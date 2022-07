Eleições 2022

O MDB e a História

O jornalismo de qualidade proporciona o amplo debate e repele notícias falsas. É o que faz Carlos Pereira em Entre o sol e a sombra (Estado, 25/7, A7), ao analisar o papel do MDB neste momento histórico. Se Simone Tebet é a melhor opção entre os presidenciáveis, não temos como assegurar de completo. Mas o fato de ser a única candidata mulher, de ter vivência na vida pública, ser combativa – alguém se esqueceu de sua atuação na CPI da Covid? – e, ainda, de ser capaz de agregar nomes importantes do PSDB e do Cidadania lhe dão a credibilidade necessária para seguir com a candidatura. O tempo é implacável e a boa política não pode esperar.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

mlucia.rjorge@gmail.com

Piracicaba

*

Volta Temer?

Os emedebistas que atuam por baixo do pano para dinamitar a candidatura de Simone Tebet ou querem que o MDB apoie Lula ou que lance o ex-presidente Michel Temer como candidato. Se eu fosse Simone – mesmo com as grandes reservas que tenho contra Temer –, daria uma tacada de mestre e o lançaria como vice. Calaria a boca dos traíras do MDB e pavimentaria o caminho para concretar sua própria candidatura. Num mar revolto e com dois grandes dragões, Bolsonaro e Lula, ameaçando o futuro do Brasil, eu diria que vale tudo para salvar o País da trombada que a eleição promete.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

CPI da Covid

Arquivamento

Para surpresa de ninguém, tempos depois de o pizzaiolo-geral da República pedir o arquivamento do inquérito sobre o vazamento de informações sigilosas do ataque hacker ao TSE alegando “atipicidade das condutas investigadas” – apesar de a Polícia Federal ter concluído que houve crime na apresentação dessas informações sigilosas numa live pelo presidente e mesmo havendo prova (o vídeo da live) –, eis que sua dedicada subalterna solicita o arquivamento de investigações da CPI da Covid sobre Jair Bolsonaro. Vergonhoso, se não fosse triste. Nada mais que a mesma conduta negacionista, alinhada ao atual inquilino do Palácio da Alvorada e corroborada pela negação diante de provas novamente claras. E Lindôra Araújo termina sua extensa lista de desculpas – mais que justificativas – para todos os crimes apontados pela CPI com uma pérola da análise criminal: sim, o presidente não usou máscara nos eventos públicos, o que era obrigatório, porque isso “reforça um padrão de conduta que guarda sintonia com seu agir político”. É o mesmo que justificar as ações de um serial killer ou de um ditador por serem condizentes com sua forma de agir. Verdadeiro acinte contra a Justiça e a inteligência dos brasileiros. Parece que não passaram da primeira página do material, para não encontrar indícios em nada. Quando terminarem seu mandato, certamente vão ser lembrados (talvez até penalmente) por suas ações, ao serem irremediavelmente varridos para a lata de lixo da História, junto com seu protegido Messias e o chefe deste, o novo Nero, a tocar sua lira enquanto o Estado arde.

Guillermo Antonio Romera

guillermo.romera@gmail.com

São Paulo

*

Jair Bolsonaro

O último 7 de Setembro

Será que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ao convocar apoiadores para ir às ruas “pela última vez” no 7 de Setembro, já antecipa sua derrota? Ou quis dizer que não haverá no próximo ano motivo para o povo comemorar? Golpe?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Democracia

Na escola

O editorial do Estadão Democracia se ensina na escola (24/7, A3) seria mais bem dito se fosse “democracia se aprende na escola”, praticando-a por meio da escolha de representantes de classe, principalmente no segundo grau do ensino médio e no ensino profissionalizante. No primeiro grau, pequenas decisões de interesse coletivo poderiam ser feitas por processo simples de votação. O objetivo primordial é demonstrar que a escola é um ambiente coletivo cuja condução é de responsabilidade de todos por meio de representantes eleitos e substituíveis. Nomes importantes da política brasileira foram iniciados em disputas de grêmios estudantis. Democracia é a delegação de responsabilidade pelo voto da maioria, e não atribuição de competência exclusiva ao eleito.

Pedro Luiz Bicudo

plbicudo@gmail.com

Piracicaba

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MANIFESTAÇÃO POPULAR

Aqueles com idade mais alongada recordam-se do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que, ao se ver encurralado, veio a público convocar os brasileiros para que saíssem às ruas vestindo verde e amarelo. Quanto ao resultado daquela convocação, todos nós sabemos o que aconteceu. Agora, Jair Bolsonaro convoca os brasileiros a o apoiarem indo às ruas no 7 de Setembro. Na minha modesta opinião, esse convite de Bolsonaro foi um tiro no pé, até porque não só eu como a maioria dos brasileiros já está cansada de tanto blá-blá-blá. Tudo o que os brasileiros almejam é a redução do preço do leite e da cesta básica, que tem aumentado tanto que está ficando inviável para grande parte da nossa gente.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

SÍMBOLO NACIONAL

Não é possível deixar de demonstrar indignação com o episódio em que Bebel Gilberto pisoteou a bandeira do Brasil nos Estados Unidos. Ele nos mostra o triste momento de intransigência, ignorância e ódio pelo qual passamos. Esse ato deve ser punido e o Supremo Tribunal Federal (STF), como protetor da democracia e da Constituição, deve se manifestar e agir. Afinal de contas, faz parte da defesa da democracia e da pátria a defesa dos símbolos nacionais. Não são apenas palavras que colocam nossos valores em xeque, mas manifestações como essa também podem ser perigosas, pois não podemos confundir pátria com ideologia e partidarismo. E, como já dito por ilustres juristas, há limites na liberdade de expressão. Ou essa fiscalização é parcial?

Marcelo Teixeira

profmteixeira@gmail.com

São Paulo

*

PEDIDO DE DESCULPAS

Eu não aceito as desculpas de Bebel Gilberto. Assinado: um brasileiro de 85 anos.

Gelson M. P. Spinelli

gelp@terra.com.br

São Paulo

*

CPI DA COVID

Procuradoria-Geral da República (PGR) pede o arquivamento das investigações da inútil Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid sobre Bolsonaro (Estado, 26/7, A8). Com a palavra, os senadores da República Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros. Afinal, para que serve um senador da República? Quem me responde?

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

ÓRGÃO INÚTIL

A Procuradoria-Geral da República não é um órgão útil para a democracia, ao que parece. Se um procurador tem autoridade para decidir se abre processo contra um eventual infrator, me parece que abusos mil podem ser cometidos pelos amigos do rei e pelo próprio rei. Vê-se tanta burocracia, perda de tempo e excesso de formalismo nos meandros dos julgamentos, enquanto na procuradoria indiciam se quiserem e ponto final. Levam o tempo que bem entenderem para decidir e, quando o fazem, a decisão é quase sempre personalíssima, dependendo de quem se trata. Uma coisa custosa para o contribuinte e perfeitamente inútil para a Justiça. Órgão do Executivo que não tem isenção para julgar quem? O próprio Executivo. É piada pronta, como se diz.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

PODER HARMÔNICO

Para Augusto Aras, procurador-geral da República, só se abre investigação de políticos se eles confessarem crimes. Agora entendo o que significa "harmonia entre os Poderes".

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

‘PROTECIONISMO GENERALIZADO REGULAMENTADO (PGR)’

Precisamos saber quais são os segredos do procurador-geral da República e sua subprocuradora guardados pelo Presidente da República e seus parceiros, que podem usá-los como ameaça constante. Não há outra forma de entendimento do comportamento da dupla da PGR. Como podem pessoas que possuem cargos privilegiados, ótimos salários e alto status, cujo propósito é defender a República, se comportarem como capachos de um facínora? Que segredos são esses?

Arnaldo Vieira da Silva

arnaldosilva1946@gmail.com

Aracaju

*

SIMONE TEBET

Simone Tebet precisa apenas ser conhecida. Absolutamente animadora a sabatina dela na GloboNews nesta segunda, 25/7. Mulher preparada, ciente da situação em que estamos, com propostas plausíveis para enfrentar os desmandos dos quais somos vítimas. Realmente não faz sentido ficar entre o ruim é o pior, o Brasil merece ter um lugar ao sol. Nunca chegamos tão baixo na nossa autoestima. Bolsonaro comprou o Congresso e a PGR. Simone diz que seu tripé será economia verde, agenda social e governo afetivo. Dizemos “amém”.

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

ALTERNATIVA MELHOR

A entrevista da pré-candidata à Presidência Simone Tebet, na GloboNews, mostra uma política preparada para o cargo com uma grande capacidade de argumentação e ideias claras e que não se furtou em responder às perguntas complicadas dos entrevistadores. Seria muito bom que os eleitores brasileiros elegessem essa que é uma alternativa muito melhor do que a terrível que nos ameaça.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

FAROESTE

A bancada do boi, da bala e dos bispos no Congresso Nacional vai ganhar a companhia do bloco Proarmas. Pré-candidatos com certificado de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) querem formar um partido político para flexibilizar leis que tratam de armamentos (Estado, 26/7). Eles se baseiam na seguinte premissa: "É melhor ter uma arma e não precisar usá-la do que não ter e precisar". É a volta do “vamos resolver todo impasse na bala”.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

CAC

O Brasil não tem milhões de colecionadores de armas, atiradores nem caçadores. Tem um monte de criminosos comprando armas ilegalmente e praticando crimes de falsidade ideológica ao se apresentarem como CACs (Estado, 26/7, A11). O próximo governo terá que recomeçar do zero, com o esforço de desarmar o País e acabar com a palhaçada da exceção que virou regra. Terá que acabar com a licença concedida aos CACs, doa a quem doer.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ASSALTOS NO CENTRO

Vejo em um telejornal desta terça-feira, 26/7, uma reportagem que mostra que, em somente uma semana, mais de 20 assaltos com extrema violência a transeuntes no centro de São Paulo foram flagrados pelo trabalho de repórteres e cinegrafistas, sem que nada fosse feito pelas autoridades competentes. Como se explica que simples repórteres e cinegrafistas consigam filmar e provar tamanha violência e as nossas autoridades não vejam isso? Realmente estamos ao Deus-dará. Vergonha!

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

AVENIDA PAULISTA

Trabalho na Avenida Paulista, portanto diariamente vejo a decadência da via que já foi cartão-postal da cidade. É inacreditável que o prefeito Ricardo Nunes (cujo nome nem me lembrava) não se incomode com a quantidade de miseráveis vagando, dormindo no chão ou em barracas nas ruas. Na Alameda Ministro Rocha Azevedo, quase na esquina com a Paulista, há tempos que se vê verdadeiras casas térreas de papelão montadas nas calçadas, habitadas inclusive por dezenas de cachorros amarrados. Pago um IPTU altíssimo para receber em troca do governo municipal cenas de descaso como essas.

A gestão da Prefeitura parece-me ter na figura do sr. Ricardo Nunes a "personificação da inexistência".

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

CONTROLE DA POLUIÇÃO

Na Prefeitura Municipal de São Paulo, Haddad traiu a confiança do povo e eliminou o controle da poluição. Prejudicou a saúde de milhões de paulistanos e paulistas durante todos estes anos. O povo de São Paulo espera que ele seja responsabilizado e julgado culpado.

Pedro Sérgio Sassioto

pssassioto@uol.com.br

São Paulo

*

ÁREA PROTEGIDA

Empresa aciona Justiça para construir em área protegida do litoral norte de SP (Estado, 24/7, A14). Meus amigos, “it all depends on the weather”!

Pedro R. Chocair

pedrochocair@yahoo.com.br

São Paulo