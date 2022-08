Endividamento

Brasil, uma Venezuela

Um em cada quatro brasileiros não consegue pagar todas as contas do mês e as dívidas se acumulam, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada na segunda-feira. Entre os entrevistados, 34% já atrasaram contas de água ou de luz; 19% deixaram de pagar o plano de saúde; e 3% recorrem a ajudas ou empréstimos para quitar os débitos. Na minha modesta opinião, pior do que essa situação é ter de ouvir o presidente Bolsonaro dizer que, se seu principal adversário vencer esta eleição, o País corre o risco de se transformar numa Venezuela.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

Empréstimo arriscado

Como oferecer empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, como pretende o governo federal, podendo comprometer até 40% do benefício de R$ 600, se a PEC que concedeu o aumento no valor do auxílio dura só até dezembro? O governo garante que essa quantia será mantida, mas teremos eleições e nada está seguro, já que o Ministério da Economia ainda não se manifestou sobre isso e o benefício poderá voltar a R$ 400 a partir de janeiro de 2023. Sem saber se a população beneficiada teria condições de arcar com essa dívida, o empréstimo seria de alto risco para os bancos, podendo gerar até uma grave crise financeira. Neste caso, quando falta até comida para a população beneficiada, o mais útil seria conscientizar o seu não endividamento.

Eni Maria Martin de Carvalho

enimartin@uol.com.br

Botucatu

Carta pela democracia

A ameaça da corrupção

Muito bom o artigo A carta de 22 (Estado, 8/8, A9), cujo marco notável é a democracia como preceito fundamental. Com efeito, é muito certo que devamos rechaçar e combater as ameaças à democracia, pelo bem do país que queremos. Estranhamente, a Carta não incluiu a ameaça da corrupção à democracia, mal que tem prejudicado o País, com consequências danosas para o Estado Democrático de Direito. Em respeito ao povo, é mister que a ausência do tema seja prontamente esclarecida e de forma objetiva.

João Carlos Araújo Figueira

jfigueira@uol.com.br

Rio de Janeiro

11 de agosto

Há algo que preciso fazer amanhã: estar presente na leitura da Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Senti-me honrado e orgulhoso por ser chamado pelo presidente do Brasil de “cara de pau” e “sem caráter”, já que assinei o manifesto. Não tenho dúvida alguma de que a eleição de outubro definirá se o Brasil seguirá o caminho da barbárie, da mentira deslavada, do tiro, da morte, da insanidade, do crime, da corrupção e da violência ou o caminho da paz, do acolhimento, da democracia, do Estado de Direito, do respeito às leis, da responsabilidade. Sou um conservador na política, por isso neste dia 11 tenho este compromisso com meu país.

Milton Lara

t.lara@terra.com.br

São Paulo

Eleições 2022

Intenções

A exclusão do coronel Ricardo Sant’Anna da comissão de transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) expôs a intenção do Exército – ou, melhor, de militares bolsonaristas – de nomear elementos que já têm opinião formada contra as urnas eletrônicas e que, inclusive, até disseminam fake news a respeito. Fica clara a intenção de tumultuar a eleição – se a perder, é claro.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

Serviço completo

É difícil de acreditar, porém devagar o presidente Bolsonaro está conseguindo arrastar parte das Forças Armadas para a patacoada do voto impresso. Não basta desestabilizar a Nação diariamente, tem de promover o atraso.

Doca Ramos Mello

ddramosmello@uol.com.br

São Sebastião

Eleição em SP

Onde estão os projetos?

Tarcísio muda de alvo e se volta contra Haddad para cativar bolsonaristas em SP (Coluna do Estadão, 9/8, A2). Política é a arte do entendimento, mas o que estamos vendo é uma briga de comadres. Apenas interesses mesquinhos, acuidade intelectual zero e total falta de ética. Nenhum projeto digno deste nome, apenas promessas vagas e sem fundamentos concretos.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MELHOR INVESTIMENTO

Quem quiser ter lucro estratosférico em tempo recorde, basta se eleger a algum cargo político no Brasil. Há uma semana, Romero Jucá, três vezes senador pelo minúsculo Estado de Roraima, se queixou que desde que saiu do Congresso ficou mais pobre. Já os parlamentares que lá se encontram – a dividir como hienas esfaimadas o butim do fundo eleitoral deste ano, de R$ 5,7 bilhões; mais as emendas de relator, que totalizam transferências de R$ 12,3 bilhões; além do famigerado orçamento secreto, incalculável por ser secreto, criado pelo presidente para mediar a distribuição de emendas parlamentares – não podem reclamar, estão todos mais que triplicando suas já não pequenas fortunas. É de cair o queixo as quantias declaradas pelos candidatos à reeleição deste ano. Todos informam milhões em suas contas, sem contar que talvez escondam boa parte da riqueza para não dar muito na cara. Não muito longe dos palácios governamentais e da Esplanada, lá em Brasília mesmo, a massa de miseráveis que também triplicaram, não fortuna, mas o infortúnio extremo de não terem mais nem uma tapera para morar, acaba de ganhar um mimo do despresidente: agora vai poder pegar dinheiro emprestado de bancos e financeiras para pagar as dívidas que acumulam até na vendinha mais próxima de casa, fora as contas atrasadas com luz e água, de quando ainda tinham a tapera para se esconder da chuva e do frio. Agora estão usando papelão nas calçadas enquanto esperam a morte chegar. Ah, os juros de empréstimo consignado, ou seja, já pré-pagos na soma final do dinheiro sacado, são de módicos 78% ao ano. Isto não é um país, é uma Guantánamo monumental.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

PROFESSOR DE ECONOMIA

Estou me candidatando ao curso de economia que será ministrado por Eduardo Cunha. Quero aprender como fazer para ter meus bens aumentados em 755% em curto período. O mesmo será levado novamente à Câmara dos Deputados por votos de aspones, ajudado pela liberdade que o Supremo Tribunal Federal (STF) lhe deu. Levará consigo Lula, que teve a mesma ajuda. Certo estava o STF, errado estava o dr. Sergio Moro.

Hamilton Penalva

hampenalva@gmail.com

São Paulo

COMISSÃO DO ESPORTE

Quer dizer que a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, sob a alegação de acompanhar os trabalhos da seleção no Catar, considerou a ida de deputados à Copa do Mundo às custas do suor dos contribuintes? Se quiserem ir, que vão, levem suas famílias, mas paguem do seu bolso. Se a seleção estivesse indo para o Iêmen essa comissão estaria interessada? Bom que essa proposta indecente tenha vazado antes das eleições, assim dá tempo de os eleitores reverem seus votos nessa comissão a tempo de mandá-los para casa ao invés do Catar. E, desculpem o trocadilho: vão se catar.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

BRASIL DESRESPEITADO

Este desgoverno de Jair Bolsonaro e seus cúmplices das múltiplas mentiras espalhadas emporcalham a imagem do País. Como o caso do coronel Ricardo Sant’Ana, que foi excluído como representante das Forças Armadas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, porque espalhou pelas redes sociais informação falsa sobre as urnas eletrônicas (Estado, 9/8, A6). O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que também infelizmente tem se prestado a fazer coro a Bolsonaro, duvidando das urnas eletrônicas, deveria ter mais cuidado para indicar nomes para representar junto ao TSE, assim como participam outras entidades para conhecer melhor o funcionamento do sistema de votação eletrônica. Como divulga a imprensa, tal qual o esquizofrênico Jair Bolsonaro, o ministro da Defesa também insiste que se faça contagem paralela dos votos, o que é inconstitucional. Iniciativas absurdas que somente perturbam a Nação. E só possível na cabeça do irracional Bolsonaro.

Paulo Panossian

paullopanossian@hotmail.com

São Carlos

BOM NOME

Não foi Jair Bolsonaro quem maculou, nos últimos quatro anos, o bom nome das Forças Armadas, arduamente conquistado após 30 anos de ditadura. Quem conseguiu essa proeza foram certos militares que se deixaram levar irrefletidamente pela aventura bizarra do presidente. O episódio do coronel Ricardo Sant'Anna é o mais recente de uma longa lista de desastres que poderiam ter sido evitados caso as Forças Armadas, como instituição, tivessem se recusado ativamente, desde o início do governo, a participar de funções fundamentalmente civis, entre elas, a de administrar a saúde, fiscalizar eleições ou tomar posições políticas. Se os militares sérios refletirem sobre sua participação neste governo, com certeza farão, no momento oportuno, um sério e louvável mea culpa.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

TESTE DE INTEGRIDADE

Se os militares realmente forem fazer testes de integridade das urnas, isso deve ser precedido por testes de integridade dos militares envolvidos. Esses testes devem incluir não só os participantes do processo, mas toda a cadeia de comando, até o topo.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

BAIXO NÍVEL

Horror! É o que tenho sentido com o que Bolsonaro vem fazendo com nosso país. Parece inacreditável o baixo nível de suas investidas contra as urnas eletrônicas e contra a democracia, como se não bastasse o mal que provocou durante a pandemia. Sabemos que as atitudes do presidente servem apenas para criar uma ambiência de instabilidade para justificar um golpe. O mais triste é ver militares envolvidos nesta tramoia perversa que provoca piora nas condições do País em todos os sentidos. Sem nenhum constrangimento, ouso dizer que, quem apoia esse tipo de conduta de Bolsonaro não tem a menor noção de como deve se comportar um mandatário, além de desprezar a enorme importância que é viver numa democracia plena, em condições de oferecer ao nosso povo o que ele mais necessita: paz, segurança e desenvolvimentos econômico, social e humano.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

POLARIZAÇÃO

Não sou bolsonarista de forma alguma. Principalmente pela posição deste governo com relação às questões ambientais. Mas não posso deixar de concordar com as colocações de Bolsonaro com relação a determinados outros assuntos. Os membros do STF, responsáveis por “jogar fora” o trabalho de anos para inocentar o senhor Lula e permitir que o mesmo seja candidato à Presidência nesta eleição, perderam a minha confiança em termos profissionais. O sr. Bolsonaro não poderia jamais colocar em dúvida a idoneidade do sistema de apuração eleitoral brasileiro. Mas o outro senhor não é a pessoa adequada para retribuir com as respostas que tem dado. Criou-se uma polarização absurda, em que a grande “massa” do País, incluindo empresários presumivelmente cultos e esclarecidos, parece não ter capacidade de lembrar e avaliar o que esses governos fizeram. Não se vê perspectiva de uma opção presidencial viável nestas eleições. Eu voto nulo.

Sueli Cristina Valete Machado

leonidasjoserolimmachado@yahoo.com.br

São Paulo

VIRAR VENEZUELA

O presidente Bolsonaro diz que, se seu principal concorrente na corrida eleitoral vencer o pleito, nosso país irá se transformar numa Venezuela. Presumo que se o nosso mandatário enxergasse as milhares de pessoas que se amontoam nas calçadas das grandes cidades de todo o Brasil, e que grande parte da população está tão empobrecida que já não consegue mais pagar contas de consumo, que muitos fazem fila nas portas dos açougues para conseguir um quilo de osso e que grande parte dos idosos não consegue comprar medicamentos que se fazem tão necessários nessa fase da vida, seus comentários seriam diferentes.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

ESTADO LAICO

É bem provável que Michele Bolsonaro, a “fanática e louca”, não saiba o significado de um Estado laico. No seu deslumbramento no poder, com maquiador a tiracolo em viagens internacionais e no dia a dia dos palácios, estudar e ler não parece ser um de seus hábitos prediletos. No máximo passa os olhos apressados por alguns versículos da Bíblia, para recitá-los em público, naquilo que desde já se configura num crime da primeira-dama, que tem usado o espaço público do Poder Executivo como local de culto evangélico, como se a Constituição federal não vedasse isso explicitamente. É uma viagem direta para a Idade Média. Daí para a inquisição são apenas mais dois passos. Entre tantos absurdos, uma fala dela me intrigou. No seu último discurso, Michelle disse coisas sem nexo como “demônios na cozinha do Palácio”. Alguém entendeu? Eu também não. Mas o fato é que o Brasil não pode retroceder quanto à laicidade do Estado, portanto, é preciso que haja responsabilizações penais a quem quer que seja que descumpra a lei. Aqui não é o Afeganistão.

Sandro Ferreira.

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

A FALTA QUE FAZ A EDUCAÇÃO

Sentimos no dia a dia a falta da educação de qualidade que pune os cidadãos do nosso país. Nossos governantes nas esferas federal, estadual e municipal não têm dado,

salvo exceções, a prioridade que deveria ser dada à educação para se construir uma pátria melhor e dar uma boa qualidade de vida ao nosso povo. Os fatos são facilmente comprovados em todos os rincões do País. Professores mal remunerados, prédios caindo aos pedaços sem serem devidamente conservados, falta de equipamentos de informática necessários para os dias de hoje, ausência de bibliotecas e de ensino em tempo integral, alimentação deficiente e muitas outras falhas. Apenas para dar um exemplo da falta de interesse em manter os prédios escolares em bom estado de conservação, foi extinta a Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução dos Prédios Escolares do Estado (Carpe), órgão de Minas Gerais de ótimo conceito que construía e fazia reparos e manutenção nas escolas, fabricava carteiras e mobiliários usando mão de obra de detentos. A falta de educação se faz presente no nosso dia a dia quando constatamos o desrespeito às mais elementares regras de convivência humana tais como avanço de sinal por pedestres, motociclistas e ciclistas transitando em passeios que colocam em risco as pessoas, excesso de velocidade, etc. As vias públicas transformadas em depósito de lixo. O desrespeito aos idosos e deficientes, desconhecendo suas prioridades. Portanto, é necessário priorizar e dar mais atenção à educação, destinando mais recursos públicos para a melhoria de sua qualidade e a imagem do nosso Brasil.

Marcos Tito

marcostitoadvogados@gmail.com

Belo Horizonte

AMÉRICA LATINA

Os governantes de esquerda ou de direita, particularmente na América Latina, parecem não ter entendido que as maiorias por ele obtidas nas urnas não se deram por seus eleitorados serem majoritariamente de sua base política, mas basicamente em decorrência da combinação de apoiadores, estes sim programaticamente ou ideologicamente ligados ao eleitos (entre 15% a 20% do eleitorado), com os votos de grande parte dos que não queriam a vitória do outro lado, em geral, pelo desgaste político dos que governavam. Tal dificuldade de compreensão era ainda mais agravada por não se darem conta de que parte expressiva do eleitorado havia ou votado em candidatos que não conseguiram se eleger e não se situavam nos extremos dos espectros políticos, ou votaram em branco ou nulo ou se ausentaram. Ademais, talvez ainda não tenham aceito que a mesma maioria obtida no Executivo, por mais ampla que tenha sido, quase nunca se apresentou por igual no Poder Legislativo. Independentemente das características dos sistemas políticos e partidários de cada país, em boa medida influenciados pelas legislações nacionais, algumas experiências, bem conhecidas de nós brasileiros (pela esquerda e pela direita), revelaram a forma como se obteve essa maioria parlamentar, acarretando custos gigantescos que pagaremos por muitos anos. Maiorias têm o direito de governar sim, mas são sempre provisórias e mesmo fluidas, exigindo dos governantes sensatez na formação do governo em suas diretrizes e, sobretudo, na capacidade de conduzir negociações com o Parlamento. Desejo muita sorte e luzes para o novo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e na esperança de que ele entenda realmente sua responsabilidade republicana.

Rui Tavares Maluf

rtmaluf@uol.com.br

São Paulo

REPÚBLICA DE BANANAS

O FBI invadiu a mansão de Donald Trump, na Flórida, para recuperar documentos da presidência levados por Trump indevidamente para sua casa, ao término de sua desastrosa administração. Reagindo a essa busca pela polícia federal americana, Trump disse que os Estados Unidos viraram uma república de bananas. Exatamente o que ele, Trump, transformou o país ao mandar seus seguidores fascistas invadirem o Capitólio para impedir que o Congresso ratificasse a vitória de Joe Biden, vencedor das eleições presidenciais, para quem ele negava ter perdido. Um ridículo espetáculo de ópera bufa que, esperamos, nunca ver no Brasil, que macaqueia tudo o que acontece nos Estados Unidos.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

APÓS AS ELEIÇÕES

O ex-presidente Trump não vai muito longe. A ação de busca e apreensão do FBI na sua casa indica que as investigações estão perto de serem concluídas, e logo mais ele deverá entregar o passaporte e depois passar uma longa temporada na cadeia. Para um bom entendedor esse seria um bom momento de parar de seguir os passos de Trump. O presidente Bolsonaro deveria abortar seu natimorto golpe de Estado, parar de atazanar o País com a história das urnas eletrônicas e se concentrar em se defender da enxurrada de acusações que recairão sobre ele depois que perder as eleições.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

ABUSO DE AUTORIDADE

Até uma criança percebe com facilidade o abuso de poder por parte do departamento de justiça americano e o FBI. As dezenas de agentes que invadiram a casa do ex-presidente Trump na Flórida tinham uma única justificativa: impedir que ele destruísse documentos relevantes. Mas como ele poderia fazer isso se não estava lá? Por telepatia? A pressa em perseguir o inimigo político número um do Deep State fez com que não esperassem pela chegada do “destruidor de documentos” para iniciarem a caça às bruxas. Os americanos já sentem como é viver numa república das bananas comunistas. E já sonham com as dezenas de milhares de novos agentes do fisco de Biden invadindo as suas casas. Se nem a casa de Trump, ex-presidente e virtual candidato, eles respeitam, ninguém está a salvo. Lembra um pouco quando o FBI resolveu colocar o seu foco prioritário em pais de alunos revoltados com a doutrinação ideológica de seus filhos nas classes ao invés de perseguirem criminosos e terroristas. A esquerda radical pode se chamar de democrata, mas seus métodos são os mesmos em toda parte.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

CAETANO

Os 80 anos de Caetano Veloso são uma honraria ao País. Feliz a nação que tem alguém do seu tamanho. Vida longa ao baiano.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

PERDA DE VALORES

O povo brasileiro se lamúria da última grande perda, Jô Soares. Claro, perdemos grandes e inteligentes humoristas como Jô, Chico Anysio, Zé Vasconcelos, Golias e outros tantos, que nos faziam rir e sentir felizes. O que sobrou? Um monte de "palhaços incompetentes", como Jair e trupe, Lula, Guedes, Pazuello, Queiroga e companhia, que só dão tristezas e nos fazem chorar. Eles acham graça na fome do povo, enquanto compram mansões e enchem os bolsos. A pior piada que fazem é dizer que são "honestos". Diria Jô: tira o tubo!

Luiz Lucas Castello Branco

whitecastel.castellobranco@gmail.com

São Paulo

DIA DOS AVÓS

Amei a matéria sobre o Dia dos Avós (Estado, 26/7). Relembrei aqui comigo mesmo vários momentos felizes que tive com minha avó. Várias aventuras, uma melhor que a outra. Minha avó é como se fosse uma mãe para mim. Minha segunda segunda mãe, na verdade, pois ela é quem cuida de mim quando minha mãe vai trabalhar. Ela sempre viaja comigo e faz cada comida deliciosa! Só tenho a agradecer a Deus pela avó que tenho. O texto cita uma história bíblica que achei bem empregada para o contexto do Dia dos Avós.

Lucas Araújo, estudante do 7.º ano

lucas.araujo@aluno.cursointegral.com.br

Bragança Paulista

LEMBRANÇAS DOS AVÓS

Sou aluna do Colégio Integral de Bragança Paulista e quero trazer minha opinião sobre o Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho. A data é muito importante, e nos lembra que temos outros pais que nos dão apoio, carinho e atenção. Tenho ótimas lembranças dos meus avós: quando faço as unhas do meu avô; quando minha avó prepara comidas pelas quais sou apaixonada; os Natais em família; quando durmo na casa deles aos finais de semana. Esse é um dia muito importante que tem de ser relembrado todos os anos. Obrigada pela matéria.

Lavínia Reis Rizardi, estudante do 7.º ano

lavinia.rizardi@aluno.cursointegral.com.br

Bragança Paulista

PAGAR A CONTA

A declaração do ator Caio Castro de que não quer pagar jantar à namorada deu pano para manga. Aparentemente um assunto banal, revela um tema de psicologia evolucionária, muito importante para entender os nossos dias. O compartilhamento de comida é um ritual de aceitação social, anterior aos seres humanos, isto é, até outros animais praticam isso. O mais curioso, no entanto, é o hábito de celebridades de exporem suas intimidades nas redes sociais, como se a internet fosse um divã público.

Júlio Zavack

juliozavack@gmail.com

São José dos Campos