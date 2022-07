Eleições 2022

Bolsonaro alucinado

É insuportável assistir ao plágio do atual inquilino do Palácio do Planalto ao seu ídolo norte-americano. Agora, com a convocação de diplomatas para assistirem a uma farsa: a apologia patética da insegurança das urnas eletrônicas. Em outubro, veremos a negação da derrota e mais ataques virão, mas como serão? A vergonhosa invasão do Capitólio, inflamada por Donald Trump, poderá passar por uma tropicalização neste fim de ano no Brasil, porque o equilíbrio mental é zero e o desespero se mostra gigante. Sr. Arthur Lira, parabéns pelo engavetamento das dezenas de pedidos de impeachment do alucinado, ao longo de seu mandato como presidente da Câmara. Agora, não se esqueça de reforçar a segurança da Casa que preside.

Rodrigo Cezar Pereira

Crime

Ao apresentar suas visões sobre o processo eleitoral no Brasil a um grande grupo de legítimos representantes de outros países, na segunda-feira, o presidente da República não cometeu crime de lesa-pátria? E aí, qual é a penalidade?

David Hastings

Basta

A convocação do presidente da República de embaixadores para criticar o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas configura um ato criminoso de alguém despreparado e que não tem noção do cargo que exerce. É lamentável que neste momento a Nação não tenha um Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional, que deveria chamar o presidente da República a explicar seus atos tresloucados. Não nos enganemos, este senhor está plantando um golpe de Estado, apoiado, talvez, por parte das Forças Armadas. É hora de dizer basta a este estado de coisas e sair às ruas para afirmar que nós, brasileiros, não queremos nunca mais que as trevas de uma longa noite autoritária se abatam sobre a Nação.

Stefano Addeo Neto

A galinha e as águias

Bolsonaro tentou convencer representantes diplomáticos de outras nações de que terá motivos para deixar de ser um mero projeto de ditador, transformando-se de vez num tiranete bananeiro, usando como subterfúgio esfarrapado uma suposta fraude no sistema eleitoral do Brasil, um dos mais confiáveis do mundo. A reles galinha tentou convencer as altaneiras águias de que ficar ciscando no chão em meio ao entulho autoritário é melhor do que voar livre. Simplesmente o suprassumo da vergonha alheia!

Túllio Marco Soares Carvalho

A agonia do presidente

Seria interessante o presidente da República de fato, Arthur Lira, determinar que o auxiliar Jair Bolsonaro pare de tumultuar as eleições, informando-o de que sua agonia está no fim. Mais algumas semanas e não terá mais com o que se preocupar.

Luiz Sergio de Carvalho Santoro

Para não chorar

A proposta de “checagem” do voto apresentada pelo Ministério da Defesa é de tal forma estúpida que só se pode conceder a seus autores e a seus promotores o nosso mais piedoso silêncio. Por outro lado, com sua incompreensível palestra ao corpo diplomático, o senhor Bolsonaro adentrou a pleno galope e de rabo erguido o perigoso terreno da galhofa. Consta que até dona Maria I de Portugal está a rir loucamente. Para não chorar.

Geraldo de F. Forbes

Leitura

Exercício de cidadania

Sou um aficionado por livros, prazer que é fruto da oferta deles durante a infância por meus pais. Ao ler os artigos O livro está e continuará vivo (18/7, A4), de Vitor Tavares, e Bibliotecas (15/7, B4), de Laura Karpuska, ressalto que tanto as livrarias como as bibliotecas são lugares de resistência aos meios digitais que disputam nossa audiência e atenção com uma saraivada de informações e dados. Na escola onde leciono, organizamos um evento abordando justamente o tema “leitura”. Com familiares junto das crianças, houve contação de histórias, construção de cenários convidativos e cantinhos acolhedores de leitura, visando exatamente ao que Tavares citou: fortalecer “o hábito de ler como exercício da cidadania e para desenvolver economicamente nosso país”.

Anderson Antonio Vidal

AMADORES

Para nossa vergonha, o ex-capetão reuniu embaixadores para desfilar um cabedal de mentiras e notícias falsas contra as urnas eletrônicas (Estado, 19/7, A6). Aliás, mais uma vez. Profundamente lamentável. É melhor ele já ir se acostumando com o despejo de Brasília. Ninguém o aguenta mais. Nem seus apoiadores nem o pessoal da sua eterna campanha. O que dizer então de nós, pobres brasileiros que, para não reeleger o partido que quase arrasou a Petrobras e criou o malfadado mensalão, elegeu o salvador da Pátria, aquele que iria acabar com o toma lá dá cá e com a corrupção. Pela tamanha inépcia para exercer o cargo para o qual foi eleito, apesar das “fraudes nas urnas”, se entregou à compra de apoio do glorioso Centrão. Não podemos ficar reféns dessa polaridade estéril. Como disseram alguns presentes à pantomima desta segunda, 18/7, que trazia um slide com a palavra briefing grafada erroneamente: amador. É isso que o senhor das armas e seus filhos 01, 02, 03 e 04 são, um bando de amadores. Basta!

Renato Amaral Camargo

ARREPENDIMENTO

O sentimento de vergonha e arrependimento faz sentir uma certa depressão. Vergonha por termos um presidente que consegue ser um antibrasileiro ao reunir pessoas influentes no mundo para denegrir a nossa imagem, fazendo acusações sem provas. Isso é atitude de comadres fofoqueiras. Arrependimento por ter cometido o erro de votar nas eleições de 2018 para presidente num candidato que nos envergonha com suas atitudes insanas. Cometer erro é perdoado, mas insistir no erro é burrice, portanto, nas eleições 2022 jamais votarei no candidato Bolsonaro e espero que muitos que cometeram o mesmo erro que cometi não voltem a cometê-lo.

Adalberto Amaral Allegrini

MAU BRASILEIRO

Com um novo ataque às urnas, através das quais foi eleito, o presidente Bolsonaro mais uma vez denigre a imagem de nosso país perante o mundo, sendo o único brasileiro que afirma supostas fraudes em nosso processo eleitoral sem apresentar nenhuma prova a respeito. É um mau brasileiro.

Roberto Luiz Pinto e Silva

AMEAÇA À DEMOCRACIA

Eu concordaria com a “jornalista” Eliane Cantanhêde de que “a grande ameaça à democracia, à eleição e à imagem do País não é a urna eletrônica, mas o presidente da República” (Estado, 19/7, A8) se este não fosse democrático e a urna não fosse manipulável.

Carlos Leonel Imenes

ACORDA, BRASIL

Até quando os fanáticos pelo mito vão continuar aplaudindo e acreditando nas bobagens e mentiras que ele diz? Fala com a maior cara de pau em coisas que nunca aconteceram, e que nem vão acontecer, para 70 embaixadores. Na apresentação, tem erro ortográfico, mostrando o quanto ele é pobre nas palavras, articulações e construções de frases que façam sentido. Continua com mentiras, desafiando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e falando mal dos ministros que lá atuam. Diz coisas absurdas. Enfim, a tempo, não sou petista, nunca votei no PT, porque é outro cheio de mentiras, e parece que neste país só existem os dois. Mas não, tem mais gente aí, se derem oportunidade tenho certeza de que teremos boas surpresas. Mas o povo gosta de ser enganado. Brasil, as eleições estão chegando. É a oportunidade de mudar isso que está aí com seu voto válido pela urna eletrônica. Acorda, Brasil: se isso que está aí continuar, ou mudar para algo pior, nós nunca mais vamos recuperar o respeito dos outros países que nos olham torto. Os próprios políticos não gostaram do que ouviram nesta segunda.

José Claudio Canato

FORÇAS ARMADAS

Dentre o festival de mentiras e asneiras que Jair Bolsonaro verbalizou perante 70 embaixadores questionando a segurança das urnas eletrônicas, há um trecho que merece destaque justamente por ser um dos poucos que não fugiu à verdade: "Será que se esqueceram da responsabilidade das nossas Forças Armadas, que gozam de um conceito excepcional perante a opinião pública? Jamais as Forças Armadas participariam de uma farsa". Verdade. Desde a redemocratização, as Forças Armadas sempre tiveram bom conceito junto à opinião pública e continuam tendo, apesar das inúmeras tentativas de Bolsonaro de cooptá-las em seu delírio golpista. Portanto, em nome da manutenção do seu bom nome, já passou da hora de os militares declararem oficialmente, como instituição, que não compete a eles o questionamento, tampouco a fiscalização do sistema eleitoral brasileiro. O TSE já deu mostras exaustivas da segurança das urnas. Insistir nessa aventura surreal com Bolsonaro, isso sim, seria atitude irresponsável por parte das Forças Armadas.

Luciano Harary

O CARDÁPIO INDIGESTO

O abandono da Amazônia, as interferências disruptivas nas pastas da Educação, Justiça, Meio Ambiente, Polícia Federal, Funai e agora Itamaraty, entre outros, complementam os ingredientes de um cardápio indigesto, elaborado e preparado no Palácio do Planalto, sob a direção do chef Jair Bolsonaro, e copiado pelos sous chefs do naipe de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e seguidores em suas próprias cozinhas. Constam como pratos principais o retalhamento da Constituição e a reeleição a qualquer preço. O assalto à despensa do Orçamento público, onde trocam os estoques saudáveis do interesse público por outros degradados, integra as práticas, nada higiênicas, portanto, imorais, dos respectivos palácios de servirem o mesmo cardápio. Têm razão os embaixadores: a exposição sobre a insegurança das urnas eletrônicas foi "amadora". Porém, ela faz parte do menu do incitamento às inverdades, ingrediente também integrante de pratos intragáveis e com temperos inconstitucionais que desde 2018 impregnam os pratos das cozinhas dos palácios brasilienses e são servidos sobre uma mesa institucionalmente instável, em razão dos desgastes infringidos em sua estrutura pelo pretenso domínio autoritário arquitetado por esse indigesto trio ignaro e seus seguidores, todos entranhados pelo tempero do oportunismo.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

MINISTROS PARCIAIS

Realmente, Bolsonaro tem razão: os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não são imparciais. Todo dia ele infringe a legislação eleitoral e os ministros não tomam nenhuma atitude. Até que enfim o presidente falou uma verdade.

Vital Ronaneli Penha

ENCONTRO COM EMBAIXADORES

O presidente do TSE tomou a decisão certa de não ir ao encontro com os embaixadores, pois a reunião partiu do Palácio do Planalto. Fachin sabe bem as reais intenções de Bolsonaro: questionar o processo eleitoral brasileiro e, por consequência, a democracia. Se o presidente da República fosse ético, jamais promoveria esse encontro, mas estaria debruçado em encontrar soluções para reverter o dramático empobrecimento da população.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

MINISTRO FACHIN

Seu Fachin, o senhor poderia ter colaborado se não tivesse posto Lula em liberdade e também ter mandado Bolsonaro, há tempos, para o olho da rua ou para uma cela na prisão, pois motivos não faltam. Em outubro meu voto será nulo.

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

*

ARTHUR LIRA

Lira, esse seu silêncio covarde após a reunião de Bolsonaro está incomodando muito e muita gente. Posicione-se!

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

APOIO PARA GOLPE

O presidente Bolsonaro se reuniu com representantes de potências estrangeiras com o objetivo de angariar apoio para o golpe de Estado que ele vem planejando. A patética tentativa de melar o processo eleitoral brasileiro feita por Bolsonaro não convenceu ninguém, mas se algum país resolvesse lhe oferecer apoio contra as instituições brasileiras, o País se veria em uma situação de guerra. Passou da hora de a bancada da corrupção, dona do Congresso, contar os lucros e sair enquanto está ganhando. Augusto Aras e Arthur Lira têm uma última chance de cumprirem seus deveres e afastarem Bolsonaro da Presidência da República. Se continuarem prevaricando irão dividir a cela com ele em Bangu 8.

Mário Barilá Filho

CARLOS LUPI E O PDT

No Twitter do PDT, leio que Carlos Lupi é de origem humilde e começou sua vida como jornaleiro. “Homem de visão”, conheceu Brizola em 1980 e ingressou no PDT. Nos últimos 42 anos, portanto, surfa as mordomias comuns aos políticos brasileiros, sendo que desde 2004 – há 18 anos – “se sacrifica” como presidente do partido, o que demonstra o seu enorme apreço e do PDT pela democracia e pela alternância de comando. Agora, eu gostaria de saber a razão do humilde senhor participar, gastando meus impostos, de um convescote da Internacional Socialista em um luxuoso resort em Cancún. Esclareço que não sou aderente a esse regime político, e me revolta ver impostos de brasileiros dissipados dessa forma, e me causa muita estranheza que tal reunião não tenha sido em Havana, Caracas ou até Pyongyang.

João Paulo de O. Lepper

DIGITAIS NOS ESCÂNDALOS

O Estadão, ao promover debate sobre a corrupção no Brasil, entre outras proposições, deveria alertar sobre o contínuo perigo de continuarmos a eleger aqueles que, de alguma forma, por ação ou omissão, têm suas digitais nos escândalos.

Paulo Tarso J. Santos

VEREADORES E DEPUTADOS

Volta e meia, aqui ou ali, surgem justificadas preocupações quanto à tendência de eleitores sentirem dificuldades de se lembrar de seus votos para vereadores e deputados. Em 2018, um eleitor paulista teria que ter percorrido uma lista de 1.586 nomes para, com um bom grau de racionalidade, escolher um deputado federal. Simultaneamente a isso, ele deveria ter visto ainda uma outra lista, também com numerosos nomes, de candidatos a deputado estadual. Em comparação, em 2019, cada um de 90% dos eleitores britânicos precisou analisar listas que continham apenas uma meia dúzia de nomes. Seria altamente desejável que os brasileiros tivessem facilidades semelhantes a essa. Bastaria a implantação lenta e gradual de duas providências: reduzir o tamanho das circunscrições eleitorais (São Paulo em 2018 tinha 33 milhões de eleitores) para conter, cada uma, o número de eleitores necessários e suficientes para eleger apenas três ou quatro representantes; e adotar a representação proporcional via voto transferível único, como faz a Irlanda há um século para eleger o seu parlamento nacional e a Escócia, há uns 20 anos, para eleger suas câmaras de vereadores.

José M. Frings

