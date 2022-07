‘FÓRUM DOS LEITORES’

Carta aos Brasileiros

45 anos depois

Com muito orgulho, estudei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1978. Um ano antes, em 1977, o jurista Goffredo da Silva Telles lia ali a célebre Carta aos Brasileiros, pedindo o retorno ao Estado de Direito. A carta, reeditada atualmente, será lida nas Arcadas, no próximo dia 11 de agosto, pelo ex-ministro Celso de Mello. Em boa hora, a sociedade brasileira reage aos ataques à sua democracia. Como escreveu Tobias Barreto: “Quando se sente bater no peito heroica pancada, deixa-se a folha dobrada, enquanto se vai morrer”. Um filho teu não foge à luta! Viva a democracia brasileira!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

O manifesto do presidente

Na cartinha que o presidente Jair Bolsonaro publicou em seu Twitter na quinta-feira (28/7), ele se declara a favor da democracia, mas esqueceu de avisar que isso só é válido se ganhar as eleições. Se perder, dá o golpe, taokei?

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

Diminutivo como deboche

Antes, era a covid-19 uma “gripezinha”, agora, Bolsonaro chama o manifesto pela democracia organizado pela Faculdade de Direito da USP de “cartinha”. Ele só ignora que está à frente de um governinho, cercado por homenzinhos que, como ele próprio, ficarão marcados na História por deslealdade à Pátria. Isso nos deixa indignados.

Alvaro Salvi

alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

*

Reação infantil

Parece coisa de criança, mas, para nosso desespero, é coisa de um adulto que ocupa o cargo de presidente da República. Estou falando da reação do indigente intelectual à carta pela democracia. “Deve ser por causa do PIX. Que perigo eu represento para a democracia?”

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

Ensaio

Está evidente que o dia 7 de setembro será a senha para o presidente Bolsonaro testar o seu “balão de ensaio” antes de colocar seu instinto autoritário em campo. Duvido que, se ele perceber que vai perder a eleição, vai se submeter ao resultado das urnas. Tomara as instituições democráticas protejam o País!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Recall já

Os insistentes ataques de Bolsonaro sobre a democracia, o Judiciário e a lisura das eleições realizadas pela votação eletrônica provocaram tanta tensão e polarização que foi necessário emitir uma carta, elaborada por pessoas da USP, afirmando o óbvio: queremos democracia e confiamos em nosso sistema de eleição. Já faz tempo que o Brasil está mantido caótico e tenso pelo capitão, porque serve a seus planos, caso não seja reeleito. Uma solução mais viável que o impeachment e que não depende da vontade do presidente da Câmara dos Deputados é ressuscitar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 73/2005, que viabiliza a possibilidade de revogação de mandato dos eleitos, presidente da República inclusive, por iniciativa popular. No momento, a referida PEC encontra-se arquivada. Os debates eleitorais seriam o melhor momento para insistir no assunto.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

Saneamento básico

Acordem!

É lastimável o estado do saneamento básico no Brasil: 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada; 100 milhões não têm coleta de esgoto; e apenas 50% do esgoto recolhido é tratado, segundo dados de 2022. O pior é que as perspectivas não são animadoras. Para preencher a trágica lacuna, será necessário investir, durante aproximadamente os próximos 20 anos, o dobro do valor que vem sendo previsto hoje anualmente nos orçamentos públicos, meta certamente irrealizável, em razão da pouca visibilidade eleitoral deste importante aspecto da infraestrutura do País. O quadro tem alto potencial de agravamento, diante da baixa qualidade dos nossos políticos, focados somente na próxima eleição e visando à reeleição tão logo se inicie o mandato para o qual foram escolhidos. Estão pouco interessados no aumento do nível de saúde da população, índice que seria gradualmente melhorado caso fosse dedicada maior atenção à questão. É chegada a hora de a sociedade despertar para a gravidade do problema.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

REAIS OU POTENCIAIS?

Que seja saudado com loas e boas-vindas o documento assinado por várias personalidades empresariais e apoiado por importantes entidades representativas, reiterando apoio incondicional à democracia. A iniciativa, no entanto, certamente levará um estrangeiro recém-chegado, pouco conhecedor da realidade nacional, a imaginar que se trata de uma vitória contra as agressões reais aos direitos democráticos. Desconfia rapidamente, porém, que o manifesto na verdade tem como alvo ameaças potenciais, não reais, às vezes emitidas e praticadas por um até certo ponto jactante presidente. A fim de satisfazer a curiosidade do referido estrangeiro, que venham a público os signatários mais ilustres e endossadores mais expressivos a fim de divulgar, cada um, o repertório de eventos que tiveram como efeito uma genuína interferência em seus direitos de se expressar e empreender, algumas das características objetivas e concretas de ataques efetivos à praxe democrática.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

MARX E COCA-COLA

A falar verdade, o documento a ser divulgado em 11 de agosto ouvida de duas coisas essenciais. A primeira, não defende o voto facultativo e, por conseguinte, "esquece" que a democracia principia com o direito de ir votar, se quiser, como ocorre nos países europeus, nórdicos e da América do Norte, e não obrigatoriamente como aqui, sob pena de "sanções". Outrossim, também assinam o precitado documento/carta "a favor da democracia" artistas, intelectuais de esquerda, ou seja, confirmam a precisa definição do saudoso professor dr. Roberto Campos, que deixou registrado: "É divertidíssima a mentalidade dos artistas, jornalistas e intelectuais brasileiros de esquerda. Admiram o socialismo ou o comunismo da falida URSS e do fracassado Fidel Castro, mas não abrem mão de três coisas que só o capitalismo sabe dar: bons cachês ou pagamentos, algumas vezes em dólares, ausência de censura e consumismo burguês. Trata-se de filhos de Marx numa relação amorosa adúltera com a Coca-Cola”.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

FIESP

Adoraria ver o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), petista declarado, fazer abaixo-assinado e passeatas a favor do fim das mordomias de todos os políticos, das lagostas do puxadinho do PT, do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos ex-presidentes, em especial o ateu FHC, que recebe muito mais que um salário mínimo em diversas aposentadorias num país de miseráveis, deixados pela mãe do vento Dilma, a que comprou Pasadena e a Fiesp nunca lhe cobrou. Como cidadão, agradeço.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

LUTA PELA DEMOCRACIA

Os empresários estão a demonstrar que lutam realmente pela democracia. Assinam carta e se manifestam. Serão seguidos por outros segmentos da sociedade, mas proclamando essas forças a opção pelo regime democrático e ofertando censura e críticas a Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, trata-se de protesto e luta incompleta, porque Lula da Silva, ganhando a eleição, passará a introduzir no País o controle da mídia como censura disfarçada, a estatização ou manutenção dela em empresas estatais que servem de cabide para seus correligionários, além de entregar chefias e entidades públicas a sindicatos que gritarão bem alto com o recebimento do imposto sindical. Então, se não serve para nós a falta de democracia de Bolsonaro, também não será bom para o País a democracia esquerdista de Lula da Silva. Dessume-se, então, que teremos dias difíceis no Brasil e que a luta pela democracia poderá ser muito agressiva e defensiva do estágio que alcançamos e que não desejamos nunca mais perder. O tempo dirá.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

'ELITE INTELECTUAL'

“Democracia está em risco, e carta representa mudança de rumo”, anuncia o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Celso Campilongo. Busco encontrar neste momento da política brasileira, quiçá mundial, onde está a ameaça à democracia neste país onde podemos verbalizar palavras que ressoam nossos sentimentos e esperanças do que será o Brasil após o próximo 2 de outubro, quando nós, eleitores desta Nação, que está inserida num imenso continente com virtudes mil, iremos sufragar aquele que conduzirá os destinos da País pelos próximos quatro anos. Parece-me que eminentes personalidades de nossa elite bem pensante não pensam. Parece-me que estão como que cegos, diante de uma nova realidade que se iniciou há quase quatro anos atrás, que não foi somente a eleição de Jair Bolsonaro, mas o repúdio a uma governança de cafajestes que repudiou a democracia e que fez do poder sua arma para buscar a “eternidade” da “boa aventurança”. A menos que esses da “elite intelectual”, como Campilongo, sejam egoisticamente beneficiários de uma governança em que miséria, sujeira, degradação física (principalmente pelas drogas) e moral, insalubridade, pobreza material, cultural e analfabética não lhes diga respeito. Seja por estarem “longe” de suas portas, melhor dizendo “grades” (literal e figuradamente), seja porque têm a temer do que então terão de enfrentar num novo governo Bolsonaro: a supressão de regalias financeiras, benesses e outras benevolências outorgadas por um passado corrupto que lhes convêm por imposição de um governo surpresa, inesperado, que não reza a cartilha dos acomodados que constituem a “elite” de intelectuais de meia canja canalha que faz o atraso da evolução democrática da civilidade brasileira.

Carlos Leonel Imenes

leonelzucaimenes@gmail.com

Nazaré Paulista

*

CINISMO

Irônico como sempre, o presidente Jair Bolsonaro, depois de ofender os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ofender a democracia, disse com o maior cinismo: “Qual ameaça que eu ofereço?”. Ora, se as barbáries que comete contra o País não são ameaças, causando espanto até mesmo na comunidade internacional, o que será então? Na verdade, de uma mente doente tudo se pode esperar, como já dizia aquela senhorinha de Taubaté.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

SUCESSÃO PRESIDENCIAL

Refiro-me à carta que empresários e formadores de opinião assinaram em defesa da democracia, que estaria ameaçada. Muito bem escrita, mas confesso que trocaria algumas das milhares de assinaturas por um pouco mais de conteúdo. O risco à democracia não está num candidato, mas na própria sucessão presidencial. Esse risco não só existe como aumenta a cada dia. O País assiste a dois candidatos que se digladiam para disputar num segundo turno a Presidência da República. Trata-se de dois candidatos que foram testados e reprovados. O primeiro foi condenado na segunda instância e o outro nos trouxe de volta a inflação e arruinou a imagem do País. E só não arruinou mais por conta de alguns excelentes ministros que servem ao seu governo. A carta não oferece resposta a esse risco. Para combatê-lo, temos de sair de cima do muro e optar por uma candidatura à Presidência. Na minha cabeceira tem dois livros de autoria de Barbara Tuchman: Um Espelho Distante e A Marcha da Insensatez. Em ambos, a grande historiadora acha no passado explicações para sofrimentos presentes. Não podemos deixar passar esta oportunidade de escolher o nosso caminho. Assisti à sabatina da senadora Simone Tebet na GloboNews. Fiquei impressionado com o seu domínio dos temas envolvidos. Falei com amigos e parentes e todos disseram que não iriam votar nela porque ela não teria condições de estar no segundo turno. E não chegará mesmo se todos pensarem assim. Me recuso a votar novamente no menos pior. Foi pensando assim que trouxemos o nosso país a esta encruzilhada. Temos de resistir ao “já ganhou” dos candidatos que lideram as pesquisas. Vamos votar em Simone Tebet para a Presidência da República. Ela é a terceira via.

Paulo Cesar Ximenes Alves

ppcesarx@gmail.com

São Paulo

*

‘FÓRUM DOS LEITORES’

Nos últimos seis anos encaminhei mais de 600 comentários para este Fórum dos Leitores, dos quais uns 10% foram publicados e cujo objetivo era dar um cutucão nos atores das verdadeiras barbaridades noticiadas diariamente pela mídia. No fundo, minha esperança era de que esses comentários servissem como um embrião para a formação de um “furacão” que acabasse com os fatos vergonhosos publicados dia sim e outro também. Pura pretensão ou ingenuidade de minha parte. Depois de analisar os últimos acontecimentos noticiados, tais como a soltura de um ex-presidente, preso por ser mentor dos maiores escândalos de corrupção já verificados no País, quiçá no mundo, sob o pretexto de falta do famigerado “trânsito em julgado” nas condenações contra ele; seguida da anulação das sentenças por ele recebidas sob a “desculpa esfarrapada” de que a vara de Curitiba onde ele foi condenado não ser a correta e o posterior encaminhamento dos processos para a estaca zero em Brasília, o que tornou o maior farsante que este país já viu elegível para governar novamente (ou acabar de dilapidar) nosso país; verificar que todas as pesquisas indicam que o embusteiro, inescrupuloso e mentiroso deve ganhar as eleições; e perceber que para o sistema político vigente e que domina o Congresso, apoiado pela maioria dos ministros do STF, interessa a volta ao poder do PT, o que vai propiciar aos membros desse sistema as antigas práticas corruptas de outrora, cansei. Não tenho mais ânimo para continuar enviando meus comentários estéreis para o Fórum dos Leitores do Estadão. Este talvez seja o último. Só peço que Deus tenha piedade do nosso querido Brasil.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

SÃO PAULO NÃO PODE SER LULA

Em termos de Brasil, tudo indica que Lula mais uma vez tomará posse do Orçamento federal graças a um eleitorado em que boa parte é quase analfabeto e sem memória, esquecido que vibrava durante o mensalão e petrolão com as descobertas da Operação Lava Jato e que sobrou até cadeia para o petista, mas foi liberto graças um STF generoso. Hoje, Lula poderá também ter São Paulo conforme indicam pesquisas atuais, porque, vingativo como é, ele não admite nunca ter ganhado o governo paulista, que conta com uma receita somente menor que a da União. Se isso ocorrer, será “dar milho para bode”, como diz uma gíria popular. Essa preocupação é pela mediocridade atual de nomes paulistas incapazes de galvanizar uma reação eleitoral que possa impedir que o PT, além de dar vitória a Lula, aliado aqui com o traidor Alckmin, também o presenteie com um subordinado seu “desgovernando” São Paulo. Espero que nós, paulistas, acordemos para impedir esse absurdo.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

CABEÇA DE CHAVE

Lula e o PT querem liquidar a fatura no primeiro turno. Não fica corado de atropelar os partidos para que o apoiem de todo jeito. Já capitulou Alckmin, do PSD, Luciano Bivar, do União Brasil, e vai agora para cima de André Janones, do Avante. Será que, se algum candidato de outro partido estivesse na frente contra Bolsonaro, Lula e o PT o apoiariam? Nunca, pois eles só aceitam coligações desde que sejam cabeças de chave.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

NOVOS EMPREGOS

No último mês de junho, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 277.944 novos empregos com carteira assinada. Acima das expectativas dos especialistas, que tinham uma mediana de 235 mil novas vagas. Porém, está abaixo do mesmo período de 2021, no qual foram criados 317.812 empregos. A média do salário dos admitidos em junho foi de R$1.922,77, que, descontada a inflação, teve alta de 0,68% em relação a maio. Em junho, os setores que se destacaram na criação de vagas foram serviços (124.534), comércio e reparação de veículos (47 mil) e agropecuária (30.257). E, no acumulado do primeiro semestre deste ano, o saldo ficou positivo com a criação de 1.334.791 empregos com carteira assinada. O setor que mais vagas abriu neste período foi a indústria geral, com 216 mil vagas. Porém, nem tudo são flores. Se a economia pode em 2022 crescer até 2%, ante a previsão inicial de no máximo 1%, não podemos esquecer que muitos dos benefícios sociais, ou golpe eleitoral criado pelo governo Bolsonaro, serão pagos somente até dezembro. Nesse sentido, e com as contas públicas debilitadas, o crescimento do PIB para 2023 talvez não chegue a 1%.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

NOSSA BANDEIRA

Sobre a atitude de Bebel Gilberto, filha do grande João Gilberto, que batucou os primeiros acordes e praticamente criou a bossa nova, concordo que foi extremamente ofensiva ao Brasil e aos brasileiros ao pisotear nossa bandeira em um palco onde se apresentava nos EUA. A primeira a condená-la foi a deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PL. Por que essa mesma senhora não abriu a boca quando seu presidente fez pior ao enxovalhar o País perante mais de 70 embaixadores estrangeiros tendo como palco o Palácio do Planalto, que também não é dele, mas do povo brasileiro? E os CACs bolsonaristas, que estão comprando armas pesadas para colocar em risco a vida de toda a população do País e também matar os inocentes animais que já sofrem tanto com a destruição da natureza comandada pelo “mito” deles? Não vivem enrolados na nossa bandeira, como se fossem donos dela? Por que os parlamentares eleitos para trabalhar em nome do povo não reagem bravamente quando o presidente do Congresso, Arthur Lira, mais que desonra seu cargo ao agir dia sim, outro também, contra a vida e o futuro dos brasileiros mais vulneráveis? Não é muito pior do que o ato da doidivana Bebel? Ora, ora, os bolsonaristas se acharam no direito de se enrolar na bandeira do Brasil para defender um sujeito que só faz mal ao País desde que colocou a faixa de presidente e ninguém diz nada. Isso também não é enxovalhar a bandeira e, pior, não é pisar no Brasil de forma ofensiva e destruidora todos os dias?

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

MARIELLE FRANCO

Vamos ver quanto tempo a estátua da ex-vereadora Marielle Franco, inaugurada no Rio de Janeiro, estará salva das garras da bandidagem, da intolerância, da sordidez e dos vândalos.

Vicente Limongi Netto

limongnetto@hotmail.com

Brasília

*

FEMINICÍDIO

Esta quantidade absurda de feminicídios no País exige um forte endurecimento da lei contra esses absurdos homicídios cometidos contra a mulher por motivo fútil. A lei no Brasil é branda demais, e principalmente a lei de execução penal faculta benefícios legais absurdos para os autores de tais homicídios. Fora isso, a Justiça é lenta demais, com milhões de recursos e rebotalhos legais que apenas inibem a punição severa dessa gente. Outra questão: a quantidade de mulheres que se deixam envolver por indivíduos com fortes patologias mentais. Apenas um doente imbecil ou um débil mental para pensar em assassinar uma mulher motivado por uma simples e estúpida separação. Uma das vítimas de feminicídio recentemente no Rio, assassinada com mais de 16 tiros, tinha tido uma criança de cerca de dois meses com um indivíduo com mais de 47 anotações na polícia, inclusive como autor de homicídio. E uma mulher tem caso com um camarada desses? Muitas mulheres têm namoros e casos com psicopatas, idiotas mentais, e parecem não perceber o perigo que correm. Muitas, nas suas péssimas e absurdas escolhas, acabam selando o seu próprio destino.

Paulo Alves

pauloroberto.s.alves@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

MOGI MIRIM E. C.

A população de Mogi Mirim está agoniada com a situação do time de futebol da cidade. Com mais de 90 anos de tradição, o Mogi Mirim Esporte Clube já foi destaque no futebol paulista e brilhou nacionalmente como o Carrossel Caipira nos anos 1992-1993. Administrado por estranhos à cidade, vive momentos caóticos. A cidade corre o risco de perder seu valioso patrimônio, seja material (representado pelo estádio, em razão de dívidas feitas por esses administradores), como imaterial (representado pelo nome do time, que tantas glórias deu aos mogimirianos). Para o clube sair desta situação, seria necessário o empenho conjunto do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), do Judiciário, do Ministério Público e da Federação Paulista de Futebol.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim