SUS

Inviável

A suspensão dos atendimentos de pacientes do SUS pelo hospital A.C. Camargo tem de ser apreciada sob uma ótica mais ampla, sobretudo às vésperas de eleições. A tabela SUS praticada e repassada pelo Ministério da Saúde aos hospitais públicos e privados está defasada há décadas e o sistema só funciona heroicamente pela boa vontade de gestores e médicos. O símbolo do descaso de sucessivos governos federais pelo SUS está bem representado no valor repassado aos médicos por uma consulta: R$ 10,00. Um desrespeito. E assim é, na mesma proporção, com procedimentos, cirurgias e tratamentos. Heroísmo e boa vontade têm limite e o sistema está se tornando inviável. É imperativo que os candidatos à Presidência da República apresentem um projeto de sustentabilidade para o SUS no curto e no longo prazos. Se isso não acontecer rapidamente, quem vai sofrer as consequências serão os pobres e vulneráveis.

Luciano Harary, médico

São Paulo

*

Dinheiro público

Poço sem fundo

Para surpresa de ninguém, o governo federal entrega poços incompletos e água não chega ao sertão do Nordeste, apesar do gasto de R$ 1,2 bilhão (Estado, 16/8, A7). E Jair Bolsonaro ainda afirma que no seu governo não tem corrupção. Ainda bem.

Maurício Lima

São Paulo

*

Contracheques militares

1,6 mil militares receberam mais de R$ 100 mil por mês (Estado, 16/8, A9). Será a comprovação de que militares estão comprometidos com um provável golpe de Jair Bolsonaro?

Alroger Luiz Gomes

Cotia

Uma carta

Como está na moda elaborar cartas em defesa da democracia, gostaria de sugerir uma sobre o uso do dinheiro público. Uma carta que vincule os ganhos dos políticos à evolução do PIB e do Índice de Desenvolvimento Humano; que solicite que salários de políticos municipais não consumam mais que 10% da arrecadação própria do município; que deixe claro que os palácios governamentais são patrimônio público e não podem ser redecorados ao capricho do ocupante temporário; que discipline a farra no cartão corporativo, que, além de tudo, ainda recebe sigilo de 100 anos. Uma carta contra o orçamento secreto e as emendas de relator, que não dão a devida publicidade como determina a Constituição. Uma carta simples, mas efetiva, para estancar os ralos por onde o dinheiro do cidadão flui sem retorno para a sociedade. Quem me ajuda?

Silvano Corrêa

São Paulo

*

Ciência e tecnologia

Pesquisa em SP

O artigo Ciência para o futuro, do ex-ministro Roberto Rodrigues (14/8, B3), relata com fidelidade o desmonte dos institutos públicos de pesquisa do Estado de São Paulo, destacando a contribuição do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) para a atual competitividade da agricultura brasileira. O desmonte acintoso e progressivo do IAC, patrimônio do povo paulista e brasileiro, e de outros institutos de pesquisa do Estado é evidência da incompetente administração de Ciência e Tecnologia do Estado, que não administra o setor, não programa, não acompanha a execução nem avalia programas em nível estadual. Em resumo, o Estado é mal organizado neste setor, o que explica o desastroso desmonte citado no artigo.

Carlos Jorge Rossetto,

pesquisador aposentado do IAC

*

Campinas

Agricultura competitiva

A Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo (APqC) agradece, ratifica e apoia a manifestação de Roberto Rodrigues no artigo Ciência para o futuro. Os institutos de pesquisa do Estado estão, de fato, sendo desmontados de forma irracional, pondo em risco a competitividade futura dos agricultores brasileiros e de empresas nacionais que dependem da tecnologia pública. Cabe ressaltar que, depois da década de 1990, com a aprovação da Lei de Cultivares e da nova Lei de Patentes, o ciclo de tecnologia de livre uso na agricultura acabou. Agora, cada país deve gerar sua tecnologia ou perderá competitividade. Desde então, seria lógico o Estado fortalecer suas instituições de pesquisa para manter a competitividade do País. Mas exatamente o contrário ocorreu, como devidamente explicou o ex-ministro.

Patricia Bianca Clissa,

presidente da APqC

São Paulo

*

ALTOS SALÁRIOS

Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), deputados e senadores, ao invés de sonharem com altos salários, por que não votar o salário minímo para pelo menos o dobro do que é hoje? É ridiculo este pseudosalário minímo de hoje, com o que, diz a Constituição, ele tem que suprir alimentação, vestir, transportar para o trabalho, alugar casa, estudar, enfim, para o básico de uma família. Uma cesta básica custando de R$ 600 a R$ 700 é por demais absurdo. Será que vocês não se envergonham disso? É por demais quererem seus salários com muito dinheiro e o resto do povo na míngua, e aproveitando porque não votam logo o ajuste do Imposto de Renda. O Imposto de Renda, pelo que sei, é sobre alguma coisa que você tem além de seu salário. Jamais o salário poderia ser considerado renda. Só no Brasil esse imposto é assim, salário não é renda.

José Claudio Canato

Porto Ferreira

*

CORRIDA FRENÉTICA

As críticas ao aumento de salários dos diversos Poderes no Fórum do Leitores avolumaram-se. E Adriana Fernandes, em seu artigo Corrida frenética dos salários (13/8, B4), tece criticas ao pedido de aumento de salários dos diversos Poderes, especificamente ao Poder Judiciário, que já tem regalias tais como férias de 60 dias, excesso de recessos forenses e outras folgas, como já comentado em artigo de Everardo Maciel, no Estadão de 6/1/22. Uma alternativa para aumento do salário do Judiciário poderia ser realizada com a redução das férias para 30 dias, e os salários seriam aumentados em 1/12 do salário nominal, haja visto o direito adquirido de 60 dias de férias.

José Luiz Abraços

São Paulo

*

TREM DA ALEGRIA

Parece que o trem da alegria, que trazia milhões de reais de salários aos desembargadores da “juztissa tupiniquim”, decidiu incluir no roteiro uma parada nos quartéis e, com isso, coronéis e generais também estão drasticamente engordando seus soldos (1,6 mil militares receberam mais de R$ 100 mil por mês, 16/8, A9). Com o modesto aumento de 18%, aqueles seres que se intitulam supremos passarão a ganhar 46 mil mensais, fora as milhentas mordomias que incluem lagostas e vinhos tetracampeões, e desencadearão uma avalanche de aumentos a todo o Judiciário. O Congresso, para não ficar atrás, já cozinha um aumento nos próprios vencimentos. Claro que os aposentados, sem dinheiro para comprar os necessários remédios, ficarão muito felizes em saber que seus impostos pagam essas obscenidades, e perceberão com clareza a razão de esse povo assinar alegremente a carta da democracia.

João Paulo de O. Lepper

Cabo Frio (RJ)

*

AMADAS FORÇAS ARMADAS

Finalmente explicado o apoio cego de alguns militares ao candidato Bolsonaro. Ao menos 1.559 oficiais militares receberam mais de R$ 100 mil mensais, de janeiro a maio deste ano, num total de R$ 262 milhões, a título de atrasados. O general Pazuello recebeu em março R$ 305 mil, e o coronel James Magalhães Sato recebeu R$ 603 mil em abril. Essas bondades explicam a total solidariedade de oficiais das Forças Armadas ao capitão Jair, em sua desesperada luta contra as urnas eletrônicas, que podem tirá-lo de tão generosa Presidência para com todos eles.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

LOCUPLETAÇÃO GERAL

Ministros do STF querem 18% de aumento e ainda dizem que tal índice não cobre as perdas. Viajam em primeira classe, que custa dez vezes mais que a econômica, e recebem US$ 727 de diárias internacionais. Ministério Público quer motivar seus procuradores dando R$ 11 mil por mês para trabalhar. Muito curioso. Militares ganhando R$ 100 mil por mês. Parece justo, pois os juízes estão ganhando isso. Funcionários do Executivo mamando nos conselhos de administrações. Tudo na mídia e nos portais das transparências. Por essas e outras, síndicos de prédios roubam descaradamente. O exemplo vem de cima. E ninguém chia. Por muito menos 1964 foi materializado. Ih, não posso tocar nesse assunto. Posso ser presa.

Iria de Sa Dodde

Rio de Janeiro

*

PESQUISA ELEITORAL

Bolsonaro subindo nas pesquisas é como Batman ver Gotham City elegendo o Coringa no lugar de Al Capone. Lamentável.

Maike Marques

Itapira

*

FITTIPALDI E PIQUET

Como se já não bastasse ter visto a patética cena do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, fazendo as vezes de motorista do Rolls Royce presidencial de Jair Bolsonaro no desfile do 7 de Setembro de 2021, em Brasília, sabe-se agora que o bicampeão mundial da F1 e das icônicas 500 Milhas de Indianápolis, Emerson Fittipaldi, vai concorrer ao Senado italiano pelo partido de extrema direita Fratelli d'Italia, sob a liderança de Giorgia Meloni, candidata a se tornar a nova primeira-ministra do país. É de causar espécie e decepção aos milhões de fãs ver os nomes consagrados nas pistas de automobilismo de Piquet e Fittipaldi ora associados a partidos e políticos de viés extremista e fascistoide.

J. S. Decol

São Paulo

*

SIMONE ESCONDIDA

A mídia séria bate todo dia em Lula e Bolsonaro, claramente não capacitados a formar um governo de reconstrução do Brasil. Mas não consigo entender, angustiado, por que essa mesma mídia não se esforça por apresentar Simone Tebet aos seus leitores e espectadores, mantendo-a desconhecida do grande público. Qualquer ação dos populistas radicais merece manchetes, enquanto Tebet fica relegada a cantos de páginas e menções curtas na TV. Por favor, não a escondam, pois é nossa única esperança de um futuro melhor.

César Francisco Martins Garcia

São Paulo

*

VOTO EM TEBET

Por que votarei em Simone Tebet: ela tem saúde mental; preza o diálogo e a concórdia; sabe que só a educação salva um país e é a prioridade número um de seu governo; vai garantir uma economia sustentável que trará investidores estrangeiros; tem vasta experiência no Legislativo e no Executivo; empossada presidente, vai atravessar a Esplanada e entregar uma carta ao STF e ao Congresso renunciando à reeleição, pois é a única forma de um presidente não ficar nas mãos do Centrão e trabalhar quatro anos, porque quem quer se reeleger só trabalha os dois primeiros anos.

Sandra Maria Gonçalves

São Paulo

*

CAMPANHA ELEITORAL

Há que se respeitar o regramento eleitoral, mas o despresidente candidato à reeleição está em campanha desde 1.º de janeiro de 2019, o que não é uma situação pacífica, como defende o sereno editorial Campanha eleitoral é tempo de paz (Estado, 16/8, A3). Para alguém que rotula de "pedaço de papel" a carta em defesa da democracia, um plano de governo será apenas letra morta para cooptar eleitores, como já o fez com escandalosos auxílios de compra de votos. Porém, sigamos com o otimismo de que os próximos 45 dias possam ser usados para debater o que os candidatos, em todos os níveis e rincões deste país, tenham para ofertar como futuros representantes constitucionais do povo.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

TEMPO DE PAZ

Excelente, o editorial Campanha eleitoral é tempo de paz. A paz é pré-condição e pressuposto para qualquer campanha eleitoral decente. Necessária e imprescindível, mas não suficiente, principalmente nestes tempos sombrios de sombras, trevas, irracionalidades, negacionismos, ódios, intolerâncias, riscos e ameaças. Tempo de discernimento, aprendizagem, esperança e confiança no ser humano, no cidadão, nos irmãos e irmãs que caminham conosco, para a construção coletiva de um projeto nacional inclusivo, em que caibam todos os habitantes deste país “abençoado por Deus e bonito por natureza”. Tempo de avaliação de diagnósticos e propostas em que vamos conjugar os verbos pensar, refletir, dialogar e debater, ousar, discernir e escolher. Ah, os verbos somar, coordenar, integrar, articular, cuidar, sanar, curar, colaborar, cooperar, conciliar, unir e pacificar. Tempo de liberdade, igualdade e do “princípio esquecido” fraternidade. Tempo de amar, sintetizado pelo Francisco de Roma, que se inspira no Francisco de Assis, com a feliz expressão: somos todos irmãos.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

CURTA VISÃO

Em entrevista concedida em 14 de setembro de 2008, 20 anos, portanto, após a promulgação da presente Constituição brasileira, José Sarney, presidente da República no dia do anúncio da aclamada "cidadã", e responsável pela convocação da Assembleia Constituinte que produziu o texto, declarou que a sua aprovação tornou o País ingovernável, um arremedo de Frankenstein de onde emanam todas as normas legais. Segundo sua afirmação na entrevista, ficou claro que os debates que desembocaram na redação final priorizaram as reivindicações corporativas, em detrimento dos grandes problemas nacionais, como, por exemplo, o necessário – até os dias atuais – aperfeiçoamento do sistema político eleitoral. Assim, não é de admirar que hoje a nossa Carta Magna ostente o insólito título de ser a mais modificada entre as de várias democracias do mundo, sendo mais mexida em 34 anos – 131 emendas, além das propostas de modificações ainda em debate – do que as 27 da americana, em 233 anos. Um testemunho da curta visão de futuro, com populismo embutido, dos responsáveis por um texto que vem causando grandes perdas ao País, em dinheiro e tempo.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

*

EXTERMINADOR DO FUTURO

Apesar de não ser agricultor ou técnico, sou curioso em entender a celeuma causada com a proibição pela Anvisa do fungicida carbendazim de uso muito comum no Brasil, e que chegou a motivar a formação de uma frente parlamentar para anular a aludida proibição. Descobri ser um produto proibido desde 2009 na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália devido a sua carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade, com ação destrutiva sobre os testículos. Produto fabricado na China e distribuído pela Nortox, sendo indicado para as lavouras de algodão, soja, cana, feijão, arroz, cítricos, etc., apesar de seu uso não ser recomendado em alimentos. As recomendações de cuidados preventivos a serem tomados na aplicação do veneno, bem como os procedimentos contra eventuais danos à saúde dos aplicadores, superam o espaço utilizado para descrever suas virtudes. Apesar disso tudo, não vi publicada uma linha sequer a respeito seja pelo Ministério da Agricultura ou por associações de produtores de nossos alimentos e do exterior. Afinal, somos celeiro do mundo ou exterminadores do futuro?

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

*

SECA NO NORDESTE

Governo entrega poços incompletos e água não chega ao sertão do Nordeste (Estado, 16/8, A7). A seca no Nordeste sempre foi muito usada por todos os políticos para roubar dinheiro público, no governo Bolsonaro não haveria de ser diferente. Obras mirabolantes que nunca ficam prontas, o dinheiro público evapora e nada muda, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém pode provar nada. Bolsonaro é apenas mais um político corrupto e incompetente a aparecer como paladino da seca para ser desmascarado, logo mais vão fazer a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da seca, mais uma oportunidade para outros políticos corruptos e incompetentes faturarem com a aprovação de emendas parlamentares e posarem de valentes bradando contra a corrupção. O saneamento básico é outro sumidouro de dinheiro público controlado pela corrupção, bilhões de reais vão sumir e o País vai continuar jogando esgoto na água que vai beber. Não há solução de continuidade para o lixo político brasileiro, o País precisa de uma revolução que acabe com tudo que existe hoje e crie um novo país. Desta porcaria que está aí, só se aproveita o hino e a bandeira.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

TRAGÉDIA BRASILEIRA

Desde que era muito pequena, eu me lembro dos comentários frequentes dos adultos sobre a tragédia da seca. Nosso país possui, entre outras riquezas, uma das bacias hidrográficas mais vasta do planeta. Hoje, passadas várias décadas, tempo mais do que suficiente para a solução desse grave problema, fica muito claro que a verdadeira tragédia é a falta de caráter, a ganância e, o mais tragico, a exploração de brasileiros por seus próprios irmãos.

Vera Bertolucci

São Paulo