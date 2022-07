Carta pela democracia

Uma ação importante

A adesão de empresários de peso do mundo empresarial e financeiro ao manifesto em defesa da democracia brasileira e do sistema eleitoral, elaborado pela Faculdade de Direito da USP, citada na matéria de 26/7 (A6), é uma clara demonstração do risco que estamos correndo diante das novas investidas do presidente da República. Pode não ser muito, mas nos remete ao filósofo irlandês Edmund Burke: “Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada”.

Jorge de Jesus Longato

Mogi-Mirim

Não passará

Finalmente, da bravura constitucionalista (Faculdade de Direito da USP) vem a defesa por nossa sociedade civil do regime democrático, com a adesão dos empresários Roberto Setúbal e Cândido Bracher (Itaú Unibanco), Pedro Passos e Guilherme Leal (Natura) e Walter Schalka (Suzano), em apoio ao manifesto que será lido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, no dia 11 de agosto, no pátio das Arcadas do Largo São Francisco. O retrocesso obscurantista não passará.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

Espalhem

A manifestação de 11 de agosto em favor da democracia tem de ser em todas as universidades do Brasil, seja de Direito ou qualquer outra. Espalhem.

Júlio Zavack

São José dos Campos

É preciso gritar alto

Bolsonaro prepara uma grande confusão no dia 7 de setembro. “Em nome de Deus” – como teatralmente tem discursado a sua mulher, elevada à figura de preposta de Deus entre os brasileiros, defensora do “bem” contra o “mal” – ou em nome da defesa dos “valores basilares” das pessoas, Bolsonaro avança em seu projeto de desgaste da democracia. Ou em nome da “liberdade”, contra o “comunismo”, procura atingir pessoas vulneráveis, principalmente aquelas de mal com a vida, frustradas, ressentidas pelas perdas materiais e perspectivas de melhora. Mais do que nunca, é preciso gritar alto: eu respeito a democracia!

Flávio Rodrigues

Campinas

Auxílio Brasil

Impostos sobre alimentos

“Quantos delitos se enfeitam com uma penada!” (Padre Vieira, em Sermão da Terceira Dominga da Quaresma). As penadas delituosas do atual governo são só o que temos. O aumento do Auxílio Brasil, aprovado no Congresso, não trará benefício nenhum à maioria das pessoas que mais necessitam. Em substituição, poderiam ter aprovado a abolição de impostos sobre os produtos alimentares de primeira necessidade, usando a lista da cesta básica. Outro jeito seria reajustar a imensa defasagem das aposentadorias, já que grande parte dos aposentados tinha o costume de ajudar na alimentação de sua família – hoje impossível. Se isso fosse feito, rapidamente estaríamos alimentando toda a população ao menos até o fim do ano. A inflação também baixaria, assim como a arrecadação. O povo sabe que o dinheiro gasto pelo governo no auxílio será recuperado, em maiores proporções, pelo governo por meio dos impostos sobre os alimentos. Certamente, o brasileiro pensará muito bem na hora da eleição e afastará os indesejáveis para sempre do poder.

Antonio Carlos Coelho

Rio Claro

CACs na política

Realidade brasileira

O Estado noticiou a articulação pela criação de um partido político por Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores (CACs), defensores da pauta armamentista (Maior grupo armado do País, CACs lançam candidatos e articulam partido, 27/7, A6). Sendo certo que, absurdamente, temos mais de 30 partidos políticos que persistem em não divulgarem sua “plataforma” – até porque cremos que faticamente não a têm; e sendo certo que as Polícias Militar e Civil, recebendo baixíssima remuneração, enfrentam cotidianamente assaltos, sequestros, espancamentos, assassinatos, latrocínios e assaltos, nada mais lógico e condizente com a nossa realidade do que a criação do mencionado partido. A ser verdade, é para nós verdadeira e atualíssima a definição do presidente Abraham Lincoln: “Os políticos são pessoas que só veem os próprios interesses e não trilham a senda das pessoas honradas”.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

ESTADO DE DIREITO

No dia 8 de agosto de 1977, Goffredo da Silva Telles Júnior leu a Carta aos Brasileiros, nas veneráveis Arcadas da velha e sempre nova academia do Largo de São Francisco. Quarenta e cinco anos depois, no próximo 11 de agosto, será lida a Carta em Defesa da Democracia. Que a sociedade brasileira, independentemente de preferências partidárias, esteja unida em torno da construção de consensos na defesa da liberdade, da democracia, dos valores republicanos, enfim, do Estado Democrático de Direito. Contra a barbárie, os desvarios autoritários, as ameaças de ruptura institucional e o “novo círculo do medo”. Proclamemos o que diz aquela primeira carta: fiquemos apenas com o essencial – o Estado de Direito, já.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

