viciados em redes sociais. Estamos criando uma geração de zumbis. Fico feliz quando vejo crianças brincando na rua, empinando pipa, jogando bola. Já a criança ou pré-adolescente que fica trancada no apartamento tirando selfies e torna-se viciada em curtidas no Instagram terá algum futuro? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai ter que relacionar toda esta insanidade que vemos diariamente, feminicídios, infanticídios, assassinatos sem sentido, ao vício em redes sociais, um dos problemas mais graves já enfrentados pela humanidade em sua História.

Júlio Zavack

juliozavack@gmail.com

São José dos Campos

CONSTITUIÇÃO

O artigo de Maílson da Nóbrega, Constituição avacalhada (Estado, 12/7, A4), vem denotar a veracidade das rigorosas críticas do grande jurista Modesto Carvalhosa a respeito do tratamento que está sendo dado pelas autoridades políticas e, o que é bem pior, pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF) à nossa Carta Magna. Ora, no meu modesto entender, a Carta de 5 de outubro de 1988 já nasceu predestinada ao fracasso total, seguindo todo um processo constitucional que privilegiou o Estado (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) em detrimento da sociedade. As nações minimamente sérias se utilizam, para a promulgação de sua Carta Maior, da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusivamente para o mister. Após seguidos todos os trâmites necessários para que entre em vigor a nova Constituição reformadora da ordem política, a Assembleia tem por cumprida a sua missão e seus membros retornam ao cotidiano de antes com aquela sensação do dever cumprido para com a sua pátria. Aqui, para tanto, foi eleito um Congresso Nacional em 15 de novembro de 1986 para cumprir o quadriênio de 1987 a 1991. Obviamente que não houve a tão necessária exclusividade. A partir de outubro de 1988, vivemos no Brasil uma democracia sui generis, ou seja, uma democracia em que o povo é subjugado aos caprichos e à falta de caráter de seus próprios representantes tanto no âmbito federal como no estadual e municipal, quando deveria ser o inverso. Num Estado constitucionalista exige-se o cumprimento de critérios rigorosos perante à sociedade, dentre eles que toda a classe política tenha vergonha na cara, parodiando dizeres de Capistrano de Abreu. Congratulações aos senhores Maílson da Nóbrega e Modesto Carvalhosa pela coragem que têm demonstrado ao versar sobre o assunto.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

RANKING DAS UNIVERSIDADES

A principal notícia sobre o ranking Times Higher Education (THE) das melhores universidades latino-americanas (Estado, 15/7, A14) é que todas as brasileiras no topo são instituições públicas. A primeira não pública a aparecer na lista está na décima posição, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), que segue a tradição das confessionais com longo histórico de pesquisa científica aliado a bons cursos. Além de PUC-RS e PUC-PR, nenhuma universidade privada aparece até a 50.ª posição. Isso diz muito sobre o porquê dos ataques aos orçamentos da ciência e tecnologia feitos pelo desgoverno federal que ainda está aí.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

INCOMPETÊNCIA

Não tem razão o técnico do Palmeiras, o português Abel, quando diz que o seu time não se classificou por azar. O que aconteceu, na realidade, foi incompetência para ganhar um jogo em que foi muito superior ao adversário, inclusive perdendo um pênalti que poderia lhe garantir a vaga. A mesma incompetência se seguiu na disputa de pênaltis que decidiu a vaga para o São Paulo, de Rogério Ceni, que disso se beneficiou, porque se dependesse da competência do time que comanda certamente não avançaria para a próxima fase da competição.

Abel Pires​ Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro