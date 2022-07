Eleições 2022

Presidente ilegal

Na reunião com diplomatas, no dia 18/7, Jair Bolsonaro lhes disse que não confia nas urnas eletrônicas, que elas podem ser fraudadas e que houve fraude na eleição de 2018. Ora, então ele é um presidente ilegal, foi eleito mediante fraude e não poderia estar lá. Não passou por sua cabeça que poderia ser motivo de piada mundo afora? Importante, aqui, reafirmar: as Forças Armadas são uma organização de Estado, e não de governo, como pretende Bolsonaro. Que tenham bom senso e se dediquem às suas funções determinadas pela Constituição. Queremos paz e prosperidade, só isso – e já é bastante.

Alvaro Salvi

alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

*

Pedradas

A base de todos os infames ataques do presidente da República ao sistema eleitoral brasileiro é única e exclusivamente a certeza da derrota nesta eleição. E, quanto mais assim se comporta, mais vai entregando o País nas mãos de seu maior opositor, sem que ninguém entre seus assessores chame sua atenção para este tiro no pé. Se bem que, provavelmente, não adiantaria, pois o “mito” não enxerga nada além de sua própria e egocêntrica figura. Interessante ele não notar que está pondo em xeque até mesmo suas eleições passadas. Que nome se pode dar a tamanha esquisitice, que faz alguém atirar-se pedras dessa forma? Até aí, digamos que fosse um problema pessoal dele. Ocorre que ele também apedreja o Brasil, além de nos fazer passar vexames.

Doca Ramos Mello

ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

*

Tiro de canhão

O encontro bizarro entre Bolsonaro e embaixadores não só foi verdadeiro tiro no pé, de canhão, como produziu efeito contrário: alertou a comunidade internacional para as eventuais intenções golpistas do presidente, caso perca a eleição. O recado do governo dos EUA foi cristalino: “As eleições brasileiras conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo”. Também não foi por acaso que os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, convidados para o encontro, não compareceram. As Forças Armadas não participarão de aventuras golpistas. Ou seja, se derrotado, o esperneio de Bolsonaro e de seus seguidores não terá apoio nem aqui nem acolá. Pode haver – e provavelmente haverá – algum tipo de tumulto. Nada que ameace a democracia.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Negacionismo eleitoral

Os argumentos usados por Bolsonaro para sustentar sua tese contra o sistema eleitoral estão sendo duramente contestados e a repercussão negativa da reunião de segunda-feira tem sido enorme. Há uma reação vigorosa de amplos setores da sociedade que não se deixam influenciar pela insistente campanha difamatória de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. O episódio deixou evidente que, com a aproximação da eleição, Bolsonaro está decidido a desrespeitar todos os limites para conquistar a vitória. Caso o resultado das urnas não lhe seja favorável, ele, como fez Trump nos EUA, tem a justificativa pronta. Apelar para o negacionismo, desta vez eleitoral.

Caio Coube

caiocoube@chicabrasil.com.br

Bauru

*

Ajuste

Bolsonaro diz que o sistema atual de votação precisa de “ajustes” para se tornar perfeito. O “ajuste”, no caso, seria para fazer de Bolsonaro o ganhador, de qualquer maneira.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

Vôlei

Torcida pelo tetra

Sobre a matéria Seleção masculina perde de virada dos EUA e é eliminada da Liga das Nações de Vôlei (Estado, 20/7), depois de terminar a Olimpíada de Tóquio sem medalha e cair, agora, prematuramente nas quartas de final da Liga das Nações, Renan Dal Zotto e a seleção masculina de vôlei têm pela frente o Campeonato Mundial, daqui a algumas semanas. O Brasil não tem outra alternativa: precisa, no mínimo, subir ao pódio, nesta que é a segunda competição mais importante da modalidade. Um novo fracasso pode representar a demissão do técnico e o fim da trajetória de atletas veteranos, como Bruno Rezende e Lucão. A nós, torcida brasileira, resta torcer pelo tetra (o time verde-amarelo já foi campeão mundial em 2002, 2006 e 2010).

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

EUROPA ARDE

Europa queimando literalmente, mesmo sem a tocha Amazônia. Onde estão Organizações Não Governamentais (ONGs) honestas, ativistas como Greenpeace e WWF? Seria vital que cobrassem de países pequenos em relação ao Brasil, como Portugal, medidas de prevenção e responsabilidade. Assim como no Brasil secas e incêndios, em geral no verão, andam sempre juntos, isso poderia ser minimizado e muito. Sair da mesmice salva vidas.

Antônio José Gomes Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

MENOR IMPACTO AMBIENTAL

Nosso país apresenta condições e vantagens que facilitam a elaboração de planos e estratégias com foco na produção com maior valor agregado e menor impacto ambiental em substituição à dependência da exportação de commodities. O que nos falta é o governo se preocupar com o coletivo e priorizar a garantia dos direitos para todos os brasileiros. Infelizmente o que vemos é o imediatismo e a miopia, o populismo e o egoísmo, a ignorância de não enxergar o óbvio. Só teremos um país melhor quando for melhor para todos. Enquanto as prioridades e preocupações se restringirem a temas como eleições e armamento, não avançaremos na construção do País que merecemos.

Paulo Roberto Martins Serra

paulo.martins.serra@gmail.com

Lorena

*

LEGADO DE BOLSONARO

Até que a última árvore da Floresta Amazônica seja derrubada por madeireiros, garimpeiros ou fazendeiros criminosos, nada vai mudar neste país. Sempre agiram dessa forma, porém, com a bênção do governo que desmontou completamente a fiscalização que existia, tudo foi facilitado para que os criminosos pudessem agir livremente. Os brasileiros, assim como as autoridades da Justiça, ficam no silêncio da cumplicidade como se a destruição das matas e da floresta não fossem afetar suas vidas hoje e no futuro, quando seus filhos e netos vão chorar pelos crimes cometidos um dia sem que houvesse punição. Este será o grande legado de Bolsonaro ao Brasil: ficará conhecido e reconhecido como o “maior destruidor do meio ambiente em toda a história do País”. Os gananciosos do agronegócio vão comer terra quando a última árvore for cortada.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

FERTILIZANTES DO SRI LANKA

“É utópico? Talvez. Mas sem utopia ninguém muda o mundo”, disse Fernando Henrique Cardoso. O único problema com as utopias tão caras para FHC é que ideias bonitas nem sempre dão bons resultados. Que tal substituir fertilizantes químicos por adubo orgânico? Foi o que o governo do Sri Lanka fez, sem criar alternativas viáveis para substituí-los. É preciso cerca de sete vezes mais adubo orgânico para se obter os mesmos nutrientes que os fertilizantes sintéticos fornecem. De onde viriam os animais necessários para produzir toda a quantidade de esterco necessária? Mais um pequeno detalhe: a agricultura orgânica tem um rendimento significativamente menor do que a não orgânica. A produção de arroz no país, por exemplo, foi 40% menor este ano. Perda de colheitas, falta de meios básicos de subsistência e instabilidade social foram os únicos resultados obtidos em decorrência dessa política equivocada em relação aos fertilizantes e ao modelo de agricultura a ser adotado. De exportador, o país se tornou importador, enquanto sua população amarga a escassez de alimentos e o aumento de preços. Em suma: as coisas mudaram no Sri Lanka, mas para bem pior do que estava.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

INCÊNDIO EM SÃO PAULO

O muito bem escrito artigo do nobre advogado Antônio Penteado Mendonça (Estado, 18/7, B11) deixa muito claro e alerta toda a população da cidade de São Paulo dos riscos que estamos correndo todos os dias vivendo ao lado de edificações e instalações sem as devidas autorizações estaduais e municipais para o uso das mesmas. Falta total controle dos órgãos públicos como as subprefeituras, o Corpo de Bombeiros, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a Secretaria e a Delegacia do Meio Ambiente, etc. Os meus maiores elogios pelos alertas feitos pelo advogado e seu artigo.

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

São Paulo

*

REMÉDIOS SEM VALIDADE

Causa indignação a má gestão do Ministério da Saúde, que está destruindo milhões de reais em remédios vencidos. Porém, essa perda é diminuta em relação aos prejuízos enormes provocados pelo governo Bolsonaro, que abandonou a educação de nossas crianças, é responsável pelas mortes da pandemia de covid por retardar a vacinação, permitiu a invasão da Amazônia pelo crime organizado e está tentando com afinco destruir toda a nossa atividade cultural. Fizemos um erro terrível quando elegemos esse que é o pior presidente da história.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

DESAFIOS DO SUS

A reportagem a respeito do SUS (Estado, 13/7, A8-A9) motivou a elaboração das seguintes considerações. Embora o SUS destaque-se por ser o maior serviço público de saúde do mundo, tendo ganho relevo e até admiração por seu desempenho no combate à pandemia da covid-19, não deixa de apresentar sérias fraquezas para cumprir de maneira minimamente satisfatória o preceito constitucional de prestação universal de seus serviços à população. No estágio atual, que reflete uma estabilização do alcance dos seus serviços, o SUS atende aproximadamente 80% da população brasileira, sendo os demais 20% atendidos pelo setor privado. O atendimento à saúde pública é efetuado com recursos orçamentários equivalentes a 3,8% do PIB, enquanto os gastos com saúde no setor privado equivalem a 5,8% do PIB, perfazendo no total 9,6%. Traduzindo esses dados áridos em valores palpáveis, apura-se que o gasto anual per capita no setor público é de parcos R$ 2,1 mil, enquanto no setor privado é de R$ 12 mil. O Brasil é o único país entre os mais relevantes da OCDE a ter como porcentagem do PIB um gasto de saúde no setor privado 50% maior que no setor público. Essa discrepância de gastos per capita entre os dois setores demonstra o quanto é necessária uma mudança radical na maneira de abordar essa triste situação no âmbito das finanças públicas, especialmente dentro da prevalência da polêmica política fiscal do teto de gastos. A professora Ligia Bahia estima que o volume de gastos públicos na saúde deveria atingir 9% do PIB, enquanto economistas estimam que o déficit de recursos é da ordem de 1% do PIB, isto é, a meta seria elevar o gasto público para perto de 5% do PIB. Esta última avaliação é deveras acanhada, porque elevaria o gasto per capita para somente R$ 2.800 per capita, ainda muito longe no gasto mínimo. A rigor, a projeção da professora Ligia Bahia não está muito longe do ideal, porque precisa lembrar que se, pelo atual padrão de prestação de serviços o SUS atende a 80% da população, quando conseguir uma melhora relevante na qualidade de seu atendimento atrairá o interesse de 90% da população, considerando que parte relevante da atendida pelos planos de saúde suplementar, inclusive no segmento corporativo, está fazendo um grande sacrifício financeiro para manter uma cobertura de riscos de saúde. A meta da professora Ligia corresponderia a gastar pouco mais de R$ 4 mil per capita/ano para 90% da população. Nada exagerado e dependendo de um grande esforço de racionalização de serviços e controle de custos. Do ponto de visto macroeconômico, a economia nacional seria de várias maneiras beneficiada por uma significativa melhora no atendimento à saúde pelo SUS: primeiro pela criação de novos postos de trabalho no setor de saúde; segundo pelo aumento da produtividade da mão de obra, ao diminuir as horas de trabalho perdidas por afastamento por enfermidade; e, terceiro, pela expansão do atendimento a mais um segmento da população agora atendida pelo setor privado, liberaria recursos para consumo em outros segmentos da economia, com reflexo positivo na demanda agregada.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

MESMICE POLÍTICA

Excelente o editorial do Estadão O Brasil como construção coletiva (17/7, A3), uma visão serena e sensata do que deveria ser a política brasileira. No entanto, esperar que a construção de um novo país se dê pela participação de seus cidadãos chega a soar como ingenuidade sem medida, afinal, num país onde o voto é obrigatório e que carece de boa educação, o mais provável é continuarmos na mesmice política pelas próximas décadas. A política continua sendo contaminada por personalidades, e não por propostas. Os partidos são ruins, os candidatos são descarados e desprovidos de sensibilidade prática, e continua valendo o toma lá, dá cá nas negociatas políticas da esquerda, da direita e do centro, todos abençoados por um Congresso fisiológico e um Supremo Tribunal Federal (STF) sinistro. Deus tenha misericórdia de nós, cidadãos brasileiros.

Roberto Linares

roberto.linares.msc@gmail.com

Americana

*

APTIDÕES FUNDAMENTAIS

“A qualidade da democracia representativa está vinculada ao nível de educação cívica dos eleitores”, diz o editorial Exercício da cidadania vai além do voto (18/7, A3). Realmente, é um aspecto desejado por qualquer sociedade, todavia impossível de ser aplicado, a não ser que os partidos políticos tenham como função fundamental recrutar e selecionar candidatos de acordo com as atribuições e responsabilidades de cada cargo. Assim, instrução e experiência serão pré-requisitos indispensáveis para a seleção dos candidatos pelo povo, que escolheria os que reunissem as melhores condições de desempenho, ao contrário do que acontece atualmente, em que os partidos colocam candidatos que interessam a eles, partidos, ou aos seus comandantes.

Dilson Sarda

dilson.sarda@udesc.br

São Paulo

*

PARÂMETROS QUALITATIVOS

O Brasil deveria fazer uma emenda à Constituição impondo parâmetros qualitativos aos postulantes a cargos públicos, inclusive e principalmente à Presidência da República. Um ancião inimputável não deveria poder se candidatar apenas para satisfazer sua vaidade pessoal, assim como uma pessoa sem formação acadêmica, monoglota, não terá as qualidades necessárias para representar o País perante a comunidade internacional. Os mesmos critérios usados para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam ser usados para o presidente da República, como em relação à idade e qualificação, inclusive uma avaliação psiquiátrica.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

SEM SAÍDA

Com as medidas meramente eleitoreiras tomadas pelo governo Bolsonaro às vésperas das eleições, de um lado os combustíveis já apresentam redução dos preços, como a queda de 6,5% da gasolina para abastecer veículos, mas por outro a inflação penaliza o abastecimento de humanos com o aumento do preço do leite longa vida em 16,74% ."Se correr o bicho pega, se ficar, come."

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CONSUMO REGULADO

Não só as famílias regulam o seu consumo, trocando marcas de alimentos e abstendo-se de aquisições feitas anteriormente à acelerada inflação. Também as empresas adotam novos métodos de compras e regulam, com mais adequação, diversas categorias de gastos. Em resumo, todos os segmentos da comunidade nacional, exceto os políticos bem remunerados e protegidos até por orçamento secreto, refreiam seus gastos. Obviamente, esse processo inevitável de economia como forma de driblar a inflação e outros males que afetam as finanças interferem nos investimentos e no progresso nacional, porque quebram os elos da cadeia produtiva, tornando-a mais morosa e anormal. Eis que os males produzidos pela inflação são imensos e difíceis de combater.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

FARINHA DO MESMO SACO

Tem razão J. R. Guzzo ao afirmar em sua coluna (Estado, 17/7, A9) que o "sonho" de Lula é fazer do Brasil uma Argentina ou Venezuela, ao querer um Estado concentrando riquezas e a população vivendo de esmolas. Só causa estranheza ele omitir que o populista presidente Bolsonaro faz exatamente a mesma coisa ao promover a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Kamikaze, que distribui bilhões apenas para se reeleger. Na verdade, são "farinha do mesmo saco".

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

KAMIKAZE BRASILEIRO

Se a missão do kamikaze japonês é única, seríssima, patriótica e a ser executada com toda a fé e vigor, sem qualquer desvio ou hesitação, me parece que a real profundidade do termo “kamikaze” foi perdida no uso corrente ou está sendo aplicada com sentido inverso no tocante à atual governança do Estado brasileiro.

Noboru Fujimoto

noborufujimoto1@gmail.com

São Paulo

*

REFORMA TRABALHISTA

Impossível aos analistas imparciais não concordarem que a reforma trabalhista de 2017 deu certo e muito certo. Sempre me surpreendo quando alguns mencionam “perdas de direitos” dos trabalhadores, pois quando pergunto quais direitos foram suprimidos ninguém consegue apontar nenhum. Concluo que, como o PT foi gerado em um sindicato, os sindicalistas realmente se ressentem é da perda do famigerado “imposto sindical”, que em 2017 proporcionou R$ 3 bilhões aos 17 mil sindicatos do Brasil. Claro que ao perder essa fortuna que recebiam sem qualquer esforço os sindicatos e seus diretores – de salários mensais de R$ 100 mil – se indignaram e começaram a propagar a tal “perda de direitos” dos trabalhadores. Diretores perderam as suas mordomias e tiveram de demitir mulheres, filhos, pais, mães e amantes. Igualmente, a “indústria de ações trabalhistas”, que enriquecia advogados e “outros”, se ressentiu muito ao perder a possibilidade de acionar uma empresa com acusações despropositadas, pois, afinal, nunca pagaria nada em eventual sentença desfavorável no julgamento. Enfim, é preocupante e lamentável que Lula e o PT queiram patrocinar tamanho retrocesso nas relações empresas-empregados.

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)