ASSALTANTES DA DEMOCRACIA

Sonharam os que elucubravam que a sociedade brasileira estaria liricamente adormecida enquanto dois cabos num jipe assaltam o Supremo Tribunal Federal. O Estado Democrático de Direito, arduamente conquistado pela atual geração, não se dobrará sem resistência a uma ditadura inominável.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

OS FIGURÕES E A DEFESA DA DEMOCRACIA

Expoentes do Direito (magistratura, Ministério Público e afins) e lideranças econômicas (banqueiros e empresários) entram naquilo que qualificam como luta pela democracia. Produzem manifestos em que pretendem defender o “regímen” contra possíveis retrocessos. Alguns arriscam até a emitir parecer sobre a desconfortável polêmica das urnas eletrônicas. Pena que não chegaram antes, quando os demagogos da redemocratização impingiram à Nação o enfraquecimento na execução das leis e, com isso, favoreceram a escalada do crime organizado e da delinquência individual ou de pequenos grupos oportunistas. Deveriam ter reagido quando os sonhadores, sob o pretexto de humanizar a pena, acabaram por minimizá-la ou até extingui-la através de artifícios para a sua redução/suspensão e, como resultado, estimularam a conduta criminosa. Vivemos um momento delicado, que pode ser até a virada de mais um ciclo político-social da vida brasileira, em que todos os lados acusam-se de pretender “dar o golpe” e buscam escudo na democracia. Senhoras e senhores expoentes, defendam a democracia, mas jamais se esqueçam de que a democracia de que carecemos não é de esquerda nem de direita. É a democracia brasileira, decorrente da modulação das nossas possibilidades em confronto com as necessidades. Diferente disso, é engodo.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

DEFESA DA DEMOCRACIA

Está em curso a Carta em Defesa da Democracia, subscrita por mais de três mil personalidades, empresários e artistas declaradamente alinhados com a esquerda, cujo texto, no conjunto, se aplica a todas as escolinhas e vertentes da política, partidos e instituições aparelhadas que vêm batendo o pé contra a recuperação econômica da Nação e do patriotismo. O documento tem mão dupla, é fato. Não creio que os atores do lado destro se prenderiam a dar-lhes ouvidos. Inusitado o arrazoado do nada saudoso supremo Celso de Mello, aposentado em hora tardia que, saindo do intolerante esquecimento midiático, deixou, finalmente, cair a máscara e a militância que ocultou nos tempos da toga. Aos subscritos, recomendo que saiam às ruas colhendo a adesão do povo. Saibam de antemão que esse povo sabe muito bem distinguir quem efetivamente está contra a democracia e as cores das roupas que vestem, pregando contra a nossa Carta Magna por interesses diversos. Se a grana ficou rara, divulguem o Pix de cada um.

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

CARTA AO PAPAI NOEL

A carta dos empresários e banqueiros em defesa da democracia mais parece a carta de um menino rico pedindo presentes ao Papai Noel. É incrível que alguém encha a boca para falar na independência entre os Poderes quando a falta de independência é justamente a causa da situação catastrófica em que o País se encontra. O presidente Bolsonaro interferiu na escolha do presidente da Câmara dos Deputados. Passou o trator para contornar os impedimentos de Arthur Lira, que é réu no Supremo Tribunal Federal e não pode assumir a presidência da República. Deu no que deu: centenas de pedidos de impeachment engavetados por Lira. Bolsonaro escolheu a dedo o procurador-geral da República, e Augusto Aras matou no peito todas as acusações contra Bolsonaro. Onde está a independência que os banqueiros e empresários tanto falam na cartinha ao Papai Noel?

Mário Barilá Filho

São Paulo

O POVO NAS RUAS

Deixou de ser comum e até costumeira a saída de populares nas ruas para protestar e reivindicar. Os movimentos sociais, com raras exceções, passaram a ter cores políticas ou seus dirigentes já ingressaram em partidos políticos, deixando de se apresentar ao povo como desinteressados ou simplesmente lutadores ou batalhadores das causas justas. Então, faz-se necessária uma motivação bastante forte para poder convocar populares, e estes aceitarem o convite. De tanto o povo ser usado, na atualidade, passou a exigir justificativas capazes de embasar suas manifestações. E quem pode garantir que, nos "finalmentes", os movimentos não descambem para postulações políticas? Vamos aguardar como farão para ter a presença sensível de populares.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

‘ARMAI-VOS UNS AOS OUTROS’

Causa espécie e preocupação num Brasil politicamente tão polarizado a notícia de que o grupo de colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores, conhecido como CACs, se articula para formar uma bancada no Congresso ligada à Associação Proarmas, com 34 pré-candidaturas a deputado federal, senador e governador, cuja principal bandeira é a revogação do Estatuto do Desarmamento, sancionado em 2003 (Estado, 27/7, A6). Com a campanha política pró-armamento do governo Bolsonaro, esse grupo teve um salto de nada menos que 474% desde 2018, passando de pouco mais de 117 mil armas registradas para as atuais 673.818, número superior aos 406 mil policiais militares da ativa em todo o País e aos 360 mil membros das Forças Armadas. Há atualmente 2.066 clubes de tiro espalhados pelo País, liderados por São Paulo, com 53 deles, e 2,8 milhões de registros de armas em acervos particulares, 957,3 mil dos CACs e 692,5 mil pertencentes a cidadãos autorizados para posse ou porte. O mote para esse movimento deveria ser "armai-vos uns aos outros", pois não? Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

PARTIDO PROARMAS

Maior grupo armado do País articula Partido e lança candidatos. Manchete do Estadão (27/7, A6) revela o poder desse exército civil, em que militam muitos militares também. São os CACs, sigla de colecionadores, atiradores e caçadores. Eram 117.467 em 2018 e pularam para 673.818, bem armados e atirando em muitos alvos. Bolsonaro é o padrinho e incentivador do Proarmas que, virando partido político, vai ampliar a bancada da bala no Congresso. Mais uma cópia do que de pior existe nos Estados Unidos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

APRENDEU RÁPIDO

A primeira-dama Michelle Bolsonaro aprendeu rápido com o “minto” Jair Bolsonaro. Em discurso da derrota, inflou o número de leis sancionadas em prol das mulheres (Estado, 27/7, A10). Na verdade foram 46 projetos de proteção feminina, e não 70. Aliás, nenhum deles foi de autoria do governo federal. Como exemplo, temos o veto bolsonarista em disponibilizar às mulheres vulneráveis absorvente íntimo, que precisou ser derrubado pelo Congresso. É a “famiglia da mentira”.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

DIREITOS DAS MULHERES

Simone Tebet reuniu apoio da maioria na convenção do MDB, mas a mulher já disse, em total contrariedade aos direitos das mulheres, que é contra o aborto. Trabalha duro contra elas, principalmente as pretas e periféricas.

Marcos Barbosa

Casa Branca

SAÚDE DEMOCRÁTICA

Simone Tebet, candidata à Presidência pela via alternativa à polarização que assombra o País, parece estar no caminho certo para unir as forças atuantes dentro do seu próprio partido. Caso consiga superar tais divergências, evitará uma guerra sem vencedores que certamente explodirá na convenção e que produzirá debris cuja consequência inevitável será a pulverização de sua candidatura, deixando o terreno livre para a consolidação de outro embate talvez mais feroz, com desfecho imprevisível, entre os contendores do esquema dicotômico representado pelos candidatos que até agora lideram as pesquisas. Em nome da saúde democrática do País, é altamente desejável que obtenha sucesso.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

O OCASO DO PSDB

Após tantos episódios lamentáveis protagonizados pelo PSDB como, por exemplo, vários de seus quadros históricos manifestarem apoio ao ex-condenado Lula já no primeiro turno, aceitar a permanência de Aécio Neves em seus quadros e o papel titubeante, para dizer o menos, do seu atual presidente no recente episódio das prévias e posterior traição a Doria, temos o anúncio, na última hora, da desistência do senador Jereissati a vice na candidatura da senadora Simone Tebet, a qual, dentre todas as candidaturas colocadas, significa uma luz no fim do túnel desta nossa maltratada democracia. Ficam aqui dois conselhos. Para Simone Tebet, coloque sim a senadora Eliziane Gama como sua vice, pois de duas mulheres valorosas como vocês é que este país está necessitado. E ao PSDB, peça a sua dissolução pois tornou-se irrelevante e não serve mais para nada.

Carlos Ayrton Biasetto

São Paulo

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA

Façanha brasileira na matemática (Estado, 26/7, A13). Parabenizo a todos os participantes, bem como seus professores e escolas, por este feito inédito: a conquista que nos deixou na 19.ª posição entre 104 nações nesta Olimpíada Internacional de Matemática. Realmente é um feito e tanto num país onde, ao contingenciar verbas, a Educação é a mais prejudicada e desprestigiada pelos governos. Gostaria que, em homenagem e agradecimento, fossem citados os alunos e suas escolas públicas ou privadas, pois merecem. Parabéns!

