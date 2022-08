Dinheiro público

Brasileiros esfolados

O Estadão de sábado (13/8) trouxe duas notícias revoltantes. A primeira, de que congressistas também (além dos integrantes do Judiciário) pedem reajuste salarial. Se esse ajuste for dado, passarão esses ilustres a receber salário mensal de R$ 36 mil, fora os penduricalhos e outras benesses nababescas autoconcedidas. E os outros mais de 200 milhões de brasileiros que pagam esses vencimentos indecorosos? A segunda notícia é de que a Receita Federal vai facilitar a renegociação de débitos de pessoas físicas, microempreendedores e empresas. As “facilidades” envolvem até 70% de abatimento nas dívidas e prazos a perder de vista. E os pobres brasileiros que se esfolam para pagar em dia seus tributos? Realmente, a inadimplência tributária compensa. Isso sem mencionar, aqui, a ausência de reajuste da tabela do Imposto de Renda. Aparentemente, os funcionários e órgãos do governo leem o parágrafo único do artigo 1.º da Constituição assim: “Todo o dinheiro emana do povo”.

David Hastings

david.hastings.brazil@gmail.com

São Paulo

*

Mensagem

A Receita Federal insiste em dizer a todos os brasileiros: “Não é preciso pagar impostos em dia”.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

Eleições 2022

‘Voto facultativo’

Perfeita a análise de Denis Lerrer Rosenfield em seu artigo (15/8, A6). Votar branco ou nulo não é desperdiçar o voto ou não exercer sua cidadania ou direito político. Ao contrário, é demonstrar sua insatisfação, neste caso, com os dois candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para a Presidência, para depois não se arrepender de votar num ou noutro, simplesmente para um deles não ganhar. É a melhor opção para quem não quer nenhum dos candidatos nem carregar o fardo de ter pactuado em colocar um dos dois no poder.

Mauricio Mangini

maumangini@hotmail.com

São Paulo

*

O direito de dizer ‘não’

O artigo Voto facultativo não poderia ser mais claro e preciso sobre estas eleições. Diz ali o que eu e muitos outros eleitores pensamos e pretendemos fazer no dia da votação, caso nos deixem como opções apenas Bolsonaro ou Lula, dois desqualificados, para ocupar a Presidência do Brasil. Como bem descreveu o articulista, nenhum deles tem credenciais democráticas. O eleitor não deve ser obrigado a escolher entre o ruim e o pior. Temos o direto de dizer não a essas opções, e ainda assim estaremos exercendo nossa cidadania e nos posicionando politicamente.

Iveraldo Duarte

iverduarte.id@gmail.com

Avaré

*

Falam demais

Tendo em vista que a cada momento uma terceira via na eleição presidencial se torna menos provável, minha grande esperança é de que, sendo os dois candidatos que lideram as pesquisas acometidos de incurável logorreia, é sempre possível que acabem falando asneiras tão chocantes que até abalem os eleitores mais desavisados.

Carlos Gonçalves de Faria

marshalfaria@gmail.com

São Paulo

*

Comodismo

Outro dia, conversando com uma parente próxima, fiquei estarrecida ao ouvir dela que iria votar em um dos dois candidatos que estão liderando as pesquisas por achar que é menos ruim do que o outro. Até aí, nada de anormal, uma vez que a maioria dos eleitores está pensando assim. O que mais me deixou surpresa foi a resposta dela quando perguntei por que não votar num outro candidato: “Não conheço, nem sei quem é. Deve ser tão ruim quanto os outros dois”. Isso é comodismo, as pessoas não querem se dar ao trabalho de pesquisar para conhecer os candidatos. É por isso que estamos nesta condição eterna de submundo.

Eliane Oliveira

eo620412@gmail.com

São Paulo

*

Saúde pública

Hospital A. C. Camargo

Como noticiado pelo Estadão ontem, o Hospital A. C. Camargo, especialista em oncologia, deixará de atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de dezembro porque a rede de hospitais pretende ampliar as regiões de atendimento e melhorar a prática médica em oncologia em todo o Brasil. Descobre um santo para cobrir outro! A rede precisa explicar melhor ou apenas dizer que não lhe interessa mais o convênio com a Prefeitura Municipal de São Paulo.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

*

EX-MINISTRO DA SAÚDE

A boa Coluna do Estadão informa que o general de triste memória alvo da CPI da Covid, Eduardo Pazuello, é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro (13/8, A2). O povo carioca e as urnas eletrônicas seguramente não merecem gritante desfeita e descabida pretensão.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmailcom

Brasília

*

IGNORÂNCIA POLÍTICA

A pesquisa da consultoria Quaest, que encontrou entre os pesquisados 78% que apenas “já ouviram falar” do Supremo Tribunal Federal (STF) e 80% do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é a mais escandalosa prova da ignorância do povo que recentemente, em outro levantamento, também mostrou não saber o que faz o Congresso Nacional (O grande perigo da ignorância política, 14/8, A3). Não esqueçamos que esses mesmos indivíduos, em menos de dois meses, estarão votando para eleger presidente da República, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Se desconhecem o que fazem os integrantes dos Poderes, certamente também não saberão quais as credenciais que o candidato deve possuir para merecer o voto e, principalmente, poder desempenhar o mandato conquistado nas urnas. Durante as últimas três ou quatro décadas, os currículos escolares poderiam ter sido aperfeiçoados e o alunado, recebido educação política estrutural. Não ficarem sujeitos, como ficaram atualmente, a professores militantes que os buscam cooptar e torná-los ativistas ideológicos. No lugar de colocar posicionamentos – independentemente se de direita, esquerda ou centro – na cabeça do aluno, o mestre, que ganha salários para isso, tem o dever de facultar-lhe informações que possam ser úteis em sua vida profissional, social e comunitária. Para não se transformar em fantoche, alienado ou mero ignorante, o estudante precisa receber os conhecimentos que o levem a ter consciência da realidade ao seu redor e, por observação e vontade próprias, decidir o melhor caminho a seguir. Permitam-me aqui lembrar a minha saudosa mestra Deborah Padua Melo Neves, que ensinava sem doutrinar e por isso, além de professora querida, foi brilhante autora de livros didáticos. Apesar do apontamento da pesquisa, sou otimista e acredito que, por conhecimento ou intuição, a maioria vai votar bem e livrar o País dos demagogos, mistificadores e enganadores que fazem questão de manter a população no desconhecimento para dela tirar proveito e até roubar os recursos que poderiam melhorar as condições gerais de vida. Não se deixe enganar e vote em quem melhor poderá representá-lo. Jamais naqueles que os militantes te pediram para votar.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

VOTO FACULTATIVO

Denis Lerrer Rosenfield, em seu artigo Voto facultativo (Estado, 15/8, A6), expressa muito bem o direito de o eleitor votar em quem ele quiser para presidente no primeiro turno, fugindo da polarização, e, não gostando dos dois candidatos do segundo turno, ficar em casa, anular ou votar em branco. Simples assim. Ser cidadão livre para decidir.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

CONGRESSO NACIONAL

Não é surpresa que nossa Constituição seja alterada após mudança da ideologia vencedora em pleito presidencial (Congresso brasileiro é o que mais mexe na Constituição entre 11 democracias, 15/8, A8). Afinal, precisa-se de sustentação legal para ações conflituosas criadas por aqueles que nunca deveriam errar: o presidente de plantão, que, neste país, se sente monarca absolutista ungido por Deus, e o Congresso, representantes que criam vida própria após eleitos. No Brasil vende-se a democracia como se fosse a ideal, um governo para todos. E é só da boca para fora, já que na prática castas são privilegiadas em detrimento da maioria. Nesta, há uma grande parcela desempregada, faminta e sem moradia. Democracia que muitos fazem questão de alardear serem favoráveis para saírem bem na foto, mas que na prática escamoteia o auxílio a quem a abomina, seja internamente a grupos radicais, seja externamente a países como Cuba, Nicarágua ou Venezuela, ditaduras de fato. Infelizmente, a decadência do investimento em educação auxilia o processo de deturpação da realidade.

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

PLANOS DE GOVERNO

A análise dos planos de governo dos candidatos a presidente deveria ser condição para a escolha dos eleitores, assim como dos órgãos de imprensa sérios, para sairmos da discussão vazia e das acusações e insultos entre os candidatos que dominam as discussões e as notícias. Nesse sentido, são positivos os comentários do jornal O Estado de S. Paulo sobre as propostas apresentadas pelo Centro de Liderança Pública sobre os temas que deveriam constar dos planos dos candidatos (Uma agenda para o futuro do País, 15/8, A3). Por outro lado, falha o jornal ao não reconhecer que pelo menos um candidato, Luiz Felipe D’Avila, apresentou um plano de governo moderno, claro, com objetivos e metas mensuráveis e factíveis. Seria mais útil e uma importante contribuição aos leitores que mais atenção fosse dedicada à análise das propostas dos outros candidatos, e não apenas às candidaturas dos atuais líderes nas pesquisas.

Paulo Roberto Martins Serra

paulo.martins.serra@gmail.com

Lorena

*

FUJÕES DO DEBATE

Quem foge do debate eleitoral, “não confirma presença nem se digna a informar suas razões para a ausência no prazo acordado com suas assessorias” merece o voto do eleitor não fanatizado? Podemos dizer que os fujões do debate têm medo do confronto ao vivo e de ter de prestar contas de suas gestões à frente da Presidência da República? O excelente editorial Um desserviço à democracia (Estado, 13/8, A3) oferece algumas pistas para entender, sem justificar, o menosprezo à imprensa e aos eleitores, quando afirma que “democratas não receiam expor o que pensam a ninguém” e diz que o motivo do desinteresse dos primeiro e segundo colocados nas pesquisas de intenção de voto pode ser porque “só teriam a perder”. Em contrapartida, acredito que a democracia e o País só têm a ganhar se o consórcio de imprensa não cancelar o encontro e substituir os fujões por cadeiras. Ciro Gomes e Simone Tebet, respectivamente terceiro e quarto colocados nas pesquisas, respeitosamente manifestaram que estão prontos para o debate. Que 2018 não se repita, mas desta vez prevaleça o interesse público.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

DESSERVIÇO AO PÚBLICO

Fomos informados de que o debate entre os presidenciáveis promovido por um consórcio formado por importantes meios da imprensa e previsto para o dia 14 de setembro foi cancelado, pelo fato de os candidatos Lula da Silva e Jair Bolsonaro não confirmarem suas presenças. No momento em que todos os meios de comunicação exaltam a importância do debate público dos programas dos candidatos, é lastimável constatar que esse debate não ocorra com a participação dos demais candidatos. É como se o consórcio entendesse que, realmente, a eleição se resume a esses dois candidatos e os demais não têm nenhuma importância – trata-se de um desserviço ao público. Lamentavelmente, o consórcio agiu no sentido desejado por Lula e Bolsonaro. Espera-se que essa decisão possa ser revista e que ela não se repita em novos debates a serem programados.

João Cyro André

joaocyro.andre@gmail.com

Barueri

*

CADEIRAS VAZIAS

Assim como eu, muitos leitores dos jornais Estadão, O Globo, Folha, Valor Econômico, UOL e G1, que promovem o debate entre candidatos a presidente, não concordam com a falta de respeito dos candidatos Bolsonaro e Lula em não querer participar dos debates e defender seus projetos para governar o Brasil. Minha sugestão é que façam o debate com os outros candidatos, pois há muitas pessoas indecisas, e deixem as duas cadeiras vazias. Baseados nas perguntas que vocês fizerem, procurem ter as respostas que Lula ou Bolsonaro já deram e leiam suas respostas. Não podendo, apenas dirijam as câmeras para as cadeiras vazias. É muita falta de respeito para com a imprensa e os eleitores!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo- SP

*

SER DE ESQUERDA

Brilhante, o comentário O que é ser de esquerda hoje? (14/8, B2). Penso eu que 95% das pessoas não sabem o que é ser de esquerda hoje. Principalmente o povo, incluindo-me. Após a coluna, sentimo-nos menos "perdidos". Celso Ming é um comunicador nato, insubstituível para nós, o povo. Parabéns a ele e ao Estadão, que permite expressão de mentes singulares como a do senhor Ming.

Cesar Eduardo Jacob

cesared30@gmail.com

São Paulo

*

BLASFÊMIA

Não se sabe ao certo, até o momento, se o ataque ao escritor Salman Rushdie tem a ver com a decretação de seu assassinato pelo governo iraniano, em 1989, por considerar o livro de sua autoria, Versos Satânicos, uma blasfêmia. Não são poucas as blasfêmias proferidas diariamente mundo afora e, no Brasil, nem se fala. Fato é que não há ofensa, religiosa ou não, que justifique reações medievais violentas dessa natureza. É para isso que existem, no mundo civilizado, instrumentos judiciais apropriados. Infelizmente, não são poucas as pessoas, inclusive governos, mundo afora, para quem a violência e o justiçamento são considerados naturais. E, no Brasil, nem se fala.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CRIME

A senhora Michelle Bolsonaro anda relacionando religiões de matriz africana com o mal e com o demônio. Porém, em um país como o Brasil, tal atitude pouco inteligente e inconstitucional deveria ser o suficiente para desqualificar toda a campanha política de reeleição de seu marido, Jair Bolsonaro. Mas, não, ainda batem palmas para a institucionalização do crime e da ignorância.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FAZER O DIABO

A primeira-dama Michelle Bolsonaro resolveu dar um tom religioso à política. Assim, a entrada de Bolsonaro livrou o Planalto dos “demônios”. Acontece que Bolsonaro não está em uma missão “religiosa sagrada”, mas foi eleito para governar o País e pode não ser reeleito pelas suas desastrosas ações na saúde (são mais de 681 mil óbitos, muitos poderiam ter sido evitados), na economia (10,1 milhões de desempregados), no meio ambiente (foram 2.744,41 quilômetros quadrados de áreas desmatadas de janeiro a junho de 2022), entre muitas outras. Michelle pode tentar “fazer o diabo” para ganhar as eleições; serão os eleitores que decidirão se vão querer mais quatro desastrosos anos pela frente.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

PRIMEIRO DELATOR

Morre Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras e primeiro delator da Lava Jato. Ele dizia que um cartel de empreiteiras foi formado nos negócios da Petrobras e que havia pagamento de propina, sendo parte destinada aos executivos da estatal e parte aos partidos políticos, incluindo PT, PMDB e PP. Ele se vai, mas a memória do que disse permanece.

Jorge A. Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

DESERTO DE ALGODÃO

Quem nunca viu um deserto, basta olhar para a foto da primeira página do Estadão de 14/8 e lá está um cobertor de algodão, mas sem dúvidas um deserto (Um mar de algodão sustentável ajuda as contas do País). Nenhuma árvore, nenhum riacho, nada, só algodão em cima de terras exauridas que sobrevivem apenas às custas de fertilizantes artificiais muitas vezes importados caríssimos à base de dólar. Se você não gostar de algodão, pode ser soja, pasto, é só escolher o deserto preferido. Ou então aguarde um pouco mais e observe o enorme deserto pantaneiro ou o amazonense, tanto faz, é só uma questão de tempo.

Ruy Carlos Silveira Crescenti

ruycarlos39@uol.com.br

Águas de São Pedro