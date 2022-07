Eleições 2022

Encruzilhada maldita

Os dois editoriais do Estadão de ontem (29/7, A3), Inaceitável chantagem (sobre a campanha bolsonarista contra a Justiça Eleitoral) e A ‘fé no taco’ petista arruinou o País (sobre o atual discurso de Lula e o desastre da última administração petista), com fidelidade expressam a encruzilhada maldita à nossa frente, se não tivermos a coragem de fazer uma opção consciente fora da polarização que nos impõem.

O fantasma do mensalão

As velhas raposas do PT, eufóricas com a possível vitória de Lula, estão reaparecendo no noticiário e negando suas trapalhadas. José Dirceu, pivô do maior escândalo de corrupção no primeiro governo do PT, disse que o mensalão nunca existiu. Lula, falando para integrantes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, disse que fizeram um “tremendo carnaval” por causa do mensalão – ou seja, admitiu sua existência –, mas hoje estão aprovando o orçamento secreto. A volta do PT ao poder será mais uma desgraça a atingir o povo brasileiro.

Carnaval da corrupção

Que Lula tem chances concretas de vencer não há dúvida. Só que, em vez de aproveitar a vantagem nas pesquisas para apresentar um programa de governo, segue revolvendo o passado. Primeiro, repetiu a ladainha de que o impeachment de Dilma Rousseff ocorreu por invenção de pedaladas. As pedaladas, como todos sabem, foram comprovadas, ninguém inventou nada. Mas, mais importante que isso, afirmou: “Fizeram tremendo carnaval com o mensalão, e hoje estão aprovando o orçamento secreto, que é a maior excrescência da política”. Quem inaugurou o carnaval da corrupção sistêmica no Congresso foi o PT, que, não satisfeito com a excrescência do mensalão, alçou voos mais altos assaltando a Petrobras. O orçamento secreto é herança imoral dos governos petistas. A insistência de Lula em tentar convencer o eleitor de que ele e o PT são vítimas de conspiração já ultrapassou o ridículo.

Livres de Bolsonaro, mas...

Ciro Gomes tem um programa de governo digno de respeito, mas empacou nas pesquisas. O discurso de Simone Tebet, ao formalizar sua candidatura, foi claro, consistente, emocionado. Confio nela, mas e daí? Lula tem dito que, se eleito, acabará com o teto de gastos, mudará a política de preços da Petrobras e tem até dado a entender que apoiará a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara. Ou seja, tudo aponta para um horizonte bolsonarofree, mas, de resto, continuaremos na mesma. Faço o que puder, dentro dos limites éticos e legais, para nos livrar de Bolsonaro, mas sei que estamos a anos-luz de termos bem encaminhados os grandes problemas nacionais. Pobres de nós!

Bolsonaro no CFM

Ofensa à Medicina

Sou médico há 48 anos e fico indignado quando o Conselho Federal de Medicina (CFM) recebe um presidente da República, fora da agenda oficial da Presidência, para ouvi-lo repudiar a ciência que nós, médicos, seguimos e cujas normas aceitamos. O presidente Jair Bolsonaro desdenha da ciência, que é fonte de procedimentos médicos de que ele usa e abusa, mas que fazem falta para a maioria de nossa população. Fico revoltado com as inverdades e com os ataques a quem tenta ajudar este país a ter um pouco de juízo e dignidade.

Caderneta de poupança

Perdendo para a inflação

Nos últimos dois anos, a inflação acumulou 21,54% e a caderneta de poupança rendeu 7,63%. Ou seja, o poupador perdeu feio para a inflação. Aplicou na poupança e teve dois anos de despoupança. Isso aconteceu porque dona Dilma Rousseff e os sábios economistas do PT resolveram baixar o rendimento da caderneta para combater a alta de juros. No mínimo, houve um erro de calibragem nessa redução. Mas a presidenta já foi embora faz tempo, e ainda não apareceu ninguém capaz de acudir os pobres da caderneta. E não me venham falar que essa é uma questão menor. Caros do governo federal, é preciso corrigir essa injustiça.

CRIMES VITALÍCIOS

Hoje se sabe o verdadeiro motivo para tanta imoralidade e desrespeito às leis provocados por Jair Bolsonaro, aquele traidor da Pátria que alguns ainda insistem em chamar de presidente. Ele vem do Congresso Nacional, onde a maioria há muito se vendeu – e caro, haja vista os bilhões gastos em pacotes, emendas parlamentares, etc. –, para blindá-lo de possíveis punições, num futuro bem próximo, exatamente pelos inúmeros crimes praticados. Neste cenário de instabilidade e deboche à própria Constituição, alguns excrementíssimos "representantes do povo" pensam na criação de mais um horroroso retalho para uma Carta que eles têm feito de tudo para tornar horrorosa, ridícula e até inconstitucional. Seria uma espécie de Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Senador Vitalício, assegurada a todos os ex-presidentes da República dando-lhes prerrogativas, entre as quais impedir a prisão por qualquer motivo. Algo só vivido e imaginável nos tempos difíceis e sombrios da ditadura – como a figura do senador biônico –, coisa que alguns, como os congressistas que apoiam a PEC, parecem querer reviver.

