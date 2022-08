Tensão na Ásia

Ameaça chinesa

Os exercícios militares de provocação (ou advertência) da China contra Taiwan mostram, mais uma vez, o perigo que essa ditadura representa para a paz do planeta. Há décadas a China tem sido fortalecida por praticamente todos os países do mundo, que instalaram por lá suas fábricas, aproveitando as condições de trabalho que em qualquer lugar desenvolvido seriam consideradas análogas à escravidão. E, depois, ainda compram tudo o que o país produz. É urgente que o mundo acorde para a ameaça chinesa. E que não cometa o mesmo erro que cometeu ao menosprezar a Rússia.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

Cutucando o dragão

A visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan foi de uma inconsequência cavalar. Deu a entender que o objetivo era apenas desafiar a China para um conflito, à revelia da vontade de Joe Biden, como foi noticiado. Cutucar deliberadamente o dragão chinês, que já está em condições de cuspir fogo – e fogo atômico, mesmo –, é uma loucura difícil de entender. O pior é que os EUA não colocaram só o povo norte-americano em risco, mas todo o mundo. Como podem ter sido tão irresponsáveis?

José Carlos

São Paulo

7 de Setembro

Tanques nas ruas

O presidente Jair Bolsonaro afirma que as Forças Armadas desfilarão em Copacabana no próximo dia 7 de setembro. Espero que mande regular o motor dos tanques, para evitar o vexame da fumaceira de 7 de setembro de 2021 em Brasília.

Alroger Luiz Gomes

Cotia

Eleições 2022

Chapa Tebet-Gabrilli

Alvíssaras! Notícia publicada no Estadão de quarta-feira (A10) mostra que finalmente surgiu a tão esperada terceira via nesta eleição, com enorme chance de derrotar os dois papalvos, embromadores e machistas que, até agora, têm encabeçado as pesquisas de intenção de voto. Com um bom marqueteiro, as competentes “meninas” Simone Tebet (MDB-MS) e Mara Gabrilli (PSDB-SP) serão imbatíveis. A liderança feminina pura é do que o Brasil precisa para se livrar das amarras masculinas bipolares.

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

Regra do jogo

Sugiro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criar um documento para ser assinado pelos candidatos quando forem registrar a candidatura, comprometendo-se com aceitar o resultado da eleição. Quem não concordar não participa.

Antonio de Padua Teixeira

Goiânia

Boate Kiss

Nas chicanas da Justiça

A tragédia da Boate Kiss, que resultou na morte de 242 jovens, continua ainda nas chicanas do Judiciário, como mostra a matéria Justiça anula condenação de todos os réus da Boate Kiss e manda soltá-los (Estado, 4/8, A18). Como bem registrado, o lugar não tinha saída de emergência adequada e os extintores de incêndio eram insuficientes e estavam vencidos. Todavia, como a Boate Kiss tinha alvará de funcionamento emitido irresponsavelmente pelo Corpo de Bombeiros, o maior culpado, tudo indica que os responsáveis pelo alvará deveriam estar também no banco dos réus.

José Elias Laier

São Carlos

Círculo Militar

Alternativa

Sobre a reportagem publicada no Estadão de 2/8 (A12) informando que a Prefeitura de São Paulo exigiu na Justiça a devolução da área de 31 mil m2 ocupada pelo Círculo Militar de São Paulo, ao lado do Parque do Ibirapuera, pelo zelo com que a nossa Prefeitura cuida de suas áreas verdes, podemos esperar a formação de uma nova cracolândia ali, ao lado da Assembleia Legislativa do Estado, do Quartel-General do 2º Exército e do Ginásio do Ibirapuera. Não seria mais inteligente exigir uma contrapartida do Círculo Militar, que poderia ser desde a formação esportiva de crianças e jovens carentes até a cessão da área, mediante uma compensação financeira, nos moldes em que foram cedidos o Parque do Ibirapuera e outros logradouros públicos?

Luiz Antônio Alves de Souza

São Paulo

PRESIDENTE BOLSONARO

Com cara de paisagem, o presidente Jair Bolsonaro disse que acredita que será preso se sair da Presidência. Na verdade, pelo andar da carruagem, ele não vai conseguir a reeleição e caberá ao ex-presidiário Lula da Silva ordenar pela sua prisão. Ora, motivos não faltam, começando pelo negacionismo em combater a covid-19 e terminando com as tramoias do orçamento secreto. Será que Bolsonaro pensa que ficará eternamente na Presidência para salvar sua pele e a de seus filhos? Afinal, nem teve a competência para afastar o ficha-suja Lula dos seus calcanhares. Triste fim do "mito" e, para os brasileiros de bem, um triste recomeço do ex-presidiário. É o que temos para hoje.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

JUSTIÇA FALHA

Bolsonaro pode ser preso? Conheça os 5 inquéritos que ameaçam o presidente (3/8). Bolsonaro pode ser preso. A pergunta do Estadão apenas revela uma dúvida, que é acerca da Justiça brasileira falha, manca, etc. Mas motivos não faltam, e há muitos outros que devem emergir caso ele saia derrotado das eleições.

Marcos Barbosa

Casa Branca

INIMPUTÁVEL

Tudo indica que, perdendo a reeleição, o presidente Bolsonaro será considerado inimputável por seu desequilíbrio emocional e não poderá ser condenado a nada.

Luiz Frid

São Paulo

SEM CARÁTER

Infelizmente, Jair Bolsonaro obrou novamente sobre a imagem do Brasil e os filhos desta pátria. Tóxico e sem escrúpulos, teve a indignidade de chamar os quase 700 mil brasileiros que assinaram a carta em defesa da democracia de “caras de pau” e “sem caráter”. Com uma medíocre formação como cidadão, o anarquista Bolsonaro é incapaz de honrar até as calças que veste. E não esconde de ninguém que sonha em transformar esta nação num regime ditatorial. Literalmente, é inimigo das nossas instituições e da Constituição. Além de suas milícias, tem como cúmplice nesta esbórnia os membros do Centrão. E um de seus líderes, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não mexe uma palha para encaminhar um dos mais de cem pedidos de impeachment contra Bolsonaro por crimes de afronta ao País. Ora, o presidente não precisa somente de um psiquiatra, mas de ser deposto urgentemente do cargo que ocupa. Cargo honroso este, no qual demonstra ser o verdadeiro “cara de pau” e “mau caráter” do Brasil.

Paulo Panossian

São Carlos

‘CARTINHA’

Presidentezinho, o senhor está bravinho por causa da cartinha? Que tal um tratamentozinho psiquiatricozinho para sua cabecinha aguentar?

Filippo Pardini

São Sebastião

DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

O presidente Jair Messias Bolsonaro promoveu uma reunião com os embaixadores estrangeiros e comentou, entre outras coisas, que “o sistema eletrônico de votação adotado no Brasil é fraudulento”. Sem provas concretas, sua declaração é realmente infeliz, gravíssima e vergonhosa, sobretudo porque parte de uma pessoa que é o presidente em exercício no Brasil. O que Bolsonaro esperava com isso, além de atestar sua incompetência política e administrativa em nível internacional? Parece que ele se esqueceu, mais uma vez, de que sua responsabilidade, como presidente, é cuidar dos brasileiros e do Brasil. E ele ainda quer ser reeleito. Chega! O povo brasileiro merece alguém melhor.

Tomomasa Yano

Campinas

GOVERNO INDEFENSÁVEL

Se até os Estados Unidos sentiram-se instados a defender as eleições brasileiras perante os ataques do presidente Bolsonaro, por que o sr. Guzzo ironiza a defesa do sistema eleitoral por parte de tantas brasileiras e brasileiros (Ataques à democracia, 31/7, A11)? Concordo que há críticas contra o presidente Bolsonaro que não se sustentam, mas, se para defender o governo o colunista precisa ignorar o óbvio, a mensagem é de que o governo tornou-se indefensável.

Renata Sousa

Rio de Janeiro

JULIAN ASSANGE

Aos srs. deputados David Miranda e Paulo Ramos (ambos do PDT-RJ), que querem homenagear o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, um pedido: abram os olhos! Assange é um canalha da pior espécie, que se travestiu de paladino da justiça para esconder seus crimes de abuso sexual e sua associação sinistra com a Rússia e a China. Seu único objetivo sempre foi incendiar o mundo para beneficiar esses dois países sombrios. De justiceiro e bom moço, ele não tem nada. É um criminoso.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

DUAS FACES DA MOEDA

A moeda tem duas faces. Os EUA, ao saírem do Afeganistão, declararam que haviam eliminado a Al-Qaeda, que a organização não existia mais (palavras de Biden) e que, assim, não tinham interesse algum no país. Agora, ao matarem o número dois da organização, ressaltam a grande importância estratégica do combate incessante à Al-Qaeda, especialmente no Afeganistão. Algo bem parecido com a evolução da narrativa sobre as vacinas e a vitória sobre a covid-19.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

VISITA A TAIWAN

A visita da deputada democrata Nancy Pelosi a Taiwan representou a mais acintosa provocação a um país que não se harmoniza com o seu próprio, e o diálogo diplomático é a solução preconizada pelo bom Direito Internacional. Joe Biden e os democratas não tinham ferramentas legais para impedir a insólita visita no âmbito de uma república democrática e pluralista. O posicionamento põe o mundo em delicada colisão e gera sérias dúvidas sobre o governo das mulheres como distintivo do entendimento e da solidariedade entre os povos, um mito que se criou nos tempos modernos. Em ação política e partidária, nenhuma circunstância separa homens e mulheres.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

OUTRO ESTOPIM

Não bastasse a idiotia de atrair a Ucrânia para a Otan, acendendo o estopim que gerou a guerra da Rússia, os Estados Unidos agora vão cutucar a China com uma visita descabida de Nancy Pelosi a Taiwan. Como se não bastassem os problemas dos EUA com um presidente meia-boca, lá vai uma política também meia-boca acender outro estopim. Lá nos EUA, assim como no Brasil, a carência de políticos sérios é total.

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

CRATERA NO CHILE

A cratera do Chile, perto dos “buracos negros” no governo e na política do Brasil e da economia da Argentina, é buraquinho de agulha. Na América do Sul, tudo é realismo fantástico à la Gabriel García Marquez.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

AMIZADE

Eu chorei com a crônica de Leandro Karnal sobre as amizades que vamos colhendo e mantendo pela vida afora (Amigos para sempre, 3/8, C8). Feliz é a pessoa que tem amigos verdadeiros. Triste deve ser o homem que não conhece e não cultiva boas amizades. Karnal, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, suponho que, como eu, muitos de seus fiéis leitores se sentem amigos seus para valer. Você tem o dom maravilhoso de, com as palavras mágicas de suas crônicas, se aproximar da gente como se sussurrasse a sabedoria de suas ideias com imensa clareza em nossos corações. Pode não saber ainda, mas tenho você como um amigo muito querido. Obrigada por me fazer sentir assim.

Jane Araújo

Brasília

EDUCAÇÃO

Primorosa e emocionante a coluna Inácio no Conselho de Classe (Estado, 31/7, C12). O objetivo da educação é a independência pessoal. Se todos tivéssemos tido no período escolar essa atenção, seríamos todos mais sábios e felizes. Demais, essa coluna!

Monica de Queirós Mattoso

Ilhabela

MENOS LETAL

Concordo 100% com a opinião do editorial Polícia menos letal é melhor (29/7, A16). Mas acrescentaria: criminoso menos letal é muito melhor.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)