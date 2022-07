Eleições 2022

‘Passe’ milionário

Partidos fazem leilão por candidatos a deputado federal competitivos; ‘passe’ pode valer R$ 1 milhão (Estadão, 24/7, A6). Boa matéria. Cada um que a ler terá uma reação: a maioria dará de ombros; outros nem vão lê-la; alguns dirão que “isso não é novidade”; e por aí vai. Mas se esquecem de que o valor do “passe” é dinheiro subtraído do orçamento do governo, da verba dos fundos partidário e eleitoral. É dinheiro que poderia atender ou melhorar os serviços para a sociedade. É dinheiro do nosso bolso. Isso quase ninguém alcança ou vê.

Convenção do PL

Pecado

A primeira-dama Michelle Bolsonaro, no discurso de lançamento da candidatura de reeleição de seu marido, disse que ele era “um enviado de Deus”, colocando-o como um predestinado à figura do Cristo. Além de ultrajante, a primeira-dama deveria saber, como evangélica fervorosa que diz ser, que a soberba e a mentira são pecados proclamados no Evangelho: “A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda” (Provérbios 16:18).

Democracia

Silêncio ensurdecedor

A imprensa, inclusive, claro, o Estadão, se manifesta claramente a favor da democracia e na defesa das instituições do Judiciário, em particular do STF e do TSE. Muitas outras organizações da sociedade civil, inclusive faculdades de Direito e federações de indústrias e bancos, preparam manifestos na mesma direção. Recentemente, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) se pronunciou, também, em defesa da democracia e reafirmando a importância do sistema de votação há anos sendo usado no Brasil e reconhecido no mundo todo. O silêncio dos diretórios de estudantes, bem como dos sindicatos de professores das universidades, diante das declarações do presidente da República atacando o sistema de votação e togados dos tribunais superiores, é ensurdecedor. Parece que não há interesse dos representantes dos estudantes e dos pretensos representantes dos professores universitários na defesa da democracia. Quid est hoc?

O barulho de Congonhas

Já não basta importunar incessantemente os moradores dos bairros na rota de pouso e decolagem com o ensurdecedor ruído de turbinas de centenas de voos diários, das 6 da manhã até quase 11 da noite, em zona urbana altamente adensada, agora querem aumentar o número de operações por hora (Moradores reclamam de barulho após mudança de rota em Congonhas, 25/7, A11)? E é a própria Infraero, interessada em vender a concessão, que estaria realizando os estudos de atualização do Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR) para subsidiar a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil! E quem defende a população? Gostaria de saber quais critérios estão sendo utilizados, pois trata-se de questão de saúde pública. Mais barulho não dá.

Mapa de ruído

A cidade sofre retrocessos todas as vezes em que o assunto é ruído urbano. Fontes de poluição sonora, como eventos no Allianz Park, shows no Campo de Marte, o Rodoanel e o Aeroporto de Congonhas, são decorrentes da ausência de uma política de controle ambiental. A cidade carece de um mapa de ruído urbano, a exemplo de Lisboa.

Parque da Água Branca

Louvável a promoção de um evento cultural “gratuito” como o Revelando SP, ocorrido na semana passada. Entretanto, o local que sediou o evento, o Parque da Água Branca, já não comporta mais o afluxo de público. Presenciei pessoas pisoteando a vegetação, piquenique em local inapropriado, muita sujeira, fumantes sob árvores, galinhas se alimentando de restos de comida e lixo, entre outras coisas. Para o próximo ano, recomendo o Memorial da América Latina. Ao menos no edifício onde resido, o salão de festas não fica no jardim.

‘NAÇÃO ABENÇOADA’

No seu discurso de lançamento da chapa Jair Bolsonaro-Braga Netto no Maracanãzinho, Michelle Bolsonaro falou algumas verdades no meio de equívocos, e ignorou fatos importantíssimos. Sim, o Brasil é uma nação rica que foi mal administrada e, infelizmente, continua sendo. Falou de liberação e cura, sem especificar liberação e cura do quê. Deixou de lembrar os mais de 677 mil óbitos da covid-19, muitos dos quais poderiam ter sido evitados se o capitão tivesse tomado as medidas necessárias na época certa. Graças à "boa" administração do atual desgoverno, estamos com 10,6 milhões de desempregados e 11,7% de inflação nos últimos 12 meses, e 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome no suposto “celeiro” do mundo. Como se vê, o Brasil não é tão abençoado assim, e não devemos dar mais quatro anos a Bolsonaro para permitir a conclusão deste projeto lesa-pátria.

SETE DE SETEMBRO

Bolsonaro convoca seus seguidores fanáticos, muitos deles violentos, para manifestação nacional em 7 de Setembro contra a democracia e pró-ditadura. Se o Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso e Forças Armadas não punirem esse tresloucado já, entram na História como traidores da Constituição e da Pátria.

BOLSONARO E LIRA

Jair Bolsonaro, presidente da República, e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, operadores do mercado de compra e venda de parlamentares corruptos através de emendas espúrias, tornaram-se padrinhos da renomeação de uma outrora respeitável empresa pública, agora denominada ‘Congressistas Ordinários Depenadores do Erário via Ardil Suspeito e Fraudulento’ (Codevasf). A propósito, essa maracutaia é perfeita para trazer à memória uma das famosas máximas do genial Barão de Itararé: "O homem que se vende recebe sempre mais do que vale".

ALIANÇAS POLÍTICAS

No atual andar da carruagem, dadas as alianças políticas que estarão nos palanques, os oponentes de maior expressão nas pesquisas nos remetem ao saudoso Chico Anysio, com seu personagem Tavares: "Sou, mas quem não é?". Lembram-se?

MOURÃO NO SENADO

Mourão se lança candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul ao lado de Bolsonaro. Não bastasse ter levado coices do presidente e ter sido chamado de traidor e deixado esquecido, Mourão – aquele que não agiu quando deveria – ainda se presta a lamber as botas de Bolsonaro para conseguir qualquer apoio ao Senado. Que vergonha, senhor vice-presidente. O senhor parecia mais íntegro.

PACTO DE FIDELIDADE

Vem bem a calhar a reação colérica de Dilma Rousseff às recentes declarações de Michel Temer sobre a ex-presidente. Dilma rebateu a argumentação de Temer de que seu impeachment ocorreu por dificuldade de "articulação com o Congresso", justificando que esse distanciamento se devia por "integral rejeição" ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Como se picuinhas pessoais fossem motivo suficiente e compreensível para o Poder Executivo simplesmente ignorar o Legislativo. Além disso, chamou Temer de "traidor do voto popular" alegando que ele sabia qual era o programa político das chapas vitoriosas que foram eleitas em 2010 e 2014 e que "as provas materiais da traição política estão expressas na PEC do Teto de Gastos, na reforma trabalhista e na aprovação do PPI, para as quais não tinha mandato". Ora, nem ela nem o PT foram obrigados a aceitar Temer como vice nas chapas. Ao fazê-lo, sabiam perfeitamente quem era o PMDB e quem era Michel Temer. Dilma parece confundir aliança político-partidária com alguma espécie de pacto de fidelidade. Risível, no mínimo. Pois bem, na semana passada, 21/7, foi lançada oficialmente a chapa Lula-Alckmin para as próximas eleições presidenciais. Se o PT e Lula ainda não entenderam os riscos e consequências dessa aliança – que, repita-se, não é pacto nem legal nem informal de fidelidade –, está na hora de começar a estudar o beabá da política.

SPOILER

O livro da jornalista Juliana Dal Piva, prestes a ser lançado, já deu "spoiler" com relatos de caixas de dinheiro entregues na mansão de Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Informa que o ex-cunhado de Bolsonaro foi demitido por não devolver parte de seu salário quando era deputado federal. Fato confessado pelo próprio presidente quando das investigações contra seu filho, Flávio Bolsonaro, pelo mesmo crime. Afinal, como justificar tantas falcatruas presidenciais? Simular doenças mentais ou impor sigilo por cem anos? Na verdade, após trombetear contra a corrupção do ficha-suja Lula da Silva, Jair Bolsonaro se iguala. Ora, o Brasil não pode ser vítima dessa dupla corrupta. Vamos aguardar o conteúdo da obra e, de qualquer maneira, que veja a terceira via!

TRADE-OFF DE GUEDES

Lendo o editorial O falso trade-off de Guedes (Estado, 25/7, A3), chega-se à triste conclusão da sordidez de como vem sendo (des)construída a política do nosso amado Brasil, eterno "país do futuro". Para visar a um porvir minimamente promissor torna-se urgentíssimo que abdiquemos, de vez, daquele complexo de vira-lata dos tempos de Brasil antigo que perdura até os dias de hoje. A grande maioria dos nossos cidadãos ainda não sabe distinguir o bom do mau político – o melhor é aquele que promete mundos e fundos às custas do Tesouro sem cobrar nada mais além de que, em tempos de eleições, seu nome seja sufragado. É certo que, em início de março de 2020, a covid-19 se alastrou não só pelo Brasil, mas por todo o planeta – os impactos econômicos e financeiros, em muitas plagas, irão ser sentidos, talvez, por décadas. Afinal, se trata ainda de uma pandemia. Vamos considerar que tal fato atribua um desconto para o desgoverno generalizado que nos afeta. Porém, daí a passar por cima de todo um arcabouço legal para se mitigar uma situação de miséria da população por apenas cinco meses torna-se, no mínimo, temerário. Qual será a compensação disso tudo em 2023? A criação de mais impostos tal qual a famigerada CPMF? Os nossos grandes "pensadores" da seara política já imaginaram o caos que será gerado pela oneração de novos tributos sem que as reformas hipernecessárias – talvez uma nova Constituição federal – sejam postas em prática? A continuar essa prevalência da miséria da maioria dos cidadãos enquanto vetor do atual cenário político, só temos um futuro a ser desenhado: o futuro sem futuro. E, terceira via, você já passou há muito do terceiro sono. Acorde e venha para a luta enquanto há tempo.

CASSINOS

O Brasil começou a ser destruído com o fim dos cassinos. Que pena. Podíamos ser a potência do agronegócio e o número 1 em empregos e renda com cassinos. Mas preferiram politizar e, agora, o povo briga entre si para defender bandidos. Cassinos, voltem.

BEBEL GILBERTO PISA NO BRASIL

A descabida, abominável e condenável atitude antipatriótica da cantora Bebel Gilberto de dizer que não sente orgulho de ser brasileira enquanto pisoteava uma bandeira nacional ao cantar Bananeira num show em São Francisco, EUA, merece a execração pública e sua condenação nos termos da lei por crime de lesa-pátria. Inadmissível e odiosa atitude da filha de João Gilberto, o genial criador da Bossa Nova, que ofende e desonra o símbolo máximo do Brasil num palco estrangeiro. Por oportuno, cabe citar a proposta de lei da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) de "penalizar com prisão sem fiança ou responsabilidade criminal o ato de queimar, danificar, modificar ou atacar os símbolos nacionais”. Vergonha!

CRIME CONTRA NOSSA BANDEIRA

Não sou bolsonarista e muito menos aceito que alguém tome para si a bandeira nacional ou seus símbolos como instrumento de identificação política. Mas o ato da neta de nosso brilhante João Gilberto de pisar a bandeira brasileira ultrajou um símbolo brasileiro durante apresentação artística nos Estados Unidos. É crime! Previsto no Artigo 44 do Decreto-Lei n.º 898/1969. Ela deve, ao desembarcar em território nacional, ser detida pelas autoridades federais brasileiras e encaminhada para as providências cabíveis e responder, como qualquer um, ao crime praticado, que prevê detenção de dois a quatro anos. E responder ao Ministério Público Federal (MPF) e ao juiz federal, não ao STF.

FLORESTAS EM CHAMAS

Gozado. A Califórnia arde em chamas. França, Espanha, Portugal e demais países europeus estão com as florestas em chamas. Mas os ecochatos estão quietinhos. Basta acender um fósforo na Floresta Amazônica para Macron, Greta e demais colocarem a boca no balão. Por que será?

RODOVIA RIO-SANTOS

Com relação ao desejo de construir mais imóveis na Praia do Engenho, litoral norte de São Paulo, penso ser prioritário fazer a duplicação da rodovia Rio-Santos. Essa estrada como está é um sério perigo de morte. Inúmeros acidentes têm ocorrido ali. Não basta tapar buracos. A cidade mais rica da América do Sul com esse descalabro de estrada, que vergonha! Em vez de aumentar o número da população do lugar, é urgente oferecer segurança aos motoristas que já são muitos.

BARULHO DE MOTOS

Insuportável o ruído dos milhares de escapamentos abertos das motos de baixa cilindrada na expectativa frustrada de ganhar uns quilômetros a mais de velocidade máxima, que é a velocidade padrão dos "cachorros loucos” costurando no meio dos veículos que respeitam a velocidade da Marginal Pinheiros. E, aos finais de semana, os pelotões de Valentinos Rossi com suas máquinas de MotoGP atazanando os moradores ao longo do percurso, aquecendo para a corrida de fato que ocorre nas vias Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco. Proponho duas soluções: a mais simples é adequar os radares de velocidade ao longo da via para medição pela traseira, e não pela frente, pois até na cara da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de Pinheiros as motos passam em excesso de velocidade. A segunda é utilizada há mais de década e consiste em registrar e calcular a velocidade média do veículo entre pórticos de controle ao longo da via, evitando portanto aquela “esticada” entre radares. A via toda fica mais tranquila e a fiscalização, mais eficiente, com consequente redução de acidentes.

RUÍDO AERONÁUTICO

Sobre a reportagem Moradores reclamam de barulho após mudança de rota em Congonhas (Estado, 25/7, A11), minha tese de doutorado em Planejamento e Gestão de Território na Universidade Federal do ABC (UFABC), no prelo, versa sobre o conflito de aeroportos com seus vizinhos, comparando os casos de São Paulo e Los Angeles. Autoridades da aeronáutica brasileira e americana trabalham com curvas isofônicas teóricas de 65 e 75 decibéis, aqui chamadas de Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR). Quantifiquei pessoas e domicílios afetados superpondo tais curvas do PEZR aos setores censitários de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No PEZR de 2019 de Congonhas, havia 70 mil pessoas expostas a ruído; em Guarulhos, no PEZR de 2018, eram 214 mil. Mas Congonhas fecha à noite, então a média é mascarada, havendo valores muito mais elevados das 6h às 23h, quando ocorrem as operações. Assim, verifiquei o efeito de regras como da União Europeia, que preconiza no máximo 55 decibéis na média, mas só há curva isofônica de 55 decibéis para Congonhas de 2011, que ainda assim indicou mais 313 mil pessoas afetadas, além daquelas afetadas pelas curvas de 65 e 75 decibéis. O aeroporto de Los Angeles, que movimenta o dobro de Guarulhos e mais do que este e Congonhas juntos, afeta 43 mil pessoas em 13 mil residências em cinco cidades, das quais 7,3 mil foram objeto de proteção acústica apenas em Los Angeles, fora as cidades vizinhas (reformas pagas pelo governo federal e pelo aeroporto). Lá o ruído é monitorado e publicado online (com um “delay” de segurança de 20 minutos, vide: https://webtrak.emsbk.com/lax4). Adotam-se procedimentos de aproximação e partida capazes de minimizar o ruído. Premiam-se companhias aéreas mais respeitosas às regras com redução nas tarifas aeroportuárias. Ainda assim, o aeroporto John Wayne, em Santa Ana, no condado de Orange (que, como Congonhas, fecha à noite), chegou a registrar 30 mil reclamações de ruído por mês de janeiro a março de 2022 (mais que o número de voos) após mudanças de regras de controle de tráfego aéreo, situação que se vê agora em São Paulo. Os impactos de se viver sujeito ao ruído aeronáutico vão desde problemas de saúde (hipertensão devido ao aumento de cortisol no sangue durante o sono) devido ao ruído noturno (não há em Congonhas, mas é intenso em Guarulhos), a problemas de educação, com perdas de capacidade cognitiva de estudantes em alfabetização e ensino fundamental. Na Grande São Paulo, há meio milhão de pessoas afetadas por ruído aeroportuário, das quais quase metade sofre em seu sono; o restante, muito mais de dia do que as médias calculadas pelas autoridades. Minha tese de doutorado será defendida em 1/9/2022, tornando-se, então, pública.