PEC DE MAU GOSTO

A criatividade da politicagem brasileira definitivamente não tem limites. A PEC articulada por líderes do Centrão visando conceder cargo de senador vitalício a ex-presidentes e, portanto, imunidade eterna, é piada de mau gosto. Seria carta branca para que presidentes da República digam e façam o que querem no exercício do cargo sem o mínimo temor da prisão. Lamentável que a proposta tenha apoio, além dos bolsonaristas, de aliados do ex-presidente Lula (por que será?). Para que essa PEC surreal seja aprovada antes das próximas eleições, lideranças do Centrão estariam conversando com integrantes dos tribunais superiores para costurar um acordo: aprovada a PEC, Bolsonaro daria trégua aos ataques ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Bem, se o STF seguir coerente na defesa da democracia e dos interesses da sociedade, não haverá acordo algum. Essa PEC ridícula não sairá do papel.

SEM LULA E BOLSONARO

A melhor chance para o Brasil sair do buraco em que se meteu seria fazer um acordo que livrasse Jair Bolsonaro de ser processado pelos seus crimes em troca da retirada de sua candidatura à Presidência da República. O mesmo acordo poderia ser oferecido a Lula, que se veria livre de todos os processos contra ele depois de abrir mão de sua candidatura. O País não pode ser governado por indivíduos interessados na Presidência da República apenas para se manterem fora da cadeia. Sem Lula e Bolsonaro na disputa, o Brasil teria a chance de ter um governo decente.

SABATINAS

Ao recusarem participar de entrevistas que podem mostrar aos eleitores o que pretendem para o Brasil, Lula e Bolsonaro têm medo de serem inquiridos sobre seus malfeitos enquanto presidentes na Nação. É claro que não conseguiriam justificar e acham melhor dissimular, mas o pior é que são os preferidos dos brasileiros. Difícil entender.

PRESSÕES DE BOLSONARO

Quer dizer que qualquer indigitado que resolva conturbar os processos legais do País, a partir de agora, terá direito a tratamento especial das autoridades que se desviarão do curso normal tomando medidas a fim de evitar que o autor do despautério fique irritado ou se sinta desmoralizado. Esse seria o caso se os ministros do TSE, abrindo mão de sua competência legal exclusiva, cedessem às pressões do governo em busca de uma saída honrosa para as diatribes de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, “a fim de evitar arruaças e distúrbios” provocados por descontentes bolsonaristas pelo não acatamento das sugestões encaminhadas pelo Ministro da Defesa, que fora de suas atribuições constitucionais questiona a competência técnica do tribunal, reivindicando que fossem tomadas medidas que ferem conceitos básicos do processo como votação duplicada, votos impressos e apuração paralela. Além de reivindicar não ser o mesmo que sugerir, essa seria mais uma contribuição à sanha do atual inquilino do Planalto em sua cruzada de desmonte das estruturas institucionais que o impedem de fazer o que lhe dá na telha, indiferente aos dispositivos legais. Imagino e gosto de crer que as instituições não sejam feitas de borracha e contra arruaças e distúrbios já existem as leis do País. Quanto às Forças Armadas, como o ócio é mal conselheiro, sugiro aos nossos valorosos generais que deixem os gabinetes do Rio e Brasília e se instalem nas fronteiras e na Amazônia, onde seguramente serão mais úteis à Pátria que juraram defender.

HARMONIA ENTRE OS PODERES

Confio nas urnas eletrônicas, ainda mais se compararmos àquelas cédulas de papéis. Mas chegou o momento de o TSE e ministros, inclusive do STF, buscarem o entendimento com o Poder Executivo não só nessa questão, mas em outras. A democracia vive disso, ou seja, harmonia entre os Poderes. O ministro Alexandre de Moraes deverá receber pessoal do Executivo no sentido de que atenda às propostas das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Alvissareiro será esse encontro e, com isso, poderá evitar reações de bolsonaristas ou de quem quer seja, mas, principalmente, trazer ao País uma convivência civilizada. É o que esperamos, a fim de que o Estado demonstre que a maioria da população quer sossego e tranquilidade para o seu desenvolvimento.

NEUTRALIDADE

É inconcebível e inadequada a gratidão de alguns ministros a quem os nomearam. Atropelando a Constituição e a neutralidade, isso tende a respingar no processo eleitoral, a ponto de causar suspeição pela resistência à maior transparência e sugestões para aprimorar a segurança das eleições. Agravam ainda mais as tendenciosas declarações, até no exterior, cabíveis a partidos políticos contrários ao governo, mas inadmissível para quem detém o controle do processo eleitoral e também faz parte do governo.

URNAS ELETRÔNICAS

Desde seu ingresso na vida política, em 1989, Jair Bolsonaro passou por oito partidos políticos e, a partir de 1998, obteve sete vitórias eleitorais com o uso da urna eletrônica. Ele e seu clã disputaram 20 eleições, sagrando-se vencedores em 19 delas. Até então, jamais contestaram os resultados. Agora, diante do provável fracasso eleitoral à reeleição presidencial, valendo lembrar que em 2018 prometeu não disputar, ele coloca em dúvida a segurança das urnas, incitando seus seguidores à baderna. Nessa situação, resta reconhecer que o único defeito que se pode atribuir às urnas eletrônicas é que elas também elegem candidatos de duvidosa qualidade representativa, pela formação autoritária e cunho populista, que são incapazes de aceitar o resultado democrático das eleições.

TESTES PÚBLICOS

Os militares exigem testes públicos de segurança de urnas aos responsáveis pela eleição. Será que os militares não sabem que os verdadeiros testes de segurança são as votações através das urnas já realizadas há mais de vinte anos, sem nenhuma queixa dos partidos e candidatos? A primeira queixa registrada foi de um candidato à Presidência vencedor da última eleição à Presidência, por mais estranho que pareça. Será que não deveria ter sido eleito?

PROVAS CONTRA FRAUDE

Como apresentar provas contra a fraude que ainda não ocorreu, mas que é perfeitamente factível, considerando que quem detém o sistema de apuração é nitidamente favorável à condenação política de Bolsonaro?

CIRO GOMES

O esporte de Ciro Gomes é o insulto. Gasta energias julgando-se melhor do que os outros. Tem tutano, mas amesquinha-se com achincalhes, ameaças e deboches. Tem horas que parece que vai implodir, de tanta ira e rancor. Não abriria a boca se soubesse o que os adversários pensam dele. Na longa e enfadonha entrevista ao canal GloboNews, insistiu em xingar Collor de Mello. Coisa de menino birrento. O ex-presidente moveu e venceu dois processos contra ele. Precisou vender imóveis para pagar o ex-presidente. Ciro cultiva desgastes e bate em alvos errados. Políticos expressivos não lhe dão a mínima importância. Abusa de clichês. Disputa a quarta eleição presidencial. Números das pesquisas indicam que terá de pleitear o cargo, novamente, em 2026.

IGREJA PRESBITERIANA

Um presbítero é afastado do cargo por criticar Bolsonaro e ser “esquerdista”. Essa é a política ditadora do governo Bolsonaro e seus seguidores.

NOVO TIME NO STF

Voto em Bolsonaro e continuarei a votar apesar de algumas "vaciladas" dele no quesito do conservadorismo que dele espero. Para o STF, nas próximas vagas meu time seria o ministro aposentado do Superior Tribunal Militar (STM) Flavio Flores Bierrenbach e Ives Gandra da Silva Martins Filho. Ou, ainda, em um golpe de uma ousadia maravilhosa, uma novidade para reoxigenar aquela hoje irrespirável Corte com novos ares, um ilustre desconhecido, mas um advogado militante, combativo e brilhante, de chão de Fórum e não menos provido de luzes jurídicas intelectuais por isso. Me refiro ao presidente do Centro de Pesquisa em Direito e Segurança (Cepedes), o advogado baiano Fabrício Rabelo. Chega de juízes no STF que não conhecem o Direito e, se conhecem, preferem o “Esquerdo”. Coragem, Bolsonaro, ouse!

FAIXA PRESIDENCIAL

Se há alguém digno e com grandeza suficiente para carregar a faixa presidencial é o sr. Jair Messias Bolsonaro. Não sou fanático, lunático nem puxa saco, não trabalho para o governo e não vivo de propaganda.

CNH

A que ponto chegamos! Visando a proteger o indivíduo avaliado de esquemas montados por servidores do Detran e autoescolas para a obtenção de propinas, a deputada Adriana Ventura (Novo-SP) apresentou o Projeto de Lei 1.521/2022, que assegura ao candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) o direito de ser acompanhado no exame de direção veicular por pessoa de sua preferência, que poderá registrar todo o teste em áudio e vídeo. Deputada, deputada. Isto é o Brasil lindo e trigueiro, mas de alguns brasileiros nem tanto. Em conexão com o seu projeto, requeira o suporte do TSE, belíssimo exemplo do Brasil que todos queremos, em que o malfeitor, os agentes da fraude, os antigos sócios das eleições enviesadas e afins não têm mais espaço. Em maior profundidade, dispensada a inerente exposição midiática, quem sabe um termo de mediação entre as partes seja mais eficaz e econômico para o controle e lisura dos exames de habilitação para os interesses dos candidatos de bem e para a imagem externa do Brasil. Vai que os observadores internacionais convidados para fiscalizar o certame de outubro próximo tomem conhecimento de seu projeto. Abafa o caso.

