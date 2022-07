Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

GOVERNO DO CEARÁ

A tentativa do PT de interferir na escolha de candidato do PDT nas eleições ao governo do Ceará reflete costumeira prática daquela agremiação de compor alianças, mas desde que possa impor hegemonia junto aos aliados. Mais do que natural o PDT optar pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, diga-se, com gestão de eficácia reconhecida publicamente. Não satisfeito, o PT cearense ainda se achou no direito de, em nota oficial, retaliar a decisão autônoma do PDT, oficializada em convenção partidária.

Antonio Francisco da Silva

Rio de Janeiro

VOTOS CONSCIENTES

Sim, caro eleitor desanimado, somos nós que temos o dever de saber escolher e não largar do pé daqueles que ungimos como nossos representantes no palco político a cada eleição. Roberto DaMatta, grande antropólogo e escritor, em artigo sucinto (Quem faz a democracia?, 20/7, C7) relembra aquilo que não pode ser esquecido: votos conscientes dependem do elo que baliza a “posse” do cargo e o seu exercício como um serviço à comunidade. Mas, diante de uma selva de partidos e candidatos, inclusive ex-presidiários absolvidos inexplicavelmente para quem não é mestre em Direito, o brasileiro comum acha que ir votar em quem vai dirigir o seu destino por quatro ou longos oito anos não passa de uma amolação que atrapalha o domingo. É um equívoco do cidadão, sabemos, mas não dá para o mortal comum entender a barafunda de partidos, que representam apenas os interesses mais mesquinhos de seus integrantes, em que a maioria visa única e exclusivamente meter a mão na bolada arrancada de nossos suados impostos. Quem tem obrigação de bancar o Fundo Partidário são os integrantes do partido. Ou seja, a gente já comparece às urnas se sentindo roubado. É difícil criar elo quando só se vê no poder pessoas em quem não confiamos porque mal conhecemos. Ilustres desconhecidos que se apresentam a cada quadriênio com promessas nunca cumpridas e cujas atividades só fazem piorar a vida dos mais frágeis e necessitados. O brasileiro está muito descrente na classe política e triste demais com a carga sobre seus ombros. E como diz DaMatta, é um insulto intolerável ter que votar no menos pior. Voto distrital, sim. Redução do número de partidos, sim. E mais vergonha na cara dos governantes. É o clamor do povo.

Jane Araújo

Brasília

GILMAR MENDES

De volta do fastio midiático, o semideus supremo Gilmar Mendes, usando porca ironia de um humorista decadente, informou que não há como ter fraudes nas urnas eletrônicas, que elegeram “coisas” como Bia Kicis e Hélio Negão. Ministro, o senhor calado é um sábio. Mais respeito! As urnas, a voz do povo, são muito mais democráticas do que uma incontrolável caneta amiga, que indica e dá posse a "coisas" como Gilmar et caterva na casa suprema da Justiça, nunca adequada para inoportunas gracinhas com o povo. Limitado à sua casinha, a Carta Magna será toda aplausos ao seu show. De lá, persistindo o falatório, as vaidades e soberbas dos seus pares, cobre deles o fiel cumprimento da escala de serviço de declarações midiáticas. O arauto da vez é o senhor, recém-chegado à labuta. Convoque uma sessão secreta para organizar o locutório. Copiou?

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

LARGO SÃO FRANCISCO

Ato em defesa do sistema de votação (Direto da Fonte, 21/7, C2)? Juristas e empresários? Eventos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP)? Só podia ser mesmo num enclave vermelho de esquerdistas. Só falta convocar o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e companhia.

Pedro M. Piccoli

Curitiba

SEM FREIOS NEM LIMITES

A vitória nas urnas não interessa ao presidente Bolsonaro. A reeleição só lhe daria mais quatro anos fora da cadeia. Bolsonaro quer o caos, quer destruir as instituições para governar sozinho, sem freios nem limites. Se ele prosperar, vai melar esta eleição, se declarar reeleito ignorando as urnas, fechar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e instituir a volta do voto de papel que qualquer criança consegue fraudar. O Brasil deve fazer profundas mudanças nas suas instituições. O presidente da República não é o Rei Sol, não é o dono do País. A concentração de tanto poder nas mãos do presidente é péssima para o Brasil. Jair Bolsonaro deveria ter sido tranquilamente apeado do cargo no dia em que apresentou o golden shower ao País em uma absurda e imperdoável quebra de decoro. Deveria ter sido preso depois da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. É inacreditável que ele permaneça até hoje no cargo.

Mário Barilá Filho

São Paulo

REI ARTHUR

O Estadão cumpre sua função de imprensa séria ao exigir e dar uma Resposta vigorosa à ofensa de Bolsonaro (21/7, A3). No entanto, o rei Arthur do Parlamento não dará sequência aos pedidos de impeachment do despresidente, quase sesquicentenário em quantidade devido aos claros interesses próprios envolvidos. O caminho jurídico e o das urnas é cada vez mais nebuloso, incerto e sujeito ao golpe em curso. Fico com a tese de que o desgovernante quer apenas inviabilizar sua candidatura para tentar uma saída à la Jânio Quadros. Que seja à la Getúlio Vargas, então!

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

RECEITA DE TRUMP

Seguindo religiosamente a receita de Trump e temendo um resultado adverso nas próximas eleições, insiste em condenar as urnas eletrônicas para deslegitimar o resultado e, assim, dentro das quatro linhas da Constituição, salvar a democracia. Se isso não é golpe, o que que é?

Jorge Spunberg

São Paulo

MIRÍADE DE OBSCENIDADES

Na reportagem Aliados de líderes de partidos recebem por consultorias (Estado, 17/7, A7), ficou demonstrada a absoluta falta de respeito de toda classe política para com o sofrido povo brasileiro. Bilhões de reais de nossos impostos gastos com mordomias, trocas de favores, compra de imóveis, pagamentos de advogados, enfim, uma miríade de obscenidades. Questionados, respondem o de sempre: “É tudo legal e o TSE foi informado”. Caiamos na real: o Congresso atual é totalmente viciado e não tem vergonha na cara, e caberá a nós, eleitores, não reeleger ninguém em outubro próximo. Temos de buscar a renovação, ainda que sob o risco de errarmos outra vez.

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

PAÍS DAS ANORMALIDADES

Penduricalhos para a magistratura e Ministério Público; orçamento secreto, com bilhões endereçados aos ambientes eleitorais de legisladores privilegiados; presidente que faz reunião com representantes de países para criticar nosso elogiável sistema eleitoral; Fundo Partidário de quase R$ 4 bilhões sendo gasto com diárias de hotel de R$ 6 mil; viagens de candidatos com jatinhos fretados à nossa custa e com o nosso dinheiro de tributos pagos suadamente; auxílios e mais auxílios financeiros para durar só até as eleições. E finalmente ataque brutal e prejudicial ao teto de gastos, sepultando-o em detrimento do controle da economia nacional. Existe igual?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

ROBERTO LIVIANU

Gostaria imenso de ler as palavras firmes e implacáveis do dr. Roberto Livianu aqui no Estadão, sempre duras no combate aos malfeitos acerca dos recentes penduricalhos acrescidos aos salários do Ministério Público, bem como sobre os "auxílios" recebidos (independentemente de notas fiscais ou prestação de contas) sobre os quais não incide Imposto de Renda (IR).

Carlos Frederico Barbosa Bentivegna

São Paulo

DEUS APOSENTADO

Com a situação política no Brasil na última década, se Deus é mesmo brasileiro, ou está de licença ou se aposentou por doença de trabalho.

Ely Weinstein

São Paulo

IMEDIATISMO POLICIAL

A técnica policial menos recomendável está em anunciar suicídio abruptamente sempre que se encontra um cadáver como o do diretor da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, no prédio do banco em Brasília. Depois, as investigações são todas dirigidas no sentido de comprovar a tese primária, ao invés de realizar-se um grande e inteligente esforço em busca da verdade. Mas todos sabemos que a maioria dos homicídios não é esclarecida pela polícia brasileira.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

CRIME NO BRASIL

Nos anos 1980, um casal de estrangeiros que teve a filha morta por assaltantes vendia tudo para ir embora do Brasil. Na ocasião, ouvi pelo rádio Afif Domingos aconselhando-o a ficar porque leis mais duras seriam aprovadas e em breve tudo iria mudar. Hoje, 30-40 anos depois, mudou sim, para pior. "Em caso de assalto, entregue tudo que tem e não reaja”, é o conselho que nos dão os que pagamos caro para nos defender. Hoje, bandidos em número cada vez maior, adultos e menores assaltam e matam todos os dias certos de que nada lhes acontecerá. A morte do menino João Hélio em 2007, arrastado pelo carro com assaltantes no Rio, revoltou e consternou toda a população que exigiu tolerância zero para os assassinos. Na época, a ministra Ellen Gracie do Supremo alegou não podermos propor leis em momentos de grandes comoções como aquele. Desde então, nós, pagadores de imorais privilégios e de impostos que vão para o ralo, esperamos em vão. A ministra Cármen Lúcia, quando presidente do Supremo, disse: "O crime não vencerá a Justiça". Políticos comprovadamente ladrões condenados em segunda instância, médico estuprador de dezenas de mulheres e chefe do narcotráfico, todos soltos, mostram o contrário. Doria “gestor" traiu seus eleitores não cumprindo o mandato de prefeito; traiu Alckmin, seu padrinho político, candidatando-se em seu lugar a governador de São Paulo; e, por último, traiu Bolsonaro, em quem sem escrúpulo nenhum o tempo todo se pendurou para ser eleito. Se não retirasse sua naufragada candidatura, trairia mais uma vez quem nele votasse. Por sua vez, Alckmin, que tantas vezes abertamente atacou Lula e os petistas chamando-os de ladrões, agora descaradamente se alia a ele como seu vice. E Lula, claro, aceitou. Ciro Gomes, que tentou o apoio de Lula preso, ao contrário, agora o ataca também. Não estou surpreso, são políticos. É nas mãos dessa "gente" que nós e o Brasil continuaremos sendo "governados"? Se sim, preparemo-nos para o pior.

Nilson Martins Altran

São Caetano do Sul

ABUSO POLICIAL

O assassinato de George Floyd provocou intensas manifestações e protestos inclusive no Brasil. Teve ampla cobertura da mídia mundial até que o criminoso fosse julgado e condenado. Já em nosso país o abuso policial tem resultado em verdadeiras chacinas, com fortes indícios de discriminação racial e social, ante a relativa passividade da sociedade civil, de movimentos sociais e de órgãos de corregedoria. Isso apesar da irregularidade ser em muitos casos comprovada até por filmagens. A omissão de parlamentares, por sinal, contrasta com o que se viu na ocasião do desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips. Talvez objetivando exposição na ampla cobertura dada ao evento, deputados formaram logo uma comissão para viajar ao Amazonas e acompanhar de perto as investigações.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

A UE NÃO CONHECE BEM A ESPANHA

A Espanha acabou por ser o único regime fascista sobrevivente na Europa com a responsabilidade de um genocídio de 300 mil pessoas que não tem paralelo na Europa. Ainda por cima, essa Espanha ultranacionalista trata a Catalunha como uma colônia. Uma vez que a ditadura franquista nunca foi derrotada, quando foi forçada a avançar para uma aparência democrática, asseguraram que a sua essência sobrevivesse mantendo o controle do poder judicial, do exército e da polícia. Na União Europeia (UE), a justiça espanhola é considerada comparável à de outros Estados europeus porque funciona razoavelmente bem na maioria das questões, exceto quando se trata da monarquia ou da unidade da pátria. Nesses casos, deixa entrever o franquismo subjacente, como aconteceu com o desejo da minoria nacional catalã que quer viver fora dessa Espanha que saqueia e maltrata a Catalunha. Perante o projeto catalão independentista, a justiça é utilizada como uma arma política, como a Turquia faz contra os curdos. Mas a UE não se dá conta disso porque, recentemente, o advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), Richard de la Tour, contradizendo a doutrina utilizada até agora pelos tribunais europeus, considerou que a Bélgica não agiu corretamente quando recusou a extradição do exilado catalão Lluís Puig com o argumento de que não teria um julgamento justo na Espanha. É evidente que o sistema judicial espanhol persegue os independentistas catalães e, em julgamentos de fantoche, condena-os inexoravelmente como se fossem terroristas violentos, apesar de terem agido de forma totalmente pacífica. E a indefensabilidade é total porque é acima de tudo a liderança judicial que tem essa orientação. Algo semelhante está a acontecer no que diz respeito à espionagem com o programa Pegasus. A organização Citizen Lab tem casos acreditados de espionagem na Polônia (três políticos da oposição), Hungria (quatro jornalistas) e Espanha (65 apoiadores da independência catalã, incluindo sete advogados). Mas, de repente, o presidente espanhol anunciou que ele e alguns ministros também tinham sido espionados há um ano com o Pegasus por Marrocos. Por que diria isso agora, e por que assumiria a vergonha de ter sido espionado? Parece claro que era para tentar encobrir a espionagem aos independentistas. E a UE aceitou-o porque, na comissão que estudará a espionagem com o Pegasus, apenas a Polônia e a Hungria foram selecionadas, e essa comissão viajará para esses dois países, além de Israel e EUA, mas evitando, no entanto, assinalar e visitar a Espanha. A UE deve evitar impor a si própria o espartilho da não interferência face ao abuso da justiça espanhola. Pelo contrário, essa justiça supraestatal é a única que pode impedir uma justiça imprópria à UE. Imprópria porque quer impedir, por meios abusivos, a legítima aspiração do povo catalão a decidir o seu futuro. Os exilados catalães, liderados pelo presidente Carles Puigdemont, estão a travar uma batalha legal na Europa pela justiça. A sua vitória servirá para acabar com o franquismo na Espanha e isso fortalecerá todos os cidadãos europeus, enquanto que, se se permite que o franquismo continue na Espanha, toda a Europa se ressentirá.

Jordi Oriola Forch

Barcelona, Catalunha