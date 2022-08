Varíola dos macacos

O mundo assustado

Enquanto ainda não nos livramos da pandemia de covid-19, vemos agora o mundo assustado – e com razão – com a rápida disseminação da varíola dos macacos. Na quinta-feira, os Estados Unidos declararam emergência de saúde pública por causa da doença, e em São Paulo o secretário estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, David Uip, anunciou que está criando uma rede de 93 hospitais e maternidades que serão referência para atender pacientes infectados pela varíola dos macacos. Hoje, entre os 1.298 pacientes infectados no Estado, há também grávidas e crianças. O infectologista David Uip alerta: “Pode acontecer com todos”. Cabe, ainda, mencionar a recomendação vinda da Organização Mundial da Saúde (OMS) para que gays e bissexuais reduzam o número de parceiros sexuais a fim de conter a infecção pela doença. No dia 23 de julho, a OMS já havia declarado “emergência global” por causa da varíola dos macacos.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Eleições 2022

Plano de governo

Cumprimento o grupo de notáveis – formado pelos economistas Bernard Appy, Pérsio Arida, Francisco Gaetani e Marcelo Medeiros, pelo advogado Carlos Ari Sundfeld e pelo cientista político Sérgio Fausto – pela proposta de plano de governo (Estado, 5/8, B1 a B3), mas senti falta da proposta de ter um aumento nos impostos de importação. O aumento desses impostos traz, no primeiro momento, maior inflação, mas possibilita no longo prazo maior desenvolvimento da indústria e mais emprego. Precisamos de um plano de governo que promova o desenvolvimento de longo prazo, e não de cortar impostos de importação, como este governo está fazendo, para reduzir a inflação e prejudicar a indústria nacional no longo prazo.

Martinho Isnard R. de Almeida

martinho@usp.br

São Paulo

*

Romper a bolha

Pelo que li em Notáveis propõem plano de governo (Estado, 5/8, B1), infelizmente, temos apenas um rol de sugestões tímidas, muitas delas de natureza fiscalista, que tratam o Brasil como uma bolha separada do resto do mundo, como se fosse um mero experimento acadêmico. O que o novo governo deve fazer para recuperar a competitividade industrial? Como adaptar o País para a nova economia de serviços? Como gerar mais riqueza, emprego e renda no curto, médio e longo prazos? Como reverter a situação atual em que Brasília está, na prática, insulada do que ocorre com os cidadãos e cidadãs comuns? Como reduzir os cargos de livre provimento e as benesses do poder? Se não há respostas claras para essas perguntas essenciais, qual é a vantagem de nos debruçarmos sobre este tipo de plano? Para pensar. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

Depois de dezembro

O governo Bolsonaro vai liberar empréstimo consignado para pessoas que recebem Auxílio Brasil. Como o auxílio será pago só até dezembro de 2022, depois disso qual será a receita que o governo terá para ajudar quem pegou empréstimo a quitar sua dívida?

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

De pesadelo a pesadelo

Análise correta a do jornalista Fernando Gabeira em Uma carta e algumas notas pela democracia (5/8, A6). No último parágrafo, quando ele se refere a um grande esforço social no debate de uma agenda para o País, vinculando essa agenda aos inúmeros passos para “acordarmos do pesadelo bolsonarista”, só ficou faltando deixar claro que, ao sairmos de um pesadelo, não podemos cair em outro, representado pela volta de Lula ao poder.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

Democracia prevalecerá

Aplausos ao Estadão pelo editorial Quando é necessário dizer o óbvio (5/8, A3). Seja quem for o eleito em outubro, por mais que dele se desgoste ou que quanto a suas ações e intenções haja dúvidas e críticas, o respeito às urnas é imperioso. No entanto, golpistas e autocratas não se fiam pela lógica, muito menos pela lei, para se manterem no poder. As cartas e manifestações em apoio à democracia refletem uma parcela significativa da população esclarecida, mas estão longe de conter os armados e desalmados deste país.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

SINAIS DO GOLPE

Bolsonaro não esconde mais. Age, descaradamente, com a opção nefasta do golpe. Atiça, provoca, insulta instituições e xinga ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sem nenhum pudor e sem um pingo de educação. Sangrando pelos poros, como se estivesse na arquibancada de estádio de futebol. Agravando o quadro, que cada vez mais assusta o Brasil democrático, o ministro da Defesa entra no jogo imundo exigindo que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informe ao Ministério detalhes do funcionamento da urna eleitoral. É o fim da picada. O arrogante ministro passa a impressão de que está lidando com recrutas do Exército e não com magistrados merecedores de respeito. Tudo indica que há má-fé no pedido, porque há meses o TSE informou o Ministério sobre o assunto (Defesa pede acesso a códigos-fonte das urnas, disponível há 10 meses, 3/8, A9). Os movimentos antidemocráticos de Bolsonaro aumentam e saltam aos olhos. Certo de que será derrotado por Lula, Bolsonaro não raciocina mais com isenção. Perdeu a clareza dos fatos. Jogou no lixo a compostura do cargo. Cospe na verdade. Descabela-se. A fúria tomou o lugar do raciocínio. Nesse sentido, a maioria da mídia parece que agora acordou do pesadelo. Alertam para o golpe a caminho. A Veja, por exemplo, denuncia o golpe na capa. Com cartuchos de dinamite prontos para sacudir e explodir o Brasil com ventos da desesperança, do ódio e do derrotismo. Acentuo, sem nenhuma ponta de alegria, que há muito tempo ouço sinais claros do golpe sendo modelado com canhões e baionetas. Escrevi, no Fórum dos Leitores e nas minhas páginas, em abril, portanto há quatro meses: “Fica cada vez mais claro na medida em que as eleições se aproximam que Bolsonaro pretende virar a mesa, ganhar no tapetão, caso venha a ser derrotado por Lula. Resta saber se as Forças Armadas julgam procedentes e democráticas as ameaças do atual presidente”.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

URNAS ELETRÔNICAS

Os grupos político-militares que fustigam a credibilidade das urnas eletrônicas, parece, desejam jogar em dúvidas e descréditos todos os governos empossados desde 1996, quando as urnas estrearam no cenário político nacional. Desserviço ao País. Desserviço às memórias de toda a história das instituições militares ao longo de nossa história nacional. E o presidente Bolsonaro também se encanta com todas essas possibilidades de achincalhar as memórias nacionais, e tudo em nome da arrogância, ganância e impunidade dos seus, e em nome do aviltamento dos outros. Vade retro, traidores!

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

INSTITUIÇÕES EM RISCO

As eleições se aproximam, mas, antes de ela acontecer, Bolsonaro resolve realizar com a complacência do Exército desfiles militares na Esplanada e no Rio de Janeiro. A desculpa seria a comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil. Mas a convocação do presidente sequer lembra a data, está focada em realizar um ato contra o STF e seus ministros, exceto os chamados evangélicos. Teme-se, com toda a razão, que algo possa acontecer ou até esteja sendo preparado para acontecer de “surpresa” durante os desfiles dessa data. E o que seria? Alguns deputados da oposição dizem que pode ser um autoatentado contra um bolsonarista, realizado por outro bolsonarista para imputar a esquerda e o PT, se possível. É preciso que todas as forças vivas da nossa sociedade estejam atentas dias antes, durante e depois dessa data até o final das eleições gerais. O desespero dos bolsonaristas pela derrota iminente nos leva a crer que possa repetir algo igual ou pior do que aconteceu naquela tarde de 2018, em Juiz de Fora. A mídia precisa filmar tudo o que for possível, e os brasileiros não podem baixar a guarda para essa gente que não sabe perder, não defende a democracia e quer um golpe à la Chávez.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

CANDIDATURA

Não seria hora de caçar o registro de candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro? Um sujeito que coloca as instituições de prontidão contra ataques e põe em risco toda a população, com ameaças de toda sorte caso não ganhe as eleições, pode continuar nesta toada até que um terrível desfecho aconteça, já que tudo indica que ele será derrotado? Não é possível que não exista como barrar isso imediatamente.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

PATRIOTA

Creio que nosso presidente Bolsonaro, caso não consiga ser reeleito, como um bom patriota vai respeitar as regras do pleito e da Justiça Eleitoral e vai entregar o governo para o comando de quem for eleito, num espírito democrático, austero e pacífico. É o que todos almejamos de nossos representantes no cenário público de nosso país.

Célio Borba

celioborbacwb@gmail.com

Curitiba

*

NOVO PAÍS

O Brasil fracassou. Um país que é incapaz de punir os criminosos está fadado a ser dominado por eles. Há motivos de sobra para Lula e Bolsonaro dividirem a cela na cadeia, mas a inoperância da Justiça brasileira deixa os dois em liberdade e ainda lhes concede o direito de disputar a Presidência da República. A bancada da corrupção tomou conta do Congresso e não se cansa de contar o dinheiro fácil do orçamento secreto, criação de Bolsonaro para substituir o mensalão de Lula. A Procuradoria-Geral da República bradou: aqui é Bolsonaro! Fulminou todas as acusações contra o mito. A Justiça sabe que Lula é culpado, mas por ser incapaz de conduzir um processo, se vê obrigada a deixar Lula solto. O povo não tem vez na falsa democracia brasileira, dominada pelos partidos políticos. O povo terá sempre de escolher o menos péssimo, o que rouba menos, o menos incompetente, o mal menor. O Brasil deveria aproveitar o golpe que Bolsonaro está anunciando e fazer uma revolução popular que acabasse com esse lixo de governo, colocasse todo mundo na cadeia e criasse um novo país, livre das garras da corrupção.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

VAR

Luciano Bi(var). Um VAR em Bolsonaro 2019 e outro VAR em Lula 2023. Retrato despudorado do fisiologismo nojento da politicagem venal deste Brasil desavergonhado e repulsivo. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma política total. Uma reconfiguração ampla dos três Poderes, com a eliminação de todos os 30 e tantos partidos que nada representam. Governos anacrônicos e incompetentes do Brasil e Argentina provam o esgotamento de um modelo ultrapassado.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

VOTO FACULTATIVO

Há algo de estranho no silêncio dos chamados formadores de opinião quanto à obrigatoriedade do voto no Brasil. Mais grave ainda é quando se fala em reforma política: coloca-se em debate o financiamento de campanha sempre com o intuito de colocar mais gasto para o bolso do cidadão, questiona se o voto deve ser distrital ou não, e nada se diz sobre a liberdade de votar do cidadão. Outro ponto que não se discute é a diminuição do número de deputados, senadores e, principalmente, de vereadores. Talvez manifestações mais fortes do que as de junho de 2013 ajudem a trazer à pauta do Congresso Nacional. Choca, porque se discute o secundário em detrimento do essencial. Num país tido como democrático, não há dúvida quanto ao voto ser seu elemento principal. Entretanto, ele deve ser exercido com liberdade, como deveria ser a prestação do serviço militar. Quem defender o contrário só pode fazer por interesse pessoal, por omissão ou por má-fé. Quando os especialistas renomados tratam do assunto, o que é raro, seguem a boiada no argumento de que o povo brasileiro ainda não estaria preparado. No mínimo, uma desfaçatez. Essa justificativa vem sendo utilizada há décadas, sem dizerem o que deve ser feito para preparar os eleitores, sem nada fazerem para que se alcance essa preparação. Se nada for feito, o povo continuará sempre despreparado, pois somente o tempo não qualifica ninguém para coisa alguma. Como o mais conceituado constitucionalista brasileiro, José Afonso da Silva, defende uma tese que envergonharia um calouro da ciência jurídica? Grosso modo, numa confusão de conceito, chega a afirmar que o voto no Brasil é livre; obrigatório seria apenas o comparecimento ao local de votação. Tão fora de propósito que dispensa réplica. Fala-se de reforma política na mesma proporção da mordaça com relação ao voto obrigatório. Nenhum comentarista da Rede Globo, da Rede Record e das demais emissoras diz uma vírgula. Os jornais e revistas não trazem nenhuma matéria, as emissoras de rádio, os atores, os jornalistas, os jogadores e todos os desportistas silenciam; assim como os advogados, os juízes e os promotores, todos emudecem. Afasta de mim esse "cale-se". Não existe momento mais oportuno para se tirar de vez a obrigatoriedade do voto, uma mácula indelével da nossa democracia. Os eleitores deveriam deixar claro aos políticos que votam ou por opção ou nulo.

Pedro Cardoso da Costa

pedro.costacardoso@gmail.com

São Paulo

*

LISURA DAS URNAS

Se o sistema de votação eletrônico do País não fosse suficientemente confiável e auditável, tendo sido testada e comprovada sua lisura ao longos das muitas eleições dos últimos 26 anos – desde 1996 –,certamente o ex-presidiário ficha-suja Lula, candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto, também teria se insurgido contra na descabida campanha de suspeição das urnas promovida por Bolsonaro. Não o faz porque confia na Justiça Eleitoral e no seu taco, ao contrário do falso Messias. Muda, Brasil. Basta de bolsonarices.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CANDIDATOS

Muito tem se falado na fragilidade das urnas e na grande possibilidade de fraude. Onde há ser humano, tudo é possível. Não tenho a menor dúvida, após muita leitura e opiniões ouvidas de especialistas, de que há fraude, sim. Mas a maior fraude são os próprios candidatos. Existe coisa pior que os nomes que ouvimos diuturnamente? Basta ver seus passados.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DEMOCRACIA VERMELHA

Lula continua gastando saliva e falando mais que o vendedor de pamonha de Piracicaba. A mais nova do ex-presidente é o embate eleitoral entre a democracia e o fascismo. Ele, é claro, é o democrata de camisa vermelha, contra o fascista Bolsonaro. A democracia de Lula consiste em criticar o presidente Volodymyr Zelenski, da Ucrânia, e apoiar as ditaduras latino-americanas e africanas.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

LIBERDADE CAPITALISTA

Na ideologia capitalista, as ovelhas têm a liberdade de competirem com os lobos, e os lobos têm o direito de comer as ovelhas.

Francisco Anéas

franciscoaneas66@gmail.com

São Paulo

*

A IMPORTÂNCIA DO CENSO

Os anos de 2019, 2020 e 2021 passaram em branco com relação ao Censo, o que consiste em uma verdadeira contradição se analisados o progresso e as mudanças sempre por ele apurados. O Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sempre serviu como diretriz para os investimentos empresariais, contratações laborais e outras sinalizações que devem nortear os brasileiros integrantes, em especial, das classes produtivas. Os resultados do Censo em curso tocarão os brasileiros, ocasionando decepções e alegrias, mas serão emoções embasadas na realidade nacional e sem pinturas políticas.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

MATERIAL ESCOLAR

Mesmo produtos com pouca influência da elevação de preços de seus insumos de produção estão muito mais caros. É o caso do material escolar de todos os tipos, que subiu até 90% desde o início do ano. Isso demonstra que toda cadeia produtiva e distributiva, de todo tipo de mercadorias, tem aproveitado para aumentar sem muita razão os preços, na onda de justificativas dos que sofreram realmente aumentos de custos. Nos supermercados, nota-se claramente abusos de preços. A imprensa não comenta esses casos.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

ABANDONO DOS ESTUDOS

A maioria dos indivíduos com quem tive a oportunidade de dialogar sobre o abandono dos estudos diz que, quando crianças ou jovens, não encontrou alguém – pais, avós, professores ou outros – com capacidade ou disposição para convencê-los sobre a necessidade de estudar. Diziam apenas “menino (ou menina), vai estudar para garantir seu futuro”. Mas ninguém esclarecia essa afirmativa. Os que hoje fazem essa observação já estão pelo menos na meia-idade e sentem a falta que faz o conhecimento e a documentação de escolaridade. Estudar depois da idade ideal é alternativa, mas tem suas dificuldades. Para acabar com essa deformação típica do passado, é preciso que pais, irmãos, professores e outros conviventes convençam a garotada de que quem estuda terá mais chances e quem não estuda poderá não ter oportunidade no mundo tecnológico em que vivemos. No passado, os incultos encontravam emprego em atividades que exigiam força física. Mas isso acabou, porque hoje existem veículos, guindastes, empilhadeiras e processos mecânicos que substituem a força humana. Até a agricultura não precisa mais do homem para plantar e colher porque isso é feito por máquinas. O emprego é para operadores desses engenhos, que têm de ser treinados. O currículo escolar deveria ter desde aquilo que um dia chamamos de jardim da infância a apresentação – ainda que lúdica – a computadores, máquinas e outros recursos que fatalmente encontrará em sua vida profissional. É preciso dizer ao menino e à menina que, sem saber mexer nesses aparelhos, a vida será difícil, e convencê-los a não abandonar a escola.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo