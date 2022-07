Eleições 2022

Golpe anunciado

Ao apresentar ao Senado a proposta de uma votação paralela com cédulas de papel, está definida a justificativa para cancelar o resultado das eleições no caso de derrota do presidente Bolsonaro. Podemos prever com razoável certeza que a contagem dos votos resultante dos dados colhidos nas cédulas de papel dará um número diferente do obtido na correspondente urna eletrônica. Isso servirá para invalidar as eleições deste ano e convocar uma nova eleição para 2023, desta vez usando só cédulas de papel. Garantida sua continuidade na Presidência, Bolsonaro poderá combinar com o Congresso a aprovação de uma PEC que retirará da nossa Constituição o limite de uma só reeleição, como já ocorre em algumas democracias. Na Venezuela, por exemplo.

Leonardo Sternberg

bergzynski@gmail.com

São Paulo

*

Apelação

Percebendo que sua reeleição está comprometida, o presidente Jair Bolsonaro deixou de fazer campanha elogiando suas realizações, mas tentando deslegitimar as eleições. Todo cuidado é pouco.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Caixão fechado

“Nós vamos fechar esse caixão”, já havia previsto o vice-presidente Hamilton Mourão. Foi exatamente o que fez a Polícia Civil de Foz do Iguaçu, ao divulgar de forma açodada o resultado do inquérito da morte, por motivo torpe (acreditem, se quiserem), do sindicalista petista por um bolsonarista. Lamentável!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

Vale-tudo no Congresso

Eu estou atordoado, minha cabeça está a mil. Passo as noites acordado pensando no que será do Brasil. Milhões de brasileiros passando fome, vivendo na pobreza extrema, e nenhum dos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto resolverá esse problema. Vejam só o que estão fazendo no Congresso, por exemplo, para garantir a reeleição. Nunca vi tanta facilidade para burlar a Constituição no que diz respeito ao que é proibido em ano de eleição. E o povo vê tudo isso e não reage, fica quieto. O que será do nosso Brasil? Caros compatriotas, tenhamos compromisso com a Nação, nosso voto é valioso, não podemos trocá-lo por tostão.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Taquari (DF)

*

Dinheiro e poder

Poderoso cavalheiro Dom Dinheiro! O dinheiro oportunamente apropriado garante o poder, o poder habilmente exercido garante a impunidade. Assim vamos...

Jorge Spunberg

jspunberg@gmail.com

São Paulo

*

PEC Kamikaze

Conta salgada

Não existe almoço grátis. Quem vai pagar a conta, salgada, desta Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Benefícios será o próprio povo brasileiro, inclusive os beneficiados pelas “bondades” que ela prevê.

José Milton Glezer

jmglezer@uol.com.br

São Paulo

*

No colo do Jair

Pelo andar da carruagem, 2023 vai ser um ano de difícil governabilidade. Portanto, se eu fosse Lula e Ciro Gomes, por exemplo, renunciaria à candidatura à Presidência da República. Quem pariu Mateus que o embale. Deixem essa bomba no colo de Jair Bolsonaro.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

De remendo em remendo

O Brasil, realmente, está numa situação de total zorra legislativa. Para nossos representantes, é mais fácil adaptar a Constituição a seus vis desejos e aos de seus apaniguados do que realmente legislar em favor de seus representados, com o objetivo de garantir direitos fundamentais e consolidar a democracia em todos os níveis de governo e justiça, sempre observando a Constituição. De remendo em remendo, a Constituição brasileira vai virando um espantalho que não consegue mais afastar os corvos da destruição. Os legisladores fazem o que querem, do jeito que querem, os governantes incentivam esta zorra em benefício próprio, enquanto a justiça, em todos os níveis, fica a ver navios. Pobres de nós, cidadãos e teoricamente donos de todo o poder. O que nos resta? A história nos mostra que situações inaceitáveis de pressão podem levar a um xeque-mate.

Filippo Pardini

filippo@pardini.net

São Sebastião

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SUPÉRFLUO

É inconcebível tanta insistência na insegurança das urnas eletrônicas depois de tantos anos e eleições sem nenhum problema constatado. Foram implantadas em 1996, sendo aperfeiçoadas nos anos seguintes. No seu projeto, os militares atuaram de força decisiva, em especial o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), cuja excelência dispensa comentários. E, como disse agora o ministro da Defesa, “com a dedicação exclusiva e indo a fundo”, além de outros renomados técnicos brasileiros. Jamais houve nenhuma dúvida sobre a lisura delas, muito menos fraudes. Bolsonaro sempre foi eleito deputado federal com tal sistema e jamais reclamou, inclusive nas eleições de 2018, nos dois turnos, quando se elegeu presidente. Não por acaso, só começou com essa dúvida depois que Donald Trump, seu ídolo, o fez nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, por saber que não seria reeleito. Lá, alguns Estados ainda utilizam cédulas de papel, por isso ele pôde pedir recontagem, sem êxito. Porém mesmo assim instigou seus seguidores a invadir o Congresso norte-americano, com as consequências funestas que sabemos. Ainda está respondendo processo por isso. Eis o único motivo para tanta insistência contra as urnas e pelo voto impresso. Cabe ressaltar ainda que não são todos os militares que pensam como Bolsonaro e seus ministros. Com o País enfrentando problemas como pessoas passando fome e alta dos combustíveis e da inflação, o tema é até supérfluo.

Gilberto Pacini

benetazzogp38@gmail.com

São Paulo

*

REDUÇÃO AO ABSURDO

Na matemática tem um método para resolução de problemas chamado redução ao absurdo, que consiste em assumir como verdade o contrário do que queremos provar e então chegarmos a uma contradição. Creio que devemos aplicar esse método em relação às investidas de Bolsonaro quanto à vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Ele que prove que o voto impresso é 100% inviolável.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

São Paulo

*

FISCAIS DAS ELEIÇÕES

Parece que os militares estão saindo de suas funções precípuas ao se meterem a fiscais das eleições, e suas sugestões são para lá de primárias considerando a completa segurança das urnas eletrônicas de votação, conforme atestam vários respeitáveis órgãos oficiais. Mas, para evitar que os dignitários das Forças Armadas saiam desprestigiados dos insistentes episódios que têm protagonizado, não custaria muito o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) providenciar o teste da votação em papel frente à votação eletrônica, com a simulação de uma minúscula eleição com um número pequeno de urnas e um limitado número de votos em papel, apenas para ficar patente que o resultado apurado seria o mesmo. Isso encerraria a discussão. Na improvável hipótese de divergência do resultado, não seria difícil apurar a causa pelos setores técnicos do TSE em conjunto com os dos militares.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

TESTE DE HOMOLOGAÇÃO

Ministro da Defesa propõe votação paralela em papel no dia da eleição. Para aquela parcela das urnas que não passaram por teste de homologação isso faria muito mais sentido.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

VOTAR EM PAPEL

Será que quem está propondo teste com cédulas nas próximas eleições, e não só a votação eletrônica, é para confirmar que votar em papel pode ter fraudes? Eita, pessoal descrente!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

VAR ELEITORAL

Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, propõe votação dupla utilizando cédulas de papel e urna eletrônica, como forma de ampliar a segurança no processo eleitoral. Já que foi criado o árbitro de vídeo no futebol, o ministro sugere o VAR na eleição. Chacrinha dizia, parodiando Lavoisier, que na TV nada se cria, tudo se copia. Essa eleição promete muitas surpresas desagradáveis.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

INTERFERÊNCIA INDEVIDA

Tenho 83 anos, portanto estou desobrigado de votar. Tenho votado em todas as eleições passadas, nunca deixei de cumprir com a minha obrigação de cidadão. Para as eleições que se aproximam devo votar normalmente, porém, se houver interferência indevida dos militares, não comparecerei para votar em protesto contra essa situação. O TSE é órgão respeitado e já demonstrou competência para conduzir o processo eleitoral.

Adalberto Amaral Allegrini

adalberto.allegrini@gmail.com

Bragança Paulista

*

FORÇAS ARMADAS

Quem se lembra da penúria que foi imposta pelo PT às Forças Armadas sabe que elas não querem nem ouvir falar da volta de Lula à Presidência da República. Os militares nunca viram tanto dinheiro na vida quanto na gestão do capitão Bolsonaro, desfrutam de muitos cargos no alto escalão do governo, presidências de estatais, Viagra de graça. Os militares são felizes com Bolsonaro e sabem muito bem que esta mamata toda acabaria com a volta de Lula. Diante disso, fica fácil imaginar qual será o resultado da eleição paralela feita pelos militares a mando do mito.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

MINORIAS E MAIORIAS

O presidente Bolsonaro afirmou que as minorias precisam se adequar às leis, e disse, literalmente: “Outro dia falei que a mãe quer que o Joãozinho continue Joãozinho. ‘Ah declaração homofóbica’. Meu Deus do céu. Para onde nós iremos cedendo às minorias? As leis existem, no meu entender, para proteger as maiorias. As minorias têm que se adequar”. Que bom que este presidente pense assim! Pois, quando perder as próximas eleições, e isso porque no caso os seus eleitores são a minoria, ele então não ousará espernear e, como minoria, não irá atentar contra as leis que protegem a maioria – a maioria dos cidadãos e dos eleitores que não suportam mais ter de aturar as agruras dessa sua presença insalubre e jocosa como presidente do Brasil.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

UMA HORA ACABA

Tendo como premissa o dito popular “não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe”, este governo uma hora vai acabar. Seja nas eleições deste ano, nas de 2026 ou em algum momento, por pressão popular. Vai deixar um legado importante: um farto material gravado que, certamente, será utilizado em documentários, séries e filmes. As gerações futuras saberão dos anos de horror pelos quais passaram os brasileiros.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

OSTENTAÇÃO

Abro o jornal e sou confrontado com a notícia sobre a hospedagem de Lula em suíte presidencial que custou uma diária de módicos R$ 6 mil (Estado, 14/7, A7), a qual dispunha de 183 metros quadrados e era decorada com móveis franceses e abajures de cristal. Como fica a declaração do mesmo quando disse que uma televisão bastaria para essa classe média que só sabe ostentar? Será que é isso mesmo que queremos para presidente da República?

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

DIÁRIA DE HOTEL

A diária não foi paga pelo PT. Foi paga com dinheiro do Fundo Partidário/Eleitoral, ou seja, com dinheiro de impostos. Quem pagou a hospedagem de Lula foram todos os brasileiros.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

EFEITO BUMERANGUE

Lula, em 1993, falando sobre Collor: “Ao invés de construir um governo, construiu uma quadrilha, me dá pena porque deve haver qualquer sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro do Collor. Lamentavelmente, a ganância, a vontade de roubar, a vontade de praticar corrupção fez com que ele jogasse o sonho de milhões de brasileiros por terra". A história foi reescrita e o povo brasileiro não aprendeu. Quanta gente desmiolada e desmemoriada.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

NUVEM DE GAFANHOTOS

Um lavrador está diante do seguinte dilema: conformar-se com a nuvem de gafanhotos verdes e amarelos que tomou conta da sua lavoura e está destruindo tudo, ou enxotar a atual nuvem para que ela seja substituída por outra, de gafanhotos vermelhos, que terminará a destruição. Esse lavrador é o eleitor brasileiro.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

RIO DE JANEIRO

Estive no Cemitério Memorial do Carmo, no enterro de uma sogra superidosa, e é incrível observar a tremenda sujeira de pichações por toda a cidade. A região, uma sujeira e uma esculhambação ímpar sem que a prefeitura efetue a pintura de um viaduto sequer, instale câmaras ou imponha normas municipais que punam com multa ou prisão o porte, venda e utilização de tinta spray. O Rio de Janeiro, segunda cidade do País, é uma das mais maltratadas. Linhas de ônibus sucateadas, o BRT todo degradado, permanente roubo de cabos na supervia e tampas de bueiros. Uma criminalidade absurda pela cidade inteira, um aumento permanente da favelização, vias públicas esburacadas, escolas públicas caindo aos pedaços e vandalizadas. E tudo ocorre na cidade sem a prisão de ninguém. Falta de fiscalização e abandono e descaso com tudo, uma faceta de um Rio de Janeiro que é hoje a pior capital do País. No Rio tudo é permitido em termos de bandalheira e avacalhação. Um povo deseducado e um poder público ausente criam o ambiente urbano terrível que aí está.

Paulo Alves

pauloroberto.s.alves@hotmail.com

Rio de Janeiro