A notícia publicada no Estadão de sábado (13/8, A12), Após STF, Congresso quer aumentar os próprios salários para R$ 36,8 mil, associada a outra notícia veiculada pela imprensa recentemente, de que cerca de 33 milhões de brasileiros passam fome e 125 milhões sofrem algum grau de insegurança alimentar, em tudo se parece com a famosa frase de Maria Antonieta quando informada de que o povo francês passava fome: “Se não têm pão, que comam brioches!”. É bom lembrar aos ministros do STF e aos nossos congressistas como acabou esta rainha francesa em 1793. Marchons! Marchons!

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

Tudo dominado

Ler o artigo da colunista Adriana Fernandes no Estadão Corrida frenética dos salários (13/8, B4) nos leva a concluir que democracia no Brasil, que é conceituada como governo do povo, pelo povo e para o povo, só existe em belos e verborrágicos discursos de nossas autoridades, pois a realidade, mesmo, como diz a articulista, é que está tudo dominado por esta casta que nos governa.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

Dignidade

Há alguns dias, li no Estado o editorial Pela dignidade dos idosos (8/8, A3), que fazia referência aos 85 anos do papa Francisco, que se tem dedicado a ressignificar o lugar do velho no imaginário coletivo. “Nunca tantos (idosos) quanto agora, nunca com tanto risco de serem descartados”, nas palavras do papa, que defende a construção de “um futuro que não seja indiferente à necessidade dos idosos de serem cuidados e ouvidos”. A palavra-chave, aqui, é dignidade. Agora, vejo-me aos 85 anos, aposentada como funcionária pública estadual, recebendo meus proventos com 16% de desconto desde outubro de 2020, sem ideia de quando esses descontos vão cessar, e enfrentando a inflação dos alimentos, dos remédios, dos serviços médicos e exames. Então, leio que classes privilegiadas do poder se dão aumentos ao bel-prazer. E nós, que trabalhamos a vida inteira e não estamos sendo cuidados e ouvidos?

Norma Lins de Araujo

noralinsa@gmail.com

Socorro

*

Eleições 2022

Debate cancelado

Estadão, Folha, UOL, Extra, O Globo, G1 e Valor caem na armadilha dos dois “exterminadores”. Deixando os dois lugares vazios, o debate deveria ser mantido, dando chance aos outros candidatos de fazerem sua exposição.

Oswaldo Mellone

mellone45@gmail.com

São Paulo

*

O cancelamento do debate entre os candidatos à Presidência, pela ausência dos dois que ocupam a liderança nas pesquisas, também é um desserviço à democracia, pois seria uma oportunidade de a população conhecer os demais candidatos, que têm pouca divulgação pela imprensa.

Marco Antônio Videira

mvideira57@gmail.com

Santos

*

Ao não confirmarem presença em proposta de debate, os candidatos mostram ter muito mais a esconder do que ideias a serem debatidas e apresentadas como propostas para conduzir o País.

Fabio Donizetti

fdsantos@msn.com

Osasco

*

Se os dois principais candidatos à Presidência de fato faltarem aos debates nesta eleição, estaremos prevendo o País que queremos para nós: um país pequeno e subdesenvolvido.

André Telles

andreftelles@yahoo.com.br

Rio Claro

*

Donald Trump

O filme

Quando todos pensavam que Donald Trump seria preso pelos ataques à democracia dos EUA, eis que surge algo ainda mais grave: espionagem. O que Trump pretendia fazer com os documentos ultrassecretos que furtou e podem comprometer a segurança nacional? Vender segredos nucleares para a China ou a Rússia? Concretizou algum negócio com esses documentos? O filme vai ficando cada vez melhor: ascensão e queda do playboy presidente, envolvido com cassinos, falências fraudulentas, casado com beldades, que tentou dar um golpe de Estado na maior democracia do planeta e roubou segredos nucleares da maior potência mundial. O mundo livre espera que ele seja preso e que os que seguem seus passos também apodreçam na cadeia.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

É INACEITÁVEL

Com a pandemia de covid-19 e, agora, com a agressão russa à Ucrânia, 33 milhões de brasileiros hoje passam fome, mas os nossos nobres ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com emprego e salários em dia, decidiram pelo reajuste de 18% nos seus salários, que hoje são de R$ 39 mil, sem constar na dotação orçamentária e num momento de contenção de despesas. Pior, os 18%, em cascata, vão refletir em todo o Judiciário, o Executivo e o Legislativo. Seria até aceitável, se fosse só para os 11 ministros, mas não é. É mole?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

*

É MOLE OU QUER MAIS?

Lula da Silva presidiu por duas vezes o País e impôs, para garantir a continuação do seu projeto de poder, um poste com ferragens oxidadas que ruiu e provocou estragos na política e na economia que até hoje repercutem. Com a comprovação de seu envolvimento em atos de corrupção, virou réu em vários processos, sendo condenado a mais de 9 anos na prisão, lá permanecendo, no entanto, por somente 580 dias, após o que foi liberado, por ação do Supremo Tribunal Federal (STF), quando este decidiu pela inconstitucionalidade da prisão após segunda instância. Posteriormente, por deliberação da mesma Corte Suprema, embora sem fundamento jurídico aceitável, teve suas penas anuladas e hoje disputa a Presidência da República. Tais manobras, é óbvio, acentuaram a falta de confiança da sociedade nos togados máximos, os mesmos que hoje reivindicam 18% de aumento de salários, que podem chegar a R$ 46.366, num país onde o salário-mínimo vai pouco além de R$ 1.200. No popular: “É mole ou quer mais?”

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

UM REAJUSTE ABSURDO

O editorial do Estadão A insensibilidade do Supremo (12/8, A13), sobre o absurdo do autoreajuste dos vencimentos dos ministros do Supremo, aborda com propriedade a falta de consideração daquela Corte com os 33 milhões de brasileiros famélicos. Não é a primeira. Quando o seu presidente era o ministro Ricardo Lewandowski, ocorreu a mesma situação. Trabalhei na administração pública e sei que os servidores da área jurídica ganham muito mais que aqueles de profissões diferentes. Inclusive porque recebem a verba honorária, que não é paga pelo governo, mas fazem parte dos seus vencimentos. Para ficar mais evidente a insensibilidade dos ministros, o editorial reproduz o valor atual de suas remunerações, de R$ 37 mil, e o reajustado, que será de R$ 46 mil, bem como o seu efeito cascata, de R$ 4,6 bilhões, incluindo os demais servidores no âmbito federal do Poder Judiciário. Se lembrarmos que o dinheiro que vai custear esse reajuste é oriundo dos impostos e taxas que pagamos quando compramos algo ou contratamos um serviço, damo-nos conta de que o absurdo atinge, pois, parcela, ainda que ínfima, dos brasileiros custeados pelo Auxílio Brasil.

Gilberto Pacini

São Paulo

*

‘A INSENSIBILIDADE DO SUPREMO’

Como bem discutido no editorial A insensibilidade do Supremo (Estado, 12/8, A13), ao que tudo indica o nosso Judiciário, que já é um dos mais caros em termos de PIB do mundo, vai continuar ainda mais caro com este generoso aumento pretendido de 18%, sem contar o efeito cascata (cachoeira caudalosa) decorrente. Eles precisam tomar consciência de que o contribuinte não pode ficar sendo surpreendido com tanto exagero.

José Elias Laier

São Carlos

*

UM ESCÂNDALO INSTITUCIONAL

Se, neste momento de deterioração das contas públicas, estarrece saber que o STF decidiu em causa própria conceder aos magistrados reajuste de 18% em seus soldos – que vão passar para R$ 46 mil mensais ­­–, o que dizer, então, quando, sob olhar complacente do governo, ministros desta gestão receberam até R$ 1 milhão de excrescentes penduricalhos, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome? O fato ocorreu em plena pandemia, quando nem vacina Jair Bolsonaro queria comprar. O ex-ministro general Braga Netto, que é candidato a vice de Bolsonaro, recebeu em dois meses de 2020 R$ 916 mil, sendo que seu salário era de R$ 31 mil. Também o almirante e ex-ministro Bento Albuquerque, que tinha salário de R$ 35 mil, recebeu R$ 1 milhão. E o ministro general Luiz Eduardo Ramos, certamente, não reclamou de ter recebido a fortuna de R$ 731,9 mil. Uma orgia à custa dos corroídos bolsos dos contribuintes. Ora, podem até dizer que é legal receber esses recursos, mas é um escândalo institucional, quando a pobreza só cresce no País.

Paulo Panossian

São Carlos

*

DEBOCHE IMORAL

Diversos militares recebem salários escandalosos neste governo Bolsonaro, conforme divulgado, e, entre eles, o general Braga Netto, que chegou a receber R$ 926 mil em dois meses. Para um governo que acaba de vetar reajustes nos valores destinados à merenda escolar, dá para acreditar se tratar de um deboche imoral quando o presidente Bolsonaro abre a boca para falar de Deus, Pátria e família. Mas, pensando bem, hipocrisia e patifaria sempre fizeram parte de nosso repertório político nacional.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

*

DESORDEM E RETROCESSO

O governo de plantão desrespeita sem constrangimento o símbolo nacional, a bandeira brasileira, causando desordem e retrocesso. Desordem política e econômica, retrocesso em todas as áreas da vida nacional. Não há PGR, STF e Congresso que tenham brios patrióticos de enfrentar esta desgraça. Com isso vamos para uma eleição em que, de um lado, está o caos atual e, do outro, a corrupção passada. Onde estão nossos representantes que deveriam perseguir o símbolo pátrio e que, pelo contrário, simplesmente disputam apoio a quem pode lhe encher os bolsos? Onde está a hombridade tão necessária para sair deste falso dilema, construindo uma via que nos leve realmente à ordem e ao progresso?

Filippo Pardini

São Sebastião

*

‘PEDAÇO DE PAPEL QUALQUER’

O presidente Jair Bolsonaro, desdenhando da mobilização do País pela democracia, disse que a Carta às brasileiras e brasileiros se tratava de “um pedaço de papel qualquer”. Com cara de paisagem, optou por enaltecer a baixa do preço dos combustíveis. Seu desconforto respingou, também, em seus ministros democratas. Mesmo assim, Bolsonaro continuou atirando no seu “alvo predileto”: nos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), como de costume. Aliás, não satisfeito, chamou o hacker que vazou informações da Operação Lava Jato para que tentasse invadir as urnas eletrônicas. Não toma jeito, mesmo. É um caso perdido!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

BOLSONARO NÃO ENTENDEU

Pelo que li no Estadão, Bolsonaro não entendeu a razão da leitura das Cartas em defesa do regime democrático, com a assinatura de mais de 1 milhão de pessoas, inclusive a minha. Ele disse que a “cartinha” não vai influir na votação, desconhecendo que o objetivo das cartas não é eleitoral, e sim uma alerta das autoridades e de pessoas de bem que prezam a democracia e não aceitam as papagaiadas espalhadas pelo candidato citado. Certamente, ele não leu o documento, e, se leu, não entendeu o conteúdo.

Toshio Icizuca

Piracicaba

*

DIA DA DEMOCRACIA

“Capital e trabalho unidos pela defesa da democracia.” 11 de agosto é o Dia da Democracia do Brasil. Uma data para ser lembrada e celebrada para sempre no coração livre e democrático do povo brasileiro.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

DEMOCRACIA, MAS UM POUCO MENOS

Lula não foi aos atos pela democracia no dia 11. É uma pena. Afinal, Lula tem muito a dizer desde longa data a respeito deste assunto. Em 2009, Lula louvou um modelo avançado de democracia: a Venezuela. Em suas próprias palavras, lá há “democracia até demais”. A ascensão de Chávez transformou a história da Venezuela. Economicamente, os investimentos nacionais e estrangeiros fugiram do país. Corrupção e narcotráfico dominaram o cenário. A população passou a sofrer de pobreza e fome. Mas, ao menos, houve financiamento do Brasil a gigantescas obras de infraestrutura por lá através do mesmo BNDES que construiu um porto completo em Cuba e apoiou obras em países governados por outros regimes não muito democráticos. Infelizmente, essas obras não foram pagas. Afinal, nada é perfeito. Politicamente, Chávez mudou a legislação e aparelhou o Estado para manter-se e ao seu partido eternamente no poder. Obviamente, com perseguição ferrenha aos seus opositores. Especialmente aos estudantes. E ai do venezuelano que ousar não confiar no sistema e na justiça eleitoral do país. Como dizia Stalin sobre eleições: “O principal é quem conta os votos”. Não foi à toa que o estreitamento das relações entre Caracas e Brasília teve como marco principal os dois mandatos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sintonia de ideais democráticos. Mas o que Lula pretende em seu terceiro mandato é diferente do que fez Chávez. Voltando a suas palavras: lá há “democracia até demais”. Assim, teria sido muito bom que Lula tivesse aproveitado esta importante manifestação para falar sobre democracia e explicar o que “de menos do que na Venezuela” em termos de democracia está em seus planos. Mas não faltarão outras oportunidades até as eleições. Lula e todos os que o apoiam poderão falar qualquer coisa, que suas palavras não estarão sujeitas a censura.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

CARTA PELA DEMOCRACIA

O problema levantado pela carta não está em suas linhas, mas nas entrelinhas. E é aí que mora o perigo...

A.Fernandes

São Paulo

*

DEMOCRACIA AMEAÇADA

Parabéns aos que defenderam o fortalecimento da democracia via carta assinada por muitos. Restou-me uma dúvida: quando a Pátria era subtraída, como disse o cancioneiro popular, ninguém pensou em divulgar uma carta com o mesmo objetivo, por quê? Será que a corrupção é bem quista por enriquecer a democracia? Francamente...

Antonio Manoel Vasques Gomes

Rio de Janeiro

*

PERDA DE TEMPO

Estamos numa democracia há 37 anos. Tivemos 2 impeachments de presidentes, vários processos e condenações contra políticos e pessoas poderosas. As instituições seguem firmes e fortes, dando conta do recado, sempre que são acionadas. As Forças Armadas, que seriam a base de qualquer golpe, demonstram respeitar a Constituição plenamente. De onde tiraram que a democracia corre risco? Essas pessoas não deveriam perder tempo em viajar na maionese e poderiam fazer uma carta contra as ditaduras de Cuba e Venezuela, onde os direitos humanos mínimos não são respeitados.

Reinner Carlos de Oliveira

Araçatuba

*

AS OMISSÕES DA ‘CARTA’

A Carta às brasileiras e brasileiros, embora no momento seja importante à defesa da democracia, não denuncia claramente a origem dessas mazelas que nos levaram à presente situação institucional. Cidadãos abonados, empresários privilegiados em reduções ou isenções tributárias, servidores públicos enclausurados em castas, militares superiores encastelados nas casernas com soldos de milhões de reais, bem como juízes e correlatos decidindo os próprios salários, preservam dois Brasis: o deles, convivendo com os sete pecados capitais, e o outro, onde milhões de brasileiros vivem na miséria, com fome, desabrigados duplamente, do teto e diante da gritante omissão do Estado, enquanto pseudolíderes políticos permitem que o orçamento público seja assaltado pelos integrantes dos Três Poderes. E, ironicamente, é exatamente essa população em estado de miséria que é manipulada para eleger populistas messiânicos, contando ainda com o auxílio daqueles que buscam garantir suas prerrogativas na exploração da população mais necessitada. O Estado está de tal forma dominado por um modus operandi, ditado pela elite brasileira, que estamos sendo arrastados para um atoleiro. Nesse sentido, a Carta é omissa.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

NÃO BAIXAR A GUARDA

Depois da oportuna, histórica e comovente manifestação cívica da leitura das cartas-manifesto em defesa da democracia, em 11 de agosto, na icônica Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, e demais faculdades País afora, é de fundamental importância que a sociedade vá às ruas no próximo 7 de Setembro, neste ano em comemoração à efeméride do bicentenário da Independência, para novamente manifestar-se contra as ameaças de retrocesso autoritário do negacionista e fascistoide desgoverno Bolsonaro. Não se pode baixar a guarda e deixar que a extrema-direita bolsonarista sequestre a mais importante data nacional para a sua manifestação em prol da reeleição do “mito” que virou mico. Que todos se vistam de verde-amarelo, portem bandeiras e símbolos nacionais e gritem a plenos pulmões: Estado Democrático de Direito sempre, Estado antidemocrático de direita nunca mais. Muda, Brasil. Basta de Bolsonaro.

J. S. Decol

São Paulo

*

TUDO SERÁ COMO ANTES

A mais recente pesquisa eleitoral para presidente nos mostra que 50% do grupo que ganha mais de 5 salários mínimos, que representa a minoria no Brasil, pretende votar em Bolsonaro, e 31% em Lula. 40% do grupo que ganha entre 2 e 5 salários mínimos pretende votar em Lula, e 35% em Bolsonaro. 51% do grupo que ganha até 2 salários mínimos, que representa a classe menos favorecida no Brasil, pretende votar em Lula e apenas 23% em Bolsonaro. O pindamonhangabense Ciro Gomes e a três-lagoense Simone Tebet, juntos, não ultrapassam 10% das intenções de votos. Os R$ 600,00 do Auxílio Brasil impulsionaram Bolsonaro, mas ainda faltam 50 dias para o primeiro turno. Pelo jeito, como as coisas estão acontecendo, não haverá novidades em 2023, apenas uma continuidade das velhas raposas da política.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

*

FORÇAS DESALMADAS

A Marinha havia resolvido bombardear a Ilha da Sapata, no Arquipélago de Alcatrazes, onde vivem 1.300 espécies de aves, répteis e mamíferos. Depois da pressão de ambientalistas, o bombardeio de treinamento foi adiado. O uso militar para testes na ilha começou na ditadura militar. Em 2004, o bombardeio ocasionou um incêndio que destruiu 20 hectares da ilha. Para quê? Realmente, estou farta de estes militares acharem que podem tudo, até trabalhar para desacreditar as urnas eletrônicas. Por que não vão para as fronteiras para defender nosso país do crime organizado? Por que não vão defender a Amazônia? Chega de Pazuello, Paulo Sérgio, Braga Netto e outros mais lambe-botas do presidente! Eu não aguento mais, e acho que muitos brasileiros também não.

Cecilia Centurión

São Paulo

*

A VEZ DA MARINHA

Ao invés de realizar um treinamento de simulação como fez no Exercício VIKING 2022, a Marinha do Brasil havia resolvido fazer um exercício militar com tiros de canhão de embarcações, no Arquipélago dos Alcatrazes, em 16 e 17 de agosto. O lugar tem uma grande diversidade de plantas e animais, muitas ameaçadas de extinção e que não ocorrem em nenhum outro lugar do planeta. Para não ficar atrás, a Marinha quis dar mais uma manifestação do “carinho” que o Brasil tem pela vida e pelo meio ambiente. Revoltante!

Omar El Seoud

São Paulo

*

A REDUÇÃO DO IPI

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu o decreto que reduzia a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Ele é contra baixar o preço para o consumidor brasileiro. É um absurdo o consumidor brasileiro pagar mais caro por produtos para beneficiar a zona franca de Manaus, onde só há multinacional milionária que só está lá para não pagar imposto.

Renato Maia

Prados (MG)