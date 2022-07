Amazônia

O risco da BR-319

‘Na Amazônia, a BR-319 é a grande preocupação’ (Estado, 17/7, A22 e A23). A matéria destaca o trabalho do pesquisador Philip Martin Fearnside, membro do Painel do Clima da ONU e Nobel de 2007, que tem prestado excelente contribuição para a preservação da Amazônia. Incomoda-me, contudo, na cobertura da mídia sobre o tema, a falta de reconhecimento de autores pioneiros que abordaram o mesmo tema 50 anos atrás e chegaram às mesmas conclusões. Chamo a atenção para Robert Goodland e Howard Irwin, que publicaram um dos mais veementes alertas sobre os riscos da abertura de estradas aprovadas a toque de caixa na Amazônia, inclusive da BR-319 (A selva amazônica: do inferno verde ao deserto vermelho?, Itatiaia/Edusp, 1975). Contribuição que tem sido negligenciada também é a de Paulo Nogueira Neto, que, mesmo no governo dos militares, conseguiu incríveis avanços na preservação da Amazônia e de outros biomas brasileiros.

Eurico Cabral de Oliveira

São Paulo

Um importante alerta

O biólogo Philip Fearnside apontou todas as tragédias na área ambiental dos governos da ditadura, de Lula e de Bolsonaro. A ditadura com a Transamazônica; Lula com a usina de Belo Monte; e Bolsonaro com a mensagem de que se pode violar as leis ambientais e ser anistiado, além do desmantelamento do Ibama, do ICMBio e da Funai. Elogiou FHC, pelo aumento das unidades de conservação, e destaca, agora, a reconstrução da BR-319, de Manaus a Porto Velho, o que pode impactar os chamados “rios voadores”, o transporte d’água da Amazônia para o Sudeste do País. Meus cumprimentos pela reportagem.

Regina Baratho

São Paulo

Agricultura em perigo

Excelente a entrevista do biólogo Philip Martin Fearnside, sobre os riscos da destruição da Floresta Amazônica para a agricultura de São Paulo, além de outros Estados. O fim dos rios voadores, que vêm da Amazônia para gerar chuvas no interior e na capital do Estado, trará uma época de seca, como já vimos exemplos nos anos passados, quando faltou água na região metropolitana e em outras, além do surgimento das nuvens de poeira no interior. Se a devastação continuar, São Paulo tende a deixar de ser um grande produtor de cana, laranja, amendoim, feijão, soja, trigo e outros produtos.

Mario Ernesto Humberg

São Paulo

Fundo Partidário

De jatinhos a hotéis de luxo

Cumprimento os repórteres Luiz Vassallo e Gustavo Queiroz, pela bela e esclarecedora matéria sobre o gasto excrescente de políticos com o dinheiro do Fundo Partidário (Verba pública paga de resort em ato da Internacional Socialista a jato para Lula, 17/7, A6). Deveria ser motivo de vergonha para esses políticos – muitos sem apresentar nada de relevante para a sociedade em seus mandatos – ficarem para lá e para cá de jato particular e hospedando-se em hotéis caríssimos, tendo uma desigualdade social gigantesca como tem o Brasil. É triste ver nosso dinheiro ir para o ralo. Sim, o ralo, porque estes nada fazem de concreto pelo País. Fosse na iniciativa privada, onde números e resultados contam, já estariam todos demitidos.

Renato Bento Fernandes

São Paulo

Inclassificável

Sempre achei grotesca e imoral esta verba dada aos partidos com o dinheiro público. Cancelaram o financiamento empresarial preocupados com a corrupção e, agora, qual a palavra que podemos usar para classificar o uso do nosso dinheiro para o esbanjamento de líderes partidários? Eles se elegem prometendo bem-estar e segurança aos eleitores. Depois, apresentam um comportamento inclassificável, pela baixeza e pela busca de benefícios para si e os cupinchas.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

Rindo dos que têm fome

Num país onde uma parcela enorme da população passa fome, eu acho uma injustiça terrível a manutenção desta verba partidária. Agora, usá-la para o lazer e a mordomia de líderes partidários é uma falta completa de respeito com a população. Diante destes absurdos de que tomamos conhecimento pela imprensa, a única coisa que a população pode fazer é gritar, enquanto a caravana de agentes públicos sem escrúpulos passa rindo dos que têm fome.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

ARTISTA QUE APOIA POLÍTICO

A cantora Anitta meteu-se numa confusão ao declarar apoio a Lula sob o impacto da morte do petista de Foz do Iguaçu (PR), que a polícia até agora diz não ter sido crime político. Ao ver-se arrebatada pelo furacão partidário em busca de térmica eleitoral, bradou no último sábado, 15: “Eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover esse partido e seus candidatos”. Mesmo sendo simpatizante de partido ou candidato, o artista, padre, pastor, jogador de futebol e outros portadores de nomes públicos deveriam se acautelar. Considerar que o público consumidor de sua arte, seguidor de sua ação religiosa ou torcedor do seu esporte é composto por simpatizantes de todas as correntes políticas e ideológicas. No momento em que declara apoio a uma delas, ganha a antipatia das demais e pode perdê-las. Há casos de artistas e religiosos que perderam considerável parte do seu público depois de terem se pronunciado politicamente. Talvez seja por isso que, quando assumiram o poder, partidos políticos que se beneficiaram da militância de nomes da música, teatro, televisão e outros meios empenharam-se em criar mecanismos para a destinação de dinheiro público a seus apoiadores. O mais confortável e racional seria não misturar as coisas e, se misturar, assumir o prejuízo em vez de ir buscar compensações vindas do dinheiro público.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

ESPAÇO PARA A TERCEIRA VIA

Lula é o PT, Anitta (Estado, 18/7, A8). Eu entendo a colocação de Anitta quanto à necessidade de derrotar Bolsonaro. Agora, como antipetista que sou, gostaria de ter o poder da coluna de Felipe Moura Brasil para tentar alavancar uma possível terceira via (espero votar em Simone Tebet). Ainda temos tempo, mas este está se acabando. Peço, se for possível, que use o espaço para tentar convencer quem vota em Lula ou Bolsonaro a mudar sua opção.

José Renato Nascimento

São Paulo

AJUDA DA IMPRENSA

Se a imprensa ajudar, tudo pode melhorar. As pesquisas de intenção de votos também. Sabe por quê? Na cabeça do eleitor padrão, aquele que sofre as consequências de desgovernos que não vêm de hoje e que o colocou na penúria mais terrível – a de não ter o que comer, essa coisa básica para qualquer animal, comer – só existem dois candidatos para as eleições de 2022: Bolsonaro e Lula. Onde estão os outros? Ciro, Simone Tebet, Janone, Vera Lúcia, etc.? Em algum lugar inacessível nas páginas dos jornais e noticiários da TV. Se não se sabe nem o nome e o que propõem, quem vai poder escolher um bom candidato na hora de votar? A imprensa conhece todos, não é de hoje, mas só fala e noticia sobre dois. Isso não ajuda o eleitor a se familiarizar com as outras opções. O que impede o perfil de cada um aparecer sempre no noticiário, com propostas e entrevistas para o povão pelo menos saber que existem? Não pode ser proibido, senão por que falariam o tempo todo desses dois? É lógico que isso acaba influenciando a massa, que não tem capacidade de avaliar essas tranqueiras que lideram as intenções de voto. A imprensa critica um e outro, mas ajuda a empurrar goela abaixo essas péssimas candidaturas. Isso não é justo nem com povo nem com o Brasil.

Jane Araújo

Brasília

PAÍS PASSIONAL E POLARIZADO

O Brasil é, historicamente, um país passional, como bem diz Leandro Karnal em seu livro Todos contra Todos: o Ódio Nosso de Cada Dia. Nesse sentido, há que se esclarecer, como fez o autor da obra, que o brasileiro age, em grande parte, movido pela emoção. Estamos, como fato público, em ano eleitoral. Período em que, por si só, a população opta pela dicotomia. Tem sido assim desde as primeiras eleições – e não somente aqui, na terra dos tupiniquins. Cito como exemplos internacionais França, Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Inglaterra. Ocorre que, no cenário atual, a polarização atingiu tal patamar que estamos diante de quadros de grave violência verbal, física e frequentes ataques aos adversários. O nível de acirramento é tão alto que, todos os dias, deparamo-nos com notícias que demonstram a ocorrência de ataques de bolsonaristas a lulistas e de lulistas a bolsonaristas. Nossa nação, conhecida pela festa de seus carnavais e receptividade, tem se mostrado diariamente um país condenado ao acirramento social. Nesse espectro, arrisco dizer que o cenário pós-eleição que nos aguarda será muito pior ao cenário pós-reeleição de Dilma, em 2014. Na época, o País dividido entre a candidata petista e o tucano (Aécio Neves) saiu do pleito ainda mais fracionado que antes. O resultado: frequentes protestos, descontentamento da população, embates ferrenhos nas ruas e, por fim: impeachment. Neste pleito, em que temos como principais postulantes ao Palácio do Planalto o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, dois líderes com ampla representatividade política e social, cujos feitos são amplos, sejam eles positivos ou negativos, nossa nação se deparará, ao final, com uma segmentação ampla. Nunca antes as instituições se viram tão pressionadas para manter a democracia pujante como agora e como se virá no futuro próximo. O Brasil corre, sim, o risco de uma insurreição. O movimento que ocorreu nos Estados Unidos, maior democracia do mundo, quando o então presidente Donald Trump não venceu as eleições que poderiam lhe conceder mais quatro anos na Casa Branca, que resultou na invasão do Poder Legislativo americano, pode vir a ser realidade no Brasil. É cotidiano para quem circula no meio político ou para quem tem amplo contato com o público que há um aceno radical nesse sentido. Não podemos deixar o Brasil sair desta eleição pior que entrou. Os candidatos devem sinalizar o fortalecimento da democracia. Não o acirramento dos ânimos. Já que, ao fim de tudo, quando o diálogo não for mais capaz de solucionar os conflitos desta dicotomia, é sempre importante lembrar que a República, com lastro na Constituição, possui mecanismos de defesa para ações cujo objetivo seja o enfraquecimento da democracia e das instituições. Torçamos, todos, para que esses mecanismos não tenham de ser utilizados, já que, se isso ocorrer, provavelmente não será bom para ninguém.

Lucas Loeblein

Gravataí (RS)

CLASSE MÉDIA

A chamada classe média brasileira na verdade nunca foi beneficiada nos governos anteriores e paga mais Imposto de Renda do que boa parte dos ricos. Sobre suas costas recaem os aumentos mais pesados que tornam a inflação um pesadelo sem fim. Durante os governos do PSDB e PT, não foram beneficiados e mais uma vez ficaram assistindo aos ricos dobrarem fortunas e os pobres terem benefícios sociais que a eles nunca chegaram. Entretanto, em parte por ódio do PT e também por ignorância política, foram decisivos no golpe contra Dilma em 2016 e na condução de Bolsonaro ao poder em 2018. Sonharam com algo que jamais aconteceu, nem irá acontecer. Bolsonaro nunca olhou para a classe média brasileira, muito menos para os pobres. Seu governo é para os ricos. Sendo assim, era de se esperar que neste momento a classe média estivesse do lado contrário de seu algoz Bolsonaro. Mas o ódio ao PT e a simples possibilidade de descer de patamar nos índices econômicos, caindo para a classe D ou E, os apavoram tanto que explica sem justificar por que ainda fazem arminhas e declaram voto no mito.

Rafael Moia Filho

Bauru

DESTRUIDOR DO PAÍS

O editorial O fiador do caos (Estado, 19/7, A3), sobre o deputado Arthur Lira, vai direto ao principal causador do maior desmanche do Estado brasileiro em toda a sua história. Nem o regime militar causou tantos danos ao País como Lira. Sou de opinião de que, mais do que o fiador do caos, ele é destruidor do País. De fato, ao reter ilegal e criminosamente as centenas de pedidos de impeachment do pior presidente que o Brasil já teve, ele está de provocando a destruição do Brasil. Graças a Lira, Bolsonaro vem liberando a Amazônia estupidamente para grileiros e quadrilhas internacionais que estão pilhando os nossos tesouros ali existentes e destruindo a principal floresta do planeta. Lira não é só conivente com tudo isso, ele é aquele que sozinho vem permitindo esse crime. Lógico que com a ajuda dos parlamentares do Centrão, no qual ele é um dos líderes. Precisamos de um novo código eleitoral e normas mais rígidas na escolha do presidente da Câmara dos Deputados. Afinal, suas atribuições incluem a substituição do presidente da República na sua ausência e na do vice-presidente. Lira foi eleito em 2018, com os votos de 0,12% dos eleitores. Respondeu por processo de corrupção e, em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o sequestro dos seus bens. E hoje ocupa a presidência da Câmara dos Deputados?

Gilberto Pacini

São Paulo

FIADOR DO CAOS

Gostei do editorial, que é bem melhor quando comparado aos anteriores. De que adianta haver previsão constitucional para os papéis de cada Poder se eles podem ser facilmente descumpridos e, na prática, esse descumprimento pode não trazer punições, mas sim polpudos dividendos políticos? Quem é capaz de mudar isso? A grande questão que fica pendente é como preservar o sistema democrático, evitando o completo descrédito popular nas instituições enquanto ainda resta tempo. Infelizmente nossa frágil democracia cambaleia, cada vez mais distante dos ideais constitucionais de 1988. Tristes trópicos.

Fernando T.H.F. Machado

São Paulo

PRESIDENTE DA CÂMARA

Fiquei muito feliz ao tomar conhecimento de que finalmente o Estadão se posicionou em relação à postura de Arthur Lira, que não está à altura do cargo que ocupa como presidente da Câmara dos Deputados. Continue assim!

Regina Cutin

São Paulo

FUNDO PARTIDÁRIO

Se há um assunto em que há consenso sem ressalvas do Parlamento, e com aval do Executivo, é na hora de saquear os cofres públicos. O famigerado Fundo Partidário, além de "fortalecer nossa democracia", também banca luxos e privilégios de dirigentes de siglas. São milhões bancados pelo contribuinte para manter a vida nababesca desses aproveitadores (Verba pública paga de resort em ato da Internacional Socialista a jato para Lula, 17/7, A6). E, pior, tudo de forma legal, pois os dados foram obtidos pelo jornal tendo como fonte o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até quando a sociedade civil vai suportar bancar esses ladrões legalizados?

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

NOVO PENDURICALHO

O novo penduricalho do Ministério Público (Estado, 18/7, A9) deve, em nome da moralidade e do zelo para com recursos públicos, ser sumariamente anulado. Afinal, ganhar duas vezes para exercer a mesma tarefa não faz o menor sentido. A Constituição está sendo vilipendiada com a criação de despesas bancadas pelos cofres públicos por instituição desprovida desse poder. Que desplante!

José Elias Laier

São Carlos

MILITÂNCIA POLÍTICA

Notícias recentes: "Time de Lula se reúne com Fachin e discute 'imunidade' a autoridades em redes sociais" (24/5); "Fachin recusa convite de Bolsonaro para reunião com embaixadores: 'Dever de imparcialidade impede'" (16/7). O que é isso? Sei que o vento sopra em todas as direções, e sei também que ativista político é aquele que pratica a militância política, que participa ativamente a favor de um ideal político. Nos dicionários, entre tantas definições, consta que militante é aquele que toma parte na defesa de um partido ou de uma causa, defende ativamente um movimento partidário ativo. Pessoa que milita ou que combate, combatente, defensor, propagandista. Indago, ministro: investido como juiz supremo, a Constituição federal lhe autoriza a fazer militâncias judicial, política ou sei lá o quê, usando o CNPJ da toga?

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

PACTO SOCIAL

Não bastasse a meia página de carta de leitores do Estadão em que defendia que a punição a crimes é um ato inútil do Estado, no último domingo, Mariz de Oliveira defendeu a proibição de armas de fogo nas mãos do público em geral (Pregações destrutivas, 17/7, A4). Esse é o pacto social que faz todo sentido para o douto advogado criminalista. Afinal, este ganha a vida defendendo criminosos. No mundo ideal de Mariz de Oliveira, primeiro seu cliente ganha a vida ilegalmente sem a possibilidade de ser impedido, para, em seguida, ser solenemente não punido pelo Estado. Ainda que esse mundo faça sentido para Mariz de Oliveira, seus colegas do grupo "prerrogativas" e seus clientes, será que faz sentido para o restante da população?

Oscar Thompson

São Paulo

INSEGURANÇA

Inaceitável e indecoroso ver o ranking de alunos que não comparecem às aulas por falta de segurança. Mas essa realidade, apesar de não ser medida, também é sentida pelas pessoas que em pontos de ônibus são assaltadas ao clarear do dia, quando vão trabalhar. A violência no País está incontrolável. Quem viaja para a Europa percebe a diferença. Há segurança, as pessoas andam tranquilamente com seus celulares e não há medo de circular pelas ruas. Perdemos o timing para resolver tantos problemas acumulados no Brasil. Insegurança, desemprego, violência e um país pobre em educação. A medir pelas escolas públicas, o desastre é ainda maior. No Brasil, governos enxugam gelo e o resultado é este, o atraso na educação que se reflete no País como um todo. O Brasil tem pressa: no quesito melhorar a vida das pessoas, nossos políticos estão na idade da pedra, mas para suas próprias vidas estão em pleno século 21. Essa disparidade nos faz um país desigual.

Izabel Avallone

São Paulo

GOLPE DE ESTADO

Tenho muitos motivos para temer um novo golpe de Estado. Em 1954, ainda adolescente, percebi a tentativa de golpe, oportunista, pela morte de Getúlio Vargas. Em 1961, recruta do glorioso Exército brasileiro, constatei que havia uma oportunista tentativa de golpe face à renúncia do presidente Jânio Quadros, que não se definia politicamente. Infelizmente eu estava, involuntariamente, no lado golpista, mas um acordo entre as partes salvou-me de uma guerra fratricida. Por ocasião do golpe de 1964, eu estava tentando estabelecer minha vida estudantil e profissional e me afastei da política. Tive amigos que foram torturados e mortos não por portarem armas, mas por discordarem do regime da época. Não há dúvidas de que o golpe de 1964 foi um movimento pueril com base nas "fake news" da época, alertando para o perigo dos "vermelhinhos", principalmente por parte das Senhoras de Santana, hoje substituídas por pastores e senhoras evangélicas que se encontram com Jesus nas goiabeiras. Andando pelo mundo, com recursos constantes em meus holerites e de minha mulher (nunca fui político ou empresário), posso afirmar que o socialismo não deu certo (visitamos países socialistas e ex-socialistas) e o capitalismo nunca vai ser perfeito, pois o homem não é perfeito e é egoísta. Não consigo entender como pessoas tidas como inteligentes possam combater os tais "vermelhinhos" defendendo uma pessoa cujo melhor parceiro foi diretor da KGB, símbolo maior do regime comunista na URSS. Será que ele se "converteu"? A considerada "esquerda" no Brasil não tem e nunca teve absolutamente nada de "esquerda". Quando viajamos para o exterior, percebemos que nosso amado país é uma piada.

Carlos Gonçalves de Faria

São Paulo

MAFALDA

Quino tratou de temas espinhosos como política e aquecimento global nas tirinhas de Mafalda (Estado, 17/7). Mafalda, de Quino, é uma das melhores tirinhas de todos, falo do mundo mesmo. E pensar que Mafalda foi criada para outro fim e se tornou essa grandeza. Quino é genial.

Marcos Barbosa

Casa Branca