Carta pela democracia

Convergência democrática

É muito interessante que, sob a bandeira da democracia, entidades rivais e divergentes como CUT, Febraban, Fiesp, UGT, UNE e outras mais, bem como juristas, empresários e artistas, unam-se em defesa da ordem democrática no País, demonstrando todos que a opção é única: pelo regime democrático e a exclusão de ditadura. Poderá Bolsonaro aquilatar a importância da manifestação, a ser lida na tradicional escola de Direito paulista? Há vários decênios, os brasileiros optaram pela democracia e demonstram, agora e mais uma vez, que não querem que ela deixe de existir para amparo e desenvolvimento da Pátria. Haverá embates? Como salienta editorial do Estadão, A democracia une profundamente o País (6/8, A3).

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

*

Fiesp

A respeito do lançamento do manifesto articulado pela poderosa Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com a adesão de mais de cem entidades contrárias à campanha bolsonarista de ataque ao sistema de votação e à Justiça Eleitoral, cabe destacar o contraste da nova postura da casa comparada à de um ano atrás, às vésperas do 7 de Setembro, quando adiou a carta em defesa da harmonia entre os Poderes. À nova presidência, os devidos cumprimentos. Fiesp, quem te viu, quem te vê.

J. S. Decol

São Paulo

*

Câmara dos Deputados

Copa do Catar

Falta do que fazer, cara de pau e picaretagem descarada, a iniciativa da Câmara dos Deputados de criar grupo de trabalho para acompanhar a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, no Catar. Até as pedras das ladeiras mais esburacadas, dos vilarejos mais distantes, sabem que o interesse maior dos deputados é obter mordomias da CBF para flanar no Catar. É o fim da picada. O futebol brasileiro não precisa da caravana desses “torcedores”.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

Estado de São Paulo

Pedágio mais barato

Na discussão sobre postergação do reajuste do pedágio, deve ser considerado que as tarifas públicas e outros gastos indexados sempre foram os maiores alimentos do dragão da inflação, enquanto a população mais pobre, sem aplicações financeiras indexadas, é quem paga a conta com menos comida à mesa. No caso em questão, os pedágios paulistas criados por Covas sempre foram exorbitantes, e as estradas novas recebidas de Quércia não receberam o cuidado esperado. As empresas poderiam absorver essa inflação e ainda cuidar melhor do asfalto.

Mauricio Frizzo

São Paulo

*

Universidades paulistas

No meio de tantas notícias deprimentes que se espalham pelo mundo e afetam especialmente o nosso país, fatos alentadores podem passar despercebidos. Recentemente as três universidades públicas paulistas, orgulho dos cidadãos deste Estado, anunciaram novos acordos para acelerar a integração dessas casas de formação de pessoas qualificadas, criação de saberes e transferência de conhecimento para a sociedade. A integração pode elevar os patamares de excelência das três instituições. Nestes tempos sombrios, em que um desgoverno federal anticultura, antieducação e anticiência causa uma depressão que atinge todo o sistema universitário, o movimento de integração da Unesp, Unicamp e USP é um sopro de esperança.

Hernan Chaimovich, professor

Cotia

*

Rituais acadêmicos

Assim como eram múltiplas suas inesquecíveis personagens, Jô Soares era muitos. Um deles, que conheci bem, foi o obsequioso cumpridor dos rituais acadêmicos. Desde que foi eleito em 2016 para a Academia Paulista de Letras, levou a sério sua “imortalidade”. Era sempre um dos primeiros a exercer o direito/dever de votar para eleger novos acadêmicos e fazia questão de justificar seu voto. Enquanto a saúde permitiu, ele frequentou as reuniões presenciais e depois, durante a pandemia, lamentava a ausência do contato físico e a falta da conversa em torno da mesa. Não há refil para Jô. Beijão lá no etéreo! Alegre um pouco o cosmos, tão nebuloso em nossos dias.

José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras

São Paulo

*

LEI DE MURPHY

A Lei de Murphy diz que "se algo tiver que dar errado, com certeza dará". "De onde menos se espera, daí é que não sai nada", disse também Aparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, o Barão de Itararé. A Comissão de Esportes da Câmara, por unanimidade, sem discussão do relatório, aprovou o indecente requerimento 32/2022, do não menos indecente deputado José Rocha (União Brasil-BA), criando um grupo de trabalho para acompanhar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar. Delegação de 11 deputados e 11 suplentes. Inacreditável! Sou Murphy e Barão de Itararé desde que tirei meu título de eleitor. Se os "delegados" pensam que irão comemorar no Catar a vitória nas urnas em outubro às custas do erário, saibam que o povo está atento e a viagem poderá trazer-lhes maus agouros, eleitos ou não.

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

*

SIMONE TEBET

Fiquei muito feliz com a candidatura de Simone Tebet. Não precisarei anular meu voto. Dos presidenciáveis, é a única pessoa que tem intenção e capacidade de tirar o Brasil deste atoleiro. Meu voto é de Simone Tebet, como também de Maria Silvia Bastos Marques, considerada sumidade no mundo empresarial. Vale reler o excelente artigo de Maria Silvia (Por que meu voto é de Simone Tebet, 4/8, A14).

Maria Veronika Keri

São Paulo

*

ELEITORADO FEMININO

Lendo o artigo de Maria Silvia Bastos Marques (Estado, 4/8, A14), digo que o meu voto também é de Simone Tebet, por toda a razão descrita no referido texto. Mesmo antes da oficialização de sua candidatura, no mês de junho escrevi um manifesto para o eleitorado feminino com o título A Via Certa: “Mais justa, mais ética, mais família. Menos individualismo e privilégios, e sem divisões. Uma luz brilha no horizonte de nossa pátria e da nossa República. Temos agora a via certa. Esqueçam a terceira via, as mentiras, os engodos. Esqueçam a polarização, temos agora a via certa, que está nas mãos de uma mulher. Brasileira, fortaleza e competente, com espírito republicano, graça, garra e coragem para defender o futuro da Nação, de seus filhos e demais familiares. Ela quer, como as mulheres brasileiras, um só povo sem misérias e sem privilégios. A via certa é a senadora e candidata a presidente da República, Simone Tebet”.

Ilzeu Bodini

Jaguariúna

*

NASCE UMA ESTRELA

Lulistas e bolsonaristas, deem passagem para os tebeteanos, a força emergente já vem atropelando. God save the queen.

Marcos Catap

São Paulo

*

VICE-PRESIDENTE

No final das contas, a meu ver, quem melhor escolheu candidata a vice-presidente foi Ciro Gomes. Baiana letrada, fala com firmeza, mostra convicções. Braga Netto só é conhecido por causa de Bolsonaro. Cara amarrada, não é bem-vindo pelos políticos. Tem restrições inclusive nas Forças Armadas. Geraldo Alckmin, vice de Lula, embora tenha sido governador de São Paulo e candidato à Presidência da República, perdeu muita credibilidade junto aos eleitores depois que bandeou-se a Lula, por quem foi derrotado sob violentos insultos. Não transmite energia nem confiança, e não é à toa que ganhou o apelido de "chuchu". Simone Tebet e Mara Gabrilli não empolgam. Já são chamadas de alegre dupla sertaneja. Muito lero-lero e pouco pirão. Unidas nos 2% das pesquisas, cada uma carrega 1%.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

PESQUISAS ELEITORAIS

Lula é um surfista político que aproveita as ondas que as pesquisas fazem.

Eugênio José Alati

Campinas

*

BRASIL CATATÔNICO

Alternando períodos de passividade com outros de euforia, desligados da realidade, megulhados em ideias fixas num mundo paralelo que só existe em nossa imaginação. Assim é o estado de esquizofrenia catatônica em que vive a nação brasileira. Perplexos e paralisados, não conseguimos reagir a esta condição doentia. Só vamos sair desta apatia enfrentando nossos fantasmas numa reação coletiva em busca de novos paradigmas para a Nação. Meu desânimo em relação a nosso país confere com a análise de William Waack (Elites frustradas, 4/8, A10) sobre a paralisia e insatisfação que paira sobre a política geral de nossos governos nos últimos anos. O mundo gira e nós patinamos sem sair do mesmo lugar subalterno a que nos condenamos e nos conformamos, como se fosse uma sina em nossa história.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

FALSA, HIPÓCRITA E MAL-INTENCIONADA

É com grande tristeza que vejo um jornal do porte do Estadão ainda publicar colunas do sr. J. R. Guzzo. Com o texto da última quarta-feira, 3/8, ele se superou. O artigo Nova ‘emergência’ climática é falsa, hipócrita e mal-intencionada não se trata de um “outro ponto de vista” sobre a crise climática, mas sim um texto medíocre que nega os avanços científicos da área e ignora o Nobel concedido aos pesquisadores Manabe e Hasselmann, que mostraram a influência humana no aquecimento global. Se alguma coisa aqui é “falsa, hipócrita e mal-intencionada” é a figura desse senhor que há muito não deveria ter qualquer espaço para negar fatos científicos estabelecidos que podem levar a uma catástrofe para a própria vida na Terra.

Sergio F. Novaes

São Paulo

*

SUPLÍCIO DE TURISTA

Chegando à Praça da Sé, marco zero de São Paulo, o turista já se assusta com a quantidade de desabrigados, moradores de rua. Aí, ele desce um pouco e chega à Rua Boa Vista, com o Pátio do Colégio onde nasceu São Paulo de Piratininga. O cheiro de fezes e urina é nauseante, ele se assusta, anda mais rápido e chega à Rua Líbero Badaró, com a Praça do Patriarca. Ali se depara com mais barracas de camping e cachorros. Atravessa o Viaduto do Chá, entra na Barão de Itapetininga e chega na Praça da República, onde é o apocalipse de tudo. A praça é tomada por mais moradores de rua, ou seja, uma cidade sem o mínimo de zeladoria. Indo de encontro com a missiva da dona Izabel Avallone no Fórum dos Leitores do Estadão: onde está o poder público?

João Camargo

São Paulo

*

HIGIENÓPOLIS

A partida de Jô Soares deixa um vazio sem substituto no humor, na graça e na inteligência faceira e aberta. Um vizinho amável e um cliente do restaurante que tive com minha família nos anos 1990, na Praça Vilaboim. Muitas vezes ia a suas entrevistas de rua lá, muito gostoso. Minha mãe fazia uma torta de limão que saiu em revistas de gastronomia. Ela oferecia uma fatia a ele, que rapidamente respondia: "Muito obrigado, dona Idalina. Um pedaço não existe para mim. Ou como a torta inteira ou nada". E riam muito. Vai iluminar o paraíso, querido “gordo”.

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

*

LUTO

O Brasil acordou na sexta-feira, 5/8, de luto e muito triste com a última apresentação do sr. Jô Soares no palco de seu teatro: as cortinas fecharam-se para sempre. Fará muita falta. Homem brilhante, grande ator, jornalista, escritor, cômico, apresentador de programas, crítico e de uma ironia leve, clara, sem jamais ofender. Muito culto e inteligente, entendeu que a vida nada mais é do que um grande palco onde todos representam. Das centenas de personagens criados, um que me marcou muito foi o Reizinho, que sem dúvida nenhuma representa todos os nossos últimos governantes. Vá em paz e receba com muito carinho a sua frase “um beijo do gordo".

Heitor Portugal Procopio de Araujo

São Paulo

*

‘COACH’

A matéria informando que o fundador da Ricardo Eletro agora ganha dinheiro “ensinando” lições de negócios (Estado, 3/8) reforçou minha convicção de que o brasileiro adora ser enganado. Ele me lembra outros vendedores de vento (Artur Falk, Papatudo; Paulo Roberto de Andrade, Boi Gordo; Eike Batista, X e outras) que fraudaram, sonegaram tributos, quebraram, deram calote nos funcionários e continuam livres, com vida de rei.

Luciano Nogueira Marmontel

Pouso Alegre (MG)

*

FORMAÇÃO

Muito preocupante as rápidas transformações por que passa o ensino superior. Sem uma clara política por parte do Ministério da Educação e da Cultura, a prevalência pelo ensino técnico, as empresas dispensando o diploma de ensino superior ou ainda criando suas próprias faculdades com novos modelos pedagógicos gera uma enorme insegurança. Avô de três netinhos ainda muito pequenos, fico angustiado só de pensar como será a formação educacional deles.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

*

BOATE KISS

A anulação de sentença dos criminosos da Boate Kiss só confirma a não observação da perfectível definição secular do genial Montesquieu: “Uma lei, para que possua efeito, é necessário que não se permita que alguém se possa furtar à sua execução em virtude de entendimento particular”. Outrossim, confirma a inexcedível definição do "pai" do Direito Penal, Cesare Beccaria: "Alguns tribunais oferecem a impunidade àquele que praticou delito grave. Assim, a vileza é mais comum e contagiosa, e sempre mais se propaga. Ademais, o tribunal revela a sua própria incerteza, a fraqueza da aplicação da lei”. Tudo a referendar a milenar definição de Cícero: “O maior estímulo para cometer faltas é a esperança da impunidade”. Isto posto, certo está a inconteste definição do ministro Marco Aurélio de Mello: "Se nós queremos a observância das regras jurídicas, nós temos de dar o exemplo obedecendo-as”. E assim, infelizmente, vemos crescer cotidianamente a quantidade de crimes em nosso Brasil.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

*

SERVIÇOS À COMUNIDADE

Realmente fico pensando que benefícios traz à sociedade a prisão dos responsáveis pela insegurança da Boate Kiss. As vidas de muitos jovens foram ceifadas por irresponsáveis, displicentes, inconsequentes. Ficarem presos nada fazendo e apenas dando despesas à sociedade? Melhor seriam sentenças que os obrigassem a prestar serviços à comunidade para o resto de suas vidas, sempre vigiados.

Cecilia Centurion

São Paulo