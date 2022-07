Eleições 2022

E nossos reais problemas?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 43% das intenções de votos para presidente, segundo uma das mais recentes pesquisas divulgadas. O atual presidente, Jair Bolsonaro, tem 37% das intenções. Os brasileiros já conhecem as inabilidades dos dois, que conseguiram afundar o País em dívidas e aumentar a miséria do povo. Provavelmente, os próximos quatro anos serão sinistros nas políticas sociais, com um desprezível crescimento econômico e inacabadas reformas administrativa, política e tributária. A atual polarização política não resolve os nossos reais problemas, só traz incertezas para o povo.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

Margem de erro

Segundo a pesquisa Exame/Ideia, a menos de 70 dias do pleito, o ex-presidiário e ficha-suja Lula (PT) segue na dianteira, com 44% das intenções de voto, enquanto o negacionista e fascistoide Bolsonaro (PL) tem 33%. Diante da grave ameaça ao País, a margem de erro do eleitorado será de 100% se eleger qualquer um dos dois. Muda, Brasil!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Espírito patriótico

Em outubro de 2018, por não acreditar mais no PT e não anular meu voto, optei por escolher um candidato por quem não tinha a mínima simpatia: Jair Bolsonaro. Eu conhecia a figura por seu péssimo desempenho como parlamentar, e assim mesmo apostei num futuro desconhecido. Deu no que deu: ele conseguiu ser o pior presidente da história da República. Na atual eleição, o quadro de ter de escolher o menos ruim se repete, mas entre Lula e Bolsonaro não há como discernir qual seria o menos ruim. Por outro lado, temos políticos como Ciro Gomes, Simone Tebet e outros que se mostram contrários ao cenário polarizado que a Nação vive e que, se unidos num só propósito, principalmente abrindo concessões entre si em termos de quem passaria a liderar a tão esperada terceira via, dariam um novo fôlego ao eleitor. Eu, como cidadão ansioso por uma guinada de 180 graus nesta situação, exorto estes políticos a pensarem mais nos interesses nacionais do que nos seus próprios. Até o dia 2 de outubro não me cansarei de instigar nossos poucos bons políticos a semearem na sociedade o verdadeiro espírito patriótico.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

eaoliveira2011@gmail.com

Vitória da Conquista (BA)

*

O milagre das eleições

Senhores eleitores, não podemos jamais desprezar a terceira via, mesmo porque, no Brasil, tudo pode acontecer.

Marcos Catap

marcoscatap@uol.com.br

São Paulo

*

Sem meio-termo

Diferentemente dos tempos em que o maior perigo a um candidato à Presidência era ser atacado por uma bolinha de papel, como aconteceu com José Serra em 2010, discutir esta eleição com desconhecidos é entrar num campo minado. “Pois é, estas eleições vão dar o que falar, né?” abre a discussão num happy hour ou numa corrida de aplicativo. Após algumas trocas, chega-se ao “e o preço do mercado, né? Tá cada dia pior”. E as únicas conclusões possíveis num país polarizado são: “Tá tudo caro porque o governador mandou ficar em casa” ou “tá um absurdo por causa deste presidente que prefere andar de moto a cuidar da economia”. Se você concorda, os melindres ficam de lado junto com a ponderação racional. Ninguém mais pisa em ovos. Se discorda, o que resta é sair para pegar uma cerveja ou torcer para que a viagem acabe logo. Não tem meio-termo.

João Gabriel Gomes Batista

joaogabrielgbatista@gmail.com

São Paulo

*

Questão central

Dois de outubro se aproxima e parece que vamos nos convencendo de que é urgente debater os projetos de país, e não de poder, que os presidenciáveis defendem e nos apresentam. O editorial A culpa não é do teto de gastos (22/7, A3) desmitifica e mostra a real dimensão de mais uma PEC polêmica e responsável por tanto barulho por nada, por tanta gritaria e perda de tempo. A questão de fundo é a falta de reformas estruturais – política, administrativa, tributária, fiscal e previdenciária. A elaboração e execução do Orçamento da União é questão central no debate. Este é o caminho, o resto é perigoso atalho que provoca balbúrdia, bagunça orçamentária e outros desarranjos. Precisamos prestar atenção, analisar a biografia e as propostas dos candidatos e votar no mais preparado para de fato governar, e não terceirizar o Orçamento e o governo.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

OPERAÇÃO POLICIAL

Mais um episódio triste: uma operação policial com 18 mortos, consequência de um grave problema social que o Brasil enfrenta. Enquanto temos essas tristes notícias, os agentes públicos passam todo o tempo falando de orçamento secreto, verba para campanha, verba partidária, eleições e outras coisas de pouco interesse do público. Vamos falar mais de interesses dos brasileiros.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

LIMITE DA VERGONHA

O presidente Jair Messias Bolsonaro convidou embaixadores estrangeiros para dizer que o sistema eletrônico de eleição utilizado no Brasil é fraudulento. Porém, o sr. Bolsonaro se esqueceu de que foi eleito por esse sistema “fraudulento” para deputado federal e presidente do Brasil. É interessante que até recentemente havia parado de comentar publicamente sobre o assunto, mas, à medida que as eleições se aproximam, começou a repetir que o sistema é fraudulento, ainda que o coordenador da sua campanha para a reeleição, o senador Flávio Bolsonaro, tenha dito que não detectou provas suficientes para afirmar isso. A atitude do presidente foi grave, pois expôs os seus problemas internos para embaixadores estrangeiros. Ele não conhece o ditado “roupa suja se lava em casa”? O que o sr. Bolsonaro realmente esperava com essa “reunião” com embaixadores? Ter apoio moral ou político? Como presidente, ele deveria saber que um embaixador estrangeiro não pode jamais se intrometer ou interferir em assuntos de um país estrangeiro. Essa foi uma atitude bastante imatura do nosso presidente em relação à política internacional. Além disso, em três anos e meio de governo, Bolsonaro nunca se preocupou com os problemas básicos e essenciais do País, como a saúde, a educação e o meio ambiente. O “governo Bolsonaro” existiu, mas só para ele, a família dele e os seus amigos, nunca para o povo brasileiro. E com essa qualidade política questionável o presidente Bolsonaro ainda espera ser reeleito? O povo brasileiro não merece mais quatro anos disso.

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

MUNDO DE PONTA CABEÇA

Eliane Cantanhêde, em sua coluna Um país fora da casinha (22/7, A8), analisou com notável perspicácia o mundo virado de ponta cabeça em que estamos mergulhados. Os loucos assumiram o comando do hospício e do mundo. O Brasil se mudou para dentro das páginas de O Alienista, de Machado de Assis. Após o coronavírus, para o qual existe vacina, o mundo enfrenta o vírus da idiotice, cuja vacina é cultura, muito estudo, leitura e deixar de seguir líderes psicopatas que florescem entre pessoas tão ignorantes quanto seus gurus e falsos mitos. Estamos vivenciando épocas sombrias, capitaneados por figuras sinistras de totalitários exterminadores de futuros melhores de esperança e paz entre as pessoas de boa vontade.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

SENSAÇÃO DE FRAUDE

Fraude? Eleições sob suspeita? Normal, toda eleição acontece isso. Falta transparência. Todo mundo eleito, vamos começar a trabalhar. Quem entrou? Amigo ou inimigo? Como posso ter certeza de que foi válida? No equipamento tem as teclas de confirmar, de corrigir e a do voto em branco, mas cadê a de voto nulo? Esqueceram? Não puseram? Não está no projeto? É proposital não existir? Se eu quero anular, como faço? Estou falando do equipamento, mas tem mais. E o resultado? Como fica? O que foi feito dos votos em branco? Para onde foram? Hoje em dia o Tribunal Superior Eleitoral não divulga na mídia o básico do voto, mas faz a tortura de passar repetidamente o que eles querem sem se preocupar com a realidade, daí a sensação de fraude. Vamos divulgar quem entrou e o número de votos em branco e os nulos. Os votos nulos foram obtidos como? Os votos em branco foram repassados aos partidos ou aos candidatos? Quem recebeu ou quem entrou pelos votos em branco? Foi divulgado quem recebeu? Acredito pelo resultado de outras eleições que não. Quem entrou pela porta dos fundos? Viu como é fácil dar informações erradas e manipular os resultados? Viu o porquê da sensação de fraude? Faltou a tal da transparência nos resultados divulgados, mas fiquem tranquilos, isso jamais será divulgado, pois ficaria evidente e comprovaria a fraude ou a tendência à manipulação. E aí, expliquei um pouco da sensação estranha que senti? É só observar como está sendo feito e os resultados, analise os pontos que levantei e veja se tenho razão ou não e se cabe a sensação de impotência ou fraude ou qualquer outra. Quem sabe para as próximas dê para melhorar sem ter que fazer graça com o chapéu alheio. E quem disse que estou obrigado a votar? O TSE obriga. Viu como é fácil manipular? Como você tem legitimidade se não sabe qual a quantidade exata de eleitores que estão dispostos ao voto? Quantos realmente votaram ou simplesmente só digitaram para se livrar da eleição? O voto em trânsito pode ser feito em qualquer lugar? Não, mas deveria. Basta ter uma sala com urna e um computador com a listagem das pessoas que pediram o voto em trânsito e a pessoa se identificando e sendo autorizada a fazer o seu voto. A lista pode ser gerada fora e fazer um banco de dados ou ser gerada na hora com identificação do eleitor in loco. Viu como é fácil solucionar velhos problemas? Quando tiver eleições sem ser obrigatório o voto, ter transparência nos resultados e o equipamento estiver atualizado e emitindo comprovantes do voto efetuado e preservando o sigilo, então vou ter a sensação de fraude eliminada e vou exercer a verdadeira democracia e acabar com minhas críticas. Quem escreve é um eleitor observador de eleições desde os 18 anos e participante voluntário em pelo menos duas. Vamos observar as eleições e ver o que mudou ou não.

Hermógenes Catrocchio Filho

catrocchiofilho@gmail.com

São Paulo

*

URNAS ELETRÔNICAS

Alguém que foi eleito/reeleito diversas vezes por urnas eletrônicas e agora acusa o sistema de "fraudulento" soa como a moça que chega em casa dizendo "mamãe, mamãe, um tarado me pegou". A mãe, assustada, perguntaria: "Quando foi isso, minha filha?". E a abusada diria: "Anteontem, ontem e hoje".

Celso Francisco Álvares Leite

celsoleite932@gmail.com

Limeira

*

BOLA DA VEZ

O jornalista Fernando Gabeira não deve estar dormindo de tanto pensar em golpe (Estado, 22/7, A6). Faz críticas ao presidente Bolsonaro, que contesta as urnas em sua fala a embaixadores. Se fosse outro a falar, parte da mídia estaria caladinha, como faz quando o candidato Lula fala aos quatro ventos que, se eleito, vai regular a mídia, revogar a reforma trabalhista e reverter a privatização da Eletrobras, dentre outras medidas. De acordo com Ricardo Kertzman, “Lula foi e será um desastre para o Brasil”. “Nunca estudou, não trabalhou, vive da política e em perseguir poder e riqueza a qualquer custo até se transformar em um populista manipulador.” Há muito a citar nesse currículo que a maioria das pessoas conhece, mas Bolsonaro é a bola da vez. Todos os dias alguns jornalistas deitam e se levantam pensando no golpe. Golpe como foi o 7 de Setembro passado? Que horror! A nossa realidade é cruel, para qualquer lugar que olhamos não vemos a luz no fim do túnel. Essa luz só vai aparecer quando a faxina começar no congresso, com minúscula mesmo. Acorda, Brasil!

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

CONVENÇÕES E CANDIDATURAS

Desde a última quarta-feira, 20/7, os partidos vêm realizando as convenções em que decidem sua participação nas eleições de 2 de outubro. A legislação prevê que cada partido pode apresentar até 150% da quantidade de vagas em disputa. Este ano será o primeiro em que as agremiações poderão se reunir em federações constituídas por duas ou mais delas, que assim deverão atuar durante os quatro anos de duração dos mandatos conquistados em outubro. Por outro lado, estarão proibidas as coligações partidárias para as candidaturas de deputado federal e estadual, a exemplo do que já ocorreu em 2020 nas eleições de vereador. A nova regra acaba com o parlamentar de partido insignificante eleito pela reunião dos nanicos. Até 5 de agosto – data final para a realização das convenções – serão conhecidos os nomes de todos os candidatos. Para presidente da República, a mais significativa das disputas, deverão ser homologadas algo em torno de dez candidaturas, algumas delas caricatas e sem qualquer possibilidade de eleição. Para a democracia brasileira, seria salutar se algum dos candidatos emergisse, tornando-se a alternativa (ou terceira via) à polarização Bolsonaro-Lula. Nas eleições de governador e senador, cada Estado apresenta suas particularidades. A existência de 32 partidos transforma o processo eleitoral num "picadinho democrático". A proliferação de siglas partidárias é um enfraquecedor do sistema. Em vez de alguns partidos potentes e representativos de grande parcela da população (que poderiam ser divididos em segmentos internos), temos dezenas de nanicos, que representam apenas poucos gatos pingados. O pior é que todos são sustentados pelas verbas do Fundo Eleitoral, que vêm dos impostos arrecadados. Precisamos urgentemente da reforma eleitoral ampla.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

GERALDO ALCKMIN

Um "breaking news" atrasado, diretamente de Olinda (PE): o desajeitado Geraldo Alckmin, candidato a vice do ex-presidiário Lula, com precário humor e alegria identificados nos jogadores que perdem uma decisão de Copa do Mundo, citou que querem a "influencer" Anitta no lugar dele, mas, para a sua sorte, a Janja, primeira-dama petista (liga não, Gleisi!), não deixou. O silêncio da plateia acusou que somente ele sorriu. O "humorista" teve a minha pronta solidariedade pelo inusitado desempenho que vem demonstrando nos palcos vermelhos, clamando, com desafinados gritos de tenor rouco, pela volta do "neoamigo" Lula à cena do crime, quer dizer, ao Planalto. Alguém deve avisá-lo que, melhor para o fim de sua carreira, seria vestir o pijamão e sair "à francesa". Nada de tentar fazer espetáculos "stand up comedy" para os netos e seus coleguinhas do condomínio. As crianças não merecem.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

PSDB

PSDB, mais uma vez. O líder de um esquema que assaltou a Petrobras e o Brasil e um presidente um tanto ou quanto radical, com alguns acertos. O Brasil raia o desespero. A melhor opção, via de regra, é o PSDB, que precisa, urgentemente, se apresentar. Agora.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RODRIGO GARCIA

Falta ousadia ao governador Rodrigo Garcia, pois sem dúvidas Edson Aparecido, do MDB, é o melhor nome para vice. Fez uma revolução na saúde da cidade, é o homem que transformou São Paulo na capital mundial da vacina. Político habilidoso, foi deputado estadual e federal e, entre 2011 e 2016, foi secretário de Desenvolvimento Metropolitano e chefiou a Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Indicar nome diverso a esse é entregar o governo a Fernando Haddad.

Eliseu Gabriel da Silva Júnior

gabrieljr45@icloud.com

São Paulo

*

ZONA FRANCA DE MANAUS

Irretocável, a meu ver, o artigo do presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Luiz Augusto Rocha, intitulado Zona Franca de Manaus é boa para o País (21/7, A5). Como bem frisou Luiz Augusto, a Zona Franca de Manaus ajuda a preservação de 98% da floresta do Amazonas, correspondente a 2/3 do território do Brasil. Nesse sentido, são oportunas e pertinentes as declarações do ex-presidente do Cieam, Wilson Périco: "A zona franca, longe de ser um paraíso fiscal, significa o paraíso do fisco. O modelo zona franca não é parte do problema do Brasil e sim a senha da abertura de novas saídas e soluções".

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

PERIGO NO MERCOSUL

O imposto de importação é benéfico para o desenvolvimento do País a longo prazo, por trazer maior competitividade para as empresas que produzem localmente e que enfrentam maior dificuldade em competir com países de maior desenvolvimento tecnológico. A redução dos impostos de importação traz um efeito de redução da inflação a curto prazo. O Mercosul foi idealizado para propiciar o desenvolvimento a longo prazo dos países membros através de um imposto de importação comum. Por uma visão de curto prazo para reduzir a inflação, estão sendo tomadas ações de redução de impostos de importação que irão comprometer o objetivo do Mercosul. No Estadão tivemos as notícias Países do Mercosul fecham acordo de livre comércio com Cingapura e Depois do Brasil, bloco corta em 10% tarifa de importação (21/7, B7). E na edição seguinte: Acordo com a China opõe Argentina e Uruguai (22/7, B9).

Martinho Isnard Ribeiro de Almeida

martinho@usp.br

São Paulo

*

CORTES SECRETOS

Acho que os cortes que o governo vem promovendo no Orçamento deveriam ser acompanhados da informação das áreas abrangidas e, dentro delas, até dos projetos e programas afetados. Desconfia-se que, ao omitir essas informações, o Ministério da Economia as esconda porque são gastos essenciais para a população que estão sendo relegados por outros talvez menos prioritários. No Brasil, como se sabe, não há ampla discussão dos itens do Orçamento público, ao contrário de nações civilizadas e democráticas onde a participação é maior.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

CAMINHANDO CONTRA O VENTO

Pelo andar da carruagem, de motociatas e de moradores de rua, o próximo governo tende a ficar sem dinheiro, parado e perdido, vendo apenas a banda passar. Pobre país rico.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

JUSTIÇA MAIS EFICIENTE

Aleluia! Embora tardia, a Emenda Constitucional 125/2022 estabelece um filtro no sentido de tornar uma das mais lentas Justiças do mundo um pouco mais eficiente, assegurando-se também a estabilidade e a previsibilidade da jurisprudência, como mostra o editorial A necessária valorização da segunda instância (Estado, 22/7, A3). Afinal, o festival de recursos que entopem os tribunais superiores, empurrando eternamente a execução de sentenças, agora podem reduzir significativamente. Que boa notícia!

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos