Democracia

De volta às Arcadas

Em 11 de agosto de 1827 foram criados os cursos jurídicos no Brasil, em São Paulo e Olinda. Em 11 de agosto de 2022, o Largo de São Francisco transforma-se no palco da leitura da Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito! Passados 45 anos da leitura da Carta de 1977, no mesmo “simbólico e sagrado” Largo de São Francisco, ocorre o movimento em defesa da democracia e das eleições livres, em protesto contra as ameaças de retrocessos autoritários. Convencido de que a defesa da democracia é um consenso civilizatório inegociável, junto-me aos mais de 800 mil signatários da Carta, que assino, e endosso o clamor: “Independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições”. Estado Democrático de Direito sempre!

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

1932 na ‘Carta’ de 2022

A Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!, como um brado civilizatório contra o risco de uma ditadura e em defesa da Justiça Eleitoral como legítima mediadora da democracia brasileira, vem a lume trazendo as bandeiras da Revolução Constitucionalista de 1932, que tem como um de seus legados permanentes a própria Justiça Eleitoral, cujas isenção e eficiência, aliás, foram atestadas durante a longa noite iniciada em 1964 para garantir que, dos processos eleitorais ocorridos naquele período, particularmente em 1974 e 1978, emergisse a voz da sociedade civil que conduziria o Brasil à redemocratização. Os ecos de 1932, ouvidos em 1977, serão novamente sentidos no mesmo sacrossanto quadrilátero das Arcadas de São Francisco.

José D’Amico Bauab

josedb02@gmail.com

São Paulo

*

TCU

Condenação

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu demonstração explícita de compromisso com a impunidade e preservação da corrupção. Em descarado cala-boca dirigido a servidores com atribuição para a fiscalização, controle e proteção do erário, condena-se quem faz o bom combate (TCU condena Deltan e Janot a devolver R$ 2,8 mi por diárias na Lava Jato, Estado, 10/8, A11). Onde estão os “garantistas” e os subscritores de cartas em defesa da democracia?

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

Passagens e diárias

O ex-procurador Deltan Dallagnol é condenado a devolver dinheiro aos cofres públicos. Sobre a gastança do dinheiro (público) do Fundo Eleitoral, que beneficia notórios corruptos com aluguéis de jatinhos e diárias em suítes luxuosas, tudo bem? E os políticos pegos pela Lava Jato, condenados e que até dinheiro devolveram, mas estão hoje livres, leves e milionários, alguns até se candidatando a cargos públicos? Sergio Moro que se cuide, vai acabar preso se, como tudo indica, o PT voltar ao poder.

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

*

Tudo errado

A condenação de Deltan a devolver aos cofres públicos milhões de dinheiro gasto com a Lava Jato só não é pior que o desrespeito e as ilegalidades cometidos durante todas as fases do processo.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

Inflação

Pontual

Está sendo comemorada a queda de 0,68% no IPCA de julho. Não podemos esquecer que esse número favorável à inflação é de ordem pontual: a desoneração num setor sensível da economia, o de energia. Se quisermos uma inflação mais controlada, precisamos reduzir impostos em outros setores. E não esquecer que redução de impostos precisa vir acompanhada de redução de despesas, principalmente as improdutivas, ou teremos problemas nas contas fiscais.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

Leite ou gasolina

Um país onde se comemora a deflação proporcionada pela redução nos preços dos combustíveis via fórceps não dará certo. Ninguém, que eu saiba, bebe gasolina no café da manhã. Toma-se café com leite. E, hoje, 1 litro de gasolina custa menos do que 1 litro de leite. Saúde, e combustível, aos ricos e fome aos pobres!

Nelson Piffer Jr.

pifferjr86@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SIGILO DO ELEITOR

No Estadão, foi divulgado que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai publicar na internet, pela primeira vez, arquivos de dados de boletins de urna, o que permitirá a pessoas e entidades fiscalizadoras baixar dados do repositório e processar contagem própria. Também publicará os boletins com códigos QR (TSE avalia atender a questionamentos e reduzir clima tenso com militares, 10/8, A8). Minha primeira preocupação está relacionada com a manutenção do sigilo quanto às escolhas dos eleitores. O sigilo poderia ficar prejudicado e o eleitor, sujeito a ameaças ou represálias. A segunda está relacionada com a ação de hackers. Sabemos que já houve invasão em diversos órgãos públicos. Se o sistema relacionado aos dados depositórios for invadido, a contagem paralela a ser efetuada pelas Forças Armadas poderá resultar em resultados divergentes com os números do TSE, dando assim o argumento necessário para questionar e invalidar a eleição. Espero estar errado nas minhas suposições, mas sinto-me compelido a compartilhá-las.

Leonardo Sternberg

bergzynski@gmail.com

São Paulo

*

LIMITE DA HONRA

Até quando as Forças Armadas serão ridicularizadas pelo despresidente? Parece que essa parte da administração pública não se importa com sua imagem, sendo que seus dirigentes, ou seja, os generais, cuidam apenas do próprio bolso e do brilho da mofada farda. O respeito à hierarquia por parte dos soldados rasos e suboficiais é entendido, mas até o limite da honra, que já foi muito ultrapassado. A vergonha do coronel expulso do TSE por divulgar nas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas é somente mais uma delas.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

TCU

A desfaçatez de alguns juízes do Tribunal de Contas da União (TCU) não tem limites, a começar por Bruno Dantas (indicado do senador Renan Calheiros) que, contrariando os pareceres técnicos do próprio tribunal, julga haver desvio de recursos públicos por parte dos procuradores que combatiam a corrupção das poderosas autoridades da República, como mostra matéria TCU condena Deltan e Janot a devolver R$ 2,8 mi por diárias na Lava Jato (Estado, 10/8, A11). Os nossos tribunais, formados por indicações de políticos, vêm sendo desmoralizados nos últimos tempos. Que pena.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

BRUNO DANTAS

Bruno Dantas Nascimento é o atual ministro do Tribunal de Contas da União, nomeado em 2014 pelo Senado Federal. Participou do jantar do grupo Prerrogativas, de advogados apoiadores de Lula. Esse sr. Bruno não foi capaz ou não se interessa em saber que a Lava Jato devolveu até agora R$ 25 bilhões aos cofres federais, e quer punir o ex-procurador Deltan Dallagnol em R$ 2,8 milhões por gastar o valor recuperando os roubos da Petrobras e outros setores. Quer dizer que o ministro Bruno pode participar de jantares pró-Lula e depois julgar quem descobriu as falcatruas do governo do PT? Depois é Sergio Moro que julgou errado e "conversava" com os procuradores. Estão querendo voltar à roubalheira sem punição. Este ano tem eleições. Acorda, povo brasileiro.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

INVERSÃO DE PAPÉIS

A condenação, por parte do TCU, dos ex-procuradores Rodrigo Janot, Deltan Dallagnol e João Vicente Beraldo Romão a ressarcirem quase R$ 3 milhões aos cofres públicos por "ato de gestão ilegítimo e antieconômico" é mais uma das nossas várias e características brasilidades, alçadas ao patamar mais alto do patético e do ridículo: a inversão de papéis. Os responsáveis por desbaratar a maior e mais sofisticada rede de corrupção sistêmica da história do País estão sendo ostensivamente perseguidos enquanto os verdadeiros culpados estão lindos, leves, soltos e concorrendo a cargos públicos nas próximas eleições, não porque foram inocentados, mas por tecnicalidades jurídicas. Não é só de reforma administrativa e política que o Brasil precisa, mas também de reforma jurídica que evite aberrações dessa natureza.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

VINGANÇA EM AÇÃO

O TCU ignorou 14 recomendações técnicas provindas de auditores e procuradores concursados para se vingar cruel e covardemente do ex-procurador da República Deltan Dallagnol, que realizou um belíssimo trabalho na Operação Lava Jato. Conseguiram inverter a lógica e condenar quem recuperou mais de R$ 20 bilhões de recursos roubados somente para proteger seus indicadores. Um dia negro na história do TCU, que condenou em cima de uma mentira e se apequenou. E tudo isso por quê? Porque o ex-procurador é candidato a deputado federal. É a onda das perseguições e vinganças em ação. Mais uma vergonha, Brasil.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

PRECIFICAÇÃO

Precificar os desvios da Operação Lava Jato é um escárnio que estampa o Brasil, que em filmes sempre é o paraíso de quem foge da justiça. Por outro lado, ninguém questiona, nem políticos, os desvios da Petrobras documentados e provados pela mesma Lava Jato.

Arturo Alcorta

arturoalcorta@uol.com.br

São Paulo

*

REAJUSTE

O Supremo Tribunal Federal (STF) eleva os próprios salários com efeito cascata no Judiciário (Estado, 9/8, A8). Muito fácil, não cabe a eles arrumarem os recursos. Se o salário fosse pela eficiência e o quanto conseguem retornar de recursos à sociedade, a coisa seria muito diferente.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

STF PODE AJUDAR

A grita era geral e justa quanto ao preço dos combustíveis, gerador de inflação que atinge a todos os setores e, principalmente, os mais pobres. A solução foi, legalmente via Congresso, reduzir o escorchante ICMS dos combustíveis para 17%. A grita dos combustíveis cessou. Os Estados do Maranhão, Alagoas, São Paulo e Piauí, ao invés de se adequarem, reduzindo despesas, recorreram ao STF que, em vez de indicar o Congresso como o foro adequado, decidiu colocar a compensação da redução do ICMS na conta do governo federal. Não seria o caso de o STF, para remediar a situação numa atitude altruísta, espontaneamente reduzir os salários do Judiciário e eliminar os penduricalhos para atender à reivindicação dos governadores?

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

DISCURSO VAZIO

Mesmo depois de o ministro Paulo Guedes afirmar que a economia brasileira está bombando, na realidade, a situação financeira do povo está tão complicada que nem guarda-chuva em dia de tempestade o comércio vende mais. Simples assim.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

COISA ESQUISITA

"Não passa um dia sem que alguém me pergunte se vai ter golpe, ou seja, alguma coisa esquisita está acontecendo aqui", afirmou Barroso em discurso no TSE. E como, ministro! Muito esquisito, esse TSE. Em conexão, diariamente, o povo está às ruas, nas redes sociais, nos bares e aeroportos indagando o quanto é estranha e esquisita a militância e o ativismo político de alguns supremos guerrilheiros, passionais amigos do rei da corrupção, descondenado em uma indecente operação de guerra, de corar de vergonha a deusa da justiça, Themis, para voltar à cena dos crimes que praticou contra o povo brasileiro. Sabe-se que a Themis que reina na Corte Suprema não usa venda; que sua balança e a sua espada foram trocadas por maliciosas canetas vermelhas; que o outrora justo martelo está a destruir a Carta Magna, saudosa pedra angular da nossa República, que não é a das bananas, como querem intuir alguns de seus infiéis guardiões em bem remunerados convescotes no exterior. Brasil, podemos considerar que as ilações do ministro Barroso fazem parte de um delirante contragolpe a um golpe orquestrado por alienígenas sob efeitos de alucinógenos?

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

JURISTAS

Depois da manobra política do ministro Edson Fachin – que ninguém entendeu, mas todo mundo engoliu –, quando transformou o condenado Lula em candidato à Presidência da República, muitos juristas encontraram na carta a ser lida neste 11 de agosto uma forma de mostrar que mesmo sem voz eles têm ouvidos. Pode ser um bom começo.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

ELEITOS GOLPISTAS

Remeto os senhores deputados e senadores à obra Como as Democracias Morrem. O foco da publicação está, sobretudo, na transformação dos eleitos, em especial os ocupantes de cargo do Poder Executivo, em plataforma para o golpe de Estado, assim fraudando a vontade popular. Destaco momento da obra: “Os cidadãos muitas vezes demoram a compreender que sua democracia está sendo desmantelada, mesmo que isso esteja acontecendo bem debaixo do seu nariz”. Segue-se consideração a tantos ditadores estimulados pelos desvios de comportamento. Qualquer que seja o caso, Hitler e Joseph Goebbels chegaram ao Reichstag em chamas e usaram o ocorrido de imediato para justificar decretos de emergência que desmantelaram as liberdades civis. Isso, juntamente com a lei de concessão de plenos poderes, um mês depois de destruir toda a oposição, consolidando o poder nazista até o fim da 2.ª Guerra Mundial. Valem as citações à massa de eleitores, que precisa agir com discernimento e coragem.

Kleber Amâncio Costa

Vteperman1950@gmail.com

São Paulo

*

J. R. GUZZO

Ante propostas que sugerem o cancelamento de um certo colunista do Estadão, cabe ressaltar que o bom jornalismo precisa, sim, abrigar a pluralidade de pontos de vista inerente à sociedade. Ninguém é obrigado a aderir, repetir ou acreditar em tudo o que lê, mas é mister conhecermos diversas possibilidades de abordagem, por ser inerente ao próprio desenvolvimento do saber. Se discordarmos, cabe apresentar argumentos em contrário, separar o joio do trigo, dialogar enfim. O contraditório instiga o pensamento, tem potencial para construir consensos, ao passo que a unanimidade, como diria Nelson Rodrigues, é burra.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

CHOQUE DE REALIDADE

A tomada de três pinos num molde diferente dos demais países tem sido fonte de irritação para os consumidores desde 2011, quando o padrão peculiar adotado passou a ser obrigatório no Brasil. Como se diz na praça, foi a única grande mudança implantada por Lula. Sendo que a explicação para essa sua iniciativa, que gerou um custo extra na ordem de bilhões para os consumidores e um imenso lucro para alguns, é que iria causar uma redução significativa no número de mortes por choque elétrico. Surpreendente, o número continuou aumentando sem parar. Era de 315 em 2011, e passou a 674 em 2021. No final, resultou só em custos e dor de cabeça, sem gerar qualquer benefício.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo