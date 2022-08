Judiciário

Legal, mas imoral

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votaram, por unanimidade, a favor de um reajuste de 18% dos próprios salários. Por isonomia, podemos todos votar os reajustes de nossos próprios salários, inclusive os aposentados? Ou isso só é legal para algumas castas privilegiadas? Legal, mas imoral...

Ely Weinstein

São Paulo

Sacode

Os defensores da Constituição, diga-se STF, aumentaram os próprios salários em 18%, levando-os para R$ 46 mil mensais. Que ótimo! Em contrapartida, o velho aqui só consegue reajustes pífios na aposentadoria, mas governo, Legislativo ou STF não estão nem aí. Bem que o ditado diz “quem pode pode, quem não pode se sacode”. Eles podem e fazem o que querem. Enquanto isso, eu estou me sacudindo há 44 anos, assim como todos os aposentados deste infeliz Brasil.

Filippo Pardini

São Sebastião

No Congresso

Caberá ao Congresso Nacional impedir que o aumento de 18% para o Judiciário seja efetivado. Temos aí mais um sonho do povo brasileiro. Só um tolo para acreditar que deputados e senadores, processados e aguardando julgamentos no STF, vão tomar uma decisão dessas contra os juízes que vão julgá-los. Pobre povo brasileiro, que vai pagar mais essa conta.

Antonio Manoel Vasques Gomes

Rio de Janeiro

Algumas lágrimas

Juro que fiquei sensibilizado ao ler que nossos ministros do STF se concederam um aumento de 18%, que terá reflexo em toda a estrutura do nosso Judiciário. Tanto dinheiro sobrando, não é? Por que não? Outra lagriminha verti ao saber que nossos bravos generais do Exército, que, além de receber seus soldos, montepio ou coisa parecida, estando à frente de cargos no Executivo também recebem salários. Brava gente! O pobre Braga Netto chegou a levar quase R$ 1 milhão para casa em um mês, a título de “indenizações”. Meu Deus, está difícil de ler o noticiário e não me emocionar. O Brasil precisa de investimento em inovação, pesquisa, não de um Judiciário inchado, paquidérmico e caro. Aliás, muito caro! Socorro!

Renato Amaral Camargo

São Paulo

Democracia

Preocupação real

A Universidade de São Paulo (USP), que lançou a carta afirmando nosso compromisso com a democracia e a nossa confiança nas eleições pelo voto eletrônico, é a maior universidade da América Latina e foi classificada em 2021 na posição 90 no mundo, pela consultoria britânica Times Higher Education. A referida carta foi assinada por mais de 900 mil pessoas, entre alunos, advogados, artistas, dirigentes de bancos e de indústrias, pessoal da área jurídica, da saúde, policiais, professores, etc., além de candidatos à Presidência da República. Todas essas pessoas estão preocupadas com as tentativas de desestabilizar o País antes, durante e depois das eleições. Têm motivo verdadeiro para temer esse ensaio de golpe, ou a coisa toda não passa de uma “cartinha” comunista, de acordo com nosso lastimável “mito”?

Omar El Seoud

São Paulo

Cidadania

Política na escola

A entrevista de Rita Lisauskas com a gestora do Portal Lunetas, Raquel de Paula (Sim, nós devemos falar de política com os nossos filhos pequenos, 10/8), ressalta a importância da escola no processo de formação política dos indivíduos. Eu, como professor de Ciências da rede pública estadual de São Paulo, sempre me preocupei com fugir do currículo rígido (e muitas vezes desinteressante) e levar jornais para a sala de aula, promover a leitura compartilhada com os estudantes e fomentar o debate crítico e reflexivo sobre os mais variados assuntos. Educar os “pequenos” (e os grandes) não se resume a promover a construção de novos conhecimentos e o desenvolvimento de competências e habilidades específicas. É, também, formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres na sociedade e aptos a escolher e cobrar os gestores, das três esferas de governo, pela implementação de políticas públicas que atendam, de fato, às necessidades da população. Uma tarefa árdua, mas perfeitamente possível. Sim, política se ensina e se aprende na escola.

Celso Nobuo Kawano Junior

Embu das Artes

CARTA PELA DEMOCRACIA

As manifestações de 11 de agosto, com a leitura da carta que já recebeu quase um milhão de assinaturas, mostraram ao nosso país que os ataques de Bolsonaro serão barrados na eleição. Será um capítulo amargo de nossa história que deixaremos para trás para retomar nosso caminho em busca de uma sociedade menos injusta.

Aldo Bertolucci

São Paulo

ONZE DE AGOSTO

Neste 11 de agosto histórico, tenho orgulho de ser brasileiro: independentemente de opção político-partidária, o gigante se levantou para bradar ao mundo que a nossa democracia vai resistir bravamente contra qualquer tipo de ameaça às suas instituições. Avante, democratas!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Itapeva

RUBOR

Na leitura do manifesto no Largo de São Francisco, em meio a tantas bandeiras vermelhas, a democracia verde e amarela ficou até ruborizada. De vergonha.

A. Fernandes

São Paulo

'CARTINHA'

A “cartinha”, como disse o presidente Jair Bolsonaro, já foi assinada por quase um milhão de brasileiros, incluindo policiais e militares e até apoiadores do governo. Mesmo chamando-os de “mamíferos” sem caráter, a cada momento aumenta o apoio à “cartinha”, que não ataca Bolsonaro, mas somente suas ideias golpistas. Na verdade, se trata de mais um tiro que sai pela culatra e termina acertando seu próprio pé. Mais uma vergonha internacional.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

LEITURA DE ARTISTAS

Um deboche. O horror ao atual governo é tão grande que da noite para o dia Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Maria Bethânia viraram peritos em segurança anti-invasão de hackers nas urnas eletrônicas. Será possível que os brasileiros acreditem nisso? Está todo mundo "tomado" por um encantamento? Que aflição.

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

GOLPE SILENCIOSO

O que o Ministério da Defesa está fazendo, invadindo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é uma tentativa de golpe militar silencioso e gradual. Militares bolsonaristas vão esticar a corda até onde puderem. As eleições no Brasil todo serão prejudicadas. Daqui até 1.º de janeiro de 2023 e além, será confusão atrás de confusão. Bolsonaro não vai largar o osso fácil, nem que, para isso, destrua as carreiras de generais da ativa, como já fez com Pazuello e está fazendo com Paulo Sérgio. Perante a comunidade internacional, o Brasil passa a imagem de que não tem Ministério da Defesa e estaria indefeso frente a alguma ameaça externa.

Júlio Zavack

São José dos Campos

SETE DE SETEMBRO

Este governo Bolsonaro é alienado mesmo. Há cem anos, o Brasil convidou governantes de todo o mundo para participar da grande festa do centenário de nossa Independência. O que está sendo previsto para este ano do bicentenário? Um desfile militar-eleitoreiro.

Radoico Câmara Guimarães

São Paulo

PRIMEIRA-DAMA

Depois de dizer com todas as letras que o Palácio do Planalto era "consagrado ao demônio" antes de seu marido tomar posse, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em vídeo divulgado no Instagram, fez nova e polêmica declaração que associa religiões de matrizes afro-brasileiras às trevas: "Não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas". Diante de suas condenáveis e inaceitáveis palavras, cabe dizer que quem quase nada falou durante três anos e meio de desgoverno bolsonarista, quando deu de abrir a boca só disse bobagens e ofensas em pouco mais de uma semana. Melhor voltar a ficar calada.

J. S. Decol

São Paulo

PECADO

Ao falar mal do credo alheio, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, cometeu alguns pecados. Dentre eles, além do desrespeito e da deselegância, inferiu de forma arrogante que a religião que ela pratica é melhor do que qualquer outra. Além disso, disse que "o Planalto era consagrado a demônios" antes da chegada do seu marido à Presidência. Bem, parece que o conceito que ela tem do significado de "demônio" é um tanto particular, pois muitos acreditam que, se Bolsonaro perder as eleições, é o Planalto que vai precisar de um belo banho de sal grosso.

Luciano Harary

São Paulo

FACULDADE DE DIREITO DA USP

A reportagem de André Shalders e Weslley Galzo, Direito da USP é a que mais formou ministros do STF (Estado, 11/8, A19), registra com propriedade o fato de a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ter formado a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, seguida da Faculdade de Direito do Recife, das Universidades Federais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul e da Universidade de Brasília. Tal fato enche de orgulho, sem dúvida, a comunidade uspiana, mas não se deve esquecer de que também formou competentes e poderosos ministros do regime militar.

José Elias Laier

São Carlos

REAJUSTE DO STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) propõe que o órgão aumente o provento de seus ministros e funcionários em 18%. Seria justo se tal aumento abrangesse todos os funcionários públicos de todos os Poderes e fosse extensivo a toda a classe trabalhadora. Afinal, segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei. Mas tenho em mente que aumentos dessa magnitude deveriam estar atrelados ao produto de suas tarefas. É duro constatar a lentidão da Justiça. Processos rolando há mais de 30 anos. Não só no STF mas em todas as instâncias do Judiciário. Dessa forma contraponho uma redução no mesmo porcentual. E só reivindicar aumento quando puserem em dia os processos atrasados.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

DISCREPÂNCIA

O que leva um país que tem uma das maiores diferenças sociais entre ricos e pobres achar que dois cidadãos que trabalham com a mesma dedicação podem receber R$ 1.212 ou menos (salário mínimo) e R$ 46 mil ou mais (STF)? Será que chegaremos ao futuro como um Brasil feliz?

Luiz Frid

São Paulo

LAVA JATO

Discrepância total, o Tribunal de Contas da União (TCU) condenar o ex-coordenador-geral da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e outros ao ressarcimento aos cofres públicos das despesas com passagens e diárias na apuração da operação. Como se tudo isso não bastasse, o referido coordenador também foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à indenização ao ex-presidiário Lula na importância de R$ 75 mil. Este é o nosso Brasil, que realmente os brasileiros não entendem, porque Lula foi condenado em todas as instâncias. Afinal de contas, por onde andam os subscritores da carta em defesa da democracia? Por onde andam os tais alunos das Arcadas do São Francisco? Seriam coniventes?

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Itapeva

DEMOCRACIA 'SUI GENERIS'

Na “democracia” brasileira, defendida com unhas e dentes por todos aqueles instalados nas torres dos poderes e que se locupletam de um sistema corrupto, surge mais uma repugnante estrela. Agora o TCU, cujos expoentes são paus mandados de conhecidos senadores corruptos, entendem de condenar aqueles que combatem a corrupção. A “democracia brasileira” é sui generis: nada do que o povo deseja se realiza e os pagadores de impostos ainda têm que aceitar uma obscenidade dessa magnitude.

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

CEPERJ

O Estado do Rio de Janeiro é, talvez, entre todos da União, o mais destroçado pela ação sistemática da corrupção e das sucessivas péssimas administrações. Um de seus ex-governadores encontra-se preso, condenado a um número recorde de anos. A sua Assembleia Legislativa (Alerj) constitui uma espécie de fulcro a partir do qual muitas de suas mazelas morais e de gestão se originam, tendo sido, durante oito anos (1995 -2002), presidida pelo citado ex-governador após dois mandatos de parlamentar. A instituição representativa se vê, mais uma vez, mergulhada em mais um escândalo juntamente com algumas câmaras municipais. Desta vez, no âmbito da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores do Rio de Janeiro (Ceperj), através da qual foram realizadas várias contratações ilegais de apaniguados com participação direta ou indireta de deputados, com indícios inclusive de rachadinhas. Pobre Estado! Parece fadado a atrair o que há de pior na inconfiável classe política brasileira.

Paulo Roberto Gotaç

São Paulo