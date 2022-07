Eleições 2022

Risco de autogolpe

Excelente a entrevista ‘Há risco real de golpe no Brasil’ (23/7, A12), de Marcela Villar e Hugo Barbosa com o cientista político Steven Levitsky. Lembrei-me da renúncia de um presidente populista, quando eu servia ao glorioso Exército brasileiro. Não tenho a menor dúvida de que ele objetivava um autogolpe, esperando que o povo saísse às ruas defendendo-o, dando respaldo. Efetivamente, creio que o tal populista se esqueceu de combinar com os militares e, dessa forma, parte do Exército foi a favor da posse do vice, assegurada pela Constituição. O resto da história todos já conhecem: um grupo inexpressivo partiu de um quartel do Exército e, mesmo não conseguindo adesão das unidades consultadas no caminho, acabou sendo o instrumento dos militares mais espertos, o que resultou nos 21 anos tenebrosos de governos militares. Será que Bolsonaro combinou com os militares?

Carlos Gonçalves de Faria

São Paulo

Apoio dos militares

Steven Levitsky, autor de Como as Democracias Morrem, declarou em entrevista ao Estadão que há risco de autogolpe no Brasil inspirado na invasão do Capitólio pelos golpistas de Donald Trump. A diferença muito importante é que o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, não apoiou Trump em sua aventura antidemocrática, ao contrário do Brasil, em que alguns generais, como o ministro da Defesa e o comandante do Exército, apoiam Bolsonaro em sua campanha contra o sistema eleitoral brasileiro de urnas eletrônicas como pretexto para um autogolpe se não se reeleger.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

Construção da coalizão

Em entrevista, o cientista político Steven Levitsky ressalta que “construir uma grande coalizão, que envolva partidos de diferentes posições ideológicas, é fundamental para derrotar autoritários e evitar que a democracia seja subvertida”. Isso explica a estratégia ousada e até agora criticada de Geraldo Alckmin.

Luis Tadeu Dix

São Paulo

‘Vale-eleição’

Não precisa “fazer o diabo” para ganhar a eleição. Ao invés de vale-gás, vale-diesel e tantos outros, por que não vamos direto ao ponto? A solução simples é emitir um cartão eletrônico, ativado no período de outubro a novembro a cada dois anos, época das eleições nacionais e municipais. Quem vota corretamente, ganha o “combinado”. O que o Centrão acharia desse “vale-propina”?

Omar El Seoud

São Paulo

Judiciário

Viagem ao passado

Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, acabou de ter seus direitos políticos restaurados e pode ser eleito e até voltar à presidência da Casa. Até quando vamos viver neste país que viaja ao passado e parece não ter futuro?

Luiz Frid

São Paulo

Despersonalização

Diante do embate em que vivemos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o ministro Alexandre de Moraes, seu futuro presidente, são a linha de frente da defesa da democracia e das eleições nos próximos meses. Provavelmente muitas prisões serão realizadas, e cada uma delas servirá para o bolsonarismo atacar o ministro pessoalmente. Mas a verdade é que o ministro só autoriza a prisão, pedida pela Polícia Federal. Assim, a imprensa poderia colaborar para a disseminação desse conhecimento, agregando sempre à informação da prisão que ela se deu “a pedido da Polícia Federal”. Faz muita diferença numa manchete, por exemplo, citar a Polícia Federal antes do ministro. E poderia ajudar a despersonalizar usar mais as siglas dos tribunais e menos o nome dos ministros. Eles estão lá para fazer cumprir as leis, sua obrigação, e não suas vontades pessoais. Se erram, existe a possibilidade de revisar a decisão, como se viu na Operação Lava Jato de maneira contundente. Então, não há ativismo judicial, mas, sim, limites estabelecidos pelo cumprimento de leis criadas por nós, brasileiros, por meio de nossos deputados e senadores. Mas limites tiram o bolsonarismo do sério.

Ana Maria Willoweit

Espírito Santo do Pinhal

ELEIÇÃO DIGITAL

O articulista Pedro Doria, de forma objetiva, explicou como funciona o sistema de votação brasileiro (Estado, 22/7, B16), mostrando todas as precauções para evitar as ações de hackers e um sistema completamente isolado de apuração.

José Luiz Abraços

São Paulo

SISTEMA ELEITORAL

Assinante do Estadão há mais de 30 anos, época em que nele habitavam jornalistas com “j” maiúsculo, e preciso, como engenheiro e ex-professor de TI, contestar os argumentos da coluna de Pedro Doria. Seu texto, tal como argumentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pretende convencer aos leitores de que o processo eleitoral brasileiro é seguro. Não, não é. E Pedro Doria, especialista em TI, sabe disso. Ora, tanto como eu, ele sabe que ao se pressionar a tecla “confirma” o que se está fazendo é enviar uma instrução ao software (SW) instalado na “urna” responsável pela apresentação da foto e nome dos escolhidos pelo eleitor, no sentido de que o SW faça a gravação do registro correspondente aos votados no banco de dados onde são armazenados todos os votos da seção eleitoral em questão. Assim, nada impede que o(s) técnico(s) responsável(is) por esse SW o programe(m) para que transforme votos de um ou mais candidatos em qualquer outro antes de proceder à gravação dos registros no banco de dados, fraudando, pois, o resultado daquela “urna”. Outro ponto: o TSE e o colunista imputam ao boletim da urna (BU), impresso ao final da votação, a propriedade de servir à auditoria dos votos dados pelos eleitores, o que não é verdade em razão da vulnerabilidade que acabei de descrever. Além disso, o próprio BU é impresso através de outro SW existente na “urna” para o qual vale a mesma vulnerabilidade já descrita. Saliente-se, aliás, que eventuais fraudes nesse estágio do processo de votação poderiam ser mais perfeitas por já dispor da totalidade dos votos e, portanto, conseguir “escolher” o melhor porcentual de troca de votos. Veja também que o pen drive gravado pelo presidente da mesa apenas vai espelhar o conteúdo do banco de dados que já poderá ter sido fraudado como mencionado acima. Ressalte-se, ainda, que o pen drive é obtido mediante outro SW e, consequentemente, sujeito às mesmas vulnerabilidades. Finalmente, tudo é centralizado em Brasília (TSE) e a totalização “ocorre dentro de um computador” (outro SW) e não de uma “sala secreta”, figura de linguagem usada pelo presidente para se referir à sala onde se localiza o dito cujo e que Pedro Doria, maliciosamente, não quis entender. Apesar de indícios de fraudes já havidas (impossível provar sem auditagem dos votos), quero citar apenas os dois casos mais conhecidos: em 2014 aconteceu um apagão na “sala secreta” e Dilma acabou ganhando de Aécio por vantagem mínima quando perdia por mais de 60%, e o PSDB quis auditoria, que se mostrou inviável; em 2018, às 19-20h, Bolsonaro liderava Brasil com quase 49% dos votos válidos, estando Nordeste com 80% votos apurados e Sudeste com apenas 20%, ou seja, estatisticamente, a eleição do presidente se deu no primeiro turno. As grandes democracias possuem o voto eletrônico impresso e não há dúvidas de que todas (as sérias, pelo menos) se renderão a esse aperfeiçoamento do processo eleitoral. A propósito e a respeito disso, se ainda não o tiver feito, recomendo que o colunista veja o vídeo de 2021 no YouTube de Roberto Requião (anti-Bolsonaro) sobre as urnas eletrônicas (apenas 3 minutos e 40 segundos). O que não dá para entender é que pessoas inteligentes, partidos políticos e até o próprio TSE, que antes apoiavam o voto impresso, hoje se colocam contrários ao inevitável avanço, chegando, nesse sentido, às raias do ativismo judicial (proibido por lei) junto ao Legislativo.

Reginaldo Bucci

São Paulo

PRESIDENTE DA FUNAI NA ONU

Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), foi expulso de evento internacional sobre a causa indígena, em Madrid, por Ricardo Rao, ex-funcionário da Funai que reside na Itália após deixar o órgão brasileiro de proteção aos povos indígenas por ter sido ameaçado de morte. Aos gritos de “fora, bandido, miliciano, incentivador de mortes como as de Bruno Pereira e Dom Phillips”, o destemido indigenista brasileiro obrigou Xavier a ir embora. Mais um episódio do desprestígio deste perverso desgoverno de inimigos do Estado Democrático de Direito.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

CASTELLO BRANCO

Temos visto com que recorrência o senhor presidente se escuda de suas impropriedades de governo, alardeando-se comandante em chefe, sempre evocando o Exército de Caxias e forças singulares em várias circunstâncias. Tal fato ressalta o espírito golpista que o nutre, até incensado por imprudentes colaboradores desfardados. Sobre tal ambiente político, restauramos pensamento do nosso último marechal, Castello Branco: "A ideia generalizada de que ‘o Exército precisa tomar conta disso’ tem interessado muito mais ao meio civil do que ao próprio Exército. Políticos partidários pensam assim como um meio de alcançar o poder e nele se manterem. Homens de grandes negócios desejam simplesmente um regime de força para ter facilidades conservadoras como lucros não controlados e algumas negociatas, sem fiscalização do Congresso. Para os militares, a alternativa: ditadura ou manter a legalidade. Às vezes, o drama se amplia quando a legalidade atende sobretudo a um interesse de baixo partidarismo, ou a uma espécie de anestesia para os militares, a fim de que políticos e homens de negócios possam operar contra o bem do País e furtar o dinheiro da Nação. Mas o regime ditatorial é o mais adequado à corrupção civil e à desmoralização do Exército do que o da legalidade precária” (conferência Os Meios Militares na Recuperação do País, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme), em 19/9/1955). Mantenhamo-nos alerta, inspirados em Ruy Barbosa: o homem há de amar em toda parte a terra onde encosta a cabeça, as leis que lhe protegem o sono, a família e o Direito.

Ney de Araripe Sucupira

São Paulo

RESUMINDO BOLSONARO

Em sua coluna (A originalidade de Bolsonaro, 21/7, A8), o jornalista William Waack resumiu com maestria a índole medíocre institucional de Jair Bolsonaro com esta frase: “A obra de destruição presidida por Bolsonaro está quase completa, e falta apenas provocar a ‘convulsão social’". Tal é o seu desespero pela provável derrota eleitoral. Como pior presidente da nossa história, não respeita a Constituição e zomba das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Odeia a imprensa, cuidar do meio ambiente, da educação dos nossos filhos, etc. Despreza a ciência, assim como desprezou salvar vidas na pandemia. Seu diálogo com o povo brasileiro é regado a mentiras através das fake news, que descaradamente espalha com suas milícias pelas redes sociais. Faz de tudo para emporcalhar a imagem do País, e também das nossas Forças Armadas. É um presidente que ampara em seu governo a corrupção, e se aliou ao que há de pior na política brasileira. E, como diz Waack, a “obra de destruição que está quase completa”, é o que planejou com sua propalada “nova política” que sustentou como uma farsa em sua companha eleitoral. Esse é Bolsonaro, que flerta com regime de exceção e só falta provocar “convulsão social”.

Paulo Panossian

São Carlos

DEFESA DA DEMOCRACIA

Bolsonaro conseguiu o inimaginável. Até da tumba chegaram manifestações para defender a democracia, além do mundo civilizado. Sepultadas estão as opiniões dos que deveriam e poderiam tomar uma atitude de fato: Arthur Lira e Augusto Aras.

Cecilia Centurion

São Paulo

INSTITUIÇÕES

Vejo diversas manifestações de doutos de que as instituições, diga-se Constituição, estão firmes e funcionando. Tenho minhas dúvidas, Bolsonaro continua presidente.

Benedito Antonio Turssi

Ibaté

IGREJA PRESBITERIANA

A notícia Igreja Presbiteriana barra esquerda e pede voto a Bolsonaro (Estado, 21/7, A10) é inacreditável! Não é papel de igreja fazer propaganda eleitoral. Especialmente uma igreja tradicional e respeitada como é a presbiteriana, sobretudo de um candidato que reúne as piores qualidades de que se tem notícia num presidente do Brasil. Espero que o Supremo Concílio desminta essa notícia tenebrosa e restabeleça nossa tranquilidade e confiança.

J. Fernandes

Bebedouro

EX-PRESIDENTE TEMER

O ex-presidente Temer governou favoravelmente ao Brasil. Ele não deu nenhum golpe, mas assumiu a Presidência como manda a Constituição. Temer afirma com todas as letras que a ex-presidente Dilma foi e é honestíssima, mas também manifesta sua incompreensão ao ficar sem função em seu governo como vice-presidente. Ele melhorou a situação do País abrindo a possibilidade de licitação para as grandes ferrovias fazerem escoamento das produções do Centro-Oeste. Melhorou a segurança do Estado do Rio de Janeiro com a intervenção federal. Entregou o governo ao presidente eleito sem problemas e, após sua saída, representou o País indo ao Líbano e acomodou o conflito institucional do Executivo com o Judiciário após o 7 de Setembro passado. Temer seria o melhor caminho para a terceira via e o término da insuportável polarização esquerda-direita.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

PRENDE E LIBERTA

Alexandre de Moraes, o "xerife" do STF, mandou prender homem que ameaçou ministros. A Justiça liberou Geddel, Garotinho, Eduardo Cunha, Lula e outros figurões envolvidos em malfeitos. No Brasil de hoje, falar é crime de maior gravidade do que roubar.

J. A. Muller

Avaré

IMPEACHMENT DE COLLOR

Gostaria de cumprimentar o jornalista Matheus Mans pelo trecho “Foi na noite de 28 de dezembro de 1992 que o Brasil parou. Não apenas por conta da renúncia do então presidente Fernando Collor de Mello” na matéria Série separa verdades e mentiras sobre morte de Daniella Perez (Estado, 21/7, C8). Parabéns por contar às novas gerações algo que aconteceu no nosso passado. Collor renunciou ao cargo e, mesmo não sendo mais o presidente da República, sofreu o processo do impedimento como se ainda fosse.

Maria Gilka

São Paulo

SUL-AMERICANO DE 59

Ao transmitir a partida Santos e Botafogo de 20/7, na Vila Belmiro, o narrador Luís Roberto lembrou os tempos de Pelé no Santos e lembrou também Garrincha. Disse que a seleção de ouro nunca perdeu uma partida quando os dois atuaram juntos. É verdade. Mas há um complemento para esse fato. O escrete nunca perdeu uma partida, mas perdeu o Sul-Americano de 1959, em Buenos Aires. O regulamento era que cada seleção jogaria contra todas. O Brasil empatou com o Paraguai e foi para a final contra a Argentina. Perdíamos de 1 a 0, e no segundo tempo Pelé empatou de cabeça. Porém, perdemos o campeonato porque a Argentina só empatou conosco e nós havíamos empatado com o Paraguai. Pelé e Garrincha estavam na partida, mas precisávamos da vitória que não veio.

Pedro do Coutto

Rio de Janeiro

TRISTE RETRATO

Dilacerada por um dos maiores esquemas de corrupção de que se tem notícia, a cidade do Rio de Janeiro mal consegue manter os elefantes brancos que resultaram dos Jogos Olímpicos. O evento foi efusivamente comemorado quando da aceitação do Rio como sede pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em foto famosa na qual aparecem vibrando o então governador do Estado, hoje preso; um atual candidato à Presidência, condenado por corrupção mas liberado por manobras estranhas ao rito jurídico pela Suprema Corte; e o atual prefeito que, após sua primeira gestão, cumpriu um "sabbatical leave" em Nova York, não conseguindo se eleger governador na volta, mas cumpre novo mandato sem contar, no entanto, com a confiança da população. Triste retrato.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

A NOCIVA LEI DO DISTRATO

Vendas de imóveis novos resistem à alta do juro e da inflação (Estado, 20/7, B10). O Secovi se esqueceu de alertar os compradores de imóveis novos que o Judiciário vem aplicando o Código de Defesa do Consumidor para anular cláusulas contratuais pautadas na absurda Lei n.º 13.786/2018, que impõe ao comprador consumidor desvantagem exagerada, sem opção de alteração por ocasião da compra.

Carlos Rodrigues,

advogado

São Paulo

DEPÓSITOS EM SÃO PAULO

Sobre o artigo Incêndio em São Paulo (Estado, 18/7, B11), além da transformação de uso de apartamentos em depósitos, temos a gigantesca deposição de produtos contrabandeados e/ou sem notas fiscais.

Antonio Acorsi

acorsi.antonio@gmail.com

São Paulo