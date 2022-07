Carta pela democracia

Contra ameaças golpistas

Finalmente a sociedade civil brasileira despertou diante das ameaças golpistas do atual inquilino do Palácio do Planalto. A democracia é o bem mais precioso de um povo que almeja a liberdade e a preservação de seus direitos. É exatamente isso que revela o teor da “cartinha” pela democracia, que já conta com mais de 250 mil assinaturas.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

‘Cartinha’

O presidente Jair Bolsonaro chamou de “cartinha” o manifesto pela democracia organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP): “Vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para dizer que defendemos a democracia”, disse. Mas será que ele se esqueceu de que, logo após os atos do 7 de Setembro do ano passado, ao ser repreendido pelo STF, recorreu ao ex-presidente Michel Temer para lhe redigir uma cartinha?

José Milton Glezer

jmglezer@uol.com.br

São Paulo

*

OAB

O movimento em defesa do regime democrático e da Justiça Eleitoral, que deveria ter partido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi organizado pela Faculdade de Direito da USP. É só mais um exemplo da mansidão, da omissão e do descaso da entidade de classe dos advogados, que foi transformada em trampolim político para arrivistas.

Silvio de Barros Pinheiro

sbarrosp@sapo.pt

Santos

*

Basta!

Felizmente, o presidente Jair Bolsonaro está recebendo o repúdio que merece da sociedade brasileira, por meio deste manifesto em defesa da democracia, que congrega banqueiros, empresários, ex-presidentes, juristas, economistas, professores, formadores de opinião e entidades privadas que estão cansados de um presidente que afronta as nossas instituições e a nossa Constituição. Como informou a imprensa, em apenas um dia (na quarta-feira, 27/7) o manifesto havia recebido mais de 100 mil assinaturas. Hoje já são mais de 250 mil. Uma prova cabal de maturidade política do Brasil, que não suporta mais a desfaçatez e o desprezo do presidente pela Nação quando ameaça infernizar a vida do País se não for reeleito. Basta!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Constituição

A Lei Maior e o Brasil real

O artigo Agonia constitucional (Estado, 27/7, A5) discorreu com bastante clareza sobre as mazelas produzidas pela Constituição de 1988 (dita cidadã), fruto da utopia reinante naqueles tempos e da pressa em estabelecer um Estado de Direito, ainda com medo do retorno de uma agonizante ditadura. Na verdade, como muitos já diziam na ocasião, aquele diploma legal estava criando um país economicamente inviável, com muitos direitos e poucos deveres, sem contar uma gigantesca e caríssima estrutura de Justiça para garantir as ilusões. Esta Constituição precisa, sem dúvida, ser reformada com seriedade.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

Poder

A Constituição precisa ser corrigida. Onde se lê “todo o poder emana do povo”, passaria a ser lido “todo o poder emana dos partidos políticos, que o exercem por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

Educação

Demissão no Inep

Desde o início de 2021, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nomeado por Jair Bolsonaro era considerado incompetente para o cargo e sua nomeação havia provocado muitos pedidos de demissão em protesto. Apesar disso, ele foi mantido no cargo pelo ministro da Educação, pouco importando sua incompetência. Agora, foi feita a sua substituição porque o governo teme problemas com a realização do Enem e suspeita-se de que isso poderia prejudicar a reeleição do Messias. Ou seja, manter um incompetente cuidando de um exame que afeta milhões de jovens não importa, mas prejudicar a votação do pior presidente da nossa história, isso sim importa.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SIMONE TEBET

A quarta-feira, 27/7, foi de luto triste e melancólico para o MDB. Com trajetórias de vitórias nas urnas e em memoráveis lutas democráticas, o partido de Ulysses Guimarães, José Sarney, Renan Calheiros, Severo Gomes, Michel Temer e Teotônio Vilela perdeu muito do seu significado e da sua importância política oficializando o nome da senadora Simone Tebet como candidata à Presidência da República (Estado, 28/7, A11). A candidatura de Tebet não decola. Insistência tola e burra. Não agrega votos nem sensibiliza eleitores. É um quadro amarelado na parede, diria Drummond. O MDB ficou exposto ao vexame nacional. Foi confirmada a inutilidade política, o jogo medíocre do amadorismo e da falta de votos. Falta o nome do vice ou da vice. O calejado Tasso tirou o dele da reta. As opções são tenebrosas. Fala-se na senadora Eliziane Gama, do Cidadania, também destaque na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo. Eleição presidencial é mil buracos mais acima. Os votos de Tebet estão perdidos no firmamento. Encalhou no 1% a 3% nas pesquisas. No novo Datafolha, surge com apenas 1% dos votos dos jovens de 17 a 21 anos. Largada patética, fantasiosa e sem futuro, eleitoralmente, para Tebet e quem se aventurar a ser vice dela.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

MEMBROS DO PARTIDO

Única via. Temos que aproveitar a melhor experiência de governo pós-Constituição de 1988. Vamos repetir a dose dos dois períodos do PSDB, com Fernando Henrique Cardoso. Quadros qualificados entre os membros do partido, com mandato ou não, não faltam. Abra-se a candidatura aos membros que quiserem e possam pela legislação eleitoral para que preencham uma ficha online com nome, título de eleitor, diretório, currículo e/ou propósitos. O eleitor, com data limite de filiação igual ao do candidato, vota em um ou dois, em prazo curto. Selecionam-se no máximo cem. Em prazo curto, selecionam-se 50. Em prazo curto, selecionam-se dez. Em prazo curto, faz-se um debate presencial, de uma hora e meia, e selecionam-se dois. Faz-se, então, um debate presencial de uma hora e quinze minutos, e seleciona-se o candidato escolhido. Simples assim.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FIESP PRÓ-DEMOCRACIA

Cumprimentos ao novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, pela adesão firme e incondicional da icônica e poderosa entidade paulista a favor do movimento em defesa do regime democrático e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consolidado na nova Carta aos Brasileiros, a ser lida no próximo 11 de agosto, nas Arcadas do Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). O posicionamento de primeira hora marca uma nova e importante postura apartidária da Fiesp diante da grave ameaça do fascistoide e autoritário desgoverno bolsonarista ao Estado Democrático de Direito, a tão duras penas reconquistado após os anos de chumbo do regime de exceção da ditadura militar, de triste e lamentável memória. Diante dos fatos, não se pode ficar indiferente. É preciso resistir e reagir. Muda, Brasil. Basta de Bolsonaro.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

REFAZER A LISTA

Sabidamente, integrantes de um certo partido apoiam regimes não democráticos, como Cuba e Venezuela, portanto não poderiam estar entre as assinaturas em defesa da democracia.

Paulo T. J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

Doral, Estados Unidos

*

ESTADO FORTE

Documento assinado por grandes empresários e por milhares de pessoas representa mais apoio a Lula e aversão ao histriônico Bolsonaro. Apoiar Lula, quando ele fala abertamente em criar órgão regulador da imprensa e implantar Estado forte, não é democracia aqui e em lugar nenhum.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

ATAQUE À DEMOCRACIA

A carta ao povo pela democracia não é contra ninguém, e sim a favor da democracia. Coincidentemente, os ataques diários contra a ordem democrática vêm justamente de Bolsonaro.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

PENSAMENTO LIBERAL

Com milhares de assinaturas, a carta dos empresários, na realidade, representa o pensamento liberal dos que militam na iniciativa privada e que desejam, desde sempre, agir e realizar sob a égide da liberdade que é encontrada, do modo apreciado, somente no regime democrático. Assim, trata-se de uma missiva que a grande maioria da população brasileira também assina, mesmo porque os brasileiros não adotam nem admitem regimes que tolhem a liberdade e que impedem ou dificultam o seu desejo de realizar. Acredito que a carta é para ser lida e meditada, remetendo aos destinatários a mensagem de que os signatários estão dispostos a lutar pelos seus ideais e convicções.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

NOME NA HISTÓRIA

A Carta em Defesa da Democracia deveria ser colocada para receber a assinatura dos milhões de brasileiros que, como eu, querem ter a honra de deixar o nome marcado para toda a História nesse documento. Via web isso é possível, imagino. O documento é tão importante neste momento pois, a meu ver, é a forma de esfregar na cara desses desajustados seguidores do “mito” de araque que, apesar do cochilo dos que deram aquela bobeira em 2018, todos já se arrependeram e querem mudar tudo agora. Nem o passado recente, nem este “presente de grego”. Vamos pôr ordem neste poleiro!

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

COLABORACIONISMO

Na História universal que narra a ascensão de tiranos mundo afora, sempre houve destacado espaço aos seus colaboracionistas que se omitiram, acumpliciaram ou associaram-se aos regimes totalitários que vieram na sequência. Na maioria dos casos, tiveram um fim tão macabro e sinistro quanto o daqueles que protagonizaram horrores e descalabros contra suas próprias populações. No Brasil atual, uma figura se destaca pelo servilismo que, somado à covardia e à prevaricação flagrante, lhe garante o título de segundo pior servidor público do Brasil, atrás apenas do atual presidente da República, que é imbatível nesse quesito. Refiro-me ao procurador-geral Augusto Aras, que tem se esmerado para aumentar a sigla da instituição a qual preside para PGRB, ou Procuradoria-Geral da República das Bananas, tamanha é sua subserviência ao presidente. Ora lavando as mãos sujas, ora fingindo diligência, o procurador atua e atenta contra a República. Agora, utilizando-se de uma subprocuradora, tão fantoche quanto, faz de conta que não houve quase 700 mil mortes no Brasil, causadas pela covid-19, sim, mas também por (ir)responsabilidade do governo federal e dos absurdos defendidos pelo presidente. Sequer a quadrilha que iria roubar bilhões em vacinas, no Ministério da Saúde, entre outros golpes menores, foi incomodada ou investigada. Uma vergonha absoluta! Enfim, pelo custo que a PGR e seus funcionários geram, podemos afirmar que seus resultados estão muito aquém do que recebem de salários e penduricalhos.

Sandro Ferreira

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

*

PROCURADORES

Com Lindora e Aras de zagueiros, Bolsonaro não precisa se preocupar porque ele não vai levar nenhum gol contra. Vergonha!

Robert Haller

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

*

IMPUNIDADE

Apesar dos ataques diários à Constituição, dos ataques ao Legislativo, que é um Poder autônomo, e a todos os demais Poderes que não dizem “amém” aos desígnios de Bolsonaro, não vemos nenhuma autoridade com coragem para fazer cumprir a lei. A desculpa é sempre a mesma, medo da reação. Mas serão todos tão covardes assim? A lei não é igual para todos? Então, cumpra-se.

Sydney Bratt

sydney@gourmand.com.br

São Paulo

*

SURDEZ E CEGUEIRA

Ao se referir aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como surdos de capa preta, Jair Bolsonaro acertou a vestimenta e a cor, mas errou em cheio o adjetivo pejorativo. Pois é justamente a "boa audição" da Corte que tem mitigado os desastres do presidente nos últimos quatro anos. A atuação do Supremo na pandemia avalizando a independência dos Estados e municípios quanto ao lockdown e uso de máscaras salvou inúmeras vidas, e a ordem de instalar a CPI da Covid desnudou a incompetência, a imoralidade e a corrupção que corria nas entranhas do governo, apenas para mencionar dois exemplos. Quem parece sofrer de incompreensível surdez e acachapante cegueira são os seguidores fanáticos do presidente, que insistem em aplaudir suas asneiras e incongruências. Seja quem for o próximo presidente, que os ministros de capa preta continuem de olhos e orelhas bem abertos.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

IVES GANDRA MARTINS

O senhor Ives Gandra Martins tem merecido minha admiração e respeito pelas posições públicas tomadas, que acompanho há decênios. Longe de mim pretender ministrar-lhe lições, porém o mesmo não posso dizer no que tange ao seu rasgamento de seda para com os atuais ocupantes do STF ao fazer-lhes críticas construtivas e necessárias. Comporta-se como que pisando em ovos, quase que pedindo desculpas, repetindo cansativamente que são todos seus amigos, que escreveram livros juntos, todos muito competentes e honrados. Mas, doutor, honrados como?! Fazendo o que fazem, procedendo como procedem?! Que tipo de honradez desconhecida é essa?! Queira explicar melhor aos pobres mortais! O maior homem que já habitou neste planeta, que teve a contagem do tempo dividida em antes e depois dele, ensinou-nos uma vez: “Seja, porém, a tua palavra: sim, sim; não, não. O que disto passar, vem do maligno” (Mateus 5:37). E disse mais: “Não se lançam pérolas aos porcos” (Mateus 7:6). Meus respeitos continuam.

Walter Barreto de Alencar

walteralencar30@gmail.com

Salvador

*

CISTERNAS

É inacreditável o retrocesso que houve no programa de cisternas do governo federal, uma solução simples, barata e eficiente para o problema da seca, que ajudava milhões de brasileiros no semiárido nordestino. Hoje está abandonado, e o número de novas cisternas segue caminhando para zero. O abandono do programa de cisternas mostra que o presidente Bolsonaro não conhece o País, não conhece os problemas do povo brasileiro e tem raiva de quem conhece.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

CONTROLE INTELIGENTE

Como residente da Vila Maria, tomei conhecimento de que a Prefeitura planeja criar um albergue para usuários da Cracolândia bem próximo do centro comercial do bairro. Isso é um absurdo. O poder público precisa criar um albergue no mínimo a 50 quilômetros de distância de qualquer município. Chega de hipocrisia, a grande maioria dos viciados não quer deixar o vício. Está passando da hora de criar uma colônia com alojamento, banho, refeição e as porções necessárias para satisfazer o viciado. O Estado fornece a droga e acaba com o comércio dos traficantes. Basta fazer um controle inteligente que a solução aparecerá. É óbvio que a colônia deverá disponibilizar espaço para quem quiser se recuperar. Os usuários na realidade estão pouco preocupados onde viverão, o que eles querem é sua porção de droga. Basta de hipocrisia.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo