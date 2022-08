Eleições 2022

Tendência perigosa

O editorial Campanha começa mal (18/8, A3), apesar de excelente, é o tipo de leitura que eu e muitos brasileiros teimosamente esperançosos, como eu, não gostaríamos de fazer a um mês e meio do tão esperado 2 de outubro, que poderá indicar o fim de um longo pesadelo para o País. Começa mal a campanha eleitoral e, se não for interrompida a tendência, vão terminar mal esta mistura de religião com política e este famigerado maniqueísmo de nós contra eles, bem contra o mal, anjos e demônios. O pior é que existe o risco de terminar em frustração o desejo do editorialista (e meu) de que “todos os candidatos, sem exceção, concentrem-se em apresentar ao público – inclusive comparecendo aos debates – suas ideias e seus planos para governar um país que há quatro anos se ressente de não ter um governo digno do nome” (grifos meus). A TV Cultura convidou os quatro primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto para o tradicional programa Roda Viva. Simone Tebet e Ciro Gomes aceitaram o convite e compareceram. A triste notícia é de que, ao fim das duas entrevistas, a apresentadora do programa informou que os candidatos Lula e Bolsonaro ainda nem haviam respondido ao convite. Que o eleitor preste atenção e dê resposta a isso nas urnas, com voto crítico, consciente e consequente. E que nos livremos de mais um estelionato eleitoral e suas funestas consequências.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

Clamor!

No embalo do apelo religioso que Lula e Bolsonaro estão usando em suas campanhas, aproveito também para pedir ajuda divina para suportar os próximos quatro anos de governo.

Luiz Frid

São Paulo

*

Sorte

Uma coisa temos de admitir: Lula é, mesmo, um político de sorte. Quando foi eleito pela primeira vez, herdou de seu antecessor a casa arrumada, com inflação sob controle, empresas públicas podres privatizadas e economia em crescimento, com aumento da arrecadação de impostos. Lula só colheu os louros da boa gestão de Fernando Henrique Cardoso. Em seu governo não se fez nenhuma reforma nem se implementou qualquer medida econômica relevante. Só assistencialismo puro foi o que se viu. E ainda governou em época de calmaria internacional, sem turbulência que pudesse abalar seu governo. Ou seja, voou em céu de brigadeiro. Agora, com seu adversário direto atirando no próprio pé dia sim, outro também, Lula está novamente em posição privilegiada. Podemos dizer, sem medo de errar, que seu maior cabo eleitoral é Jair Messias Bolsonaro.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

Educação

Ensino profissional

Achei bem relevante o editorial País não cresce sem ensino profissional (Estado, 15/8, A3). Concordo com o jornal de que o País não terá êxito sem a qualificação dos trabalhadores. A questão é emergente e pode, sim, alavancar positivamente a economia. As empresas, contudo, querem profissionais prontos, isto é, há uma grande exigência de que jovens e adultos, mesmo com qualificação, já tenham experiência na área, o que muitas vezes não é possível. O mercado, portanto, precisa dar oportunidade e flexibilizar para receber aqueles que são juniores no mundo corporativo. Sobre os jovens de baixa renda e o combate à pobreza, estão de parabéns as iniciativas que os incentivam a se inserirem no mundo do trabalho – a exemplo da Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade, da LBV. Concordo com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) de que a melhora nos indicadores do País será uma consequência, quando o ensino profissional técnico for valorizado pela sociedade. Os números e índices estão aí, e o que eles falam? Que é preciso mudar para crescer.

Nadiele Bortolin

Porto Alegre

*

Política nacional

O editorial do Estado Apoiar a educação na periferia (15/8, A16) foi cirúrgico ao mostrar que a educação, se não tiver o investimento adequado, perpetua as desigualdades tão aprofundadas no Brasil. A medida da Prefeitura de São Paulo, de realizar pagamento adicional aos professores de escolas da periferia, deveria ser uma política pública nacional, para finalmente interrompermos o ciclo de pobreza do nosso país.

Angela Dannemann,

superintendente do Itaú Social

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MÁ-FÉ

Matéria publicada menciona que ambos os candidatos líderes nas pesquisas estariam levando a religião para o centro de seus discursos desde o primeiro dia de campanha oficial (Estado, 17/8, A6). Pois bem, Michelle Bolsonaro discursava ao lado do marido em tom messiânico: “Esta campanha, mais uma vez, é um milagre de Deus. Começou em 2018 (ano da facada ), quando Deus fez o milagre na vida do meu marido, porque aqueles que pregam o amor e a pacificação atentaram contra a vida dele. Mas Deus é maior e a justiça do Senhor será feita". E a matéria continua, agora sobre a fala de Lula: “Você (Bolsonaro) foi negacionista, você não acreditou na ciência, não acreditou na medicina, você acreditou na sua mentira. Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro”. Continuando: “Ele é um fariseu, está tentando manipular a boa-fé de homens e mulheres evangélicos. Eles ficam contando mentira o tempo inteiro, sobre o Lula, sobre a mulher do Lula, sobre vocês, sobre índio, sobre quilombola". Assim, com todo o respeito, qual das campanhas fez pregação religiosa? E vamos ser justos: Lula falou alguma mentira ou se defendeu de uma crítica pesada de que os palácios haviam antes sido morada de demônios? Quem está usando a religião para manipular pessoas simples e crédulas num Deus que pune e recompensa conforme o critério desse primeiro casal?

Eliana França Leme

Campinas

*

DEUS É ESTRANGEIRO

Candidatos ficam citando Deus para lá, Deus para cá, e com isso se eximem da responsabilidade de resolver os problemas do País. Esse tal de Deus é um ser estrangeiro, fora do mundo, que não tem nada que dar palpite aqui. Quem tem que decidir os destinos do Brasil são os cidadãos brasileiros.

Arnaldo Mandel

São Paulo

*

FUNDO ELEITORAL

Com as últimas pesquisas mostrando que o senhor Lula tem quase 50% das intenções de voto, sugiro que ele seja já declarado presidente. Com isso, R$ 5 bilhões "roubados" do povo sofrido como Fundo Eleitoral poderiam ser usados a favor dos quase 33 milhões de necessitados, descamisados e lesados por todos os políticos, incluindo o honesto PT. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tão corajoso, deveria tomar essa decisão. Seria democrático e patriota.

Antônio José G. Marques

São Paulo

*

PESQUISAS ELEITORAIS

Afinal, para que servem as pesquisas eleitorais? Ora, para influir no seu voto, caro eleitor. O brasileiro tem aquela ideia de que voto válido é aquele que elege alguém, por isso ele tende a votar em quem tem mais chance de ser eleito, “para não perder o voto”. E como são feitas essas pesquisas? Você já procurou saber? Por acaso você já foi alvo pessoal de uma dessas pesquisas? Quantas pessoas você conhece que foram pesquisadas? Normalmente os números de uma pesquisa giram em torno de duas a três mil pessoas computadas em várias cidades do País. Se essas três mil englobam dez cidades, por exemplo, significa que cerca de 300 pessoas em cada cidade foram abordadas. Se a pesquisa inclui mais do que dez cidades, então esse número é ainda menor. Será que numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, 300 eleitores que opinam representam a maioria das intenções de voto? E quem são essas pessoas pesquisadas? Se elas se localizarem num “curral eleitoral”, é óbvio que o resultado estará comprometido. Reflita bem sobre isso, caro eleitor, antes de basear o seu voto nas pesquisas que aí estão. Em tempos de fake news, é bom ficar com um pé atrás.

João Manuel Maio

São José dos Campos

*

EX-ELEITOR

Eu votei em Bolsonaro, e o presidente vai perder esta eleição. Esse indivíduo passou quatro anos à frente do Executivo federal sem apresentar um projeto para educação, para a segurança publica, para a devastada infraestrutura do País, para o meio ambiente, para o setor do trabalho e da renda das pessoas. Um presidente completamente desqualificado, incompetente e sem estatura alguma para o cargo. Bolsonaro é um indivíduo ainda mais tosco e obtuso que a camarilha do PT. Voltarão ao poder por obra deste presidente completamente descerebrado que nunca soube agregar nada ao País.

Paulo Alves

Rio de Janeiro

*

NECROPOLÍTICA

Não podemos atribuir ao governo brasileiro a totalidade das quase 800 mil mortes pela pandemia, mas com uma projeção epidemiológica simples, cremos que em torno de 250 mil vidas poderiam ter sido poupadas se a vacina tivesse começado dois meses antes como seria possível, se não houvesse, por parte do presidente, a recusa às insistentes ofertas da Pfizer, a desautorização ao Ministério da Saúde da compra das 48 milhões de doses da Coronavac (aquela história de "um manda, outro obedece" do general Pazuello), bem como pelo boicote ao uso de máscaras e distanciamento social. Nessa necropolítica, some-se a postura de setores da igreja neopentecostal que também demonizaram a vacina, concorrendo inclusive, para que até as vacinas comuns do programa de imunização do Ministério tivessem uma redução, atingindo apenas 62% do público alvo, quando no tempo do Zé Gotinha (lembram?) era de 92% em média. Some-se também a esses fatos, e não suposições, a falta de uma postura mais assertiva da classe médica brasileira, tanto na reiteração das medidas sanitárias e universais às pandemias, como pela ambivalência quanto ao tratamento precoce preconizado pelo governo. Essas evidências, quando apresentadas ao governo e seus apoiadores, são rebatidas com tergiversações, pararrespostas e pseudologias, que revelam sinais de iletramento, até discursos que exibem fissuras cognitivas ou má-fé.

Bernardo Assis Filho

Salvador

*

COBERTURA DOS CANDIDATOS

A mídia colocou toda culpa em Bolsonaro por não tomar vacina e assim induzir as pessoas a fazerem o mesmo. Caíram de pau em cima do presidente. Lula declarou abertamente aos seus seguidores dependentes do Auxílio Brasil: gastem o dinheiro e votem em mim. Não ouvi a mesma mídia batendo em Lula pelos maus conselhos e pedido de votos explícito. Quer dizer que o pau que bate em Francisco não bate em Chico? Quanta parcialidade!

Izabel Avallone

São Paulo

*

NOVAS CORES

Em ataques ao PT, o presidente Bolsonaro disse, em Juiz de Fora (MG), que “os que amam o vermelho passarão a usar verde e amarelo" e se “dirão defensores da democracia”. Ora, e eu que agora, com Bolsonaro, me sinto constrangido e intimidado por usar verde e amarelo, faço o quê? Aliás, senhor Bolsonaro, por que o senhor não investe agora em cores e bandeiras que simbolizem e representem as suas reais motivações e imbricações? Que tal o roxo-engodo e o abacate-vômito? Que tal deixar de lado a bandeira do Brasil que não se coaduna muito bem com populistas que nada mais querem na vida que se “dar bem” em cima dos sentimentos verdadeiros daqueles que, de fato, são patriotas e honestos?

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

*

POSSE HISTÓRICA

Entrará para a História a posse de Alexandre de Moraes na presidência do TSE como o maior marco a favor da democracia. Só ver a cara de Bolsonaro, visivelmente incomodado, e Carlos Bolsonaro, sentado e abatido, enquanto todos, inclusive os embaixadores, aplaudiam em pé as palavras a favor das urnas eletrônicas e contra as fake news, especialidades desse filho. E, o melhor de tudo: as Forças Armadas foram solenemente ignoradas. O Brasil segue em frente.

Cecilia Centurion

São Paulo

*

ENGOLINDO SAPO

Na cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes foi contundente em seu discurso. Defendeu com todo o vigor a democracia, condenou as fake news e enalteceu as urnas eletrônicas, reconhecidas como seguras pelo mundo todo. Já Jair Bolsonaro – pálido, mas com as orelhas vermelhas – sentiu o golpe, especialmente após o ministro ser ovacionado em pé pela plateia. Na verdade, após as comemorações, Bolsonaro foi se refugiar com “drágeas digestivas”, afinal, engolir tanto sapo não deve ser nada fácil nem saboroso.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

MENINO ACUADO

Chega a dar dó a falta de desenvoltura e traquejo social do presidente. Desde que assumiu o cargo, Bolsonaro se mostrou incapaz de interagir com outras pessoas, várias vezes evitou se encontrar com chefes de Estado, indo comer na rua para evitar os jantares formais dos grandes eventos internacionais. Uma psicóloga poderia ajudar o menino acuado que não sabe interagir com os coleguinhas e fica de braços cruzados, fazendo beicinho, enquanto os outros estão tocando a vida. O Brasil merece ser governado por um estadista de verdade, do tipo que domina a sala e é sempre o centro das atenções, e não por um menininho mal resolvido.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

CARTÃO CONSIGNADO

O governo está enrolando os aposentados. Como o empréstimo para o Auxílio Brasil não foi bem aceito, ele está enrolando e penaliza a criação do cartão consignado. Primeiro, Bolsonaro passou um mês para sancionar; agora já tem mais de 15 dias e a Dataprev disse que não conseguiu preparar o sistema do INSS, e todo dia dá uma data e não cumpre. Agora informou que só no final de setembro ou talvez outubro. Está humilhando os aposentados. Em tese, não vai sair.

Olga Regina Barros de Souza

São Paulo

*

SERVIDORES DA SAÚDE

Sobre o editorial A boiada dos reajustes salariais (Estado, 17/8, A3), é preciso separar a elite do funcionalismo público daqueles servidores concursados que trabalham na saúde, engolidos pelo SUS, que inclusive na pandemia estiveram na linha de frente e foram ignorados, visto que por anos têm seus vencimentos congelados. Os últimos aumentos foram em 2003, de 1%, e em 2004, de 0,001% (por exigência da lei). Dados podem ser confirmados no RH do Ministério da Saúde em São Paulo.

Francisca de Lurdes Silva

São Paulo

*

CARREIRA DE PESQUISADOR

Duas cartas publicadas no Fórum dos Leitores (Estado, 17/8, A4) mostram a vergonhosa situação em que os últimos governos do Estado de São Paulo deixaram a carreira de pesquisador científico. Além do infame salário inicial de R$ 4.300, que não sofre reajuste há 11 anos, há muito não são abertos concursos públicos para a contratação de novos pesquisadores para que possam desenvolver pesquisas científicas de interesse público nos Institutos Butantan, Adolfo Lutz, Biológico, Agronômico de Campinas, Florestal, Pasteur, Dante Pazzanese, Ital, Pesca e mais outros 11 Institutos ligados às áreas de saúde, meio ambiente, agricultura e abastecimento, economia e planejamento, etc. Nunca é demais lembrar que para ingressar na carreira é necessário ter mestrado, participado de projeto científico em instituição de pesquisa, além de prestar concurso público de títulos e prova. Admitido como pesquisador científico, terá a oportunidade de galgar até seis níveis, o que poderá ocorrer com interstício mínimo de três anos. Com o salário acima citado e com tanto descaso que chega às raias de puro deboche, fica evidente que a intenção é tornar a pesquisa científica e os seculares institutos como meras Organizações Sociais (OS). É aguardar para confirmar.

Frederico Fontoura Leinz

São Paulo

*

FILHOS

Um muito humano artigo de Nicolau da Rocha Cavalcanti (O incrível itinerário da adoção, 17/8, A4). Minha mulher e eu também passamos por essa frustração de não conseguir gerar filhos. A adoção era algo ainda não aceitável no casal. Foi quando nos indicaram a adoção de um animal/cachorro para equilibrar todas as divergências hormonais do casal. Resultado: gravidez, na sequência, de duas maravilhosas filhas.

Werner Sönksen

São Paulo