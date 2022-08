Democracia

O mínimo e o óbvio

O caráter democrático, múltiplo e diverso da carta lida no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco não impediu os grupos bolsonarentos de a classificarem como comunista e contrária ao mito que defendem. No popular, a carapuça serviu e se ajustou muito bem. Mas a carta vai além de uma candidatura ou de um programa de governo, ela quer resgatar um projeto de país com o clamor do mínimo e do óbvio: civilidade na sociedade.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

Antevendo setembro

O “pedaço de papel qualquer” demonstra a força da democracia contra o ato que Jair Bolsonaro pretende no próximo dia 7 de setembro.

Robert Haller

São Paulo

Brasil democrático

Um grito pela democracia ecoou pelo Brasil, como o grito da Independência, 200 anos atrás, proclamou nossa liberdade como nação. Um a pouca distância do outro. Da margem do Riacho do Ipiranga ao Largo de São Francisco, no coração de São Paulo, onde pulsa o Estado Democrático de Direito. Capital e trabalho, universidades e organizações da sociedade civil, em uníssono, leram uma carta à Nação endossando nossa Carta Maior. Um ato simbólico paradigmático do sentimento democrático do povo brasileiro.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

País sufocado

Mais que uma carta, o manifesto é o levante de um país sufocado por tanta ignorância, desfaçatez, boçalidade e incompetência do presidente da República e do seu entorno de bajuladores. É um basta às ameaças diárias vindas de quem deveria estar trabalhando pelo povo, ao invés de vadiar de jet ski e em motociatas inúteis. Há três anos e meio o Brasil está desgovernado, vendo tudo o que foi construído nos últimos 60 anos ser destruído por um indivíduo que sempre se pautou pela vulgaridade e por uma corrupta atuação parlamentar, fazendo das famosas “rachadinhas” instrumento de ascensão econômica sua e de seus filhos. Nem no Exército demonstrou responsabilidade, tendo sido convidado a se retirar da instituição, que agora lhe serve de muleta no seu governo mambembe. O dia 11 de agosto de 2022 entra para a história do Brasil como o início da resistência democrática aos delírios do bolsonarismo.

Sandro Ferreira

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

Armadilha eleitoral

Infelizmente, estamos diante de uma armadilha eleitoral. Por um lado, dúvidas sobre a honestidade do candidato Lula e de seu partido, o PT; e, por outro lado, o receio do autoritarismo do outro candidato favorito nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro. Os atos de 11 de agosto defenderam taxativamente o respeito ao resultado das urnas. Salvo melhor juízo, ficou a impressão de que nas manifestações havia um apoio subliminar ao candidato Lula. A pergunta que fica é: e se Bolsonaro vencer a eleição?

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

Brasil armado

Tragédia em Jacareí

No Brasil de Jair Bolsonaro, com a cumplicidade do Congresso Nacional, decretos e leis foram aprovados para facilitar o acesso e a comercialização de armas no Brasil. O presidente faz “o diabo” para armar a Nação. Agora, tragédias como a que aconteceu nesta semana em Jacareí, no interior de São Paulo, podem começar a se acumular. Uma criança de 8 anos disparou uma arma acidentalmente e matou o próprio cunhado. A vítima, Wanderson Santos, de 27 anos, era corretor de imóveis e colecionar de armas, atirador esportivo e caçador (CAC). Ele havia deixado a arma de fogo no banco traseiro do carro, sem se preocupar que iria buscar seu filho, de 5 anos, e o cunhado, de 8, na escola. Ao manusear a arma, que estava carregada com 12 projéteis, o garoto atingiu a cabeça de Wanderson, que faleceu no local. Registre-se que, de 2018 a junho de 2022, o número de armas adquiridas por CACs aumentou 474% no País, e o número registrado em acervos particulares já chega a 2,9 milhões de armas.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Será morto!

Diz o presidente Bolsonaro: “Povo armado jamais será escravizado”. Será morto! Quanto mais armas, mais pessoas serão mortas.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

MONOPÓLIO DA VIRTUDE

Tanto o editorial A sociedade como protagonista (10/8, A3) como a ótima entrevista de Fábio Barbosa (‘A esquerda não tem o monopólio de querer o bem da sociedade’, 4/8, B10), presidente da Natura, citada pelo editorial, explicitam o que deveria ser óbvio: tanto o centro democrático como a direita liberal séria têm todo o interesse em combater as mazelas sociais do País (pobreza, fome, desemprego, doenças, baixa instrução) – combate este absolutamente necessário para alavancar o crescimento e a criação de riqueza. No Brasil, nem a direita populista de Bolsonaro nem a cleptocracia lulopetista, autodenominada “esquerda progressista”, atacaram de verdade esses problemas. O futuro seria tenebroso com qualquer desses extremos dirigindo o País por mais quatro anos. Por isso, causa-me perplexidade e angústia ver todos os dias o silêncio da mídia sobre a candidata Simone Tebet, única alternativa possível à prevista tragédia. Qualquer movimento de Bolsonaro ou Lula é matéria de primeira página ou manchete nos telejornais, ainda que seja para criticar. Mas a campanha de Tebet não tem merecido mais do que cantos de páginas intermediárias, sem nenhum destaque, ou curtas menções na TV. A mídia não enviesada tem enorme responsabilidade em relação ao futuro do Brasil e não pode manter-se nesse silêncio. Tem o dever patriótico de promover, sem distorções ou exageros, essa candidatura, na minha visão a única capaz de iniciar a reconstrução de um país destruído nos últimos 20 anos pela dupla que insiste em aprofundar o desastre.

César Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

ADMINISTRAÇÃO FEMININA

O brasileiro J. C. M. Rizzo publicou no Fórum dos Leitores (5/8, A4) e eu reitero. Os dois principais protagonistas destas eleições já tiveram suas oportunidades. Um terminou sentenciado e o outro nos ofereceu quatro anos, parecendo que estávamos em uma estrada esburacada dentro de um caminhão velho andando somente no tranco. Agora é a hora de experimentar com fé como será uma administração feminina. Isso nos será mostrado pela chapa Tebet-Gabrilli. Se pensarmos no número imenso de mulheres que administram sozinhas seus lares, nas outras que sempre estão ajudando seus maridos, pois um só trabalhando não dá conta de suprir seu lar, se pensarmos na força da mulher veremos que a mudança nos fará bem. Pensemos seriamente nós, que somos mulheres: está na hora de colaborar com nosso atual marido, o Brasil.

Maria Cristina Manzano

familiamanzano@uol.com.br

São Paulo

MUDANÇA DE LÓGICA

O eleitor consciente, desprovido da imbecil paixão política, no primeiro turno deve descartar Lula e Bolsonaro. O Brasil precisa tentar mudar essa lógica de votar no candidato ruim para não eleger o péssimo. Vamos nos unir e colocar Simone Tebet no segundo turno e trabalhar para que ela seja eleita. Chega de Lula, chega de Bolsonaro.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

TESTE EM OUTUBRO

As eleições deste ano serão um teste de múltipla escolha. A opção 1, renascido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e com seu vice camaleão, irá promover o inchaço do Estado, aparelhamento das estatais, remessas de divisas para ditaduras e uma banana para a disciplina fiscal. É a fênix do caos. A opção 2 promoverá desgoverno, total desrespeito ao meio ambiente e à diplomacia, ausência de reformas, vocação para gerar conflitos entre instituições e dará a mesma banana para controlar gastos da máquina. Retrocesso garantido será perpetuado. Oremos para não surgir outra pandemia, caso vença. A opção 3 é o ruidoso cearense e suas sandices rotineiras, não sai do lugar nunca, porque não vende confiança apesar da sua boa articulação oral. A opção 4, a chapa feminina, infelizmente chega tarde sem musculatura e visibilidade. Nesta terra de pobres e ignorantes, cuja metade tem sequer saneamento básico, não é de se esperar que tenham conhecimento e sabedoria para cravar o "x" na melhor alternativa do teste em outubro.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

VACINAÇÃO

Sobre o editorial É preciso vacinar as crianças (11/8, A23), não restam dúvidas quanto à importância, confiabilidade e eficácia dos imunizantes. No entanto, estamos diante de um presidente incompetente, irresponsável e negacionista, que não poupa esforços para desqualificar as vacinas. Causa espanto saber que o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, até pouco tempo atrás ocupava um posto de tamanha relevância como o de presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Parece piada. Sua arrogância, prepotência, despreparo e descaramento são de dar nojo. Em outubro, somente o voto crítico, sensato e consciente pode nos livrar desses dois. Reparar os danos causados por eles demandará muito trabalho, esforço e dedicação.

Celso Nobuo Kawano Junior

nobuo.ck@gmail.com

Embu das Artes

ALCKMIN

Uma das piores classificações na qual um ser humano pode ser enquadrado é a da traição. Essa classificação pode ser dada à maioria dos políticos, esses seres em que a lealdade só vale até serem comprados por outros iguais a eles, com o mesmo tipo de caráter. Depois disso é apenas um ser abjeto e deve ser jogado no lixo como se faz com papel higiênico usado. O mais recente nome de político traidor cabe a Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo e, aparentemente, se não foi um dirigente capaz de melhorar o Estado como prometia, até agora ainda não foi processado por corrupção, mas, quando troca sua condição até então de político medíocre mas honesto, jogou esta para o lixo quando foi comprado por Lula, que lhe dá a condição de vice. Várias vezes votei nele e votaria novamente se fosse candidato por nosso Estado como deputado federal ou senador, mas hoje jogou seu nome no lixo e todos os paulistas que tiverem memória e não forem ignorantes devem fazer o mesmo, até porque ele fará parte do mesmo grupo que foi marcado pela Operação Lava Jato como praticante do maior sistema de corrupção já visto no País.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

SEGURANÇA DOS CANDIDATOS

Parabéns à equipe da Polícia Federal que cuida da segurança de Lula pelo pedido de apoio e reforço do esquema de proteção ao candidato do PT. Entretanto, esses cuidados para com a integridade física do ex-presidente devem ser estendidos a todos os candidatos, principalmente ao atual presidente da República. Talvez, se essas medidas cautelares tivessem sido tomadas nas últimas eleições presidenciais, a facada no então candidato Jair Bolsonaro não tivesse ocorrido.

João Manuel Maio

clinicamaio@terra.com.br

São José dos Campos

QUADRILHAS

Quadrilha do bem é junina, praticada em Campina Grande, Aracaju, Caruaru, Mossoró e Salvador, esbanjam alegria coletiva num congraçamento contagiante de entusiasmo. Já a quadrilha do mal é petrolão. Com fins escusos, envolve corrupção da grossa, em que o dinheiro é farto e a tunga, astronômica. E, mesmo quando os envolvidos são descobertos, julgados e condenados, por motivos banais todo o processo é desconsiderado e todos são libertos rindo da cara dos demais brasileiros e se dizendo inocentes, honestos. Mesmo assim, com exemplos reais, há quem diga que o crime não compensa (exceto o ladrão de galinha).

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

ILHA DA FANTASIA

Em plena e grave crise econômica que o País atravessa, com inflação de dois dígitos e milhões de desempregados, os superministros do Supremo Tribunal Federal, vivendo nababescamente em uma ilha da fantasia de realidade paralela de metaverso, resolveram, por óbvia unanimidade, conceder a si mesmos um supremo aumento de nada menos que 18% em seus já expressivos vencimentos, saltando de R$39,2 mil para R$46,3 mil mensais. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

OS 18% DE AUMENTO

Diz o dito popular: quem parte e reparte, só não pega a melhor parte se é bobo ou não tem arte. Assim, os dignos e ilustres ministros do STF são inteligentes mesmo, porque 18% de aumento demonstra grande arte na manipulação de índices salariais. Como é bom poder passar o seu salário para R$ 46 mil em resultado de uma aplicação do índice relatado de 18%. Quem pode, pode, e quem não pode, vota em quem ?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

‘ÔNIBUSBERGUE’

No jornal matutino da Rede Globo de 12/8, foi mostrada uma reportagem de "gente de rua" dormindo ao relento, na chuva. Uma situação muito ruim. Então pensei e queria enviar isto a algum órgão público: as prefeituras, organizações e/ou empresas de ônibus poderiam utilizar ônibus parados nos vários pátios para servir de "ônibusbergue". Os ônibus seriam sem bancos (só o do motorista que, após estacioná-lo, seria retirado). Seriam utilizados no período noturno e, pela manhã, os "frequentadores", depois de acordados, desceriam do "ônibusbergue" e os ônibus retornariam para os devidos pátios. Isso ocorreria nestes dias de chuva, dias de frio e no verão das chuvas "diluvianas". É uma ideia. Se é boa ou não? O importante é usar o cérebro para fazer o melhor pelos nossos semelhantes. Usar "ferramentas", espaços que nós mesmos criamos para serem úteis a outros seres humanos menos favorecidos, infelizmente. Porque daqui, deste paraíso, não levaremos coisa alguma.

Deodoro Moreira dos Santos

deo.santos0105@gmail.com

São Paulo

DÉCIMO QUARTO DOS APOSENTADOS

E o décimo quarto salário dos aposentados, quando vai sair? Todo mundo já foi contemplado, exceto aqueles que trabalharam duro a vida inteira e hoje não conseguem pagar suas despesas básicas, principalmente em razão da pandemia que tiveram que arcar com as despesas de seus filhos desempregados, remédios em profusão, alimentos a preços estratosféricos, etc. Presidente Bolsonaro e ministro Paulo Guedes, os aposentados pedem socorro, senão irão passar o pior Natal de suas vidas, sem dinheiro, inclusive, para comprar uma pequena ceia ou um presentinho para seus netos.

Elias Skaf

eskaf@hotmail.com

São Paulo

TARSILA DO AMARAL

Lendo a reportagem Quadros de Tarsila e 'vidente': mulher é presa no Rio por golpe de R$ 720 milhões contra a mãe (Estado, 11/8, A22), me lembrei dessa artista na época em que estavam na moda os leilões de arte de Irineu Ângulo. Tarsila sempre comparecia a esses leilões numa cadeira de rodas e com um lenço azul claro nos cabelos, modestamente vestida, muito diferente daquela bela mulher que roubou as obras, e seus quadros não despertavam grandes interesses. Fica o dito popular: “Pintor, sogro e porco só se aproveita depois de morto”.

Maria Gilka

mariagilka@mariagilka.com.br

São Paulo

FLAMENGO

Soa estranha a febre de compras e vendas no departamento de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, patrocinadas por dirigentes surfando nos êxitos esportivos e contábeis alcançados pela diretoria anterior. A cada contratação, o presidente e seu vice de futebol posam ao lado do contratado, em ridículo e constrangedor procedimento de promoção pessoal e eleitoreira.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

DIA DOS PAIS

Orientador, provedor, educador, professor, modelo, disciplinador, amigo, etc. Tudo isso sem nenhum preparo ou orientação técnica. Para os candidatos a pais, não há OAB, CRM nem Crea. A função do pai, junto com a da mãe, são fundamentais para a sociedade, mas não há longos cursos preparatórios, nem exame de competência pessoal e técnica. Só o bom senso e as experiências pessoais. Obviamente é pouco, muitas vezes insuficiente. Tem havido algum aumento da atenção nessa área – aos poucos a sociedade vai dando orientação, através da imprensa geral e nos veículos da área de saúde. Baseados em suas próprias experiências e repetindo as tradições de família, chefes da casa, mas nem sempre chefes de si mesmos, os pais tentam fazer o que acham que é adequado, certo. Às vezes, para não repetir o erro dos pais, fazem o contrário e erram também. No Dia dos Pais pode haver muito a homenagear, talvez mais no quesito “esforço” e menos no quesito “acerto”. Apesar de tudo, o leitor mesmo é testemunha de que os resultados, afinal, não foram assim tão ruins. Que fazer neste dia? Meias e gravatas? Não. Sugiro, como sempre, “cenas de afeto explícito”. Conversar, comentar cenas antigas, perguntar sobre as alegrias, as preocupações, as tristezas – enfim, mostrar-se presente, ligado a ele por laços de afeto e simpatia. As queixas, as mágoas e os ressentimentos? Se cada um for expor as suas listas, precisaria da Semana dos Pais e o vínculo acabaria rasgado, inutilmente. De fato, exagerando os erros e excluindo os acertos, todo resultado é muito ruim. Os nossos filhos não são filhos, são pessoas – nem são nossos, são deles. Também os nossos pais não são pais, são pessoas, frutos do ambiente em que viveram. Conheci muitos pais que erraram bastante, mas nenhum que errasse de propósito. Com o passar das décadas, o antigo filho vira adulto e, aos poucos, vai se tornando “pai de si mesmo” e até “pai do pai”. É a hora certa para retribuir o esforço e, talvez, acertar mais.

Mauro Moore Madureira

drmauromooremadureira@gmail.com

São Paulo