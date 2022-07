Eleições 2022

Militares à espreita

Após ler o artigo As Forças Armadas e a história, de Eliane Cantanhêde (Estado, 15/7, A7), sinto cheiro de golpe a nos rondar – ver proposta de eleição paralela pelas Forças Armadas e o falso alarme sobre a dignidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nos tempos da ditadura militar não houve processo de lisura das urnas, porque as eleições foram canceladas por duas décadas. A honestidade também era relativa: onde foram parar os ricos créditos do “ouro para o bem do Brasil”? Bolsonaro que se cuide. Ele é só um boi de piranha, conveniente, que será apagado por seus amigos generais, coronéis, almirantes que talvez almejam novamente o poder. Os militares não pretenderão conviver com um ex-capitão-mor atrapalhado. Se acontecer, vamos parar no fundo do mesmo poço: bolsonaristas radicais, lulistas, Congresso, Judiciário, evangélicos, políticos, opositores, jornalistas, etc., e, então, tortura. Vida à nossa democracia, que, mesmo imperfeita, é o que ainda temos.

Arlette Loureiro Lima

São Paulo

Brasil ultrajado

Senhores da Procuradoria-Geral da República e do Congresso Nacional, dia 18 de julho de 2022 vai ficar na história como o dia da ridicularização do Brasil diante do mundo. Nosso farsante presidente fez questão de mostrar a cerca de 70 embaixadores sua indigência mental sem perder a pose, mas solapando o próprio País. Alerta! Vamos continuar assim ou as instituições republicanas vão dar um basta nos devaneios destrutivos desta figura ultrajante?

Filippo Pardini

São Sebastião

Traição

A convenção do MDB está marcada para o dia 27 de julho. A senadora Simone Tebet deveria desistir de se candidatar à Presidência, já que não tem o apoio do próprio partido. A terceira via já nasceu morta. Em 11 Estados, os líderes do MDB declararam apoio a Lula já no primeiro turno. O recado está dado, resta saber se a senadora também pensa como os 11 líderes, em ter uma candidatura de fachada. O eleitor que fique esperto, porque nossos políticos são mestres em traição quando se trata de salvar a própria pele.

Izabel Avallone

São Paulo

Sem chance

Falar em terceira via neste momento é pensar que o time do Cuiabá ainda pode ser campeão brasileiro.

Marcos Barbosa

Casa Branca

Defeitos de origem

Tendo como referência a atual campanha eleitoral, é lamentável constatar a desenvoltura de alianças partidárias incoerentes, pois que entre agremiações contraditórias entre si, até então vinculadas a polos opostos. Conchavos da calada da noite estão sendo expostos na vitrine à luz do sol. Um eleitoralismo a sinalizar potencial de futuras crises, a partir de parcerias já surgidas com defeitos de origem. Um nocivo oportunismo eleitoreiro preocupante.

Antonio Francisco da Silva

Rio de Janeiro

Precatórios

Teste para a Constituição

Acertou na pinta o professor Gustavo Binenbojm, em seu artigo PEC do Calote é o maior teste à Constituição Cidadã (Estadão, 20/7, B2). O parcelamento de precatórios é uma covardia cometida contra o cidadão que já esperou anos por uma sentença judicial e, adicionalmente, põe em risco a segurança que se espera de um sistema jurídico funcional, afastando investimentos tão caros ao desenvolvimento do País.

Pedro Camara Raposo Lopes

Belo Horizonte

Amazônia

O triunfo do crime

Alguém precisa avisar ao general Hamilton Mourão que as balsas de mineração ilegal voltaram ao Rio Madeira. É preciso que as autoridades responsáveis tomem providências para evitar o triunfo do crime e a contaminação das águas dos mais importantes rios brasileiros.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Correção

No artigo Pregações destrutivas (Estado, 17/7, A4), mencionam-se 700 milhões de mortes na pandemia de covid-19. O correto são 700 mil.

HORA DE PÔR ORDEM NO PAÍS

Já manifestei neste espaço que Bolsonaro é de tal maneira prejudicial ao País e à sua população que seu impeachment, a qualquer tempo, sempre será vantajoso. Ou seja, no caso, não tem sentido nenhum o argumento de que lhe resta pouco tempo de mandato. O que ocorreu na segunda-feira passada, 18/7, não pode ser relevado, sob pena de, na prática, rasgarmos a nossa Carta Magna. Sua candidatura tem de ser impugnada por infringir de maneira descarada a legislação em vigor. O editorial do Estadão já diz tudo no próprio título (Bolsonaro desonra o Brasil, 20/7, A3). Bolsonaro, perante 70 embaixadores, desonrou o Brasil e com certeza perdeu o direito de disputar a sua reeleição como reza a legislação em vigor. O artigo do advogado e jornalista Nicolau da Rocha Cavalcanti, na mesma edição, esclarece bem a situação (Razões para barrar a candidatura de Bolsonaro, 20/7, A4). Até o governo dos Estados Unidos se manifestou, afirmando que “as eleições brasileiras conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo”. Ora, convenhamos, depois desse vexame e de uma imoralidade de tal magnitude, Bolsonaro não tem mais condições de governar o Brasil e, muito menos, de concorrer à reeleição. Mesmo porque as quadrilhas que atuam na Amazônia estão intensificando o desmatamento e as queimadas, antecipando-se ao fim de um governo que jamais teve condições morais e técnicas para governar o Brasil.

Gilberto Pacini

São Paulo

DESONRA PRESIDENCIAL

Bolsonaro desonra o Brasil (Estado, 20/7, A3) desde que planejou explodir o sistema de abastecimento de água de Guandu, foi inocentado por militares covardes e continuou sua sina desonrosa como vereador e deputado federal. Não há nada em seu currículo de útil ou construtivo para o País. O golpe em curso é apenas uma dessas facetas, aclamada por aqueles que se aproveitaram da situação para fazer valer seus princípios retrógrados e antissociais. A partir da falsa ameaça comunista em 1964, passamos por duas décadas de chumbo e trevas. Quanto mais afundaremos em nossa própria história com os ataques às urnas eletrônicas e ao processo democrático, bem como as mentiras diuturnamente propaladas pelo despresidente?

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

COISA DE MALUCO

Desde 1996, as eleições são efetuadas com o uso de urnas eletrônicas, implantadas para evitar fraudes no processo eleitoral. Neste período, vários testes foram efetuados e comprovaram que a fraude tornou-se impossível e, com isso, deu-se credibilidade para o resultado das eleições. Credibilidade somente quebrada com a eleição do senhor Bolsonaro, que insiste em uma teoria que já foi provada ser mentirosa e fantasiosa, que ele vem defendendo para justificar sua inevitável derrota nas urnas. Em quatro anos de desgoverno, fazendo campanha o tempo todo, não se preocupando com os problemas enfrentados pelos brasileiros, mas somente em encobrir as mazelas de seus filhos, colocar em sigilo centenário as investigações e, por último, entregar o poder ao Centrão, está conseguindo devolver o País novamente nas mãos de Lula e o PT, que a maioria da população rejeitou em 2018. Essa reunião com os embaixadores estrangeiros em Brasília foi uma atitude que envergonhou o povo brasileiro, nos colocando em situação de chacota para o mundo. Nosso presidente, o chefe supremo da Nação, colocou em dúvida as eleições através das urnas eletrônicas que o elegeram. O que muitos não estão percebendo é que o ilustre senhor está querendo dar um golpe em nosso país, rasgando nossa Constituição e dando uma banana para a democracia. Espero que os líderes da nossa sociedade e o povo não permitam que isso aconteça. O que esse senhor está fazendo certamente é coisa de maluco, louco, uma pessoa que tem de ser afastada do poder para nunca mais voltar.

Valdecir Ginevro

São José dos Campos

FALAR MAL DE MÃE

O sujeito reúne em sua casa todos os seus amigos, conhecidos, fornecedores e clientes importantes só para falar coisas horríveis de sua própria mãe. Pode isso? Que sujeito é esse?

Ruy Salgado Ribeiro

Ribeirão Preto

TRUCO

Será que o presidente Bolsonaro, para não ter que enfrentar as eleições, está provocando a Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outros a fim de que impeçam sua candidatura para não ter que passar pelo vexame de perder? Aí, ele e seus adeptos tumultuam a eleição.

Tania Tavares

São Paulo

UMA PROPOSTA

Não sou fã, muito menos eleitor de Jair Bolsonaro, e concordo plenamente com o editorial Bolsonaro desonra o Brasil. Mas, quanto às urnas eletrônicas, tenho uma proposta muito simples que afastaria qualquer dúvida quanto à lisura delas sem necessidade de impressão dos votos e praticamente sem custo. Ao se pressionar a tecla “confirma”, o sistema geraria e informaria uma senha, permitindo a anotação pelo eleitor e, posteriormente, a conferência do voto (a senha seria informada na divulgação do resultado). O sigilo seria garantido, uma vez que somente o eleitor teria conhecimento de seu código. Enviei a sugestão ao TSE, mas infelizmente foi recusada, sem nem ao menos ser analisada.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

REUNIÃO SURREAL

O Estadão noticiou a surreal reunião do presidente em que reuniu 70 embaixadores para questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas. Na verdade, vergonhoso ato de mexerico e desrespeito às nossas instituições democráticas, preparando desde já o terreno para, perdendo a eleição, e com seu bem escolhido general candidato a vice, tentar impugnar o pleito. Aí, com o fiel escudeiro, com certeza dará o tal golpe fechando Congresso, Supremo e tudo mais. Transcrevo parte das palavras de sua excelência: “Eu sou acusado o tempo todo de querer dar o golpe, mas estou questionando antes, porque temos tempo ainda de resolver esse problema”. Ora, se não for como ele quer, dará o golpe e acabará com o pouco que resta da ordem pública e do progresso, sacrificados ante os desmandos que campeiam no meio político, onde diariamente se vê os conchavos e trocas de valores entre os congressistas e o presidente. Uma vergonha. Nessa onda de troca-troca, até se exaltou junto a pastores evangélicos, se submetendo às ordens dos mesmos, quando lhes disse: “O que vocês quiserem eu faço, estou aqui para atender vocês". Dentre aqueles pastores estavam o pastor corrupto e outros ao redor, conforme a imprensa noticiou recentemente.

Ubiratan de Oliveira

São Paulo

SABE O QUE FALA

É evidente que Bolsonaro, tendo se elegido tantas vezes e eleito os filhos, sabe o que fala sobre as urnas. Inclusive não só perante todos os meios de comunicação, mas também pessoalmente às autoridades internacionais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e todos os advogados, bacharéis e profissionais da Justiça, e principalmente o Poder Legislativo, cometem o crime de não denunciarem judicialmente o criminoso confesso e aliviarem o País e os brasileiros desta tragédia.

Rafael Kertzman

São Paulo

FREIOS E CONTRAPESOS

O regime democrático pressupõe a existência e o uso do sistema de freios e contrapesos como forma de combate aos excessos e atuações anormais. Mas temos, em corridas desabridas de Bolsonaro e Lira, situações absolutamente anormais e até ilegais. Quais os freios e contrapesos para conter ambos, se a Procuradoria-Geral da República (PGR) se encontra silente?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

AUGUSTO ARAS

Estou me esforçando para lembrar o que o sr. Augusto Aras fez de relevante em seu mandato de procurador-geral da República. Cabe a ele a função de fiscalizar os atos dos três Poderes, mas nada parece ter sido feito para benefício da sociedade. Tantos escândalos gerados, principalmente pelo chefe do Executivo, seriam "prato cheio" para uma atuação destacada do sr. Aras, de quem só se vê apatia e condescendência. O conflito de interesses da nomeação de Aras por Bolsonaro (que o fez fugindo da indicação da lista tríplice dos procuradores) se mostra agora claríssimo.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

O FILME DE RUY GUERRA

O ministro da Justiça quer que a Polícia Federal investigue um filme ainda em produção e que vai estrear apenas em 2023. As questiúnculas preocupações do governo federal contra a produção cinematográfica do cineasta moçambicano Ruy Guerra me fizeram lembrar de duas outras obras de ficção: o documentário ficcional Death of a President (2006), do britânico Gabriel Range, sobre a morte do presidente dos Estados Unidos, e o filme O Escritor Fantasma (2010), do diretor franco-polaco Roman Polanksi, que termina com o assassinato de um ex-premiê britânico antes da publicação de seu livro de memórias. Ambas as obras foram produzidas numa época de polarização política provocada por causa da Guerra ao Terror e ajudaram a refletir sobre aquele contexto histórico. Aqui no Brasil, o passado da censura parece querer voltar para investigar o futuro terceiro filme de uma trilogia, antes mesmo da estreia.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

VOTO NULO

Estamos assistindo a um movimento crescente a favor do voto nulo neste ciclo eleitoral. Não pode restar dúvidas de que cada cidadão tem o direito de exercer a sua cidadania votando nulo. Algum dos dois principais candidatos à Presidência é ideal? Não. Por quê? Porque os ideais preferem ficar no sofá (o que já os desqualifica como ideais). Mas, na falta dos ideais, existem os menos piores, e sempre se pode dizer que um é pior do que o outro. Independentemente disso, tenho firme convicção de que aqueles que votam nulo têm o direito legal de fazê-lo, mas perdem o direito moral de reclamar do resultado da eleição. Procura-se um estadista.

Oscar Thompson

São Paulo

MDB

O MDB de hoje em dia não é nem uma pálida sombra dos tempos de Ulysses Guimarães. Em 1980/1990, era composto por algumas personalidades mais sérias, mais éticas, políticos com algum patriotismo ainda que já contasse com os indefectíveis picaretas que sempre vicejaram na política. A candidata Simone Tebet não deve ficar triste com a falta de unidade do partido, pois pelo menos o “lixão” emedebista migrou para o lado certo, o lado do PT, onde encontrarão campo fértil e companhia para fazer o que mais fazem: corrupção em larga escala.

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

SUPLENTES E SENADORES

Leio que o candidato ao Senado Márcio França convidou José Seripieri Júnior, ex-dono da Qualicorp e atual dono da QSaúde, para ser seu suplente caso seja eleito. O pretendente a suplente foi preso na Operação Paralelo 23 como suposto caixa dois na campanha de José Serra. Mas isso certamente não deve pesar na escolha, pois quanto mais poderoso é o cidadão, menos esse tipo de interferência pesa no seu currículo. O TSE deveria dar conhecimento aos eleitores sobre quem são os dois suplentes dos senadores, já que são conhecidos previamente. Isso ajudaria a conhecer o que está por trás da intenção dos candidatos. Em tempos de transparência, essa informação ajudaria na escolha.

Luciana Lins

Campinas

PARLAMENTO EQUILIBRADO

Estamos às vésperas de uma das mais preocupantes eleições presidenciais do País desde a sua redemocratização. As duas candidaturas favoritas possuem divergências gritantes em vários aspectos, porém se assemelham em algumas características: são populistas e dotadas de um discurso de rompimento, tendente à divisão e ao choque da nossa sociedade. Das brigas familiares ao término de amizades e relacionamentos, a violência dos discursos daqueles que deveriam representar toda a coletividade gera até a morte do nosso povo. “Nunca antes na história do Brasil" recente estivemos tão divididos. Somos reféns de toda a sorte de delírios, seja do lado do demagógico companheiro de Fidel e Maduro, seja da ala dos aduladores do AI-5 e do coronel Ustra. Estamos diariamente expostos a teorias conspiratórias com traços de golpismo provenientes de um ocupante do mais alto cargo da República. Do outro lado, para quem tem boa memória, os incontáveis escândalos que aterrorizaram a Nação assombram o futuro que se aproxima. Frente a este cenário que se forma, tendo a crer que, com relação à eleição presidencial, “Inês é morta!”. Assim, para que possamos defender o equilíbrio e o bom senso frente ao radicalismo que se arraigou na política nacional nestes últimos anos, imperiosa se faz a busca por candidatos ao Parlamento com compromisso com a ordem democrática e o Estado de Direito. Só com um Parlamento forte e independente, que não se submeta passivamente aos anseios do futuro presidente, seja ele quem for, conseguiremos fazer valer os freios e contrapesos de Montesquieu, contendo os abusos e evitando que os governos autoritários se instalem novamente no País. Estou certo de que este jornal possui uma grande gama de leitores/cidadãos ponderados e determinados a não entrarem de cabeça nas aventuras dos falsos profetas e supostos salvadores da Pátria, de forma que vamos juntos buscar as melhores opções para um Congresso Nacional equilibrado e que defenda (acima de tudo e de todos) a democracia.

Lucas Castex Aly de Santana,

São Paulo