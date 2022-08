Eleições 2022

Militares avaliam fazer uma apuração paralela dos votos nesta eleição, utilizando métodos como a totalização por computador dos boletins de urna. Entendo que isso demanda alocação de pessoal, logística, gastos com alimentação, hospedagem, etc. Essa não é uma atribuição legal das Forças Armadas nem algo necessário, tendo em vista a óbvia segurança de nosso sistema eleitoral. Portanto, gostaria de questionar por meio deste canal de comunicação se as Forças Armadas farão tal processo em regime de voluntariado, custeado pelas pessoas físicas envolvidas, não pela instituição. No meu leigo entender de cidadão comum, a sobreposição de funções, indo inclusive contra a legislação vigente, caracteriza desperdício intencional de dinheiro público e prevaricação, devendo ser tratada como tal pelas instituições regulatórias e pela Justiça, se ela ainda existe neste país.

Desvio de função

Enquanto os militares gastam tempo e dinheiro contando votos, em nossas fronteiras entram e saem riquezas nacionais lícitas e ilícitas. Esse desvio de função desperdiça recursos públicos.

Decisão do Ministério

Se feita com lisura, a contagem replicará o resultado das urnas. Se houver discrepância, vai se estabelecer o caos. Ao atender ao Ministério da Defesa, as Forças Armadas, fora de seus limites constitucionais, podem pôr em perigo a ordem social. A contagem paralela de votos é a mais descarada preparação do golpe tão desejado por alguns.

Tumultuar

Militares insistem em realizar apuração paralela nestas eleições. Podemos imaginar seu objetivo, sob o comando do Ministério da Defesa: tumultuar desde já. Não é tarefa constitucional da Defesa administrar eleições. Para isso existe a Justiça Eleitoral. As eleições nem ocorreram ainda e Bolsonaro já está rejeitando seu resultado, o que desencadeará transtornos na apuração dos votos para todos os cargos, no Brasil todo.

Perdendo votos

Pelo que todos sabemos, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso, de autoria da deputada bolsonarista Bia Kicis, foi posta em votação em 2021 e não foi aprovada, pois necessitava de 308 votos a favor, mas só obteve 229. Assim, não há nada que justifique esta insistência do presidente Jair Bolsonaro em querer acabar com a urna eletrônica. De que jeito, só se for à força e porque ele quer? Agindo assim, Bolsonaro passa para os eleitores a mensagem de candidato derrotado nas eleições, o que é muito ruim para sua campanha. Só está perdendo votos com isso.

Golpes bancários

Sigam o dinheiro

Sobre a reportagem Golpes bancários disparam e devem gerar prejuízos de R$ 2,5 bi neste ano (Estadão, 7/8, B1), só temos uma solução: o rastreamento do dinheiro. O banco que identifique para que conta o dinheiro foi enviado, quem é o titular dessa conta e como essa conta foi aberta. Se não identificar, ele que indenize o seu cliente. Aí as fraudes acabam. Os bancos encontrarão uma solução.

Fumaça

Quando não se quer ver o horizonte, é só fazer bastante fumaça. É o que as entidades citadas na reportagem sobre golpes bancários estão fazendo para continuar contemporizando com os golpes criados com a “engenharia social”. Os dados financeiros das vítimas saem dos bancos, e elas apresentam, pelo recibo do PIX, a conta destino do golpe. Da narração do crime feita pela vítima no boletim de ocorrência pela internet é retirada, por necessidade de sigilo, a conta destino, tornando a narração incapaz de dar seguimento a uma investigação. Ninguém e nenhuma autoridade quer enxergar. A Receita Federal não é chamada para investigar tantas contas laranjas existentes nos bancos abertas com dolo. Tudo parece ser obra de uma máfia de cabeças em que todas fingem não saber como agir. Haja água tão bem tratada para lavar tantas mãos delicadas!

PIOR PREFEITO

Comecei a assistir ao debate dos candidatos a governador de São Paulo na TV Band. Após uns 20 minutos, desliguei. Estava horrível. Mas uma coisa me chamou a atenção: um dos candidatos pediu para que o eleitor procurasse no Google quem foi o pior prefeito de São Paulo. Fiz a pesquisa e deu Fernando Haddad. Em resposta, o candidato atacado pediu que o eleitor acessasse o Google e pesquisasse quem era o maior genocida do Brasil. Fiz a pesquisa e deu que foram invasores de terras indígenas que, em 1993, mataram membros de uma tribo. Creio que fiz bem em desligar a TV.

TALENTO

Haddad deixou a Prefeitura de São Paulo na condição de “o pior prefeito do Brasil”. Será preciso se esforçar para conseguir acumular também o título de “o pior governador do Brasil”, mas talento é o que não lhe falta.

SOROBAN

Segundo o Estadão, representantes das Forças Armadas cogitam fazer uma apuração paralela da votação eleitoral pela soma dos boletins extraídos das urnas (Militares cogitam usar boletim impresso de urna para apuração eleitoral paralela, 8/8, A8). A ideia, além de expô-los ao ridículo, é absurda por não constar das atribuições constitucionais dos militares sustentados com nossos impostos. Caso a teimosia siga adiante, sugiro aos descrentes do mundo digital, preferindo a tecnologia dos tanques fumacentos de 1945, antes submeterem os incumbidos do nobre mister ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), e a utilização do secular Soroban para fazer a dita contagem.

BOCA DE URNA

Se é o que entendi, essa ideia dos militares de usar boletins impressos para apuração eleitoral paralela é a famosa boca de urna, já feita pela imprensa em todas as eleições. Quanta ignorância e falta do que fazer.

VOTAÇÃO SECRETA

A família Bolsonaro continua a insistir, sem qualquer fundamento, que o sistema de votação eletrônico não é transparente. Mas a votação não é secreta? Só para satisfazer o ego de Bolsonaro e sua família, o “governo” decidiu apoiar o reclame do presidente e aceitar a “contagem paralela”. Agora os militares irão trabalhar na recontagem dos votos e espero que não reclamem ou cobrem por “desvio de função”. Por causa do capricho de um, sem razão, a atenção para os verdadeiros problemas do País é desviada. Mas o povo já sabe muito bem a razão da insistência da família Bolsonaro sobre o sistema de eleição: é porque a possibilidade de o presidente ser reeleito neste pleito está cada vez menor.

MANIFESTAÇÕES MEDIEVAIS

A respeito da conduta da senhora Michele Bolsonaro, com declarações sobre o demônio e o bem e o mal, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que ficou apreciando suas palavras, penso que devemos dar um basta. Qual é o poder legalmente instituído que pode dar um basta? O festival de sandices e paranoias do presidente Bolsonaro, que vem há quatro anos maltratando o País e a sua população parece não ter fim. Precisamos continuar assistindo a isso sem nada poder fazer? Está claro que o presidente Bolsonaro está sofrendo de alguma demência e não pode participar das novas eleições. Deve ser afastado do cargo presidencial por incapacidade. É humilhante continuar assistindo a tantas manifestações medievais, próprias de uma idade das trevas. Além das cartas em favor da democracia, outras providências devem ser tomadas. E com urgência. A angústia de uma população atônita permanece com o descalabro incessante das manifestações da família presidencial.

EXORCISMO

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, disse que o Palácio do Planalto era consagrado ao demônio antes da posse do atual presidente. Diante de suas palavras, cabe dizer que ele ainda anda por lá travestido de falso Messias. É chegada a hora de exorcizá-lo. Muda, Brasil. Basta de Bolsonaro.

CPI DA COVID

Defensores do voto em Simone Tebet costumam apontar como argumento a atuação da senadora na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid – que de fato se resumiu à presença em duas ou três sessões do referido evento. Como se pode achar que a participação em uma CPI, que não foi além da gaveta da Procuradoria-Geral da República (PGR), possa contar como indicativo de qualificação para ser presidente da República?

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Indignado e revoltado com tantas decisões absurdas, peço aos juristas que me convençam da necessidade e importância da patética, descabida e medonha audiência de custódia. Um motorista irresponsável, no Rio de Janeiro, atropelou e matou um jovem. Refugiou-se no hospital, mas acabou no lugar merecido, na cadeia. Em Brasília, outro maníaco no volante, bêbado, atropelou e matou um trabalhador e deixou outro gravemente ferido e hospitalizado. Acolhido na famigerada audiência de custódia, mãezona dos covardes, pagou fiança de R$ 70 mil e foi solto. Qual a diferença entre os dois atropelamentos? Um absurdo que o bom senso não pode tolerar nem admitir mais. A meu ver, é uma pouca vergonha. Não demora, a Justiça carioca manda soltar o motorista, a exemplo do que fez a Justiça de Brasília com o homem que matou um operário e deixou outro hospitalizado. Quem vai cuidar das famílias das vítimas? Francamente. Tenho ânsia de vômito.

ARMA DE FOGO

Coincidentemente, dois crimes por disparo de arma de fogo que ultimamente chocaram o País (um em Foz do Iguaçu e outro em São Paulo) ocorreram dentro de clubes sociais. Assim, a exemplo de quem dirige embriagado (é multado, perde sua habilitação e tem pena de seis meses a três anos de detenção), o mesmo deveria ocorrer quando, portando legalmente uma arma de fogo mas é pego embriagado, deveria ser multado, perder sua autorização e ainda ser penalizado.

GOLPES VIRTUAIS

Golpes virtuais entram na mira do crime organizado (Estado, 8/8, A15), e essa situação só cresce. Todos os dias vemos pessoas sendo assaltadas. A polícia sabe que, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os sites continuam vendendo dados dos cidadãos. A pergunta que não quer calar: por que esses sites não são bloqueados e seus responsáveis, multados?

DESAFIO NO TIKTOK

Jovens estão seguindo os desafios contidos na plataforma TikTok, como aconteceu com o menor Archie Battersbee, de 12 anos. Com autorização da Justiça britânica, os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados. O “jogo do desmaio” é para induzir o jovem a se asfixiar, com o objetivo de induzir desmaio, euforia e vertigens. Na verdade, alguns países já baniram essa plataforma mortífera, mesmo porque não há nenhum controle desses conteúdos impróprios. Afinal, com danos cerebrais severos, Archie já estava em coma. Não foi o primeiro e nem será o último caso deplorável do TikTok. Fica a dica para que os pais e os órgãos fiscalizadores tomem providências urgentes.

DIGNIDADE DO IDOSO

Nós, os velhos, só podemos agradecer ao Estadão pelo editorial Pela dignidade dos idosos (8/8, A3). Infelizmente não temos nada a agradecer ao Governo de São Paulo pela péssima assistência, principalmente em cirurgias eletivas, que há mais de um ano não têm sido feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Muitas propagandas políticas, como o Corujão da Saúde, não saíram do papel. Dizem que há mais de 500 mil cirurgias solicitadas pelos médicos e negadas pelo governo estadual. Não sabemos quantas delas se referem a pessoas idosas, mas acreditamos serem a maioria, principalmente em dolorosos casos que envolvem a mobilidade, como artroses de membros inferiores, colunas e região cervical. O papa, que é paciente desses problemas, tem mencionado a necessidade de maior assistência nessa área.

VELHICE

Tenho lido reportagens sobre os mais velhos, a velhice e o aumento da população de idosos. Para meu espanto, vejo que são considerados velhos os maiores de 65 anos. Eu, hoje com 81 anos, olhando para trás e me vejo aos 65 na flor da vida. Naquela idade e até os 72 anos, viajava pelo mundo inteiro a trabalho, promovendo a venda de títulos financeiros no exterior. Trabalho exaustivo e difícil. Agora "aposentado", me dedico à manutenção de área agrícola iniciando as atividades de plantação extensiva de milho. Já colhi a primeira safra. Aprendi muito. Tenho ainda muito o que aprender. E estamos iniciando os preparativos para a próxima safra. Vamos deixar de bobagem sobre os idosos. Quem se considerar velho, "já era". Os recursos, cuidados e preocupações têm que ser dirigidos à infância e aos jovens.

TÉCNICAS PARA DRIBLAR A ESCASSEZ

Ao ler o sensível texto do prezado Leandro Karnal, Técnicas para a escassez (Estado, 7/8, C12), imediatamente me identifiquei e muitas lembranças emergiram. Meu primeiro emprego também foi aos 16 anos. Com 17, cursei o terceiro ano científico e o cursinho pré-vestibular, concomitantemente, e logrei entrar na Universidade de São Paulo (USP) para cursar Arquitetura. Naquele tempo, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e o cursinho ficavam em Higienópolis, nas proximidades da citada Avenidade Angélica. Com 18 anos, fui morar numa república, também nas imediações da Angélica, para poder ir à faculdade a pé. No tempo do cursinho, morando em Santo André, eu pegava três conduções para estudar de manhã no Colégio do Carmo, na capital. Eram dois ônibus e um trem. E mais uma condução para me deslocar ao cursinho à tarde, também na Avenida Angélica. Ali, no intervalo das aulas, meus colegas lanchavam e, geralmente, o lanche era um misto quente e um suco de laranja. Isso era mais que o meu almoço, composto de um misto quente e um Guaraná caçula, que era o que cabia na “diária” que minha mãe me dava para cobrir o custo da refeição e do transporte. Não havia verba para lanche. E, como sempre fui “formigão”, para poder comer um chocolate Diamante Negro eu tinha que, no retorno para casa, abrir mão do último ônibus e fazer o trajeto a pé, economizando o dinheiro da passagem para bancar o chocolate. Eu precisava andar uns poucos quilômetros, mas degustava a iguaria. Mais tarde, quando a FAU foi transferida para a Cidade Universitária, eu saía da república em jejum e usava o meu privilégio de uspiano para tomar o café da manhã gratuito no campus. Era composto de café com leite, pão com margarina e uma fruta, devidamente guardada para o lanche da tarde. O café era fartamente oferecido numa cuia daquelas usadas em minifeijoadas, e tanto o café quanto o pão eram servidos à vontade e, assim como o mestre Karnal, eu abastecia o estômago para aguentar até o horário do almoço, também no campus. No período de aulas, à tarde, o lanche era a citada fruta. Não reclamo desses “sacrifícios”. Isso tudo me fortaleceu e ajudou a forjar o meu caráter e a consolidar as noções de honestidade, cidadania, solidariedade e outros valores herdados dos meus pais. Graças a essas táticas de drible à escassez, e porque o ensino era gratuito, eu pude estudar sem ter que gastar com aquelas despesas básicas. Paralelamente ao estudo, fui trabalhar como desenhista e também lecionar desenho em curso técnico, à noite. Mas nada é de graça. Quem pagou o meu estudo foi o povo paulista. Graças a essa oportunidade, pude completar minha formação e alcançar o patrimônio citado no texto do articulista. Nunca afastei da mente esse fato. Por isso, mais tarde, procurei retribuir à sociedade um pouco daquilo que dela eu recebi. Atuando na boa política, fui eleito prefeito de uma pequena cidade do interior paulista, algo que, apesar do ônus, me trouxe muita alegria e realização pessoal, pois pude contribuir para melhorar a vida das pessoas, principalmente dos mais necessitados. Mas dou este depoimento não como regozijo ou autopromoção, mas para dizer que conheço muitos “ex-técnicos em driblar a escassez”, gente que hoje está numa situação financeira mais confortável, porém não se alienou como parte daquela parcela que o professor Karnal chamou de os “bafejados pela fortuna abundante e permanente”. Muitos daqueles criados sob a égide da escassez só fazem engrandecer a chamada “sociedade civil” no momento histórico pelo qual passamos, e que nos faz reagir perante a fatia míope ou hipócrita que apoia nossos (des)governantes, em detrimento da multidão de brasileiros desvalidos.