Tania Tavares

São Paulo

PPPS E INFRAESTRUTURA

A reportagem Inflação e risco eleitoral paralisam parcerias público-privadas pelo País (Estado, 25/7, B1) contém a seguinte frase atribuída ao senhor Guilherme Naves: “Um país que já definiu que o desenvolvimento da infraestrutura depende da iniciativa privada não pode ficar convivendo com instabilidades na regulação dos contratos em ano eleitoral”. A questão é que os serviços de utilidade pública como saneamento, transporte, energia, saúde pública, segurança e educação são suportes ao desenvolvimento. Não são atividades que proporcionam lucro, mas permitem o desenvolvimento do trabalho, da produção agrícola, do comércio, da indústria, da circulação de pessoas e cargas pelo território nacional. Se o atual governo praticamente eliminou o investimento por empresas e autarquias públicas em diversas áreas, se privatizou ao máximo participações nas empresas estatais, isso deve ser avaliado com isenção, e verificar que o resultado de tal política se expressa no fracasso administrativo, financeiro e social da atual gestão e no crescente aumento da desigualdade do País que teve início com a equivocada gestão do sr. Fernando Henrique Cardoso. Devo acrescentar ainda que os economistas que advogam tal hipótese são pessoas que trabalham linearmente, no plano X e Y. Como se pode observar nitidamente pela atividade do Banco Central, existe inflação, e para controlar aumentam-se os juros. Após muitos meses de tal medida, não existe capacidade técnica para se buscar outros meios de controle inflacionário, porque as variáveis com que trabalham são muito limitadas. Portanto, o problema não são as agências, não é a manipulação política, não é o Ministério Público nem o Tribunal de Contas da União. O que está errado é entregar à iniciativa privada aquilo que dá suporte ao desenvolvimento, e que não deve ter por objetivo o lucro, nem dar ganhos a acionistas em detrimento do emprego dos recursos obtidos na atividade em novos investimentos na própria atividade. Se a Companhia Energética de São Paulo (CESP) pode financiar Itaipu, é porque os recursos obtidos dos investimentos do Estado de São Paulo eram investidos na geração de energia, não na entrega de lucros a acionistas. Todos os países que se voltaram para a privatização das empresas estatais estão hoje em péssima situação, e um mestrado, especialização ou doutorado obtido em 1978, em Chicago, só daria suporte técnico para a correta avaliação das políticas econômicas adotadas se o dono de tal diploma se mantivesse tecnicamente atualizado. As atividades de desenvolvimento de infraestrutura demandam capacidade técnica de engenharia. Como podem administradores e economistas que desenvolvem atividades de menor complexidade se proporem a organizar empresas de engenharia de uma hora para outra com contratos de prestação de serviços, sem estabilidade, sem continuidade na empresa, com baixos salários, substituindo engenheiros por técnicos de segundo grau, sem cursos de atualização? É recorrente na imprensa que as empresas privadas têm salários inferiores aos dos funcionários públicos, então o que esperar das empresas privadas em termos de qualidade de serviços prestados? Eu não sei quem é o senhor Guilherme Naves, mas não sei se ele tem realmente conhecimento da complexidade dos trabalhos na área de infraestrutura, ou mesmo o senhor ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, ou Fernando Henrique Cardoso (apagão da energia), ou o senhor Pérsio Arida (vendeu a Vale do Rio Doce, e olha as tragédias que os novos donos têm provocado). Na área dos transportes, mesmo em São Paulo, a cegueira é tão grande que a todo momento se ampliam as faixas das mesmas rodovias da década de 1980, e, mesmo com toda a questão ambiental ou com o aumento dos preços do petróleo, as ferrovias se mantêm abandonadas.

Maria Cristina Cordeiro Dellatorre

Itatiba

LUDOPÉDIO

Seria mera coincidência a admissão pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de erros absurdos na arbitragem do Campeonato Brasileiro, que alteraram de forma acintosa o resultado de partidas cruciais, justamente no momento em que proliferam no Brasil as plataformas de apostas que movimentam cifras astronômicas envolvendo o ludopédio (do latim "ludus" (jogo) mais "pedis" (pés), ou jogo que se joga com o pés)? É mais fácil acreditar que Bolsonaro é um democrata avesso ao golpismo que passará a faixa presidencial para Lula do que acreditar nessa coincidência, ignorando as bancas com sede em paraísos fiscais, implicadas em lavagem de dinheiro e no crime organizado, que operam nesse submundo. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal permanecerão no banco de reservas ou entrarão nessa partida?

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte