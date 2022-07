Urnas eletrônicas

Diplomatas em alerta

Ler que Jair Bolsonaro convoca embaixadores estrangeiros para levantar dúvida quanto às urnas eletrônicas, uma criação brasileira que tanto nos orgulha, deveria ser motivo suficiente para o afastamento deste sujeito do cargo que tanto desonra. É uma afronta por minuto o que o despresidente faz desde que leu o juramento de que cumpriria e respeitaria a Constituição do País no dia de sua posse. De lá para cá, em nenhum outro governo desde o fim da ditadura as leis republicanas e o povo brasileiro foram tão desrespeitados e insultados.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

Votação paralela

Excelente a coluna da jornalista Eliane Cantanhêde As Forças Armadas e a história (Estadão, 15/7, A7), sobre a proposta apresentada pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, de uma “votação paralela” às urnas eletrônicas, com cédulas de papel para teste. Parece-me que o governo, como seus ministros, perderam totalmente a noção do ridículo e do bom senso. Se já é incômodo no dia do pleito a população exercer o seu poder e sua obrigação de votar nas urnas eletrônicas, confortáveis e de fácil manuseio, como seria o eleitor ter de levar também a cédula em papel, com o nome do seu candidato, e colocá-la em outra cabine? E, após o pleito, quem iria fazer a contagem das cédulas de papel para comparar com a resposta da urna eletrônica? E se não bater o número dos votos? Qual vai ser o critério? Realmente, os comentários da jornalista fazem sentido, vai haver muita confusão. É impressionante como, desde que venceu as eleições de 2018, o presidente não muda o disco atacando as urnas eletrônicas. Como ele sofre...

Mercedes P. Cuencas Dias

mercedesadv@hotmail.com

São Paulo

*

Brasil paralelo

“Gabinete paralelo” dentro do Palácio do Planalto, “votação paralela” no próximo pleito. É o Brasil paralelo no desgoverno Bolsonaro. Basta!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Eleições 2022

Arruda elegível

Li que o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda tenta usar a Lei da Improbidade Administrativa (LIA) para eliminar sua condenação, anterior à lei, e tornar-se elegível. A LIA abriu espaço no País para a “corrupção sem dolo”, isto é, a improbidade administrativa só se caracteriza se for comprovada a intenção de cometê-la. No caso de Arruda, imagino que vá implicar a censura eterna da gravação de vídeo em que ele aparece recebendo dinheiro; ou o Poder Judiciário entendendo que o ex-governador não tinha a intenção de receber aquele dinheiro. Tempos difíceis quando os poderes conspiram contra o cidadão.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Constituição

Tijolo por tijolo

No artigo Os cidadãos contra os demagogos (16/7, A13), João Gabriel de Lima menciona o “aumento da violência política e a deterioração do debate público” como fatos que reduzem a qualidade da democracia do Brasil. Isso é fato, mas considero acertado ampliar a lista de fatores que danificam a democracia, como ações do STF contrariando a Constituição e do próprio Congresso Nacional ao aprovar, praticamente por unanimidade, nos últimos dias, a chamada PEC Kamikaze, atropelando normas legais e constitucionais. Enfim, a degeneração da democracia é multifatorial e acontece gradativamente. Nossa Constituição está sendo demolida tijolo por tijolo. Por que, então, não mudar de vez a Constituição?

Diarone Paschoarelli Dias

diaronedias@hotmail.com

Guarujá

*

Cangurus e Constituição

Estado Democrático de Direito é uma expressão fictícia, prólogo da Constituição fictícia do Brasil. Nas ocas lições de Direito Constitucional, diz-se que nossa Constituição é rígida, mas sua flexibilidade, ao sabor de governos e partidos, é a verdade, como exemplifica a última emenda de Bolsonaro aprovada sob os aplausos da oposição e a honrosa exceção de José Serra, que não é um jurista. O povo, em geral, desconhece a Constituição e, por consequência, suas emendas parlamentares, que só visam a interesses pessoais e grupais. Dizia um professor que, na Austrália, até canguru conhece a Constituição. Aqui, não temos canguru nem Constituição.

Amadeu R. Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

O BRASIL PRECISA REAGIR

Nestes tempos sombrios que vivemos, somos colocados na gangorra entre a “esperança que não decepciona” e o “niilismo filosófico-político” que paralisa; entre a repetição e a mudança; entre a ousadia da resistência e a capitulação da desistência. Em hora mais que oportuna, o editorial do Estadão A apatia que destrói o País lança um alerta contra o risco de a apatia da população destruir o País, o futuro e os valores republicanos da representatividade, da liberdade e da democracia. No momento em que o Congresso em peso se curva à ação frenética político-eleitoral do Executivo – funcionando plenamente em modo reeleição –, o Estadão conclui e convoca: o País precisa reagir.

João Pedro da Fonseca fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

PAÍS APÁTICO

O editorial A apatia que destrói o País, veiculado pelo Estadão em 16/7, versando sobre a chamada PEC do Desespero (Kamikase para alguns), vem confirmar que a última pá de cal sobre a já nascida moribunda Constituição Cidadã foi deflagrada pelo Congresso Nacional. O cidadão de bem esperava uma reação à altura de toda a sociedade civil, que viesse a provocar o instituto legitimado como protetor da Carta Maior – o supremíssimo STF –, mas infelizmente não foi o que se viu nem se ouviu, tampouco foi posta em prática. O caminho para o golpe bolsonarista foi pavimentado até pelos partidos ditos de oposição – o único que fechou integralmente contra foi o Partido Novo. No maior partido de oposição, o Partido dos Trabalhadores, houve a adesão da grande maioria, numa demonstração cabal de que as ideologias têm um preço e que os interesses dos representados não se encontram em plano algum. A desculpa esfarrapada para tal aberração está na volta do País ao mapa da fome da ONU, fato este, creio eu, constatado tardiamente, posto que a fome vigora sobre quase metade da população há um considerável tempo, sem uma solução sustentável da parte dos governos recentes. O estado de miséria dos governados é o maior trunfo para que os governos populistas de países do Terceiro Mundo se mantenham definitivamente no poder. Entretanto, estamos num ano de eleições majoritárias, em que, nas pesquisas de intenção de voto, os partidos das extremas direita e esquerda nos apresentam como favoritos: um roto e um esfarrapado da linha de frente das consultas. Tal situação seria plenamente favorável ao surgimento de uma terceira via alicerçada num programa de governo que signifique uma mudança drástica neste status quo e que, se ainda não se viabilizou, foi por conta da sanha pelo poder que afeta, também, os políticos envolvidos. Afinal, quem disse que Deus é brasileiro?

Emmanoel Agostinho de Oliveira eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

*

O RECADO DA PEC

A PEC eleitoreira de Bolsonaro, Arthur Lira, militares e outros governantes deu um recado muito claro a todos os brasileiros: “Nós, do governo Bolsonaro, estamos numa guerra ideológica, anticomunista, antissistema. Não existe mais regra, regimento, lei, Constituição. Eleição, democracia, soberania do voto, só se for para nos manter no poder”. Moral da história: nessas condições, sem lei, sem Constituição, sem recurso, sem arma, o que pode a oposição fazer? Insistir, pagar para ver? Pelo voto, tem chances de chegar ao poder? Fingir que nada acontece? Tentar um “cavalo de pau” e mobilizar a opinião pública para decidir? No entanto, a estratégia colocada pela oposição não muda: fora Bolsonaro, volta Lula, com Congresso progressista e renovado.

Antonio Negrão de Sá negraosa1@uol.com.br

São Paulo

*

CONSTITUIÇÃO: RESPEITO E AVACALHAÇÃO

Veio bem na hora o editorial A apatia que destrói o País (16/7, A3), porque estamos assistindo a um verdadeiro combate entre esquerda e direita para apresentar quem mais avacalha a nossa Carta Magna, atuação que convida os brasileiros legalistas e coerentes a lutarem para expurgar esses excessos e essa verdadeira bagunça nas ações eleiçoeiras, salientando o respeito que é devido à Lei Maior. Nenhum país pode viver em regime democrático que tenha uma Carta Magna rasgada e vilipendiada, porque o regime se transformará em avacalhação ao gosto de Bakunin, ao pregar situação caótica para a Rússia em época de revolução.

José Carlos de Carvalho Carneiro carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

ESPERANÇA DESFEITA

Em relação ao editorial A apatia que destrói o País (16/7, A3), gostaria de tecer os seguintes comentários: no meu entender, a apatia descrita no editorial é apenas a constatação de que o sistema político atual em nível federal na prática não reflete mais os ideais que nortearam a Constituição de 1988. Os cidadãos e cidadãs comuns, que não têm acesso direto aos governantes, aos seus grupos seletos de mídias sociais e aos almoços e jantares onde são combinadas muitas ações e reações que refletem muitas vezes apenas o interesse da casta política, restou apenas o papel de meros espectadores desse triste espetáculo. Estamos entrando em território perigoso: no passado, grande parte do povo acreditava que era realmente protagonista da política e foi às ruas se manifestar na esperança de que os ocupantes do governo federal não sucumbiriam mais a lobbies e participassem de atividades e interesses alheios ao desenvolvimento da Nação. Hoje, essa esperança está desfeita. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

NÃO ESTÃO NEM AÍ

É vergonhoso como estes políticos realmente não pensam nem um pouco no povo. Sofrido, desesperado, sem expectativas de melhoras, passando fome, recebendo uma esmola de R$ 600,00 até o fim do ano, e conseguem aprovar uma PEC Kamikaze somente para benefícios próprios. Conseguem bilhões de reais para gastar em ano de eleições, enquanto centenas de pessoas não têm onde viver por causa das enchentes, deslizamentos, falta de moradia, etc. E tem gente que vota nestes caras, bate palmas para tudo o que falam e fazem, mentem descaradamente, principalmente nas entrevistas internacionais, dizendo que no Brasil está tudo às mil maravilhas, usando o nome de Deus em vão. Enfim, nós estamos na beira do abismo, e ficam passeando de moto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As eleições estão aí. Acorda, Brasil. Juventude, o Brasil está nas mãos de vocês. Pensem bem em quem vão votar. É sobre o seu futuro.

José Claudio Canato jccanato@yahoo.com.br

Porto Ferreira

*

TÁ TUDO BEM

Em resposta ao editorial A apatia que destrói o País, diria que nada disso estaria ocorrendo se o País tivesse um Poder Judiciário menos interessado só nas benesses de seus membros, principalmente do STF. Para todos eles, a situação e o status não poderiam estar melhor, sem nenhuma ameaça da população.

Ademir Valezi valezi@uol.com.br

São Paulo

*

CHEQUE SEM FUNDO

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) aprovada na semana passada deixou muitas coisas evidentes. Primeiro, deu um cheque de, aproximadamente, R$ 42 bilhões a Bolsonaro e um outro sem fundos ao próximo presidente que assume em 1.° de janeiro – pelo que indicam as principais pesquisas de opinião, Lula da Silva. Deixou claro, também, que a chamada “PEC Kamikaze”, “PEC das Bondades”, “PEC do Medo do Lula” ou qualquer outro nome que queiram dar a um dos maiores escândalos e flagrantes atentados à Constituição é eleitoreira, imoral, criminosa e passível de punições sérias em futuro próximo, além de pouco fazer para diminuir a fome e todos os demais problemas causados pelo pior governo do Brasil de todos os tempos. Finalmente, mostrou as entranhas de um Congresso – igualmente apontado como o pior da história – que, ao aprovar tal pacote (apenas 17 deputados votaram contra), não pensa no País, só em seus próprios interesses, neste caso, na reeleição, possivelmente potencializada à custa de benefícios concedidos a uma minoria, só até dezembro e que inevitavelmente trarão um rombo enorme e sem precedentes para a maioria do povo brasileiro.

João Di Renna joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

*

DIVISOR DE ÁGUAS

O presidente Bolsonaro conseguiu unir o País em torno de um grande projeto nacional: roubar dinheiro público. Direita, esquerda e Centrão unidos em um só ideal, criar mais e melhores esquemas de roubo de dinheiro público. Os esquemas do passado estão superados, ninguém quer fraudar licitações para ganhar uma merreca por fora, dinheiro sujo, sem origem, o negócio agora é a oficialização do roubo de dinheiro público através do caixa 1, por dentro, tudo oficial e dentro da lei. A criação do orçamento secreto e das emendas secretas foi um divisor de águas na história da corrupção brasileira, um marco, nunca tantos roubaram tanto sem qualquer dor de cabeça. Não existe oposição quando o assunto é roubo de dinheiro público, todos são a favor. Bolsonaro uniu o País, corruptos unidos jamais serão vencidos.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

O DILEMA DE JAIR

O “dilema” vivido por Jair Bolsonaro é o seguinte: se não aprova auxílio emergencial para a população carente, caminhoneiros, taxistas, etc., será chamado pelos oposicionistas e assemelhados de negligente, desumano e impiedoso. Por outro lado, se aprova a tal ajuda, então trata-se de medida eleitoreira. Ora, assim nem Deus governa. Com ironia, por favor!

Luis Fernando seuqrama993@gmail.com

Laguna (SC)

*

BOLSA-EMPRESÁRIO

Bolsonaro está pronto para criar a 'bolsa-empresário' e ganhar apoio da indústria (Estado, 16/7). Se Bolsonaro pudesse tudo (e não pode), a melhor bolsa empresário que ele poderia “dar” seria uma em que coubesse a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e levasse ela para outro canto do mundo. A CLT não protege os trabalhadores, como a esquerda quer fazer crer, mas sim cria entraves para a criação de novos empregos formais e diminui terrivelmente a atratividade de investimentos em nosso país. Bolsa empresário? CLT no lixo.

Oscar Thompson oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

O ADICIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Não faz o menor sentido alguém ganhar adicional para executar o serviço para o qual já é pago. O penduricalho nababesco criado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), criando adicionais de vencimento, não é a primeira vez, viola a lógica para se refestelar com dinheiro público, como detalhado na matéria Procuradores vão ganhar até R$ 11 mil a mais com novo penduricalho do MP (Estado, 15/7, A8). O que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem a dizer sobre essa farra com dinheiro público?

José Elias Laier joseeliaslaier@gmail.com

São Carlo

*

AUXÍLIO-PREGUIÇA

Engraçado, na iniciativa privada, um funcionário que não dá conta do serviço (deixa acumular) geralmente é demitido. No serviço público, um funcionário que não dá conta do serviço (deixa acumular) ganha aumento de R$ 11 mil. O nome correto deste benefício não é adicional temporário, mas sim auxílio preguiça!

Renato Maia casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

ASSASSINATO NO PARANÁ

O petista Marcelo Arruda foi assassinado pelo bolsonarista Jorge Guaranho por motivo político-partidário. Foi um crime praticado exclusivamente por razões políticas. E o responsável motivacional, social e ideológico é o irresponsável presidente da República. A polícia do Estado do Paraná, governado por Ratinho, é um reduto bolsonarista de direita furiosa. Matéria de capa do Estadão de 16/7 mostra que este crime deve servir de alerta à nação e a seus 156.454.011 eleitores, que desejam votar em paz e segurança, como deve acontecer numa democracia civilizada.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

QUESTÃO DE LÓGICA

Por uma questão de lógica, diante de um povo anestesiado, eu pergunto: por que uma pessoa, emprestando sua arma de fogo a outra pessoa, responde pelo crime que a segunda pratica, mas o governo federal, liberando milhares de armas de fogo para a população, que ferem e matam outros milhares de pessoas, ele – governo – não responde pelos crimes?

Bismael B. Moraes bismoraes@uol.com.br

Guarulhos

*

‘Ó DO BOROGODÓ’

“Aqui é Bolsonaro!” Balas certeiras! Precisa desenhar? Pior do que ter a família Bolsonaro e Lira governando o País é ver meus amigos bolsonaristas defendendo e se alinhando a este ser abjeto e maligno, e outros se alinhando a Lula, com seu discurso também de ódio. Depois de Bolsonaro, encarar Lula e seu PT é o ó do borogodó.

Cecilia Centurión ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

SORRIR, O MELHOR REMÉDIO

Nas Filipinas o prefeito de Mulanay, Aristoteles Aguirre, cumpriu uma promessa de campanha. Fazer seus funcionários sorrirem quando vão atender ao público. O funcionário também não pode franzir a testa, pois quem não cumprir a ordem sofrerá uma ação disciplinar. A falta de sorriso é uma violação ao código de conduta dos funcionários. Está certo, pois atender bem é um dever do funcionário que é pago por quem precisa dos serviços públicos. Já no Brasil a ordem é outra, em todo local público há uma placa dizendo “maltratar o funcionário público é crime previsto no artigo 331 do Código Penal”. Assim, o funcionário público brasileiro acaba tratando as pessoas com arrogância e desdém – é claro que para tudo há exceção. Convenhamos que essa medida seria de extrema necessidade no Brasil, onde as pessoas estão cada vez mais agressivas e intolerantes.

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo